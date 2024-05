Live-Blog: Kein Ende des Gaza-Kriegs im Tausch gegen Geiseln – Netanjahu

Live blog: No end to Gaza war in exchange for hostage swap – Netanyahu Israel’s war on Gaza, now in its 212th day, has killed at least 34,683 Palestinians – 70 percent of them babies, children and women – and wounded over 78,018.

Masken, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Bundeskanzler Olaf Scholz darstellen, stehen auf einer Bühne, die von Demonstranten während einer Pro-Palästina-Demonstration in Berlin, Deutschland, am 4. Mai 2024 aufgebaut wurde. / Foto: Reuters

Kein Ende des Gazakriegs im Tausch gegen Geiseln – Netanjahu



5. Mai 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 212 Tage andauert, hat mindestens 34.683 Palästinenser getötet – 70 Prozent von ihnen Babys, Kinder und Frauen – und über 78.018 verwundet.

Masken, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Bundeskanzler Olaf Scholz darstellen, stehen auf einer Bühne, die von Demonstranten während einer Pro-Palästina-Demonstration in Berlin, Deutschland, am 4. Mai 2024 aufgebaut wurde. / Foto: Reuters

Sonntag, 5. Mai 2024

1245 GMT – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Forderungen zurückgewiesen, seine tödliche Offensive auf den Gazastreifen im Gegenzug für einen Geiselaustausch mit der Hamas zu beenden. Netanjahu behauptete, eine Beendigung des Gaza-Krieges würde die Hamas in der blockierten palästinensischen Enklave an der Macht halten.

„Die Hamas hält an ihren extremen Positionen fest, allen voran an der Forderung, alle unsere Streitkräfte aus dem Gazastreifen abzuziehen, den Krieg zu beenden und die Hamas an der Macht zu lassen. Das kann Israel nicht akzeptieren“, sagte er in einer Videobotschaft auf X.

Der israelische Premierminister beschuldigte Medienberichte, die Verhandlungen über den Geiselaustausch im Gazastreifen zu beeinträchtigen und den Familien „unnötiges Leid“ zuzufügen, wie die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet.

Er betonte, Tel Aviv sei bereit, die Kämpfe im Gazastreifen einzustellen, um die Freilassung der von der palästinensischen Gruppe festgehaltenen Geiseln zu erreichen.

Seine Äußerungen fielen in eine Zeit, in der eine Hamas-Delegation in Ägypten Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Geiselaustausch mit Israel führte.

Weitere Aktualisierungen

1255 GMT – Hamas-Chef beschuldigt Israels Netanjahu, die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu behindern

Hamas-Chef Ismail Haniya beschuldigte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, die Bemühungen um eine Waffenstillstandsvereinbarung im Gazastreifen zu unterminieren.

„Die Hamas ist nach wie vor an einem Abkommen interessiert, das die Aggression beendet, den israelischen Truppenabzug garantiert und einen ernsthaften Gefangenenaustausch ermöglicht“, so Haniya in einer Erklärung.

„Die Welt ist zur Geisel einer extremistischen Regierung geworden, die eine Vielzahl politischer Probleme und Verbrechen in Gaza zu verantworten hat“, fügte er in Anspielung auf die Regierung Netanjahu hinzu.

Haniya beschuldigte den israelischen Premierminister, „Rechtfertigungen zu erfinden“, um seine Offensive auf Gaza fortzusetzen.

1253 GMT – Al Jazeera verurteilt Israels „kriminelle“ Entscheidung, Büros zu schließen

Der in Katar ansässige Sender Al Jazeera hat die Entscheidung der israelischen Regierung, dem Sender wegen seiner Berichterstattung über den Gaza-Krieg den Betrieb zu untersagen, als „kriminell“ verurteilt.

„Wir verurteilen diesen kriminellen Akt Israels, der das Menschenrecht auf Zugang zu Informationen verletzt“, so Al Jazeera in einer Erklärung auf X, ehemals Twitter, in arabischer Sprache.

1100 GMT – Familien von getöteten Soldaten stören israelische Regierungssitzung und fordern Einmarsch in Rafah

Familien von im Gaza-Krieg getöteten israelischen Soldaten haben nach Angaben israelischer Medien versucht, eine Regierungssitzung in West-Jerusalem zu stören.

Demonstranten versuchten, die Minister an der Teilnahme an der wöchentlichen Regierungssitzung zu hindern und forderten in Sprechchören eine Militäroffensive in der südlichen Stadt Rafah, berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth.

„Wir wollen alle, dass die Geiseln in ihr Heimatland zurückkehren“, sagte der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich, der die Forderungen der Demonstranten unterstützte.

Er behauptete, die Invasion von Rafah, der Heimat von mehr als 1,4 Millionen vertriebenen Palästinensern, sei „der einzige Weg, die Hamas zu zerstören und die Sicherheit wiederherzustellen“.

Der extremistische Minister für nationale Sicherheit unterstützte die Forderung nach einem Bodenangriff auf Rafah.

„Ich war der einzige im Kabinett, der dagegen gestimmt hat, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen“, sagte er. „Wir müssen darauf bestehen, dass Rafah jetzt betreten wird und dass es kein illegales Geschäft gibt.“

1053 GMT – „Die USA verdienen es nicht, Israels Freund zu sein“, sagt ein rechtsextremer israelischer Minister

Ein israelischer Minister sagte, dass die USA es nicht verdienen“, als Freund Israels bezeichnet zu werden.

„Ich denke, dass die Worte, die am Verhandlungstisch gesagt wurden, darauf hindeuten, dass die Vereinigten Staaten sich in unserem Namen verpflichten, den Krieg zu beenden“, sagte die Ministerin für Siedlungen und nationale Projekte Orit Strock in einem Interview mit Radio North 104.5FM.

„Ich bin heute Morgen sehr besorgt“, fügte sie hinzu. „Israel ist kein weiterer Stern auf der amerikanischen Flagge, es kann und muss an seiner Meinung festhalten“, sagte die rechtsextreme Ministerin.

Strock fügte hinzu, dass „die Vereinigten Staaten nicht die Mindestanforderungen erfüllen, um ein Freund des Staates Israel zu sein“ und dass „sie es nicht verdienen“, als Freund Israels bezeichnet zu werden.

1031 GMT – 3 Zivilisten bei israelischem Überfall auf südlibanesische Stadt getötet

Bei einem israelischen Überfall auf ein Haus im benachbarten Südlibanon sind mindestens drei Zivilisten getötet und weitere verletzt worden.

Die libanesische Nationale Nachrichtenagentur meldete: „Feindliche Flugzeuge griffen die Stadt Mays al-Jabal an und zielten auf ein Haus“.

Die Agentur fügte hinzu, dass bei dem Angriff „drei Zivilisten getötet und mehrere andere verletzt wurden, darunter ein Mitglied des Zivilschutzzentrums“.

