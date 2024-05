Rafah: Past the point of no return Israel’s mass slaughter in Rafah will not start with a ground invasion; it has already been taking place.

Israels Massentötung in Rafah wird nicht mit einer Bodeninvasion beginnen; sie hat bereits stattgefunden.

Rafah: Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt

Von Ghada Ageel



5. Mai 2024

Wenn wir auf die führenden Politiker der Welt hören, könnten wir glauben, dass Rafah ein sicherer Ort ist. Doch diese Stadt im Süden des Gazastreifens ist seit dem völkermörderischen Angriff Israels am 7. Oktober ein Ort des Terrors. Der tägliche Tribut an Völkermord und Zerstörung war auch ohne eine Bodeninvasion verheerend.

Vor sechs Monaten traf ein israelischer Luftangriff das Haus meines Verwandten Ayman in Rafah. Es war der 21. Oktober, und die ganze Familie war zu Hause, um die Geburtstage seiner Kinder Sham und Adam zu feiern; Sham wurde neun und Adam drei Jahre alt.

Ayman war nach oben gegangen, um nachzusehen, ob der Wassertank gefüllt war, als die Bomben fielen und seine beiden Kinder, zwei seiner Schwägerinnen, deren fünf Kinder und vier weitere Verwandte töteten.

Aymans Frau, Dareen, wurde bei dem Anschlag schwer verletzt. Sie hängte gerade Wäsche auf dem Balkon auf, als die Rakete in das Gebäude einschlug und sie auf die andere Straßenseite schleuderte. Als Ayman sie erreichte, atmete sie noch. Sie flehte ihn an, ihr kleines Mädchen zu retten.

Während sie im Sterben lag, wurde Dareen in einem verzweifelten Versuch, ihr ungeborenes Kind zu retten, ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte kämpften tapfer und führten einen Kaiserschnitt durch, um ein zerbrechliches Baby in diese grausame Welt zu bringen.

Ayman nannte sie Mecca, wie sie es mit Dareen vereinbart hatten. Doch der Tod der Mutter und der Sauerstoffmangel hatten bereits ihren Tribut gefordert. Mekka kämpfte drei Tage lang, ihr winziger Körper war von Krämpfen geplagt. Am dritten Tag verstarb auch sie. Alles, was von der Familie übrig blieb, war ein Vater mit einem gebrochenen Herzen und einem in seine Seele eingebrannten Geburts- und Abreisedatum.

Seit Oktober haben viele Familien in Rafah das grausame Schicksal von Aymans Familie erlitten. Israels Gemetzel aus der Luft hat nie nachgelassen, selbst als es mehr als eine Million Menschen im Norden des Gazastreifens anwies, nach Süden zu evakuieren.

Statt in Sicherheit fanden die Palästinenser, die in den Süden geflohen waren, erneut den Tod. An einem der letzten Wochenenden wurden Dutzende von Menschen getötet, die meisten von ihnen Kinder.

Am Freitag, den 19. April, bombardierte Israel das Viertel Tal as-Sultan, in dem die Familien Radwan und Joudah Schutz gesucht hatten. Abdel-Fattah Radwan, seine Frau Najlaa Aweidah und ihre drei Kinder Leen, Nadya und Amer starben. Ebenfalls getötet wurden Abdel-Fattahs Schwester Rawan und ihre fünfjährige Tochter Alaa. Hamza und Sama Zaqout waren zu Besuch in der Wohnung, um mit den anderen Kindern zu spielen. Auch sie starben.

Am Samstag, dem 20. April, löschten israelische Bomben den Großteil der Familie Abdel Aal aus: 15 Kinder und ihre Mütter Yasmeen, Sujoud und Rasha sowie ihre Großmutter Hamdeh. Der Verlust war erschütternd – alle Kinder der Familie kamen auf einen Schlag ums Leben. Die unschuldigen Leben von Sidra, Mohammed, Layan, Yasser, Muhannad, Osama, Ismail, Ahmad, Sajida, Shahd, Abdullah, Yasser, Othman, Ismail und Mahmoud wurden in einem Augenblick ausgelöscht. Der Ort der Sicherheit wurde im Handumdrehen zu einem Friedhof.

Das Grauen dieses Mordes war in den Gesichtern derjenigen eingebrannt, die mit bloßen Händen in den Trümmern nach den Leichen der Kinder suchten.

Am selben Samstag wurden im Herzen von Rafah, in der Nähe der al-Awda-Moschee, Shukri Joudeh und seine Tochter Malak durch israelischen Beschuss getötet. Seine schwangere Frau Sabreen wurde lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach ihrer Ankunft wurde sie für tot erklärt, so dass die Ärzte einen verzweifelten Versuch unternahmen, ihr ungeborenes Kind zu retten, und einen Notkaiserschnitt vornahmen. Wie durch ein Wunder kam das Baby lebend zur Welt. Sie lebte nur wenige Tage als Waisenkind auf dieser Welt, bevor auch sie starb.

Mein Lehrer Dr. Akram Habib, ein außerordentlicher Professor an der islamischen Universität in Gaza, die jetzt in Trümmern liegt, nachdem sie wie alle Universitäten im Gazastreifen von den israelischen Besatzungstruppen angegriffen wurde, verfasste ein Gebet, das aus der Verzweiflung geboren wurde:

Wann werden wir aufhören, unsere Todesopfer zu zählen?

Wann wird die Kirche in Rom anfangen zu läuten?

Wann wird in euren Herzen Erbarmen für unsere Todesglocke herrschen?

Wann werdet ihr beginnen, unsere wahre Geschichte zu erzählen?

Wann wird der Sicherheitsrat seinen Willen bekommen?

Wann wird die Welt die Hölle von Gaza auslöschen?

Wann wird die Welt aufhören, uns als Zahlen auf Bildschirmen zu sehen?

Wann werden die Kriminellen aufhören, die Träume unserer Kinder zu zerstören?

Wann wird die Gerechtigkeit ihre Krone aufsetzen und unsere Sache verkünden?

Wann wird der Krieg gegen Gaza enden, oder auch nur eine Pause einlegen?

Die Fragen von Dr. Habib spiegeln den kollektiven Schmerz von 2,2 Millionen Palästinensern wider, die einen Völkermord erleben. Etwa 1,5 Millionen von ihnen befinden sich in Rafah und können nirgendwo anders hin.

Die Nachricht, dass die Regierung der Vereinigten Staaten der IOF weitere 17 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt hat, um den Völkermord in Gaza fortzusetzen, hat die Verzweiflung der Palästinenser nur noch vergrößert.

Und doch gibt es einen Hoffnungsschimmer: die Campus-Proteste, die überall in den USA, Europa und anderen Orten stattfinden. Sie zeigen, dass die jüngeren Generationen den Weg der Gerechtigkeit kennen.

Die Notwendigkeit, den Völkermord zu beenden, Rechenschaft abzulegen und sinnvolle Veränderungen herbeizuführen, war noch nie so dringlich wie heute. Es ist unerlässlich, dass gute Menschen überall den Druck aufrechterhalten, damit wir ein freies Palästina haben und die Täter des Völkermords in den Mülleimer der Geschichte befördern können.

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Territorium der Treaty 6 in Kanada.

