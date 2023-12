The Jewish establishment’s blindness to Palestinian slaughter also hurts U.S. Jews Israel’s racism against Palestinians has subsumed official Jewish life. American Jews have abandoned their best traditions out of deference to a militant state that exists in constant fear of those it subjugates.

Pro-Israel-Propaganda mit der Behauptung, ganz Amerika unterstütze Israel. Plakat in einem Vorort von Philadelphia, 24. Dezember 2023.

Die Blindheit des jüdischen Establishments gegenüber dem palästinensischen Gemetzel schadet auch den Juden in den USA

Von Philip Weiss

26. Dezember 2023

Israels Rassismus gegen die Palästinenser hat das offizielle jüdische Leben erfasst. Die amerikanischen Juden haben ihre besten Traditionen aufgegeben, weil sie einem militanten Staat, der in ständiger Angst vor denen lebt, die er unterjocht, Respekt zollen.

Jodi Rudoren von der Zeitung Jewish Forward verbrachte kürzlich einige Tage in Israel, und am 20. Dezember fragte Brian Lehrer von WNYC Radio sie, was die Israelis von der Zahl der Todesopfer in Gaza halten, die nach Lehrers Worten „in diesem Jahrhundert und in dieser kurzen Zeit nirgendwo auf der Welt je so hoch war“.

Den Israelis sei das egal, sagte Rudoren. „Es ist wirklich keine aktive Debatte in Israel, jedenfalls nicht unter Juden.“ Sie trauern und sind verängstigt, sagte sie – und fuhr dann fort, die 20.000 Toten zu rationalisieren. Die Zahl der Todesopfer „ist erschütternd und schwer zu begreifen… [aber] wir müssen bedenken, dass die internationalen Kriegsgesetze nicht auf der Gesamtzahl der Todesopfer basieren, sondern auf der Verhältnismäßigkeit der zivilen Opfer und der Kollateralschäden jedes Angriffs, und es dauert lange, das im Nebel des Krieges herauszufinden.“

Und deshalb „liegt es an der internationalen Gemeinschaft, Druck auf die Palästinenser und die arabische Welt auszuüben, damit sie einige [diplomatische] Alternativen anbieten, die für Israel im Moment funktionieren könnten.“

Rudorens mentale Gymnastik zu Gunsten Israels ist kaum einzigartig. Überall in den USA setzen sich jüdische Establishment-Gruppen und Einzelpersonen für Israel ein, und wenn sie das Abschlachten von palästinensischen Zivilisten erwähnen, geben sie der Hamas die Schuld.

William Daroff, der Vorsitzende der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, gab eine Erklärung heraus, in der er angesichts der internationalen Proteste gegen Israel zur jüdischen Einheit aufrief, und erwähnte die Palästinenser mit keinem Wort. Es gab einen „erstaunlichen und alarmierenden Anstieg des Antisemitismus… als Reaktion auf die Maßnahmen der israelischen Regierung.“ Maßnahmen? Israel hat in zwei Monaten mehr Zivilisten getötet, als im Ukraine-Krieg in fast zwei Jahren getötet wurden. Aber Daroff sah einen Kampf um das jüdische Überleben.

„Die gesamte jüdische Nation befindet sich im Krieg“, sagt er. „Ich weiß auch, dass wir diese Herausforderungen durch kollektive Entschlossenheit überwinden und gewinnen werden… Als Volk sind wir stärker, wenn wir uns einig sind.“

Liberale Zionisten haben diesen Aufruf beherzigt. Der New Israel Fund zum Beispiel macht die Hamas dafür verantwortlich, „den Krieg ausgelöst zu haben, der Tausende von Menschenleben gefordert und Hunderttausende vertrieben hat“. Die Verbrechen Israels werden also ausgeklammert.

Dieser Ansatz unterscheidet sich kaum von dem der fünf großen jüdischen Mitte-Rechts-Organisationen (die Jewish Federations, das American Jewish Committee, die ADL, die AIPAC und die Conference of Presidents), die vor kurzem eine Medienkampagne mit dem Namen Ten-Seven-Projekt gestartet haben, die darauf abzielt, den Fokus der amerikanischen Medien und der Regierung auf die Hamas-Gräueltaten vom 7. Oktober zu lenken und das Abschlachten der Palästinenser und die Zerstörung des Gazastreifens zu ignorieren.

Die Konferenz der Präsidenten schaltete eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der es hieß, dass es in diesem Krieg nur um Antisemitismus gehe. „Der Hass auf Israel gefährdet die amerikanischen Juden“. In der Anzeige werden Antizionismus und Antisemitismus gleichgesetzt. „Die Ablehnung oder Verachtung Israels ist zu einem Vorwand geworden, um Juden anzugreifen“, heißt es in der Anzeige.

Lehrer griff diese Befürchtungen auf, als er Rudoren interviewte. „Überall, wo Juden als Minderheit gelebt haben, sind sie unterdrückt worden. In der Neuzeit ganz sicher.“

Es ist verständlich, warum Juden solche Gefühle haben, aber sie sind sicherlich unangemessen in einer Zeit, in der mehr als 8.200 palästinensische Kinder getötet wurden. Ich behaupte, dass der unerbittliche Fokus auf jüdisches Leid eine größere Gefahr für das jüdische Leben darstellt als der Antisemitismus. Jeden Abend gibt es neue Bilder von verstümmelten palästinensischen Kindern in den Nachrichten, und Hunger und Krankheit stehen vor der Tür – und das jüdische Establishment ist ganz auf die Gräueltaten gegen Juden von vor 12 Wochen fixiert.

Die Welt sieht die Verbrechen der Hamas, aber sie sieht auch die schrecklichen Szenen aus Gaza, die nie aufhören. Fast alle Länder außer den Vereinigten Staaten haben zu einem Waffenstillstand aufgerufen, und BBC-Kommentatoren beschreiben die Zustände in Gaza regelmäßig als apokalyptisch.

Aus den Umfragen geht hervor, dass die jungen Menschen und die Basis der Demokraten über Israels Aktionen schockiert und verzweifelt sind – aber ihre Gefühle werden von unseren Politikern nicht repräsentiert. Diese Markise an einer Bodega in Brooklyn ist ein perfekter Ausdruck der allgemeinen Haltung in der progressiven US-Gemeinschaft. Und P.S., die Markise gibt nicht den Juden die Schuld.

Markise einer Bodega in Brooklyn. 20. Dezember 2023Die Markise einer Bodega in Brooklyn. 20. Dezember 2023.

Die jüdischen Führer wollen uns glauben machen, dass sich nur ein verrückter Rand kümmert und Amerika auf unserer Seite ist. Das Projekt Ten Seven beharrt darauf. Aber sie irren sich. Etwa die Hälfte der amerikanischen Öffentlichkeit ist gegen den israelischen Völkermord. Laut einer Quinnipiac-Umfrage lehnen 46 Prozent der US-Bürger die US-Militärhilfe für Israel ab, 45 Prozent unterstützen sie. Unter den jungen Leuten sind die Zahlen stark gegen Militärhilfe geneigt – 72 Prozent der unter 35-Jährigen, 53 Prozent der unter 50-Jährigen. Wir können davon ausgehen, dass die Zahlen bei den Demokraten mindestens 60:40 dagegen sind, basierend auf früheren Umfragen.

Die Israel-Lobby bekämpft diese Einstellungen mit Reichtum, und das nährt die schlimmsten Stereotypen über jüdischen Einfluss. Es wird berichtet, dass AIPAC plant, bis zu 100 Millionen Dollar auszugeben, um zu versuchen, Mitglieder der Squad zu besiegen, die einzigen Leute im Kongress, die Israels Aktionen in Frage stellen.

Daroff prahlt damit, dass ein „Kreis von Philanthropen“ das Projekt Ten Seven finanziert, um die Medien zu beeinflussen. Dieser Klüngel hat sicherlich Joe Bidens Ohr. Die ADL, die AJC, die Konferenz und die AIPAC haben sich alle mit dem Weißen Haus getroffen, sagt Daroff. (So wie Obamas oberster außenpolitischer Berater sich mehr mit Vertretern großer Israel-Lobby-Organisationen treffen musste als mit allen anderen Interessengruppen zusammen und 2011 eine Liste „führender jüdischer Spender“ anrufen musste, nachdem Obama es gewagt hatte, eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der 67er-Linien vorzuschlagen und Netanjahu ihn sieben Minuten lang im Weißen Haus belehrte).

Die Krise Israels hat die Rolle der Spender im amerikanischen Establishment nur noch deutlicher gemacht. Jüdische Großspender haben die US-Institutionen angewiesen, wie sie auf die Krise Israels reagieren sollen. Harvey Swieca von der Columbia Business School drohte mit dem Entzug von Geldern – und die Schule suspendierte JVP und SJP, weil sie angeblich Juden mit pro-palästinensischer Rhetorik verunsichert hatten. Marc Rowan, ein wichtiger Geldgeber der Penn, spielte eine zentrale Rolle bei den Rücktritten des Universitätspräsidenten und des Vorstandsvorsitzenden wegen der Campus-Kultur – und jetzt ist die Fakultät der Schule in Aufruhr darüber, warum Rowan (ein Finanzgenie, der von Leon Black von Apollo Global Management, dem berühmten Jeffrey Epstein, beraten wurde), Anweisungen über die richtige „Kultur“ in Campus-Debatten erteilt. Ebenso schockierend ist, dass der neue Vorstandsvorsitzende von Penn der Vorsitzende der Jewish Federations ist.

Die obersten Chefs von CNN und MSNBC sind, wie ich schon oft gesagt habe, Juden, die Israel unterstützen. Es ist kaum ein Zufall, dass die CNN-Moderatoren auf einem Rahmen für den 7. Oktober bestehen – im Gegensatz zu einem Rahmen für Apartheid oder Israels Belagerung des Gazastreifens – und dass Virginia Moseley die redaktionellen Abläufe überwacht und mit Tom Nides verheiratet ist, der sich in die Arbeit für die Jewish Federations gestürzt hat, die Teil des Ten Seven-Projekts ist.

Auch liberale Institutionen sind betroffen. Als Autoren bei der Verleihung der National Book Awards im letzten Monat zu einem Waffenstillstand in Gaza aufriefen, war das zu viel für führende Sponsoren. Eine große jüdische Spenderin, Zibby Owens, zog ihre Unterstützung für die Preisverleihung zurück, weil sie meinte, dass es bei der Veranstaltung „antisemitische“ Reden geben würde. Owens‘ Vater, Steve Schwarzman, finanziert die Einrichtung, in der ich meine Jugend vergeudet habe, das Forschungsgebäude der New York Public Library

Ich sehe das und schäme mich. Die offizielle jüdische Gemeinschaft versucht, eine solide Debatte zu unterbinden, indem sie erklärt, dass nur Antisemiten sich für die Millionen hilfloser Palästinenser einsetzen würden, die einem historischen Angriff ausgesetzt sind.

Diese Haltung zerstört die jüdischen Traditionen. Jüdische Linke spielten in den Befreiungsbewegungen in den USA im letzten Jahrhundert und in der Anti-Vietnamkriegsbewegung eine wichtige politische Rolle, und in den letzten 30 Jahren haben wir im US-Establishment ein nie dagewesenes Maß an Privilegien und Einfluss gewonnen.

Und welche Rolle stellen wir uns für uns selbst vor, die sich aus dieser Macht ergibt?

Zu verlangen, dass ein Weihnachtsmann aus Long Island von der Handelskammer gefeuert wird, weil er den Vertretern des American Jewish Committee für Israel in einem örtlichen Tempel harte Fragen stellt? Sind Sie verrückt? Beamte der Schulbehörde in einem Vorort von Philadelphia auszuschalten, weil sie den israelischen „Völkermord“ anprangern oder Israel als terroristischen Staat bezeichnen? Haben sie nicht das Recht dazu?

Eine Gemeinschaft, die sich rühmt, talmudisch zu denken und drei Meinungen für je zwei Juden zu haben, zwingt dem amerikanischen Diskurs eine Meinung auf und behauptet dann, dass die daraus resultierende Konformität tatsächlich die öffentliche Meinung der USA ist.

Das Gebot, Israel zu unterstützen, hat meine Gemeinschaft in den völligen intellektuellen freien Fall gebracht. Eine Gemeinschaft, die stolz darauf war, talmudisch zu argumentieren und drei Meinungen für je zwei Juden zu haben, zwingt dem US-Diskurs eine Meinung auf und behauptet dann, dass die daraus resultierende Konformität tatsächlich die öffentliche Meinung der USA sei.

Wie kann das für Juden gut ausgehen? Dieses Verhalten erfüllt die schlimmsten Stereotypen von Juden, die Einfluss ausüben, und andere Amerikaner sehen das auch. Der Umfrage zufolge glauben 67 Prozent der Amerikaner unter 25 Jahren, dass Juden eine Unterdrückerklasse und keine Opferklasse sind – und 44 Prozent der 25- bis 34-Jährigen glauben dasselbe. Insgesamt akzeptieren die Amerikaner diese Ideen nicht, und zwar im Verhältnis drei zu eins. Aber ich finde diese Einstellungen beunruhigend. Sie sollten eine Warnung an die berechtigten jüdischen Organisationen sein, damit aufzuhören, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen und den palästinensischen Völkermord zu ignorieren. Sogar J Street gehört zu dieser Gruppe. (Und auch Bernie Sanders, ein Mann, den ich verehrte, der aber den einfachen Waffenstillstandstest nicht bestanden hat – wegen deiner Tage im Kibbuz, Bernie?)

Als Israel mit der Bombardierung von Flüchtlingslagern begann, schrieb mir ein alter Freund, der immer mit Juden gearbeitet und sich mit ihnen getroffen hatte, voller Wut. Nicht nur, dass Israel Menschen auslöschte und möglicherweise Biden Michigan kostete und mehr Kinder dazu inspirierte, Terroristen zu werden – es „entfachte den latenten Antisemitismus wieder, diesen Geistesvirus, der aus der römischen Zeit überlebt hat…“.

Die Gleichgültigkeit der offiziellen jüdischen Gemeinschaft gegenüber dem Völkermord schadet nicht nur den Palästinensern, sondern wird auch den Juden schaden. „Die gesamte jüdische Nation“ befindet sich nicht im Krieg. Israel ist es. Eine zionistische Gesellschaft, die aufgrund einer Psychose, die durch das Holocaust-Denken und politische Straffreiheit entstanden ist, völlig die Orientierung verloren hat, befindet sich im Krieg mit einem verarmten Volk, das sie seit Generationen unterdrückt hat.

Lassen Sie uns all die jungen Juden feiern, die diese Wahrheiten erkennen und mutig zum Waffenstillstand aufrufen. Sie sind die einzige Zukunft für die amerikanische jüdische Gemeinschaft.

So wie es aussieht, hat Israels Rassismus gegen die Palästinenser das offizielle jüdische Leben überlagert. Die amerikanischen Juden haben ihre besten Traditionen aufgegeben, um einen militanten Staat zu respektieren, der in ständiger Angst vor denen lebt, die er unterjocht. Israel wird nur dann zurückgedrängt werden können, wenn die amerikanischen Juden erkennen, dass ihre eigenen Erfahrungen mit einem modernen Gemeinwesen – einer integrativen Gesellschaft, die auf gleichen Rechten für alle und der Ausweitung der Bürgerrechte beruht – das wahre Modell sind.

Übersetzt mit Deepl.com

