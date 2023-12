https://caityjohnstone.medium.com/this-cant-be-another-instance-of-genocide-israel-believes-it-s-right-32c8ecf312d6

Dies kann kein weiterer Fall von Völkermord sein – Israel glaubt, dass es im Recht ist!

Von Caitlin Johnstone

27. Dezember 2023

–

Früher hielt ich es für falsch, dass Israel Zehntausende von Gaza-Bewohnern mit Luftangriffen tötet und Hunderttausende mit einem Belagerungskrieg aushungert, aber dann haben mich Israels Apologeten darüber aufgeklärt, dass einige Palästinenser in der Vergangenheit gemeine Dinge an Israelis getan haben, also unterstütze ich es jetzt.

Was Israel in Gaza tut, wäre nur dann unethisch, wenn jeder in Gaza ein perfektes kleines Kind wäre, das nie Gewalt angewendet oder etwas Falsches getan hätte. Ich könnte mich darüber aufregen, wenn die IDF militärische Sprengsätze auf ein riesiges Konzentrationslager voller matschiger Marshmallow-artiger Wesen aus reiner Liebe und ohne Erbsünde gezeugt, die nichts anderes tun als zu gurren und den ganzen Tag Schlaflieder zu singen, aber in Wirklichkeit ist das Konzentrationslager von Wesen bevölkert, die nicht annähernd so perfekt sind.

Ich höre, dass die Leute das einen Völkermord nennen, aber das ist lächerlich. Man hat mir erklärt, dass sich der Angriff auf Gaza völlig von allen Völkermorden unterscheidet, über die man in der Geschichte gelesen hat, denn die Israelis glauben, dass das, was sie tun, richtig ist. Diesmal haben diejenigen, die die massenhaften Ausrottungsprogramme und ethnischen Säuberungen durchführen, Gründe dafür.

Wie wir alle wissen, haben die Täter bei einem richtigen Völkermord keine Gründe für die Durchführung ihrer Massenvernichtungsprogramme und ethnischen Säuberungspläne; sie tun es nur, weil sie böse sind und gerne böse Dinge tun. Bei einem richtigen Völkermord verbringen die Täter historisch gesehen die meiste Zeit damit, wie Comic-Superschurken zu gackern und darüber zu reden, wie herrlich böse ihre völkermörderischen Aktionen sind.

Das hier ist überhaupt nicht so. Die Israelis sind aufrichtig der Meinung, dass die Bevölkerung, die sie eliminieren, sehr schlecht ist, und sie glauben, dass die Beseitigung dieser Bevölkerung das Land zu einem viel besseren und sichereren Ort zum Leben machen wird. Sie sehen die Palästinenser als ein großes Problem, und im Gegensatz zu einem richtigen Völkermord versuchen sie einfach, eine dauerhafte und endgültige Lösung für dieses Problem zu finden.

Wenn Sie also Israel-Apologeten sehen, die Israels Vorgehen in Gaza verteidigen, versuchen Sie bitte zu bedenken, dass sie nur hilfreich erklären, dass die israelische Regierung Gründe und Motive für das hat, was sie tut, und dass sie glaubt, dass das, was sie tut, richtig ist. Wenn es sich um einen richtigen Völkermord handeln würde, wäre das nicht der Fall.

Sie haben gesehen, wie ein Völkermord aussieht. Es sieht aus wie Nazis, die Juden zusammentreiben und umbringen. Tragen die Israelis Hakenkreuze? Sind die Palästinenser Juden? Nein? Dann ist ja gut. Das beweist, dass es sich nicht um einen Völkermord handeln kann, denn wenn es einer wäre, würde er in jeder Hinsicht genauso aussehen wie ein früherer historischer Völkermord. Wir befinden uns nicht einmal mehr in den frühen 1940er Jahren, sondern in einer völlig anderen Zeitspanne. Wie, duh.

Also entspann dich. Es ist alles in Ordnung. Dies ist kein Völkermord, und wenn doch, können wir später in unseren Geschichtsbüchern darüber lesen und sicher sein, dass wir es beim nächsten Mal richtig machen.

_____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl,com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …