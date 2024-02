Brazilian Biosecurity Threatened: Oxitec and the New Dengue Outbreak In the light of the findings of Russian Ministry of Defence experts regarding international activities of Western biolaboratories, it may be relevant to take a…

Die brasilianische Biosicherheit ist bedroht: Oxitec und der neue Dengue-Ausbruch

Von Raphael Machado

19. Februar 2024

Angesichts der Feststellungen von Experten des russischen Verteidigungsministeriums zu den internationalen Aktivitäten westlicher Biolabors ist es vielleicht angebracht, einige Fakten, die sich vor einigen Jahren in Brasilien zugetragen haben, genauer zu betrachten.

Die neuesten Nachrichten über Brasilien mit internationalen Auswirkungen betreffen einen neuen Ausbruch des Dengue-Fiebers, an dem bereits mehr als 360.000 Menschen erkrankt sind und mindestens 40 von ihnen starben. Der Fall ist berüchtigt genug, um einen Besuch des Generaldirektors der WHO, Tedros Adhanom, zu rechtfertigen, der erklärte, der Ausbruch in Brasilien sei Teil eines globalen Phänomens.

Ohne einen Zusammenhang behaupten zu wollen, aber die Ehrlichkeit gebietet es, daran zu erinnern, dass dieser Besuch nur wenige Tage nach der Erklärung von Herrn Adhanom auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos stattfand, dass die „Krankheit X“ unmittelbar bevorstehe, die restriktive Maßnahmen auf globaler Ebene sowie eine Verstärkung des Kampfes gegen „Desinformation“ erfordere.

Angesichts der Untersuchungen und Erkenntnisse der Experten des russischen Verteidigungsministeriums über die ukrainischen und internationalen Aktivitäten westlicher Biolaboratorien ist es jedoch vielleicht angebracht, einen Blick auf einige Fakten zu werfen, die sich vor einigen Jahren in Brasilien zugetragen haben.

Nach offiziellen Angaben des britischen Unternehmens Oxitec (oxitec.com) wurden seit 2011 Milliarden gentechnisch veränderter Mücken freigesetzt, um die Ausbreitung von Krankheiten wie Dengue, Zika und Chikungunya zu bekämpfen, die in regelmäßigen Abständen wieder auftauchen und Hunderttausende von Brasilianern befallen.

Die Operation basiert auf der Manipulation der Gene männlicher Aedes-Aegypti-Mücken (Träger und Überträger dieser Krankheiten), so dass die Nachkommen aus ihrer Kreuzung mit normalen weiblichen Mücken eine verkümmerte oder fehlerhafte Entwicklung aufweisen, was schließlich zur Ausrottung der Mücken und damit des Dengue-Fiebers führen würde.

Bei den ersten Tests, die beispielsweise in der Stadt Jacobina in Bahia durchgeführt wurden, wurde ein Anteil von 85 % genetisch veränderter Eier an der gesamten Moskito-Population der Stadt festgestellt, was als Beweis für den Erfolg des Experiments gewertet wurde.

Das Ergebnis dieses Optimismus wurde jedoch im Jahr 2019 sichtbar, als die Zeitschrift Scientific Reports darauf hinwies, dass die Experimente mit der Aedes-Aegypti-Mücke möglicherweise eine „Supermücke“ hervorgebracht haben. Laut der Publikation waren 18 Monate nach dem Ende des besagten Experiments die genetischen Veränderungen der transgenen Mücken bereits in der einheimischen Insektenpopulation vorhanden. Selbst in benachbarten Bezirken und Regionen, in denen keine gentechnisch veränderten Stechmücken freigesetzt wurden, wiesen die Mücken gemischte Gene auf.

Damals wurde vermutet, dass diese Mücken resistenter gegen Insektizide und Gifte sein könnten. Die Ärztin Lia Giraldo da Silva Augusto, eine Umwelt- und Gesundheitsforscherin und ehemaliges Mitglied des CTNBio, sagte, sie glaube, dass es Lobbyarbeit zugunsten des britischen Unternehmens gegeben habe – was dadurch erleichtert wurde, dass das Unternehmen direkt mit den Rathäusern in extrem armen Städten verhandelt.

Sie prangert auch an, dass es keine Langzeitbeobachtung gab und dass nur kurzfristige Ergebnisse verwendet wurden, um auf die kommerzielle Freigabe der transgenen Mücke zu drängen.

Dies ist nicht die erste Kontroverse mit Oxitec.

Die Bürger Floridas, genauer gesagt der Florida Keys, kämpfen seit mehr als 10 Jahren gegen die Freisetzung von Milliarden gentechnisch veränderter Mücken. Nach Ansicht verschiedener gesellschaftlicher Organisationen, wie der Florida Keys Environmental Coalition, gibt es keine Beweise dafür, dass gentechnisch veränderte Mücken die Ausbreitung von Krankheiten wie Dengue einschränken, nicht zuletzt, weil es keine unabhängige Studie gibt. Oxitec behauptet außerdem, dass die Ergebnisse seiner Studien über die Auswirkungen seiner transgenen Mücken auf die Umwelt und den Menschen „vertrauliche Informationen“ sind.

Im Jahr 2018 hat die Regierung der Kaimaninseln ihrerseits das Projekt von Oxitec zur Verbreitung transgener Mücken gestoppt, nachdem ein breiter öffentlicher Druck entstanden war, der durch Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit des Plans unterstützt wurde. Die Nichtregierungsorganisation GeneWatch UK veröffentlichte damals einen Bericht, der sich auf von Oxitec selbst freigegebene Dokumente stützte und auf die Unwirksamkeit der Methode hinwies, mit der die Mückenpopulation unterdrückt und die Ausbreitung von Krankheiten wie Dengue, Zika und Chikungunya verhindert werden sollte.

Trotz dieser Kontroversen und der Kritik von Bürgerinitiativen, die über die Risiken der Manipulation der Natur durch Big Pharma aus Profitgründen besorgt sind, treibt Oxitec zumindest die Projekte in Panama, Dschibuti, Uganda und auf den Marshallinseln weiter voran.

Doch wer steckt wirklich hinter Oxitec? Das britische Unternehmen wurde 2015 von dem US-Konzern Intrexon (der sich 2020 in Precigen umbenannte) übernommen, der Oxitec 2020 an die auf Biotechnologie spezialisierte Risikokapitalgesellschaft Third Security LLC verkaufte.

Intrexon/Precigen hat Third Security selbst als größten Anteilseigner (38,87 Prozent), die anderen Hauptinvestoren sind die deutsche Merck KGaA und die US-amerikanischen Unternehmen Patient Capital und BlackRock.

Das Projekt der transgenen Moskitos wird jedoch hauptsächlich von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt, und Bill Gates selbst ist einer der Hauptverfechter dieser Idee, durch Moskitos übertragene Krankheiten durch transgene Moskitos zu bekämpfen.

Und genau hier wird der „Kaninchenbau“ tief. Bill Gates‘ Interesse an umstrittenen biologischen Forschungsprogrammen, auch in der Ukraine, ist bereits bekannt.

So veröffentlichte RT im Mai 2022 einen Bericht von Generalleutnant Igor Kirillov, Leiter der Radiologischen, Chemischen und Biologischen Schutztruppe der Streitkräfte der Russischen Föderation, in dem die Bill & Melinda Gates Stiftung in einen Plan zur Finanzierung militärischer Biolabore in der Ukraine verwickelt wurde – ein Plan, an dem auch große Pharmakonzerne beteiligt sind, darunter die bereits erwähnte Merck KGaA. Im Rahmen dieses Plans würden Medikamente und Impfstoffe an der ukrainischen Bevölkerung getestet, ohne die internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen, um die Kosten zu senken.

Im Juli 2023 veröffentlichte Igor Kirillov einen weiteren Bericht, der für uns von Interesse sein könnte. In diesem Bericht, der bereits das Ergebnis russischer Ermittlungen in westlichen Biolabors in der Ukraine ist, betont Kirillov das Interesse des US-Verteidigungsministeriums an der Erforschung von Moskitos, die Infektionen wie das Dengue-Fieber übertragen. Er bekräftigt, dass Russland über Beweise für gefährliche Experimente mit Moskitos in speziellen Einrichtungen sowohl in den USA als auch im Ausland verfügt, wobei er insbesondere Oxitec als ein Unternehmen mit Verbindungen zum US-Verteidigungsministerium hervorhebt, das in der Lage ist, Infektionsvektoren für Dengue und andere Krankheiten in großem Maßstab zu produzieren.

Kirillov verweist schließlich auf einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung der Aktivitäten dieser mit dem Westen verbundenen Biolabors und einem zunehmenden Auftreten ungewöhnlicher Krankheiten in den betreffenden Gebieten.

Es ist nicht unsere Absicht, leere Spekulationen über die Aktivitäten von Oxitec anzustellen, sondern die Notwendigkeit einer strengen brasilianischen und iberoamerikanischen Biosicherheitspolitik zu betonen, die den russischen Erkenntnissen über die verdächtigen Aktivitäten von Biolabors Rechnung trägt, die mit der US-Regierung, der Bill & Melinda Gates Foundation und Big Pharma in Verbindung stehen.

Raphael Machado

Verleger, geopolitischer und politischer Analyst, Schriftsteller, spezialisiert auf lateinamerikanische Angelegenheiten.

