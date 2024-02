Putin Regrets Not Acting Sooner in Ukraine… Sorry to Say, But I Told You So Vlad Russia will defeat the U.S.-led NATO axis in its Ukraine proxy war. But the victory has taken longer and has been more bloody than if…

Putin bedauert, in der Ukraine nicht früher gehandelt zu haben… Tut mir leid, aber ich habe es Ihnen gesagt, Vlad

Von Finian Cunningham

19. Februar 2024

Russland wird die von den USA angeführte NATO-Achse in ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine besiegen. Aber der Sieg hat länger gedauert und war blutiger, als wenn Putin früher gehandelt hätte.

Präsident Wladimir Putin hat kürzlich in einem Interview mit russischen Medien ein interessantes Eingeständnis gemacht. Er sagte, er „bedauere“, nicht früher gehandelt und die Militäroperation in der Ukraine angeordnet zu haben.

Insgesamt klang Putin in dem Interview zuversichtlich, was die Aussichten auf einen Sieg in der Ukraine gegen den von den USA geführten Stellvertreterkrieg der NATO angeht. In dieser Woche jährt sich der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 zum zweiten Mal.

Unabhängige Analysten und sogar westliche Medien geben zu, dass das von der NATO unterstützte Kiewer Regime kurz vor einer Niederlage gegen die überlegenen russischen Streitkräfte steht. Der Fall der strategisch wichtigen Stadt Awdijiwka in den letzten Tagen deutet auf einen endgültigen Zusammenbruch des Regimes hin.

Russland kontrolliert etwa 20 Prozent des Gebiets im Osten und Süden der ehemaligen Ukraine. Zu diesem Gebiet gehören die Region Donbass und die Krim, die nun rechtlich ein fester Bestandteil der Russischen Föderation sind.

Dennoch sagte der russische Staatschef in dem Interview freimütig, dass er dem russischen Militär hätte befehlen sollen, dem ukrainischen Regime früher entgegenzutreten.

Die russische Nachrichtenagentur Tass zitiert Putin mit den Worten: „Das Einzige, was wir bedauern können, ist, dass wir nicht früher aktiv geworden sind, in dem Glauben, dass wir es mit anständigen Menschen zu tun haben.“

Putin äußerte sich nicht dazu, wie viel früher Russland seine spezielle Militäroperation zur Verteidigung der ethnisch russischen Bevölkerung in der ehemaligen Ostukraine und zur Entnazifizierung des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes hätte starten sollen.

Er bezog sich dabei auf die Minsker Friedensvereinbarungen, die 2014 und 2015 unter Vermittlung Deutschlands, Frankreichs und Russlands ausgehandelt worden waren.

Putin fügte hinzu: „Später stellte sich heraus, dass wir in dieser Hinsicht getäuscht wurden, denn sowohl die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin [Angela Merkel] als auch der ehemalige französische Präsident [Francois Hollande] gaben in der Öffentlichkeit unumwunden zu, dass sie nie vorhatten, die Vereinbarungen zu erfüllen. Stattdessen wollten sie Zeit gewinnen, um mehr Waffen an das Kiewer Regime zu liefern, und genau das haben sie getan.“

Anfang Mai 2014 schrieb ich einen Artikel mit der Überschrift: „Putin sollte Truppen in die Ukraine schicken“.

Damals mag diese Aussage leichtsinnig erschienen sein, aber die Ereignisse der letzten zehn Jahre haben das Argument bestätigt.

Der Artikel wurde erstmals um den 4. Mai 2014 von dem iranischen Nachrichtensender Press TV veröffentlicht, für den ich eine regelmäßige Kolumne schrieb (bis die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran meine Arbeit dort beendeten). Der Link zu meinem ursprünglichen Meinungsartikel bei Press TV scheint aus dem Internet gelöscht worden zu sein. Glücklicherweise wurde er seinerzeit von anderen Seiten wieder veröffentlicht, unter anderem von der Website von Paul Craig Roberts. Roberts ist ein hoch angesehener amerikanischer Schriftsteller und sachkundiger Kommentator, der während der Regierung von Präsident Ronald Reagan als stellvertretender Finanzminister tätig war.

Meine Kolumne bezog sich auf das Massaker in Odessa am 2. Mai, bei dem mehr als 40 Zivilisten ermordet wurden. Sie protestierten gegen das von der NATO unterstützte Neonazi-Regime, das im Februar 2014 in Kiew durch einen von der CIA gesponserten Putsch gegen einen gewählten pro-russischen Präsidenten die Macht übernommen hatte. Die antifaschistischen Demonstranten hatten sich im Gewerkschaftshaus der Stadt verschanzt, das von den Anhängern des Kiewer Regimes in Brand gesetzt wurde. In dem Artikel wurde auch hervorgehoben, dass der damalige CIA-Chef John Brennan Kiew einen Monat zuvor, im April 2014, und zwei Monate nach dem Putsch, der das derzeitige Neonazi-Regime an die Macht brachte, besucht hatte. Die CIA leitete die sogenannte „Anti-Terror-Operation“ des Kiewer Regimes nach dem Putsch. Die von der NATO bewaffneten und ausgebildeten Neonazi-Paramilitärs des Regimes begannen mit Angriffen auf die russische Bevölkerung im Donbass, die sich gegen die illegale Machtergreifung in Kiew wehrte. Der darauf folgende, von der NATO angeheizte Bürgerkrieg forderte rund 14.000 Todesopfer und führte zur Vertreibung von über einer Million Menschen.

Der Bürgerkrieg und die Aggression gegen die Bevölkerung im Donbass, die sich über acht Jahre von 2014 bis 2022 erstreckten, führten schließlich dazu, dass Putin vor zwei Jahren die Intervention russischer Truppen anordnete.

Natürlich haben die westlichen Regierungen und Medien die Geschichte verzerrt, indem sie Putin und Russland dafür verunglimpften, dass sie angeblich ohne Provokation in die Ukraine „eingedrungen“ sind, ihre Souveränität verletzt und den Rest Europas bedroht haben.

Wie Putin in seinem oben zitierten Interview sagte, war der Hauptgrund, warum er die militärische Intervention hinauszögerte, dass Moskau von Deutschland, Frankreich und dem Rest der NATO getäuscht worden war. Die russische Führung hatte geglaubt, dass die westlichen Mächte es mit ihrem erklärten Engagement für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts im Rahmen der Minsker Vereinbarungen ernst meinten.

Der Artikel, auf den sich dieser Autor bezieht, wurde veröffentlicht, bevor die Minsker Vereinbarungen geschlossen wurden. Hier ist ein Ausschnitt aus diesem Artikel.

„Die gegenwärtige Situation [in der Ukraine, Mai 2014] ähnelt der früheren verdeckten US-geführten Operation in Südossetien im Jahr 2008, als von der NATO unterstützte georgische Truppen versuchten, dieses Land, einen russischen Verbündeten, zu destabilisieren. Russland hat damals entschlossen gehandelt, seine Truppen entsandt und das NATO-Komplott zunichte gemacht. Und Washington machte einen Rückzieher.

„Washington tut es wieder: Es untergräbt, lügt, tötet und droht [in der Ukraine]. Aber das ist ein feiger Bluff, den Putin sofort niederschlagen sollte. Die Realität ist viel zu ernst, um sich auf diese zynischen westlichen Spiele einzulassen. Das Leben der Menschen in der Ukraine ist durch die faschistischen Paramilitärs und Politiker-Gangster, die Washington in Kiew installiert hat und denen es jetzt freien Lauf lässt, wirklich in Gefahr. Die blutigen Ereignisse dieses Wochenendes [in Odessa] sind ein tragisches Zeugnis für die dringende Bedrohung“.

In meinem Artikel forderte ich Präsident Putin auf, Truppen in die Ukraine zu schicken, um eine größere Eskalation des Krieges zu verhindern. Darin wurde argumentiert, dass die NATO-Mächte – wenn sie nicht kontrolliert werden – die Gewalt und die Bedrohung für Russland noch verstärken würden.

Zu diesem Zeitpunkt belief sich die Zahl der Todesopfer, die die von der NATO unterstützten Faschisten in der Ukraine nach dem Februarputsch 2014 verursachten, auf etwa 100. Als die Aggression von 2014 bis 2022 eskalierte, stieg die Zahl der Todesopfer auf 14.000. Nach zwei Jahren des Konflikts in der Ukraine nach Beginn der russischen Operationen ist die Zahl der Toten auf mindestens 500.000 ukrainische Soldaten und eine unbekannte Zahl auf Seiten des russischen Militärs gestiegen. Auch zahlreiche russische Zivilisten wurden durch NATO-Waffen mit größerer Reichweite getötet, die vom Kiewer Regime auf das Vorkriegsgebiet der Russischen Föderation abgefeuert wurden. Darüber hinaus hat sich die NATO als direkter Gegner Russlands immer stärker in den Stellvertreterkrieg verstrickt.

Der Konflikt hätte wohl eingedämmt werden können, wenn Russland viel früher gehandelt hätte, um seine Interessen zu verteidigen. Präsident Putin selbst hat sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, nicht früher gehandelt zu haben.

Ich gehe nicht davon aus, dass Präsident Putin meinen ursprünglichen, vor fast 10 Jahren veröffentlichten Artikel gelesen hat. Aber wenn er damals die Initiative ergriffen hätte, anstatt die Konfrontation mit den NATO-Streitkräften hinauszuzögern, bevor diese die Bedrohung in der Ukraine konsolidiert hatten, hätte Putin einen Großteil der Zerstörung und des Todes, die darauf folgten, abwenden können.

Dies ist kein Fall von „Rückschau ist eine wunderbare Sache“. Die Warnzeichen waren bereits 2014 deutlich zu erkennen. Russland hätte früher eingreifen müssen, wie Präsident Putin jetzt zugibt.

Am Ende wird Russland die von den USA angeführte NATO-Achse in ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine besiegen. Aber der Sieg hat länger gedauert und ist blutiger ausgefallen, als wenn Putin früher gehandelt hätte.

In jedem Fall wurde zumindest eine konstruktive Lektion gelernt. Den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Schergen kann man niemals trauen. Russland muss stets entschlossen handeln, um seine Interessen zu wahren und die Beziehungen zu den westlichen Mächten auf der Grundlage zu führen, dass diese von Natur aus verräterisch, böswillig und völlig unzuverlässig sind.

