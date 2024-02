Beatings, theft and murder: The day the Israeli army came to Gaza’s Yarmouk Stadium On 24 December, Israeli troops stripped and tortured dozens of Palestinian men at the historic stadium. MEE spoke to eyewitnesses who tell of further horrors

Am 24. Dezember entkleideten und folterten israelische Soldaten Dutzende von palästinensischen Männern in dem historischen Stadion. MEE sprach mit Augenzeugen, die von weiteren Gräueln berichten

Israelische Soldaten auf Patrouille in der Nähe des belagerten palästinensischen Gebiets von Gaza am 12. Februar (AFP)

Schläge, Diebstahl und Mord: Der Tag, an dem israelische Soldaten in das Yarmouk-Stadion in Gaza kamen

Von Maha Hussaini und Mohammed Qreiqe in Gaza, besetztes Palästina

20. Februar 2024

Nachdem er wochenlang im Stadtteil Shuja’iyya im Norden des Gazastreifens den israelischen Bomben ausweichen musste, suchte Youssef Hamdan al-Mubayyed mit seiner Familie zusammen mit Hunderten anderer Palästinenser Zuflucht im Yarmouk-Stadion in Gaza-Stadt.

Mubayyed dachte, dies sei der sicherste Ort in Gaza, da das Stadion ausschließlich von denjenigen genutzt wurde, die durch die israelische Militäroffensive seit dem 7. Oktober vertrieben worden waren.

Stattdessen wurde es zu einem Ort, an dem er zusammen mit Dutzenden anderer Palästinenser gefoltert, gedemütigt und mit dem Tod bedroht wurde.

Middle East Eye hat mit Mubayyed und anderen gesprochen, die Ähnliches berichteten: ein Sportstadion, das in ein behelfsmäßiges „Verhör- und Folterlager“ verwandelt wurde.

Ein Ort, der zum Schauplatz zahlreicher Gräueltaten, einschließlich Mord, wurde.

Das 1952 errichtete Yarmouk-Stadion gilt als eines der größten und ältesten Sportstadien im Gaza-Streifen.

Nach der israelischen Invasion tauchten in den sozialen Medien Bilder des Stadions auf, auf denen Hunderte von Palästinensern, darunter auch Kinder, bis auf die Unterwäsche entkleidet und von israelischen Soldaten bewacht zu sehen waren.

Stadion eingekreist

Die von Mubayyed beschriebenen Ereignisse fanden am 24. Dezember statt. Er erinnert sich, dass er um 4.30 Uhr morgens geweckt wurde, als israelische Panzer und Soldaten das Stadion umstellten.

Gegen 6.30 Uhr informierte die israelische Armee die Menschen im Stadion über Lautsprecher, dass die Männer unter ihnen für Sicherheitskontrollen getrennt würden.

Ich habe den Überblick verloren und konnte nicht feststellen, woher die Schläge und Stöße kamen.

– Mubayyed, Gaza

„Ein Soldat fragte nach jemandem, der Englisch spricht, und ich sagte ihm, dass ich Englisch spreche“, so Mubayyed.

„Er befahl mir, den Männern zu sagen, dass sie sich ausziehen und in Reihen aufstellen sollten“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Der 24-Jährige sagte, dass er und die anderen Männer gezwungen wurden, ihre Kleidung in den Schmutz fallen zu lassen und in der Kälte zu sitzen, bevor die Soldaten sich für ihn interessierten, weil er Englisch sprach.

„Ein Soldat zählte die Männer in der Reihe. Eins, zwei, drei und vier, das war ich“, erinnerte sich Mubayyed.

„Er sagte ‚komm‘, und dann packte er mich als erstes am Hals und schlug mich zwei- bis dreimal gegen die Wand.

Er sagte: „Du bist Hamas, aber du willst es nicht zugeben.“

Der Soldat beschuldigte Mubayyed, von der Hamas in Englisch unterrichtet worden zu sein, was dieser bestritt, doch trotz seiner Dementis fuhr der Soldat fort, ihm Vorwürfe zu machen.

„Du bist einer der Saboteure, und du wirst mit uns zusammenarbeiten, ob du willst oder nicht“, sagte der Soldat nach seiner Erinnerung.

Für seine Weigerung zu kooperieren, wurde Mubayyed mit dem Kolben eines M16-Gewehrs geschlagen, bevor er gezwungen wurde, sich aufzusetzen und von einem Schuh getroffen wurde.

„Er fragte mich nach meinen persönlichen Daten, und ich sagte ihm, ich käme aus dem Viertel Shuja’iyya“.

Die Enthüllung führte zu mehr Gewalt, der Soldat schlug Mubayyed erneut und andere schlossen sich an.

„Ich konnte nicht mehr zählen und wusste nicht mehr, woher die Schläge und Stöße kamen“, sagte er.

Der junge Palästinenser beschrieb, wie er von einem Soldaten gewürgt wurde, während ein anderer Soldat ihm drohte, ihn von seinem Kollegen zu Tode würgen zu lassen, wenn er nicht gestehe, Mitglied der Hamas zu sein. Derselbe Soldat verdrehte dann seinen Arm, um ihn zu brechen.

„Ich wurde eine Stunde lang gefoltert, bevor mich ein Offizier zu Boden warf und mir befahl, meinen Kopf nicht zu heben. Er sagte den anderen, sie sollten mich erschießen, wenn ich den Kopf heben würde. So blieb ich etwa 20 Minuten lang liegen.“

Mubayyeds Qualen endeten, als er zu einem Kontrollpunkt gebracht, von anderen Soldaten abgefertigt und angewiesen wurde, das Stadion zu verlassen.

Als er das Stadion verließ, hörte er das Geräusch von Granaten in den umliegenden Gebieten und sah Scharfschützen auf den Dächern der Gebäude, die auf jeden schossen, der das Geschehen im Stadion beobachtete.

Als er sich umdrehte, um nach seinem Vater zu sehen, wurde er selbst angeschossen. Er bekam Kugeln in den Arm und in den unteren Rücken.

Er erinnerte sich, dass ihm niemand half und er einige Zeit auf dem Boden lag, bevor er sich langsam aufrichtete und zum etwa eine Meile entfernten Al-Shifa-Krankenhaus lief, das er schließlich erreichte.

In den Rücken geschossen

Um Ahmed Faraj war eine weitere Palästinenserin, die im Yarmouk-Stadion Zuflucht suchte, nachdem sie zuvor schon unzählige Male vertrieben worden war, zunächst nachdem ihr Haus im nördlichen Gazastreifen bombardiert worden war.

Im November erlitt sie bei einem israelischen Angriff schwere Verletzungen, bei dem ihr der Kiefer gebrochen wurde und Granatsplitter in ihrem Hals und ihrer Zunge stecken blieben.

Meine Schwiegermutter war eine ältere Frau. Sie schossen ihr in den Rücken, als wir flohen… Sie war ein Märtyrer, aber ich konnte sie nicht tragen.

– Um Ahmed Faraj

Die Ärzte hatten ihr empfohlen, den Gazastreifen aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen zu verlassen, doch die 43-Jährige konnte nicht ausreisen und saß unter starken Schmerzen in dem belagerten Gebiet fest.

Ihre Schilderung weist starke Ähnlichkeiten mit der von Mubayyed auf.

Sie erinnerte sich daran, dass das Stadion am frühen Morgen des 24. Dezember unter schwerem Beschuss umstellt wurde.

Faraj fügte hinzu, dass israelische Soldaten gegen 4 Uhr morgens begannen, den Ort zu betreten, Männer und Frauen zu trennen und erstere zu zwingen, sich bis auf ihre Unterwäsche auszuziehen.

„Viele von ihnen wurden geschlagen und gefoltert, darunter auch mein Mann und mein Sohn. Sie standen in ihrer Unterwäsche da, während israelische Soldaten mit ihren Waffen auf sie einschlugen.“

Andere Augenzeugen, mit denen Middle East Eye Kontakt aufnahm, berichteten von „Demütigungen“, die den Gefangenen von israelischen Soldaten zugefügt wurden, einschließlich Bespucken.

Sie berichten, dass viele vertriebene Palästinenser drei Stunden lang festgehalten wurden, bevor sie einer Sicherheitskontrolle unterzogen wurden.

Bevor Faraj gehen konnte, wurde sie aufgefordert, alles außer ihrem Ausweis zurückzulassen, was bedeutet, dass sie weder ihr Mobiltelefon noch ihr Geld mitnehmen konnte.

Wie Mubayyed erwähnte auch sie, dass sie und ihre Familie nach dem Verlassen des Stadions von israelischen Scharfschützen ins Visier genommen wurden, doch in ihrem Fall führten die Schüsse zum Tod eines Angehörigen.

„Meine Schwiegermutter war eine ältere Frau, der man auf der Flucht in den Rücken geschossen hat“, sagte Faraj.

„Die Kugel drang in ihren Rücken ein und verließ sie durch die Brust. Sie war ein Märtyrer, aber ich konnte sie nicht tragen. Zwei junge Frauen halfen mir, sie [die Leiche] wegzutragen.

Andere Zeugen berichteten Middle East Eye, dass das israelische Militär kurz vor dem Betreten des Stadions ein Massaker an den Eingängen des Gebäudes verübte, bei dem Dutzende von Menschen getötet und weitere verletzt wurden.

Entkleidet und ausgeraubt

Die Berichte über Misshandlungen beschränkten sich nicht nur auf Folter und Tötungen, sondern umfassten auch den Diebstahl von Wertgegenständen und Geld.

Der 54-jährige Abu Muhammed al-Sersawi, der ursprünglich in der al-Wehda-Straße in Gaza-Stadt wohnte, suchte im Stadion Zuflucht, nachdem sein Viertel bombardiert worden war.

Sein älterer Bruder, der bei einem Angriff verletzt worden war, wurde am 24. Dezember festgenommen, als Israel das Stadion stürmte.

Sie haben das ganze Geld gestohlen. Als wir mit einem israelischen Offizier über das Geld sprachen, schoss er auf uns und sagte: ‚Wenn ich euch noch einmal sehe, werde ich euch hinrichten‘.

– Abu Muhammed al-Sersawi, Einwohner von Gaza-Stadt

Bis heute hat niemand in seiner Familie etwas über das Schicksal oder den Verbleib seines Bruders erfahren.

„Wir dachten, dass die [militärische] Operation nur in Shuja’iyya und Daraj (Gebiete im östlichen Gazastreifen) stattfand.

Sersawi, 54, sagte gegenüber MEE. „Wir wurden nackt ausgezogen, und unsere Kleidung wurde uns abgenommen. Unter uns waren Kinder, Erwachsene und ältere Menschen. Aber es war ihnen egal, wer wer war.“

Einige der Männer hätten später ihre Kleidung zurückbekommen, so Sersawi, aber ihre Taschen seien komplett geleert worden.

„Einige der Männer wurden freigelassen, andere wurden abgeführt. Als sie freigelassen wurden, bekamen sie ihre Kleidung zurück, aber man fand kein Geld oder andere Besitztümer in ihren Taschen“, fügte er hinzu.

„Mein Neffe hatte 1.600 Dollar in der Hülle seines Personalausweises aufbewahrt. Nach seiner Freilassung wurde ihm sein Ausweis nicht ausgehändigt, den die Armee mitgenommen hatte. Wir fragten nach, und als sie ihn zurückgaben, waren die 1.600 Dollar weg.

„Sie haben das ganze Geld gestohlen. Als wir mit einem israelischen Offizier über das Geld sprachen, schoss er auf uns und sagte: ‚Geht in den Süden. Wenn ich euch noch einmal sehe, werde ich euch hinrichten.‘ “

„Wir sind aus Angst geflohen.“

Middle East Eye hat die israelische Armee um eine Stellungnahme zu den in diesem Artikel enthaltenen Behauptungen gebeten

Übersetzt mit deepl.com

