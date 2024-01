Brutality of oppression: Ai Weiwei speaks on Gaza, China and New York City ‚Speak your thoughts loudly and without considering the consequences,‘ says the artist.

Der chinesische Künstler Ai Weiwei hält einige Samen aus seiner Unilever-Installation „Sunflower Seeds“ am 11. Oktober 2010 in der Tate Modern in London [Peter Macdiarmid/Getty Images].

Sprich deine Gedanken laut und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen“, sagt der Künstler.

Ai Weiwei

Die Brutalität der Unterdrückung: Ai Weiwei spricht über Gaza, China und New York City

Von Nick Hilden

27. Januar 2024

„Die Macht hat Angst vor der Kunst und den Dichtern“, schreibt Ai Weiwei in Zodiac: A Graphic Memoir.

Er muss es wissen. Der renommierte Künstler ist ein notorischer Querulant der Mächtigen, vor allem in seinem Heimatland China, wo er von der kommunistischen Parteiführung so sehr gefürchtet wird, dass er Gefängnis, Folter und nun auch Exil erdulden musste.

„Warum fürchtet die Macht die Künste?“, frage ich ihn.

„Jede Form von Macht gründet sich auf absolute Bedingungen und betont die Gleichförmigkeit von Gedanken, Wegen, Sprache und Verhaltensmustern“, antwortet er. „Diese Gleichförmigkeit dient als Grundvoraussetzung für die Durchsetzung von Macht.

„Im Gegensatz dazu widersetzen sich Kunst und Poesie von Natur aus den vorgegebenen Beschränkungen der menschlichen Existenz und wagen sich in unerforschte Gebiete vor. Sie sind im Wesentlichen Versuche, eine neuartige Realität zu konstruieren, und stellen eine starke und zerstörerische Herausforderung für den Autoritarismus dar.“

Zodiac ist die jüngste von vielen solchen Herausforderungen, die Ai im Laufe der Jahrzehnte gestellt hat. Das Buch ist reich an Metaphern, philosophischen Überlegungen und rebellischen Weisheiten und ist „komisch“ im klassischen Sinne – ein Werk des Komikos, in dem Heiterkeit und Mythos, Kommentar und Kritik miteinander verbunden sind und die Tragödie nie zu weit entfernt ist.

Darin erzählt Ai von seinem lebenslangen kreativen Kampf gegen Macht und Unterdrückung, von seiner Kindheit in der politisch angespannten Zeit nach der Kulturrevolution in China über seine ersten Auslandsaufenthalte als Student in New York City in den 1980er Jahren bis hin zu seiner glanzvollen künstlerischen Karriere und der gewalttätigen Reaktion, die sie auslöste. Da Ai nicht bereit war, sich der Selbstzensur zu beugen, musste er die Zerstörung seiner Pekinger Ateliers durch die chinesischen Behörden und eine Inhaftierung über sich ergehen lassen – und schließlich das Land endgültig verlassen.

Jetzt sieht er sich erneut mit der Zensur konfrontiert, diesmal in Form einer Londoner Ausstellung, die im November letzten Jahres abgesagt wurde, nachdem er in den ersten Tagen des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen Kritik an den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel getwittert hatte.

Ich habe Ai in den Wochen vor der Veröffentlichung von Zodiac (30. Januar 2024) per E-Mail interviewt und mit ihm über sein langjähriges Leben unter politischer Bedrohung, die Absichten hinter Zensur und Unterdrückung und die Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks gesprochen.

Ai Weiwei

Der regimekritische chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei bei seiner Ausstellung „Making Sense“ im Design Museum in London, 4. April 2023 [Kin Cheung/AP]

In ein „System der Unterdrückung“ hineingeboren

Ais Memoiren beginnen mit einer Szene aus seiner Kindheit in Chinas abgelegener Provinz Xinjiang, wo seine Familie aufgrund der Verfolgung und Verbannung seines Vaters – des berühmten Dichters Ai Qing – im Zuge des Großen Sprungs nach vorn in einem unterirdischen Bau leben musste. Mao Zedongs Kampagne sollte den Prozess der Industrialisierung im agrarisch geprägten China ankurbeln, doch die Folge waren Hungersnöte und ein hartes Durchgreifen gegen Intellektuelle, die als Gegner von Maos Visionen angesehen wurden. In Zodiac beschreibt Ai, wie seine Familie ihre unterirdische Verbannung als Teil einer „seltsamen Kommune“ überlebte, in der er an einem Wettbewerb teilnahm, wer die meisten Mäuse fangen konnte. Ai gewann und sammelte eine Sammlung ihrer Schwänze.

„Die Erfahrung, in einem stark politisierten Umfeld im Haushalt eines Intellektuellen aufzuwachsen, der lange Zeit unterdrückt und unterdrückt wurde, unterschied sich in materieller Hinsicht nicht von dem Leben anderer in dieser Zeit“, sagte er mir über diese Zeit. „In dieser Zeit teilten alle die Erfahrung, unter der allgegenwärtigen Angst vor der Politik zu leben.“

Sechzig Jahre später eröffnet Ai Zodiac mit einer Szene zwischen Vater und Sohn, in der der Vater den Sohn warnt, nicht zu lesen.

Als ich ihn danach fragte, erklärte er: „Schon in jungen Jahren war ich mit Diskriminierung konfrontiert und wurde Zeuge einer ungerechten Gesellschaft, was mich zu der Erkenntnis brachte, dass politische Unterdrückung nicht nur von den Machthabern ausgeht, sondern die Ideologie aller durchdringt. Unter solchen repressiven Bedingungen passt sich der Einzelne bereitwillig der Gewalt an, die der Gesellschaft innewohnt, und wird so zum bewussten Teilnehmer am System der Unterdrückung. In einer solchen Gesellschaft können sich die Opfer nirgendwo verstecken und sind an allen Fronten Schaden ausgesetzt.“

Nach zwei Jahrzehnten des Lebens in einer orwellschen Gesellschaftsstruktur beschloss Ai, dass es genug war.

„Für mich persönlich war die deutlichste Auswirkung der Kulturrevolution die Entscheidung, China zu verlassen und in die USA zu ziehen. Damals empfand ich China als eine abnormale und unsichere Gesellschaft“, sagte er. „Rückblickend betrachtet hat sich China in der Zeit nach der Kulturrevolution verändert und ist von einer stark politisierten Gesellschaft mit proletarischem Autoritarismus zu einer politisch autoritären, aber gleichzeitig materialistischen und kapitalistischen Gesellschaft übergegangen, was den Lebensstil betrifft.

Wie war es, frage ich, diese Umstände zu verlassen?

„Die Vereinigten Staaten in den 1980er Jahren fühlten sich für mich wie ein völlig anderer Planet an“, antwortet Ai. „Alles dort, sowohl im materiellen als auch im spirituellen Bereich, löste jeden Anschein einer Verbindung auf. Jede neue Erfahrung entpuppte sich als eine völlig neue Welt. Während ich in gewisser Weise den Gipfel der Freiheit erreichte, sah ich mich von einem anderen Standpunkt aus gesehen den strengsten Zwängen unterworfen.“

Ai Weiwei

Ai Weiwei posiert vor seiner Skulptur „Template“ während einer Medienvorschau der Documenta 12 am 13. Juni 2007 in Kassel, Deutschland [Johannes Simon/Getty Images].

Ein junger Kunststudent im Ausland

Ai verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in den USA und studierte in Philadelphia und San Francisco, bevor er nach New York kam. Dort schloss er Freundschaft mit dem Dichter Allen Ginsberg und entdeckte, dass in dem Land, in das er gekommen war, Brutalität kein Fremdwort war. Als die Polizei bei dem Vorfall im Tompkins Square Park 1988 wahllos Demonstranten, Gemeindemitglieder und Journalisten angriff, während sie versuchte, Obdachlosenlager aufzulösen, war Ai zufällig vor Ort und fotografierte, wie er auch seine Zeit in den USA schonungslos dokumentierte.

Dann, nach 12 Jahren, beschloss er, weiterzuziehen.

„Ich hatte den Eindruck, dass ich während meiner Zeit in den USA bereits alles erreicht hatte, was mir möglich war, und die Aussicht, noch mehr einzigartige Erfahrungen zu machen, erschien mir schwer vorstellbar. Ein weiterer Aufenthalt in den USA käme mir wie eine Zeitverschwendung vor. Zu dieser Zeit war mein Vater in China krank, so dass es ein zwingendes Motiv war, zurückzukehren und an seiner Seite zu bleiben.“

Auseinandersetzung mit der conditio humana

Nach seiner Rückkehr nach China erlangte Ai durch sein Werk, das die soziale Ordnung im eigenen Land sowie weitreichende Ungerechtigkeiten im Ausland in Frage stellte, zunehmend Anerkennung.

Für seine 1995 entstandene Arbeit Han-Dynasty Urn with the Coca-Cola logo (Han-Dynastie-Urne mit Coca-Cola-Logo) prägte er beispielsweise eine antike Vase mit dem allgegenwärtigen Markenemblem und stellte damit die Frage nach den wachsenden Auswirkungen des Konsumverhaltens auf die chinesische Kultur. Die von ihm kuratierte Ausstellung F*** Off im Jahr 2000 enthielt eine Reihe von berüchtigten provokativen Werken – darunter eines, das möglicherweise mit Kannibalismus zu tun hatte. Im Jahr 2007 schuf Ai eines seiner bisher größten Werke – Fairytale -, für das er 1 001 chinesische Touristen aus dem ganzen Land nach Kassel brachte, um am Documenta-Kunstfestival teilzunehmen.

Das Erdbeben von 2008, das die Region Sichuan verwüstete, veranlasste ihn, im darauffolgenden Jahr das Sichuan Names Project ins Leben zu rufen, das den Zorn der chinesischen Regierung auf sich zog, da es die Verschleierung der enormen Zahl der Todesopfer aufdeckte und die Vermutung nahelegte, dass die staatliche Politik die Schuld an der tödlichen Infrastruktur trug. Im Jahr 2010 beauftragte Ai rund 1 600 chinesische Kunsthandwerker mit der Herstellung von Millionen handgefertigter Sonnenblumenkerne aus Porzellan – eine Meditation über Individualität und Kollektivität.

Angesichts dieser enormen Produktion frage ich ihn, ob er ein bestimmtes Stück besonders gern mag. Gibt es welche, die er im Nachhinein bereut?

„Die so genannten Kunstwerke von mir sind alle aus meinen Gedanken und Gefühlen heraus entstanden“, antwortet Ai. „Ich bereue nicht, dass ich sie geschaffen habe. Sie spiegeln authentisch meine wahren Gefühle und Umstände in jenen Momenten wider, die eng mit den Erfahrungen meines Aufwachsens verwoben sind. Man bereut seine eigene Entwicklung nicht; sie ist ein fester Bestandteil von einem selbst, zu dem es keine Alternative gibt.“

Der chinesische Dissidenten-Künstler Ai Weiwei posiert vor einem Interview mit Reuters in Montemor-O-Novo, Portugal, am 3. März 2021. Das Bild wurde am 3. März 2021 aufgenommen. REUTERS/Pedro Nunes

Repressive Reaktionen

Offensichtlich teilten die chinesischen Behörden Ais Begeisterung nicht. Vor allem das Projekt in Sichuan zog schließlich eine repressive Reaktion nach sich.

„Das Erdbeben in Sichuan bot mir die Gelegenheit, den Prozess zu erforschen, durch den Menschen inmitten sozialer Umwälzungen oder Katastrophen ihren Selbsterhalt steuern und Wahrheiten aufdecken“, sagt Ai. „Gleichzeitig stürzte sie mich in verschiedene Schwierigkeiten und Konflikte mit der Regierung. Mein aktives Engagement im Internet, einschließlich der Organisation von Aktivismus, löste eine Kettenreaktion von Folgen aus. Es war mein erster Vorstoß in die strengste Form des Widerstands innerhalb der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, und verwickelte mich gleichzeitig in eine Vielzahl von Lebensherausforderungen.

Zu diesen Herausforderungen gehörte die Zerstörung von Ais Ateliers in Peking als Vergeltung. Die Gebäude, so sagten die Behörden, seien aus vagen Gründen, die sie auf eine unsachgemäße Planung zurückführten, „illegal“.

„Als sich mein Verhältnis zur Regierung verschlechterte und die Konflikte eskalierten, wurden meine beiden Ateliers abgerissen – eines nach dem anderen“, sagt Ai. „Die Gründe, die für die Abrisse angeführt wurden, waren absurd, und die Art und Weise, in der sie durchgeführt wurden, zeigte ein beunruhigendes Maß an Gewalt. Sie erwies sich als ebenso gewaltig wie ein Erdbeben, wenn auch mit größerer Intensität. Diese Erfahrung hat mir die Verwundbarkeit der Regierung, mit der ich konfrontiert war, und die rücksichtslose Natur der Politik deutlich vor Augen geführt.“

Kurz darauf, im Jahr 2011, verschwand Ai im Gefängnis. 81 Tage lang spekulierte die Welt über seinen Zustand, bevor er in den Hausarrest entlassen wurde. Diese Gefangenschaft hat ihn geprägt.

„Die geheime Inhaftierung hat mir mindestens zwei entscheidende Erkenntnisse gebracht“, sagt er. „Erstens unterstreicht sie, dass Macht jenseits der Grenzen der Legalität funktioniert. Jede Autorität, die mit illegalen Mitteln erlangt wurde, besitzt die Dreistigkeit, sich offen an ungesetzlichen Aktivitäten zu beteiligen und sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen.

„Zweitens macht es deutlich, dass mich kein Schutzschild umgibt; keine Unterstützung oder Fürsprache garantiert meine Freilassung. Auch wenn man seelische oder körperliche Qualen erleidet, bleibt alles erträglich, wenn man unerschütterlich an seine Überzeugungen glaubt; man würde Handlungen, die aus Überzeugungen geboren sind, nicht bereuen. Doch das Bewusstsein, dass Macht ungezügelte Gewalt ausüben kann, löst ein tiefes Gefühl der Verzweiflung über die gesamte gesellschaftliche Landschaft aus.“

Ai Weiwei kommt am 30. Juli 2015 mit Wang Fen und dem gemeinsamen sechsjährigen Sohn Ai Lao am Münchner Flughafen an. Es ist seine erste Auslandsreise, nachdem die chinesischen Behörden ihn 2011 unter Hausarrest gestellt und seinen Pass beschlagnahmt hatten, ohne ihn eines Verbrechens anzuklagen [Jörg Koch/Getty Images].

Im Jahr 2015 gab die Regierung Ai schließlich seinen Pass zurück und er floh nach Berlin, wo er eine Zeit lang lebte, bevor er schließlich nach Portugal zog, wo er bis heute lebt.

„Ich hatte bereits vor diesen Ereignissen begonnen, mein Studio in Berlin einzurichten. Berlin, eingebettet zwischen New York und Peking, verströmte ein Gefühl der Vertrautheit, das mich ansprach. Die Stadt nahm mich mit offenen Armen auf und bot mir einen Lehrauftrag an einer Universität an. Das Vereinigte Königreich verweigerte mir zunächst ein entsprechendes Visum unter dem Vorwand von Vorstrafen, was ich als völlig absurd empfand.

Wird Ai jemals müde, ein Ausländer zu sein?

„Ich bin an einem Ort aufgewachsen, an dem ich als Außenseiter behandelt wurde, weil mein Vater als Feind des Landes bezeichnet und ins Exil geschickt wurde“, antwortet er. „Ich habe also keine konventionelle Vorstellung von einem Heimatland oder einer Heimatstadt. Unabhängig von meinem Wohnort verkörpere ich ständig den Status eines ‚Ausländers‘.“

Ai betrachtet das Fehlen einer festen nationalen Identität als Vorteil.

„Der wesentliche Vorteil dieses Status liegt in der Freiheit, nicht Partei ergreifen zu müssen, sondern sich unabhängig ein Urteil bilden zu können“, erklärt er. „Der größte Nachteil besteht jedoch darin, dass es angesichts der grundlegenden Unvereinbarkeit zwischen individuellen Erfahrungen und breiteren gesellschaftlichen Normen schwierig ist, eine effiziente Kommunikation aufzubauen.

Diese Herausforderung hat Ai nicht davon abgehalten, sich mit anderen Menschen auf der Suche nach einem Zuhause zu beschäftigen.

Im Jahr 2016 befestigte er zahlreiche orangefarbene Rettungswesten, die von ertrunkenen Flüchtlingen getragen wurden, an den Säulen vor dem Konzerthaus in Berlin. Im Jahr darauf veröffentlichte er den herzzerreißenden Dokumentarfilm Human Flow, für den er in mehr als 20 Länder reiste, um die Erfahrungen von Vertriebenen zu filmen.

„Was mich an meinen Kunstwerken fasziniert, ist die ihnen innewohnende Verbindung zu den Menschen – ihre Auseinandersetzung mit den menschlichen Bedingungen und dem breiteren Spektrum der Menschheit. Ob mein frühes Werk Fairytale, mit dem ich 1001 Chinesen zur Documenta nach Kassel brachte, die Citizens‘ Investigations nach dem Erdbeben in Sichuan 2008 oder spätere Projekte wie Human Flow – sie alle sind aus meiner aktiven Auseinandersetzung mit der Realität entstanden und zielen darauf ab, Verbindungen zu und Verständnis für unterschiedliche Gruppen von Menschen zu schaffen.“

Ai Weiwei

Eine Kunstinstallation – Schwimmwesten, die von Flüchtlingen an den Säulen des Konzerthauses am Gendarmenmarkt befestigt wurden – am 14. Februar 2016 in Berlin, Deutschland. Die Schwimmwesten gehörten zu den Tausenden, die von Flüchtlingen nach der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland abgelegt wurden [Clemens Bilan/Getty Images].

Anhaltender Widerstand gegen die Macht

Auch wenn Ai China verlassen hat, bleibt sein Genie, Kontroversen auszulösen, bestehen. Dies gilt nicht nur für seine Kunst, sondern auch für seine Nutzung des Internets als Plattform für politische Interessenvertretung.

In seinem jüngsten, inzwischen gelöschten Tweet, der zur Absage seiner Londoner Ausstellung führte, schrieb Ai: „Das Schuldgefühl im Zusammenhang mit der Verfolgung des jüdischen Volkes hat sich bisweilen auf die arabische Welt übertragen. Finanziell, kulturell und in Bezug auf den Einfluss der Medien ist die jüdische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten stark vertreten. Das jährliche 3-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für Israel wird seit Jahrzehnten als eine der wertvollsten Investitionen der Vereinigten Staaten angepriesen. Diese Partnerschaft wird oft als ein gemeinsames Schicksal bezeichnet“.

Einige Tage später teilte Ai mit, dass die bevorstehende Ausstellung von der Galerie „effektiv abgesagt“ wurde, die in einer eigenen Erklärung erklärte, es sei „nicht der richtige Zeitpunkt, um sein neues Werk zu präsentieren“, da „kein Platz für eine Debatte ist, die als antisemitisch oder islamfeindlich bezeichnet werden kann, und das zu einer Zeit, in der alle Anstrengungen darauf gerichtet sein sollten, das tragische Leiden in den israelischen und palästinensischen Gebieten zu beenden“.

Ich frage Ai, ob dies ein Akt der Zensur war.

„Jede Auferlegung individueller Gedanken, Einstellungen, Reden oder künstlerischer Ausdrucksformen, sei es durch direkte Macht oder etablierte Systeme der Bestrafung und Belohnung, stellt Zensur dar“, antwortet er. „Die Zensur diktiert nicht nur, wie sich die Macht ausbreitet, sondern zeigt auch ihre eigene Zerbrechlichkeit und Unfähigkeit, sich mit echten Argumenten und unterschiedlichen Gedanken auseinanderzusetzen.“

Vor einigen Jahren hatte Ai die Gelegenheit, die Situation in Gaza aus erster Hand zu erleben.

„Im Jahr 2016, während der Dreharbeiten zu Human Flow, reiste ich nach Gaza. Trotz Schwierigkeiten blieb ich hartnäckig und erhielt schließlich die militärische Erlaubnis Israels, den Gazastreifen zu betreten und zu verlassen“, sagte er. „Während meines Aufenthalts in Gaza konnte ich das Leben der Menschen dort beobachten, darunter Kinder, Frauen und einfache Bürger, die unter der Last der täglichen und ungerechten Gewalt ums Überleben kämpfen.

„Selbst für jemanden, der in einem extrem autoritären kommunistischen Land aufgewachsen ist, waren solche Bedingungen für mich fast unvorstellbar“, sagte Ai und fügte hinzu, dass die Unterdrückung und Demütigung Erfahrungen waren, die meine bisherige Vorstellungskraft überstiegen. Die nackte Realität einer solchen Gefangenschaft im 21. Jahrhundert hat mich völlig verblüfft.“

Während des aktuellen Krieges wurde die Brutalität dieser Realität durch die massenhafte Tötung von Journalisten, die aus dem Gazastreifen berichteten, noch deutlicher. Nach internationalem Recht müssen die Kriegsparteien sicherstellen, dass sie keine Pressevertreter ins Visier nehmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts beläuft sich die verifizierte Zahl der getöteten Journalisten jedoch auf 83. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten war dies der tödlichste Krieg für Journalisten seit Gründung der Organisation im Jahr 1992.

Ai Weiwei macht ein Selfie mit palästinensischen Frauen, während er an einem Dokumentarfilm über Flüchtlinge im Hafen von Gaza-Stadt arbeitet, 12. Mai 2016 [Mohammed Salem/Reuters].

Ich frage Ai nach den vielen getöteten Journalisten, Schriftstellern und Künstlern.

„Es gibt eine alte chinesische Redewendung: ‚Wenn zwei Armeen gegeneinander kämpfen, sollten die Boten nicht verletzt werden'“, sagt er. „Dieser Grundsatz dient als grundlegendes Kriterium für die Beurteilung der Gerechtigkeit eines Krieges. Wenn ein Krieg den Anspruch erhebt, ein gewisses Maß an Gerechtigkeit zu besitzen, muss er vor allem eine globale Beurteilung in offener und transparenter Weise ermöglichen. Ein Krieg, der seine Ziele durch die Schädigung von Botschaftern zu erreichen sucht, ist zweifellos ein Krieg, der als ungerecht angesehen wird.“

In Zodiac behauptet Ai: „Wir dürfen keine Angst vor zu viel Wahrheit haben.“ Warum, frage ich, fürchten die Menschen die Wahrheit?

„Die Wirklichkeit besteht nicht nur aus Wahrheiten oder Tatsachen, sondern bildet die oberste Schicht unseres Verständnisses“, sagt er. „Die Erziehung, die wir erhalten, und die vorherrschende öffentliche Meinung können möglicherweise eine trügerische Realität formen. Die Wahrheit zu sagen, kann daher für diejenigen, die es wagen, sie auszusprechen, eine öffentliche Gefahr darstellen.

„Die Zensur, die im Wesentlichen auf Macht beruht, richtet sich direkt gegen Stimmen, die von öffentlich akzeptierten Werten und weit verbreiteten Informationen abweichen. Die Unterdrückung dieser Stimmen stellt eine direkte Herausforderung an die Legitimität der Macht dar. In einer Zivilgesellschaft hat jeder Bürger nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, seine Gedanken zu artikulieren.“

Was also sollten Künstler auf der ganzen Welt tun, um dieser Zensur zu begegnen?

„Sprecht eure Gedanken laut aus“, sagt Ai, „und zwar ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.“

Ai Weiweis „Zodiac: A Graphic Memoir kommt am 30. Januar 2024 in den Handel.

Quelle: Al Jazeera

