Premierminister Benjamin Netanjahu begrüßt US-Präsident Joe Biden auf dem internationalen Flughafen Ben-Gurion, 18. Oktober 2023 (Foto: Avi Ohayon, GPO)

Präsident Joe Biden hat die Vorwahlen der Demokraten in Michigan gewonnen, aber mehr als 100.000 Menschen haben wegen der Gaza-Politik der US-Regierung mit „uncommitted“ gestimmt.

Mehr als 100.000 Menschen stimmen bei den Vorwahlen in Michigan wegen Bidens Gaza-Politik mit „uncommitted“

Von Michael Arria

28. Februar 2024

US-Präsident Joe Biden hat zwar die Vorwahlen der Demokraten in Michigan gewonnen, aber mehr als 100.000 Menschen haben wegen der Politik der US-Regierung im Gazastreifen ihre Stimme nicht abgegeben.

Die Kampagne zur Abwahl wurde von Listen to Michigan organisiert, einer Gruppe, die sich hauptsächlich aus lokalen arabischen und muslimischen Aktivisten zusammensetzt.

„Unsere Bewegung war heute Abend siegreich und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Zehntausende Demokraten aus Michigan, von denen viele 2020 für Biden gestimmt haben, haben sich wegen des Krieges in Gaza nicht für seine Wiederwahl engagiert“, twitterte die Gruppe am Dienstagabend. „Präsident Biden hat die Bomben finanziert, die auf die Familienmitglieder von Menschen fallen, die genau hier in Michigan leben. Menschen, die für ihn gestimmt haben und die sich nun völlig verraten fühlen. Präsident Biden, hören Sie auf Michigan. Zählen Sie nicht mit uns, Joe.“

Die Aktion wurde von einer Reihe prominenter politischer Stimmen unterstützt, darunter die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI), der ehemalige Kongressabgeordnete Andy Levin und der Filmemacher Michael Moore.

NEUE BEFÜRWORTUNG: „Wenn ihr wollt, dass wir lauter sind, dann kommt her und wählt ungebunden.“ -@RashidaTlaib pic.twitter.com/8pxuUjq5QG

– #ListenToMichigan (@Listen2michigan) February 17, 2024

„Ich habe diesen Monat gesagt, dass er sich selbst die Wahl kosten wird. …Wenn Trump überhaupt eine Chance hat, dann ist es die Entscheidung, die [Biden] getroffen hat, um das Abschlachten, die Teppichbombardierung, Babys in Brutkästen, die tot sind, weil sie den Strom abgestellt haben, und so weiter und so fort,“ sagte Moore gegenüber CNN einige Tage vor der Abstimmung.

Lobbygruppen wie Democratic Majority for Israel (DMFI) versuchten, das Ergebnis auf Twitter herunterzuspielen. Die Organisation tat die Bewegung unerklärlicherweise ab, weil sie nur 10.000 Stimmen erhalten hatte, obwohl nur ein kleiner Teil ausgezählt worden war. Nachdem klar wurde, dass mehr als 100.000 Menschen ihre Stimme nicht abgegeben hatten, übernahm die DMFI eine neue Darstellung: Die Bewegung könne nicht ernst genommen werden, weil viele Menschen auch 2012 nicht gewählt hätten. „Die Presse hat sich darauf gestürzt, eine große Geschichte zu schreiben, obwohl nur eine winzige zu erkennen war“, schrieb die Organisation, die von Yair Lapids Meinungsforscher Mark Mellman gegründet wurde.

Tatsächlich schaltete die DMFI eine Reihe von Anzeigen, die darauf abzielten, die Wähler von der Unterstützung des Vorhabens abzubringen.

Michigan hat eine große arabisch-amerikanische Bevölkerung, und die Regierung Biden hat in den letzten Wochen offenbar Angst vor dem Swing State entwickelt. Für diese Besorgnis gibt es einen guten Grund. Biden gewann den Bundesstaat im Jahr 2020 mit nur 2,8 Punkten Vorsprung, und Trump setzte sich 2016 nur knapp gegen Hilary Clinton durch.

Nachdem sich der Bürgermeister von Dearborn, Abdullah Hammoud, geweigert hatte, sich mit Bidens Wahlkampfmanager zu treffen, und mehrere Umfragen einen Sieg Trumps in diesem Bundesstaat zeigten, schickte die Regierung eine Reihe außenpolitischer Beamter in den Bundesstaat, um sich mit lokalen arabischen und muslimischen Führern zu treffen.

„Die arabischen und palästinensischen Führer der amerikanischen Gemeinschaft schilderten bei dem Treffen ihre quälenden Geschichten über das Überleben des Krieges und den Verrat durch Präsident Bidens Unterstützung des Völkermordes“, sagte Abbas Alawieh, Sprecher von Listen to Michigan, nach dem Treffen. „Wir wurden mit einem weiteren Versäumnis der Biden-Regierung konfrontiert, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern, der Leben rettet. Wir fragten, wie Biden unsere Stimmen verlangen kann, wenn er einer israelischen Regierung, die eine Politik der kollektiven Bestrafung von Palästinensern verfolgt, bedingungslose Waffenfinanzierung gewährt.“

Wenige Stunden bevor die Wähler in Michigan zu den Urnen gingen, äußerte sich Biden optimistisch über die Möglichkeit eines Waffenstillstands. Sowohl Israel als auch die Hamas distanzierten sich von dieser Erklärung.

Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im Oktober wurden mehr als 30.000 Palästinenser getötet, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder. Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt dem Land jährlich über 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, und die Regierung Biden drängt den Kongress, weitere 14 Milliarden Dollar zu bewilligen. Die Vereinigten Staaten haben gegen drei UN-Resolutionen, die einen Waffenstillstand in der Region fordern, ihr Veto eingelegt.

In einer Reihe der verbleibenden Staaten steht eine unverbindliche Wahl auf dem Stimmzettel, und es wird erwartet, dass sich die Bewegung ausbreiten wird.

„Wir alle versuchen, alles zu tun, was wir können, wo immer wir sind“, erklärte Alawieh am Mittwoch bei einem Pressegespräch. „Wenn Organisatoren in ihrem Bundesstaat eine Antikriegsbewegung aufbauen wollen, dann tun sie das in ihrem Bundesstaat, aber wir sollten uns nicht auf dieses Narrativ einlassen, das die Medien gerne hätten: ‚Diese Uncommitted-Sache ist in Michigan in Schwung gekommen, hat aber in Minnesota und Washington an Schwung verloren‘. Wir müssen uns auf Michigan konzentrieren, weil die Bemühungen hier einzigartig waren und es ein Schlüsselstaat ist, dem Biden Aufmerksamkeit schenken muss.“

