Professor Avi Shlaim hält eine Rede in London am 13. Oktober 2023. [@MiddleEastMnt/Twitter]

Die falsche Art von Israeli: Avi Shlaim über das Leben als irakischer Jude

von Omar Ahmed

14. Oktober 2023

MEMO veranstaltete am Freitag, den 14. Oktober 2023, im Senatshaus der Universität London eine Buchvorstellung des kürzlich veröffentlichten und rezensierten Buches Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew des renommierten Autors Professor Avi Shlaim, einem britisch-israelischen Historiker irakischer Herkunft.

Neben Professor Shlaim diskutierte auch die britische Professorin für Geisteswissenschaften Jacqueline Rose, die ebenfalls einen jüdischen Hintergrund hat, über seine Memoiren. Das Gespräch wurde von MEMO-Kolumnist Nasim Ahmed moderiert.

Zu Beginn der Veranstaltung gab Ahmed einen Überblick über das Programm des Abends und wies darauf hin, dass dieses Gespräch „im dunklen Schatten der tragischen Ereignisse in Gaza“ stattfinde, und fügte hinzu, dass „wir uns an Gleichgültigkeit und Mitschuld am Leiden der Palästinenser gewöhnt haben“.

Noch weniger haben wir uns daran gewöhnt, so Ahmed, dass zwei führende Vertreter der großen politischen Parteien sich weigern, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, beim Namen zu nennen.

In Bezug auf die bevorstehende Diskussion wies er darauf hin, dass der ehemalige israelische General Shlomo Brom Anfang dieser Woche sagte: „Der Staat, der gegründet wurde, um Juden vor Verfolgung zu schützen, hat beim Schutz seiner Bürger, die in der Nähe des Gazastreifens leben, kläglich versagt.“ Brom zufolge zeigt diese Krise das Versagen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Dies sei relevant, da die Juden trotz der militärischen Stärke Israels nicht sicher seien, und Ahmed ging sogar so weit zu sagen, dass sie jetzt noch weniger sicher seien.

In seiner Ansprache an das Publikum erklärte Shlaim, dass diese Veranstaltung schon vor einiger Zeit geplant worden sei, wobei er betonte, dass wir nicht wissen konnten, dass sie in einer so erschütternden Zeit stattfinden würde. Für Shlaim ist der gegenseitige Hass auf beiden Seiten des Konflikts auf die „zutiefst spaltende und zerstörerische Kraft“ des Nationalismus zurückzuführen, den er vom Patriotismus durch die Notwendigkeit, einen äußeren Feind zu haben, unterscheidet.

In seinem Buch Three Worlds (Drei Welten) erinnert sich Shlaim an eine längst vergangene Zeit, eine Zeit der Koexistenz zwischen Muslimen und Juden in seiner Heimat Irak.

„Mein Buch ist ein Versuch, auf die reiche jüdische Zivilisation des Nahen Ostens zu reagieren, sie zurückzuerobern und wiederzubeleben“, sagt er.

Diese Zivilisation wurde durch den arabischen und zionistischen Nationalismus jäh unterbrochen.

Das Buch zeichnet seine persönliche und familiäre Geschichte nach und umspannt, wie der Name schon andeutet, drei Länder: den Irak, gefolgt von seinen prägenden Jahren, in denen er in Israel aufwuchs, und seiner Jugendzeit in Großbritannien. Bezeichnenderweise zeichnet das Buch, wie er sagt, „die Entwicklung meines Denkens über den israelisch-palästinensischen Konflikt nach dem heutigen Tag nach“, wobei er ein Verfechter eines einzigen demokratischen Staates ist, „vom Fluss bis zum Meer, mit gleichen Rechten für alle Bürger. Unabhängig von Religion und ethnischer Zugehörigkeit.“

Die Erkundung der reichen jüdischen Geschichte des Irak und seiner Familie bildet die erste Hälfte des Buches, bevor er in seine Memoiren eintaucht, die, so Shlaim, eine „unpersönliche Autobiographie“ sind und sich um seine Selbstidentifikation als arabischer Jude drehen.

Auf dem Podium sprach Professor Rose davon, dass Shlaims neuestes Werk sie an ein ähnliches Werk erinnere, The World I Loved: Die Geschichte einer arabischen Frau von Wadad Makdisi Cortas.

Professor Rose sagte, „die Geschichte ist eine Geschichte über die Entstehung eines Historikers“, die von der Geschichte und der Politik, die er erzählt, geprägt ist. Nachdem er das Buch ebenfalls gelesen hatte, war es ein interessanter Punkt, den Rose ansprach, dass das Versagen des Autors, sich als Israeli zu identifizieren, und seine schwierige Zeit in der Schule ein Weg war, sich unbewusst mit dem Unglück seiner Mutter zu identifizieren. Denn wenn er unglücklich war, war das Projekt der Assimilierung gescheitert, und damit auch Israel als Staat, was durch die aktuellen Ereignisse noch unterstrichen wird.

In ihrem Dialog sprachen sie über den weiteren Weg und deuteten an, dass Israel, nachdem es alle Möglichkeiten der Gewaltanwendung „mit noch mehr Gewalt“ ausgeschöpft hat, letztendlich gezwungen sein wird, eine Einigung mit dem palästinensischen Volk zu erzielen. Bezeichnenderweise sagte Rose, dass die junge jüdische Bevölkerung Amerikas den Konflikt zunehmend unter dem Aspekt der Menschenrechte betrachtet, was eine deutliche Abkehr vom jüdischen Nationalismus im Vergleich zu früheren Generationen darstellt.

Shlaim räumt jedoch ein, dass die AIPAC immer noch die mächtigste außenpolitische Lobby in den USA ist, „aber sie wird nur von 30 Prozent der amerikanischen Juden vertreten“, während die liberale Lobbygruppe J Street mehr oder weniger die große Mehrheit in ihren Ansichten und Einstellungen gegenüber Israel repräsentiert, auch wenn dies noch keinen Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik hat.

Im Anschluss an eine interessante Fragerunde wies Shlaim abschließend darauf hin, dass Staaten sich nur ungern für in der Vergangenheit begangene Gräueltaten entschuldigen, wobei Israel für die Nakba von 1948 und alles, was seitdem geschehen ist, keine Ausnahme bildet. Dies ist zum Teil auf die Übernahme von Verantwortung und Haftung bei der Zahlung von Entschädigungen zurückzuführen.

Doch auch Großbritannien spielt dabei eine Rolle – es hat den Palästinensern Palästina gestohlen und es den Zionisten gegeben“, ohne dass es dafür eine Anerkennung oder Entschuldigung gab. Um diese historische Ungerechtigkeit anzusprechen, kündigte Shalim an, dass er sich mit Rechtsexperten, Aktivisten und Akademikern zusammengetan hat, um eine historische Klage gegen die britische Regierung einzureichen. Dies wurde vom Publikum mit begeisterter Zustimmung und Applaus quittiert, womit ein aufschlussreicher Abend und eine aufschlussreiche Diskussion zu Ende gingen. Übersetzt mit Deepl.com



