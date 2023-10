Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelischer Veteran, 95, ruft Truppen auf, palästinensische Kinder „auszuradieren Von Rayhan Uddin

Israeli veteran, 95, rallies troops to ‚erase‘ Palestinian children Ezra Yachin, who was involved in the 1948 Deir Yassin massacre, tells troops ‚these animals can no longer live‘, referring to Palestinians

Von Rayhan Uddin



14. Oktober 2023

Ein israelischer Armee-Veteran, der 1948 an einem Massaker an palästinensischen Zivilisten beteiligt war, hat die Israelis aufgefordert, „die Erinnerung an … Familien, Mütter und Kinder auszulöschen“.

Ezra Yachin, 95, ist einer von mehr als 300.000 Reservisten, die Israel seit dem Ausbruch des Krieges mit der Hamas im Gazastreifen vor einer Woche mobilisiert hat.

Jüngsten Berichten zufolge wird Yachin nicht an Kampfhandlungen teilnehmen, sondern die Soldaten „motivieren“.

„Seid triumphierend und macht sie fertig und lasst niemanden zurück. Löscht die Erinnerung an sie aus“, sagte Yachin, als er sich diese Woche in einem Video an die israelischen Truppen wandte, das inzwischen viral gegangen ist.

„Löscht sie aus, ihre Familien, Mütter und Kinder. Diese Tiere dürfen nicht länger leben“.

Er fügte hinzu, dass es „keine Entschuldigung“ gebe, da die Hisbollah „Luftangriffe schicken könnte“ und „die Araber hier uns angreifen könnten“.

„Jeder Jude mit einer Waffe sollte hinausgehen und sie töten. Wenn Sie einen arabischen Nachbarn haben, warten Sie nicht, gehen Sie zu seinem Haus und erschießen Sie ihn“, sagte Yachin.





„Wir werden Dinge erleben, die wir uns nie erträumt haben. Sollen sie doch Bomben auf sie werfen und sie auslöschen“, fügte er hinzu. „Alle Prophezeiungen der Propheten werden sich erfüllen.“

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel in der vergangenen Woche mindestens 2.215 Menschen im Gazastreifen getötet. Unter den Getöteten sind 724 Kinder und 458 Frauen.

Im gleichen Zeitraum haben israelische Truppen 54 Menschen im besetzten Westjordanland getötet.

Der Krieg brach am 7. Oktober aus, nachdem die Hamas einen überraschenden Mehrfrontenangriff auf Israel gestartet hatte, bei dem sie Tausende von Raketen abfeuerte und Kämpfer über Land, Luft und See in israelisches Gebiet schickte. Mehr als 1.300 Israelis wurden getötet und zahlreiche Soldaten und Zivilisten in den Gazastreifen verschleppt.

Veteran am Massaker von Deir Yassin beteiligt

Yachin war Mitglied der zionistischen Lehi-Miliz, die vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 Gräueltaten verübte.

Er war an dem Massaker von Deir Yassin am 9. April 1948 beteiligt, als zionistische Milizionäre der Gruppen Lehi und Irgun von Haus zu Haus gingen und in dem kleinen palästinensischen Dorf in der Nähe von Jerusalem mehr als 100 Menschen töteten, obwohl zuvor ein Waffenstillstand vereinbart worden war. Viele der Getöteten waren Frauen, Kinder und ältere Menschen.

Das Massaker und andere Gräueltaten führten zur Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern aus ihrer Heimat, was als Nakba oder Katastrophe bekannt wurde.

In einem Interview mit Jewish Press im Jahr 2020 sagte Yachin, dass seine Lehi-Einheit aufgefordert wurde, einen Angriff auf Deir Yassin auszuführen.

„Das Dorf war ein Versteck für Terroristen“, sagte er. „Linke Historiker behaupten, wir hätten die Bewohner des Dorfes, darunter auch Frauen und Kinder, rücksichtslos und vorsätzlich abgeschlachtet. Das war keineswegs der Fall.

„Es stimmt zwar, dass Frauen und Jugendliche getötet wurden, aber nur, weil sie als Kämpfer dienten.“

Mindestens 13.000 Palästinenser wurden getötet und Hunderte von Dörfern zerstört, um 1948 Platz für den Staat Israel zu schaffen.

Etwa 750.000 Menschen wurden gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben. Zusammen mit ihren Nachkommen gibt es heute etwa sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge, von denen die meisten in Nachbarländern leben.

Die Palästinenser im Gazastreifen haben davor gewarnt, dass die Pläne zur Öffnung eines menschlichen Korridors und zur Umsiedlung von Zivilisten in die ägyptische Sinai-Region einer „zweiten Nakba“ gleichkämen. Übersetzt mit Deepl.com

