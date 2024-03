The story of Yazan Kafarneh, the boy who starved to death in Gaza 9-year-old Yazan Kafarneh died of a congenital illness turned deadly by severe malnutrition under Israel’s genocidal siege. „He didn’t need a miracle to save him,“ cries his mother. „All he needed was the food we’ve always been able to provide him.“

Yazan Kafarneh nach seinem Tod durch Verhungern. (Foto: Rabee‘ Abu Naqirah)

Der 9-jährige Yazan Kafarneh starb an einer angeborenen Krankheit, die durch schwere Unterernährung während der völkermörderischen Belagerung durch Israel tödlich wurde. „Er brauchte kein Wunder, um gerettet zu werden“, weint seine Mutter. „Alles, was er brauchte, war das Essen, das wir ihm immer geben konnten.“

Die Geschichte von Yazan Kafarneh, dem Jungen, der in Gaza verhungert ist

Von Tareq S. Hajjaj

25. März 2024

Dies ist kein Foto einer Mumie oder eines einbalsamierten Leichnams, der aus einem der alten Friedhöfe von Gaza geborgen wurde. Dies ist ein Foto von Yazan Kafarneh, einem Kind, das während des völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen an schwerer Unterernährung starb.

Yazans Familie lebt heute in der Rab’a-Schule im Viertel Tal al-Sultan in Rafah-Stadt. Sein Vater, Sharif Kafarneh, war zusammen mit seiner Mutter Marwa und seinen drei jüngeren Brüdern zu Beginn des Krieges aus Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen geflohen.

Yazan Kafarneh starb im Alter von neun Jahren als ältester von vier Brüdern – Mouin, 6, Ramzi, 4, und Muhammad, der vor vier Monaten während des Krieges in einem Schutzraum geboren wurde.

Die trauernde Familie, die unter menschenunwürdigen Bedingungen lebte, hatte den Tod von Yazan miterlebt. Es geschah nicht auf einmal, sondern entwickelte sich allmählich, während sein gebrechlicher Körper Tag für Tag verkümmerte, bis von Yazan nur noch Haut und Knochen übrig waren.

Sharif war nicht in der Lage, etwas für seinen Sohn zu tun. Er starb an einer angeborenen Krankheit, die eine spezielle Diät erforderte, um ihn gesund zu erhalten. Da Israel systematisch verhinderte, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln versorgt wurde, bedeutete die schwere Unterernährung, unter der die meisten Kinder in der belagerten Enklave litten, im Fall von Yazan den Tod.

„Wir sind zuerst von Beit Hanoun zum Flüchtlingslager Jabalia gegangen“, sagte Sharif gegenüber Mondoweiss. „Dann rief uns die Besatzung erneut an und warnte uns davor, dort zu bleiben, wo wir waren. Also gingen wir nach Gaza-Stadt. Dann zwang uns die Besatzung, weiter nach Süden zu fliehen, was wir auch taten.“

Die Eltern und drei Brüder von Yazan Kafarneh in ihrer Unterkunft in Rafah. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

Sharif Kafarneh‘ (links), seine Frau Marwa (rechts) und ihre drei überlebenden Söhne (Mitte) in ihrer Unterkunft in Rafah. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

„Wenn Yazan nicht gewesen wäre, hätte ich mein Zuhause nie verlassen“, so Sharif. „Yazan brauchte besondere Pflege und Ernährung.“

Yazan litt an einer angeborenen Form der Muskelatrophie, die ihm das Bewegen und Sprechen erschwerte, aber Sharif sagte, dass ihm das in seinen neun kurzen Jahren vor dem Krieg nie viel Kummer bereitet habe.

„Er hatte einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf“, erklärte Sharif. „Aber vor dem Krieg war es nie ein Problem, ihn mit Nahrung zu versorgen.

Sharif war stolz darauf, dass er, ein Taxifahrer, seinem Kind nie etwas vorenthalten hatte.

„Das änderte sich während des Krieges. Die spezifischen Nahrungsmittel, die er brauchte, wurden ihm weggenommen“, sagte er. „Yazan musste zum Beispiel jeden Tag Milch und Bananen zum Abendessen bekommen. Er kann keinen Tag ohne sie auskommen, und manchmal kann er nur Bananen essen. Das haben uns die Ärzte gesagt.“

„Nach dem Krieg konnte ich nicht eine einzige Banane bekommen“, fuhr Sharif fort. „Und zum Mittagessen musste er gekochtes Gemüse und Obst essen, das in einem Mixer püriert wurde. Wir hatten keinen Strom für den Mixer, und es gab kein Obst oder Gemüse mehr.“

Was das Frühstück anbelangt, so verlangte Yazans Diät, dass er Eier isst. „Natürlich gibt es in Rafah City keine Eier mehr“, sagte Sharif. „Kein Obst, kein Gemüse, keine Eier, keine Bananen, nichts.“

„Aber die Bedürfnisse unseres Kindes waren nie ein Problem für uns“, beeilte sich Sharif hinzuzufügen. „Wir liebten es, uns um ihn zu kümmern. Er war das verwöhnte Kind der Familie, und seine jüngeren Brüder liebten ihn und kümmerten sich auch um ihn. Gott hat mir ein Leben geschenkt, damit ich mich um ihn kümmern konnte.

Aufgrund seiner besonderen Bedürfnisse besuchten Wohltätigkeitsorganisationen vor dem Krieg Yazans Zuhause in Beit Hanoun und boten verschiedene Behandlungen wie Physiotherapie und Sprachtherapie an. Alles in allem hatte Yazan eine funktionierende, glückliche Kindheit.

Er wurde dünner und dünner

Während des Krieges kümmerte sich die Familie weiter um Yazan. Sie versuchten, mit dem auszukommen, was sie finden konnten, und suchten nach Alternativen zu den Nahrungsmitteln, die Yazan brauchte. „Ich ersetzte Bananen durch Halawa [eine Süßspeise auf Tahinbasis] und Eier durch in Tee getränktes Brot“, so Sharif. „Aber diese Nahrungsmittel enthielten nicht die Nährstoffe, die Yazan brauchte.

Yazan Kafarneh vor dem völkermörderischen Krieg Israels. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Sharif Kafarneh)Yazan Kafarneh vor dem völkermörderischen Krieg Israels. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Sharif Kafarneh)

Zusätzlich zu seinen Ernährungsbedürfnissen musste Yazan auch bestimmte Medikamente einnehmen. Sharif brachte ihm Gehirn- und Muskelstimulanzien, die ihm halfen, am Leben und mobil zu bleiben, so dass er sich bewegen und im Haus herumkrabbeln konnte. In der zweiten Kriegswoche gingen diese Medikamente zur Neige.

Durch den Mangel an Nahrung und Medikamenten verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. „Ich bemerkte, dass er krank wurde und sein Körper abmagerte“, erzählt Sharif. „Er wurde dünner und dünner.

Seine Familie brachte ihn ins al-Najjar-Krankenhaus in Rafah, wo sich sein Gesundheitszustand im Laufe von elf Tagen weiter verschlechterte.

„Selbst nachdem wir ihn ins Krankenhaus gebracht hatten, konnten sie nichts für ihn tun“, so Sharif weiter. „Alles, was sie ihm geben konnten, waren Infusionen, und als sich sein Zustand verschlimmerte, legte ihm das Krankenhauspersonal eine Ernährungssonde in die Nase.“

„Mein Sohn brauchte eine Sonde mit 14 Einheiten, aber das Krankenhaus hatte nur eine 8-Einheiten-Sonde“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, was der wichtigste Faktor war, der zur Verschlechterung des Zustands seines Sohnes führte, sagte Sharif, dass es die Umgebung war, in der er lebte. „Vor dem Krieg lebte er in der richtigen Umgebung. Danach war alles falsch. Er war in seinem eigenen Haus, aber dann wurde er in eine Unterkunft in Rafah gebracht.

„Die Situation, in der wir leben, ist nicht menschenwürdig, schon gar nicht für ein krankes Kind“, erklärte Sharif. „In den Lagern zündeten die Menschen Feuer an, um sich warm zu halten, aber der Rauch führte dazu, dass Yazan hustete und erstickte, und wir konnten ihnen nicht sagen, dass sie ihre Feuer ausmachen sollten, weil allen so kalt war.“

Dr. Muhammad al-Sabe‘, ein Kinderchirurg in Rafah, der in den Krankenhäusern al-Awda, al-Najjar und al-Kuwaiti arbeitet, zeigte besonderes Interesse an Yazans Fall.

„Die harten Bedingungen, denen Yazan ausgesetzt war, einschließlich der Unterernährung, waren die Hauptfaktoren, die zur Verschlechterung seines Gesundheitszustands und schließlich zu seinem Tod führten“, sagte Dr. al-Sabe‘ gegenüber Mondoweiss. „Es handelt sich um eine genetisch bedingte und angeborene Krankheit, die jeden Tag eine besondere Pflege erfordert, einschließlich spezieller Proteine, intravenöser Medikamente und täglicher Physiotherapie, die in Rafah nicht zur Verfügung steht.“

„Wenn sich die Dinge nicht ändern, wenn sie so bleiben, wie sie sind, werden wir ein Massensterben unter den Kindern erleben.“

Dr. Muhammad al-Sabe‘

Dr. al-Sabe‘ sagte, dass die meisten Nahrungsmittel, die Patienten verabreicht werden, die sich nicht selbst über Ernährungssonden ernähren können, in Gaza nicht verfügbar sind. „Die Besatzung verhindert, dass diese speziellen Lebensmittel und Medikamente eingeführt werden“, erklärte er. „Darunter auch ein Medikament namens Ensure.“

Ensure ist ein spezielles Nahrungsergänzungsmittel, das in medizinischen Einrichtungen für die so genannte „enterale Ernährung“ verwendet wird – die Ernährung von Patienten über eine Nasensonde.

„Eine spezielle Behandlung für Patienten, insbesondere für Kinder, gibt es nicht“, fügte Dr. al-Sabe‘ hinzu. „Wir haben nicht einmal Windeln, geschweige denn Babynahrung und Nahrungsergänzungsmittel.

„Wenn sich die Dinge nicht ändern, wenn sie so bleiben, wie sie sind, werden wir ein Massensterben unter den Kindern erleben“, betonte er. „Wenn ein Kind eine ganze Woche lang keine Nahrung erhält, wird es schließlich sterben. Und selbst wenn unterernährte Kinder schließlich mit Nahrung versorgt werden, werden sie wahrscheinlich lebenslange gesundheitliche Folgen erleiden.“

„Wenn Kinder, die Medikamente benötigen, eine Woche lang nicht versorgt werden, wird dies wahrscheinlich auch zu ihrem Tod führen“, fuhr er fort.

Yazan Kafarneh nach seinem Tod durch Verhungern. (Foto: Rabee‘ Abu Naqirah)

Bilder von Yazan Kafarnehs abgemagertem Körper kursierten in den sozialen Medien. (Foto: Rabee‘ Abu Naqirah)

Kinder sind unverhältnismäßig stark von der Hungersnot betroffen

Einem Bericht von UNICEF zur humanitären Lage vom 22. März zufolge leiden 2,23 Millionen Menschen im Gazastreifen zumindest unter „akuter Ernährungsunsicherheit“, während die Hälfte dieser Bevölkerung (1,1 Millionen Menschen) unter „katastrophaler Ernährungsunsicherheit“ leidet, was bedeutet, dass „der Hälfte der Bevölkerung eine Hungersnot droht“.

Ein früherer Bericht vom Dezember 2023 war bereits zu dem Schluss gekommen, dass alle Kinder im Gazastreifen unter fünf Jahren (schätzungsweise 335.000 Kinder) „einem hohen Risiko schwerer Unterernährung und eines vermeidbaren Todes“ ausgesetzt sind. Der jüngste UNICEF-Bericht vom 22. März schätzt, dass die Hungerschwelle für „akute Ernährungsunsicherheit“ bereits „weit überschritten“ ist, während es sehr wahrscheinlich ist, dass auch die Hungerschwelle für „akute Unterernährung“ überschritten ist. Darüber hinaus sagte UNICEF, dass das Famine Review Committee voraussagte, dass sich die Hungersnot im Gazastreifen zwischen März und Mai dieses Jahres manifestieren würde.

Dr. al-Sabe‘ betont, dass Kinder, die im Vergleich zu Erwachsenen einen höheren Nährstoffbedarf haben, von dieser schlimmen Situation unverhältnismäßig stark betroffen sind.

„Ihre Körper sind schwach, und sie haben keine großen Muskel- und Fettreserven“, erklärt er. „Selbst ein einziger Tag ohne Nahrung für ein kleines Kind hat Folgen, die in der Zukunft schwer zu kontrollieren sind.

„Ein erwachsener Mann kann eine Woche ohne Nahrung auskommen, bevor sich Anzeichen von Unterernährung zeigen“, fuhr er fort. „Bei Kindern ist das anders. Ihre Muskelmasse nimmt zu, wenn sie essen, was wiederum zu einem höheren Nährstoffbedarf führt.“

Der Nährstoffmangel führt dazu, dass die Kinder schwach werden und schnell Symptome wie Müdigkeit, Schläfrigkeit, Durchfall, Erbrechen, Anämie, eingefallene Augen und Gelenkschmerzen zeigen. Aus demselben Grund, so Dr. al-Sabe, sprechen die Kinder auch recht schnell auf die Behandlung an – allerdings „unter der Voraussetzung, dass sie nicht länger als eine Woche unterernährt sind“.

Nach einer Woche wird es sehr viel schwieriger, die Auswirkungen der Unterernährung rückgängig zu machen. Laut Al-Sabe‘ verlangsamt sich der Verdauungstrakt der Kinder, sie können an Nierenversagen leiden, und ihre Bäuche können mit Flüssigkeit anschwellen.

Dies ist für den Gazastreifen besonders verheerend – mehr als 335 000 Kinder sind seit Monaten in unterschiedlichem Ausmaß extrem unterernährt. Die Folgen sind für die gesamte Bevölkerung und für künftige Generationen schwer abzuschätzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind im nördlichen Gazastreifen bereits mehr als 30 Kinder an den Folgen der Unterernährung gestorben, doch die tatsächliche Zahl ist angesichts der fehlenden Berichterstattung in vielen Gebieten im Norden wahrscheinlich viel höher.

Er brauchte kein Wunder, um gerettet zu werden“.

Marwa Kafarneh, die Mutter von Yazan, konnte ihre Tränen kaum zurückhalten, als sie über ihren Sohn sprach.

„Er war trotz seiner Krankheit ein normaler Junge“, sagte sie gegenüber Mondoweiss. „Er spielte mit seinen Brüdern. Er krabbelte und bewegte sich, er konnte Schränke öffnen und das Telefon benutzen, auf dem er stundenlang Dinge ansah.“

„Er hätte ein langes Leben führen können, ein normales Leben“, fuhr sie fort. „Sein Vater hätte ihm alles gebracht, was er brauchte. Er hätte nicht einen einzigen Tag lang Hunger leiden müssen.“

Als sie sah, dass die Bilder des abgemagerten Körpers ihres Sohnes in den sozialen Medien viral gegangen waren, sagte Marwa, dass sie den Tod dem Anblick der Fotos vorzog. „Mein ältester Sohn starb vor meinen Augen, vor unser aller Augen“, sagte sie. „Wir waren nicht in der Lage, ihn zu retten. Und er brauchte auch kein Wunder, um gerettet zu werden. Alles, was er brauchte, war die Nahrung, die wir ihm immer zukommen lassen konnten.

Während sie weinte, fügte sie hinzu: „Aber um diese Nahrung heute in Gaza zu finden, bedarf es nicht weniger als eines Wunders.“

Übersetzt mit deepl.com

