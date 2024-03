Hamas flexibel, während „Israel“ manövriert   Exklusiv: Flexibilität der Hamas bei Verhandlungen trifft auf israelische Blockade

https://english.almayadeen.net/news/politics/exclusive–hamas-flexibility-in-negotiations-met-with-israel

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

6. März 2024

Ein hochrangiger Beamter des palästinensischen Widerstands informiert Al Mayadeen über die jüngsten Entwicklungen bei den entscheidenden Verhandlungen in Kairo.

Die israelische Besatzung hat sich noch nicht positiv zur Beendigung des Krieges geäußert und weigert sich, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, erklärte ein hoher Beamter des palästinensischen Widerstands am Mittwoch gegenüber Al Mayadeen.

Der hochrangige Beamte äußerte sich zu den Verhandlungen zwischen dem palästinensischen Widerstand und den israelischen Behörden in Kairo, die seit Sonntag andauern, und informierte Al Mayadeen über die neuesten Entwicklungen.

„Das Ziel der laufenden Verhandlungen in Kairo ist es, ein Abkommen zu erreichen, das einen dauerhaften Waffenstillstand, die Rückkehr der Vertriebenen, einen [vollständigen] Rückzug und die Befriedigung der Bedürfnisse unseres Volkes ermöglicht“, bekräftigte er.

Hamas flexibel, während „Israel“ manövriert

Die Quelle erklärte, die Hamas zeige sich so flexibel wie möglich, um ihre Forderungen durchzusetzen, aber „Israel“ ignoriere weiterhin „die Bemühungen der Vermittler“.

Die israelischen Behörden hätten sich nicht positiv zur Beendigung des Krieges geäußert und betont, dass sie sich nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen wollen, so der hohe Beamte gegenüber Al Mayadeen.

Er wies darauf hin, dass die Besatzung in den Verhandlungen „manövriert“ und darauf drängt, Rückzugsklauseln zu diskutieren. Diese Klausel wurde von dem Beamten als „zweifelhaft und unklar“ bezeichnet.

„Israel bietet einen Rückzug aus dem Gazastreifen an, ohne die Gebiete zu spezifizieren, in denen die Aktion stattfinden würde, während die Hamas fordert, dass der Prozess durch klare Karten abgeschlossen wird.

Israelische Ausreden und Manöver behindern den Prozess

Die Quelle wies darauf hin, dass die Besatzung versuche, das Verhältnis von Gefangenen zu Inhaftierten als Streitpunkt zu vermarkten, der den Verhandlungsfluss behindere. Dies sei jedoch nicht der Fall, erklärte der Beamte und betonte, dass von Israel gesteuerte Medienkampagnen über eine angebliche Gefangenenaustauschklausel „absolut nicht wahr“ seien.

Zur Frage der Rückführung von vertriebenen Palästinensern in ihre Häuser erklärte der Beamte, die israelische Besatzung wolle den Prozess in ein schrittweises und detailliertes Verfahren umstrukturieren.

„Die Besatzung hält sich nicht an das, was in Bezug auf Hilfe, Unterstützung und steigende Mengen [der Hilfe] vereinbart wurde, und wenn sie zustimmt, weicht sie mit fadenscheinigen Ausreden aus, einschließlich ihrer Unfähigkeit [dies zu tun].“

Ein gefährlicher Wendepunkt rückt näher

„Die Verhandlungen haben einen gefährlichen Wendepunkt erreicht, der die Erfolgsaussichten und die Möglichkeit einer endgültigen Einigung gefährdet“, erklärte der Beamte gegenüber Al Mayadeen.

Unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Forderungen habe die Hamas keine neue Initiative bezüglich des Gefangenenaustauschs vorgelegt, der für „Israel“ das wichtigste Thema sei, so der Beamte.

Darüber hinaus versuchten die Vermittler, der Hamas mündlich zu versichern, dass „Israel“ ihre Forderungen akzeptieren würde, aber die palästinensische Widerstandsbewegung bestand auf einem schriftlichen Dokument, das die Einhaltung dieser Versprechen gewährleistet.

„Nach den Verhandlungsrunden und in Anwesenheit ägyptischer und katarischer Vermittler ist die Hamas nun davon überzeugt, dass die Besatzung keine klaren Antworten [auf ihre Forderungen] geben wird“, betonte der hohe Beamte.

Entscheidend sei, dass „Israel“ dem Widerstand noch keine eindeutigen Garantien für die Einhaltung eines Waffenstillstands gebe, da es die Hauptforderung des palästinensischen Widerstands weiterhin missachte, so der Beamte abschließend. Die Hamas fordert, dass die Israelis in der ersten Phase eines Abkommens ihre Militäroperationen im Gazastreifen „vollständig einstellen“, während in der zweiten Phase Gespräche über einen vollständigen Waffenstillstand geführt werden sollen, so der Beamte weiter.

Es ist erwähnenswert, dass diese Erklärung im Verhandlungsprozess abgegeben wurde, nachdem die Vereinigten Staaten ihr Veto gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates eingelegt hatten, in denen ein Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde, und erklärten, dass sie die Bemühungen um zügige Verhandlungen zwischen den beiden Seiten anführen würden.

Die Erklärungen der Führer des palästinensischen Widerstands und in einigen Fällen auch der Vermittler zeigen jedoch etwas anderes.

