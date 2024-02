https://electronicintifada.net/content/kidnapped-posters-serve-genocidal-sentiment/44701

„Entführte“ Plakate bedienen völkermörderische Stimmungen

von Omar Zahzah

Die elektronische Intifada

21. Februar 2024

Plakate mit Bildern von israelischen Gefangenen in Gaza und dem Wort „Völkermord“ darüber gekritzelt

„Kidnapped“-Plakate an einer Straßenecke in Manhattan. Michael Nigro SIPA USA

Man erkennt sie sofort: In den Farben Rot, Weiß und Schwarz und mit dem Wort „Kidnapped“ in Großbuchstaben sind eine Reihe von Plakaten zu sehen, die israelische Gefangene zeigen, die während der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober gefangen genommen wurden, und die auf der ganzen Welt zu sehen sind.

Nach Angaben der Website KidnappedFromIsrael wurden die Plakate von den in New York lebenden israelischen Künstlern Nitzan Mintz und Dede Bandaid entworfen und von Tal Huber (Inhaber und Designer des israelischen Branding-Unternehmens Giraff) und Shira Gershoni gestaltet.

Mintz und Bandaid betonen, dass die „Kidnapped“-Poster nicht politisch sind. Auf der Kidnapped-Website heißt es, das Ziel der Kampagne sei einfach, „das Bewusstsein zu maximieren“, und sie rät Freiwilligen, die die Plakate aufhängen, „keine Konflikte mit Menschen oder Beamten zu provozieren oder anzuzetteln“.

Doch was auch immer hinter der erklärten Absicht der Kampagne steckt, diese Plakate haben eine besorgniserregende Rolle bei der gezielten Verfolgung von Palästina-Aktivisten im ganzen Land gespielt, die in einem Klima nach dem 7. Oktober, in dem die Unterstützung für die palästinensische Freiheit heftig zurückgeschlagen wird und das als „neuer McCarthyismus“ beschrieben wurde, zunehmend Schikanen und „Doxxing“ ausgesetzt sind.

Die „Kidnapped“-Plakate wurden nicht nur zur Konfrontation mit pro-palästinensischen Demonstrationen eingesetzt. Sie sind auch zu einem Brennpunkt für das „Doxxing“ von Personen geworden, die sich dafür entschieden haben, sie von öffentlichen Plätzen zu entfernen, ein Prozess, der von Medien wie der New York Post stark gefördert wurde.

Artists 4 Israel ist eine Organisation, die sich gegen den Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen die Palästinenser (BDS) wendet. Die Organisation, die behauptet, „die Verbreitung von israelfeindlicher Bigotterie durch Kunst zu verhindern“, finanzierte vor kurzem eine 2.500 Quadratmeter große Ausstellung der Plakate in Culver City als Reaktion auf die Plakate, die abgenommen wurden.

Artists 4 Israel hat sich zuvor mit Taglit-Birthright zusammengetan, um Hip-Hop-Touren zu veranstalten, die Israels koloniale und apartheidische Gewalt gegen Palästinenser beschönigen.

Schwarze Liste

Doxxing bezieht sich auf die Weitergabe von persönlichen Informationen im Internet, oft um Belästigungskampagnen zu initiieren und sogar den Beschäftigungsstatus zu bedrohen. Es ist eine Strategie der antipalästinensischen Unterdrückung seit mindestens 2015, als Canary Mission, die damals neu gestartete Online-Sperrliste, ihre Besucher aufforderte, „sicherzustellen, dass die Radikalen von heute nicht die Mitarbeiter von morgen sind“.

Personen, die beim Abhängen der „Kidnapped“-Plakate gefilmt wurden, mussten mit verschiedenen Konsequenzen rechnen, unter anderem mit der Entlassung aus ihrem Job.

Und neue und alte antipalästinensische schwarze Listen scheinen sich um die Plakate zu scharen und sie als neuen Vorwand für Schikanen zu nutzen.

„Erfahren Sie, wer diese ‚Kidnapped-Poster‘-Ripper sind“, heißt es auf einer Seite der bereits erwähnten Canary Mission, die sich gegen Personen richtet, die „Kidnapped“-Poster abgehängt haben.

Die Gruppe StopAntisemitism, die hinter einem Großteil der Internet-Doxxing-Aktivitäten zu stehen scheint, hat „Belohnungen“ in Höhe von 1.000 Dollar für Zuschauer ausgelobt, die Personen identifizieren, die beim Entfernen von Plakaten gefilmt wurden.

Auch JewBelong, eine eingetragene gemeinnützige Organisation, die in der Vergangenheit gezielt pro-palästinensische Aktivisten digital belästigt hat, hat sich an der Aktion beteiligt.

JewBelong ist bekannt für seine unverwechselbaren pinkfarbenen Plakate und Social-Media-Posts mit Botschaften, die Israel und seine Staatsideologie, den Zionismus, unterstützen.

Lange vor Israels jüngster Völkermordkampagne in Gaza rief JewBelong-Mitbegründer Archie Gottesman zu einem Völkermord in Gaza auf und postete auf X (früher Twitter): „Gaza ist voller Monster. Zeit, den ganzen Ort niederzubrennen“.

Die jüngsten Botschaften der Organisation dämonisieren den palästinensischen Widerstand und verharmlosen Israels Massenexekutionen von Palästinensern in Gaza. Ihre aktuelle Plakatkampagne enthält Botschaften wie „Die Hamas würde auch dir den Kopf abhacken“ und „Damit das klar ist: Die Hamas ist auch dein Problem“.

Missbrauch des Antisemitismus

Im Dezember 2023 veränderte eine Gruppe antizionistischer jüdischer Aktivisten die Plakatwände aus Protest gegen die Botschaften von JewBelong.

In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post von JewBelong, dem die Bürgerrechtsanwältin Zahra Billo „Gaslighting“ über Israels aktuellen Völkermord in Gaza vorwarf, hieß es: „Trust me. Wenn Israel einen Völkermord in Gaza begehen wollte, könnte es das.

In einem Instagram-Posting, in dem er seine Anhänger auffordert, sich daran zu beteiligen, dass Personen, die „Kidnapped“-Plakate abhängen, ihren Job verlieren, verlinkt JewBelong zu einem Konto namens The Jew Hate Database.

Die Judenhass-Datenbank wurde von David Kay, dem Gründer des David and Goliath Project, und dem Schauspieler Noa Lindberg mitbegründet. In Anlehnung an den Modus Operandi von Canary Mission sagte Kay in einem Interview mit dem israelischen Nachrichtensender i24 News, dass die „Mission“ der „Datenbank“ (die regelmäßig israelische Propaganda unterstützt und Personen, die „Kidnapped“-Plakate abhängen, mit einem „Doxxing“ belegt) darin besteht, „nicht nur das Bewusstsein zu schärfen, sondern auch reale Konsequenzen für Menschen zu schaffen, die ihren Judenhass online und offline stolz zum Ausdruck bringen“.

Auf die Frage nach Beispielen für die „Arten von Vorfällen“, mit denen die Mitbegründer konfrontiert werden, beginnt Lindberg sofort mit dem „Entfernen von Plakaten von den Straßen“.

Wie StopAntisemitism bei Menschen, die sich für Palästina aussprechen, kombiniert die Jew Hate Database Aufrufe zu echtem Antisemitismus (z. B. Holocaust-Leugnung) mit Beiträgen, in denen versucht wird, Personen, die die „Kidnapped“-Plakate abnehmen, zu doktern, wodurch die Annahme aufrechterhalten wird, dass das Abnehmen der Plakate zweifellos eine antisemitische Handlung ist.

Das Ausmaß, in dem es antipalästinensischen Blacklist-Seiten wie der Jew Hate Database und ihren Vorgängern gelingt, die breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es für das Abreißen der „Kidnapped“-Plakate keinen anderen Grund als Antisemitismus (oder „Judenhass“) gibt, prägt wiederum den Tenor der Unterstützung für die verschiedenen Auswirkungen, die diese Doxxing-Kampagnen auslösen sollen.

Kriminalisierung der Palästina-Solidarität

Und diese Auswirkungen sind verheerend. In einem Interview mit BreakThrough News beschrieb Hafiza Khalique, wie sie von der New York University suspendiert wurde, nachdem eine andere NYU-Studentin sie dabei gefilmt hatte, wie sie „Kidnapped“-Plakate auf dem Campus abnahm und die Aufnahme in den sozialen Medien verbreitete und dazu aufrief, Khalique zu doxen.

StopAntisemitism gehörte zu der Gruppe von Organisationen, die das Video unterstützten.

Khalique beschreibt, dass sie wochenlang mit „unerbittlichen Gegenreaktionen“ von rechtsgerichteten Organisationen konfrontiert war, da ihre persönlichen Informationen weiterhin über verschiedene Kanäle und Plattformen öffentlich geteilt wurden. Die einzige Reaktion der NYU auf die Schikanen war die Einstellung von Khaliques Stipendium am 13. November und die Weigerung, für ihre Unterkunft aufzukommen, was Khalique praktisch obdachlos machte.

In einem Aufruf auf X, der Khaliques Wiedereinstellung forderte, beschrieb die gemeinnützige Organisation Dissenters die Entscheidung der NYU als eine, die „einen Ansturm von islamfeindlichen und antiarabischen Aktionen auf dem Campus begrüßt hat“.

Die zionistische Dämonisierung des palästinensischen Befreiungskampfes hat einen strategischen Nutzen. Wenn die palästinensischen Widerstandskämpfer wirklich nichts anderes sind als barbarische, hasserfüllte Monster, und wenn alle individuellen Unterstützer der palästinensischen Freiheit wirklich nur Antisemiten sind, die die palästinensische Sache als Stellvertreter für Bigotterie benutzen, dann gibt es keine Notwendigkeit zu verstehen, wie Israel die Palästinenser unterdrückt.

Daher ist jede Vergeltungsmaßnahme – vom Völkermord im Gazastreifen bis hin zur Verfolgung, Entlassung und Ausweisung von Palästina-Aktivisten in aller Welt – ohne Frage gerechtfertigt.

Die Kriminalisierung von Palästina-Aktivisten hat einen fiebrigen Höhepunkt erreicht. Wir haben die Verabschiedung von Resolutionen erlebt, die den studentischen Aktivismus für Palästina kriminalisieren und Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzen.

Es gab Untersuchungen des US-Kongresses, die darauf abzielten, Universitätsbeamte zu bestrafen, weil sie nicht hart genug gegen studentische Aktivisten für Palästina vorgingen, und der Druck der Gesetzgeber auf die Universitäten, den studentischen Aktivismus zu überwachen, hält bis heute an. Pädagogen und Studenten auf allen Ebenen, von der K-12 bis zur Universität, werden weiterhin bestraft, wenn sie ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck bringen.

In einer Zeit, in der institutionelle Unterdrückung so reflexartig erfolgt, ist es von entscheidender Bedeutung, den von Zionisten hergestellten Konsens von Hass und Extremismus als einzige Erklärung dafür abzulehnen, warum sich Einzelpersonen gegen die Präsenz der „Kidnapped“-Plakate aussprechen könnten. Ein Überdenken der grundlegenden Annahmen darüber, was Einzelpersonen dazu gebracht hat, die Plakate zu entfernen, erleichtert wiederum ein Überdenken der erschütternden und unverhältnismäßigen Formen der Disziplinierung und Zensur, die von zionistischen Blacklist-Sites und ihren Komplizen erfolgreich unterstützt werden.

Ahmed ElKoussa, ein Zahnarzt aus Florida, der sofort entlassen wurde, nachdem er beim Abnehmen der Plakate gefilmt worden war, behauptete in einem Interview mit seinem Anwalt, er sei besorgt, dass das Vorhandensein der Plakate islamfeindliche Stimmungen schüren könnte.

Hassan Shibly, ElKoussas Anwalt, behauptete, ElKoussa habe die Plakate nach dem Mord an Wadea al-Fayoume abgenommen, dem 6-jährigen Jungen, der von seinem Vermieter erstochen wurde.

Der Vermieter hatte es auf Wadea und seine Mutter wegen ihrer palästinensischen Identität und ihres muslimischen Glaubens abgesehen.

Shibly stellte fest, dass ElKoussa „durch die Angst vor Nachahmungstaten motiviert“ war, da der Vermieter durch die Wut über die Bilder der Al-Aqsa-Flut „radikalisiert“ worden war.

„Es ging nie darum, was auf den Plakaten stand“, sagte Khalique in ihrem eigenen Interview. „Es ging um die Botschaft, die die Plakate aussenden. Und sie werden benutzt, um den Völkermord zu rechtfertigen, der gerade in Gaza stattfindet.“

Völkermord-Botschaft

Khalique ist mit ihrer Rechtfertigung nicht allein. Eine andere Aktivistin, die sich Beth nennt, sprach mit HellGate darüber, dass sie von StopAntisemitism gedoxt wurde, nachdem sie „Kidnapped“-Plakate in New York entfernt hatte, weil sie der Überzeugung war, dass es sich um „Propaganda handelt, die dazu dient, Zustimmung für die Bombardierung des Gazastreifens zu erzeugen“.

Die Unterstützung der US-Regierung für die israelischen Gefangenen und die damit einhergehende Verurteilung der Hamas, die so weit geht, dass ungeprüfte Propaganda von hochrangigen Vertretern wie Präsident Joe Biden als Tatsache nachgeplappert wird, bleibt der politische Status quo.

Und die israelische Regierung selbst lehnt weiterhin Angebote der Hamas ab, die zur Freilassung aller Gefangenen führen würden.

Diese Widerspenstigkeit und die zunehmenden Beweise dafür, dass das israelische Militär zumindest einige seiner eigenen Gefangenen erschossen hat (im Gegensatz zu der Behauptung, die Hamas habe eine Kampagne des mutwilligen Abschlachtens, der Vergewaltigung und der Entführung durchgeführt), lassen auf einen eher zynischen Wert schließen, den die Gefangenen für die israelische Regierung haben. Die Gefangenen sind nach wie vor ein symbolisches Druckmittel für die unhinterfragte Befolgung der zionistischen politischen Pläne.

Das scheint der Regierung von Benjamin Netanjahu und vielen Anhängern Israels weitaus wichtiger zu sein als das körperliche Wohlergehen der Gefangenen selbst.

Wenn die „Kidnapped“-Plakate wirklich mehr sind als ein strategisches Mittel zur antipalästinensischen Schikane, wie ihre Schöpfer behaupten, ist es schwer vorstellbar, wie sie unter diesen Umständen die Rückkehr der israelischen Gefangenen erleichtern sollen. Zumindest wäre ihre Platzierung in israelischen Konsulaten besser geeignet als bei Demonstrationen für Palästina.

In einem Klima des reflexhaften antiarabischen und antipalästinensischen Rassismus und der Islamophobie ist es hingegen nicht schwer zu erkennen, wie die Plakate eher Empörung als Bewusstsein schaffen.

Greg Grandin schreibt für The Intercept und vergleicht die „Kidnapped“-Plakate mit anderen visuellen Kampagnen für vermisste und verschwundene Menschen auf der ganzen Welt, die eher auf Universalität und Humanismus als auf Rache ausgerichtet sind: „Die Aussage der ‚Kidnapped‘-Poster ist anders: Wir möchten, dass Sie unsere Empörung über die Gräueltaten der Hamas teilen, aber der Schmerz und das Recht auf Vergeltung, die unbegrenzt sind, gehören allein Israel.“

Da Israel sich weigert, zwischen der Hamas und der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu unterscheiden, und der westliche Medienapparat die israelische Gewalt unterstützt, indem er weiterhin entlarvte zionistische Propagandatropen wie die Massenvergewaltigung durch Hamas-Kämpfer als Tatsache darstellt – was auch die „Kidnapped“-Kampagne tut -, ist es nicht schwer zu erkennen, wie die Plakate als ihre eigene Form der Propaganda fungieren, um israelische Gräueltaten weiterhin zu rechtfertigen.

Zu diesem Zweck dienen die „Kidnapped“-Plakate letztlich nicht der Sensibilisierung, sondern der Förderung einer völkermörderischen Stimmung sowie der unbegrenzten Schikanierung und Unterdrückung von Palästinensern und ihren Verbündeten.

Omar Zahzah ist Schriftsteller, Dichter, Organisator und Assistenzprofessor für arabische, muslimische, ethnische und Diaspora-Studien (AMED) an der San Francisco State University.

Übersetzt mit deepl.com

