Linda Thomas-Greenfield (2.v.l.), die US-Gesandte bei den Vereinten Nationen, nimmt am 25. März 2024 in New York an der Sitzung des UN-Sicherheitsrates teil, in der eine Resolution verabschiedet wird, in der eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen für den Monat Ramadan gefordert wird, die zu einem „dauerhaften und nachhaltigen“ Waffenstillstand führen soll. [Fatih Aktaş – Anadolu Agency]

Die Heuchelei der US-Regierung und die Unverschämtheit Israels

von Prof. Gilbert Achcar

28. März 2024

Es ist wirklich erstaunlich, dass Washington sich bei der Abstimmung über die am Montag vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution der Stimme enthalten hat, obwohl die Resolution mit der Position der USA übereinstimmt, die die Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand ablehnen, da sie lediglich „einen sofortigen Waffenstillstand für den Monat Ramadan“ (von dem die Hälfte bereits verstrichen ist) fordert und als guten Wunsch hinzufügt, dass dieser „zu einem dauerhaften und nachhaltigen Waffenstillstand führt“ (in der Resolution wird nicht der Begriff „dauerhaft“ verwendet, sondern „dauerhaft“, was sich auf eine Dauer und nicht auf eine endgültige Einstellung bezieht). Die Parteien, die die Resolution verfasst haben, haben sich besonders bemüht, Ausdrücke und Konzepte zu verwenden, die Washington zufrieden stellen, so dass der Text die amerikanische Position mit der arabischen Position in Einklang bringt. So werden in der Resolution „alle Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte sowie alle Gewalttätigkeiten und Feindseligkeiten gegen Zivilisten und alle terroristischen Handlungen“ bedauert, wobei daran erinnert wird, dass „die Geiselnahme nach dem Völkerrecht verboten ist“.

Die Resolution war diesmal so beschaffen, dass selbst Großbritannien für sie stimmen konnte, nachdem es bisher der US-Position hinterhergelaufen war und es nicht gewagt hatte, ihr zu widersprechen, außer durch eine einmalige Enthaltung, während Washington sein Veto einlegte. Die Rechtfertigung der US-Regierung für ihre Stimmenthaltung am Montag mit dem Hinweis, dass in der Resolution nicht „Hamas“ genannt wurde, ist ein völlig untauglicher Vorwand, der niemanden täuschen kann, da in der Resolution auch nicht Israel genannt wurde, selbst wenn von der Notwendigkeit die Rede ist, den Weg für die internationale Hilfe zu öffnen! Die Vermeidung der beiden direkten Bezeichnungen war in der Tat einer der Kompromisse, auf die sich die Resolution stützt.

In Wahrheit wollte Washington mit seiner Stimmenthaltung den Unmut der israelischen Seite abmildern, um nicht den Eindruck zu erwecken, es beteilige sich an einem Konsens des UN-Sicherheitsrats über eine Resolution, die Israel ablehnt. Erst am vergangenen Samstag hatte der likud-zionistische Außenminister Israel Katz den Vereinten Nationen vorgeworfen, unter der Führung des derzeitigen Generalsekretärs Antonio Guterres „ein antisemitisches und antiisraelisches Gremium geworden zu sein, das dem Terror Unterschlupf gewährt und ihn ermutigt“! Damit hat Israels übliche Politik, jede Kritik an seiner Politik als antijüdisch abzustempeln, einen neuen Tiefpunkt an Dekadenz und Vulgarität erreicht.

Was die Regierung von US-Präsident Joe Biden betrifft, so hat sie ihrerseits einen neuen Tiefpunkt der Heuchelei erreicht. Sie beliefert Israel weiterhin mit Waffen und Munition, wie sie es bereits zu Beginn des völkermörderischen Krieges der Zionisten gegen den Gazastreifen getan hat, und macht sich damit zum Komplizen des laufenden Angriffs, der in der Tat der erste gemeinsame Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem zionistischen Staat ist. Während Benjamin Netanjahu einen Besuch in Washington absagte, der für eine Delegation unter der Leitung eines seiner Berater für strategische Angelegenheiten vorgesehen war, traf der „Verteidigungs“-Minister seiner Regierung, Yoav Galant, der natürlich auch Mitglied des kleinen Kriegskabinetts ist, das zu Beginn des aktuellen Angriffs gebildet wurde, am Montag in Washington ein. Sein Besuch ist viel wichtiger als derjenige, den Netanjahu abgesagt hat. Bei seiner Ankunft in der US-Hauptstadt erklärte Gallant, dass seine Streitkräfte unweigerlich in Rafah einmarschieren würden. Er kam, um sich mit der Regierung Biden darüber zu beraten, wie die Invasion in Rafah zu verpacken sei, damit beide Seiten behaupten können, sie hätten die humanitären Erwägungen berücksichtigt, die für die US-Regierung zu einem äußerst heiklen Thema geworden sind.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass diese Sensibilität nicht auf die Berücksichtigung dieser humanitären Erwägungen selbst zurückzuführen ist. Wie sollte sie auch, nachdem Washington in vollem Umfang an der Tötung von etwa vierzigtausend Menschen und der Verwundung von Zehntausenden weiteren, einschließlich eines hohen Prozentsatzes an Schwerverletzten, an der Zerstörung des Gazastreifens in einem Ausmaß, wie es die Geschichte hinsichtlich des in wenigen Monaten erreichten Schadensausmaßes noch nie gesehen hat, und an der Vertreibung der großen Mehrheit der Bevölkerung des Streifens in das Gebiet von Rafah beteiligt war? Die Lebensmittelkisten, die Washington aus der Luft abwirft, sind Gesten, die weit davon entfernt sind, die US-Regierung wie beabsichtigt zu diskreditieren, da alle Verantwortlichen für die internationale humanitäre Hilfe bestätigt haben, dass dies ein teures und unwirksames Mittel ist, um die tödliche Hungersnot, die sich unter den Bewohnern des Gazastreifens ausbreitet, zu beseitigen. Sie verweisen stattdessen auf die Tausenden von Lastwagen, die auf der ägyptischen Seite der Grenze aufgereiht sind und denen Israel den Zugang verwehrt. Dabei würde es schon reichen, wenn Washington tatsächlichen Druck auf den zionistischen Staat ausüben würde, indem es ernsthaft damit droht, seine militärische Unterstützung einzustellen, um ihn zu zwingen, die Türen für die Hilfe auf dem Landweg zu öffnen, was der einzige Weg ist, der wirklich geeignet ist, die humanitäre Krise zu verringern und die Ausbreitung der Hungersnot und ihre Verschlimmerung zu verhindern.

Auch der Hafen, der an der Küste des Gazastreifens gebaut wird, ist nicht geeignet, die Krise zu lösen. Außerdem kann man sich zu Recht fragen, welche Absicht dahinter steckt, denn er könnte dazu dienen, die Bewohner des Gazastreifens zur Auswanderung zu bewegen, wenn die Tore des Sinai für sie verschlossen bleiben. Die faschistische zionistische Regierung beabsichtigt nämlich, die zweite Nakba zu vollenden, indem sie die Palästinenser ein weiteres Mal aus dem Land Palästina entwurzelt, diesmal aus dem Gazastreifen. Ihre erste Absicht war es, sie in den Sinai zu deportieren, aber die Ablehnung dieser Perspektive durch das Regime von Abdel Fattah al-Sisi (aus Sicherheitsgründen, nicht aus humanitären Gründen, versteht sich) veranlasste sie, die Deportation in verschiedene Teile der Welt in Betracht zu ziehen. Laut Netanjahus eigener Aussage haben sie zu diesem Zweck Kontakte zu mehreren Ländern aufgenommen.

Kürzlich wurden in Israel Stimmen laut, die eine Konzentration der Gaza-Bewohner in einer Ecke der Negev-Wüste an der ägyptischen Grenze vorschlugen, damit der zionistische Staat den Gaza-Streifen annektieren könnte, der vor allem wegen seiner Küstenlinie ein viel wertvolleres Gut ist. All dies beunruhigte Washington und veranlasste es, Benny Gantz, ein Mitglied des Kriegskabinetts, das gegen Netanjahu und die Likud-Regierung opponiert, einzuladen, um die Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Sie empfing auch Gallant, der ebenfalls ein Gegner Netanjahus ist, aber aus den Reihen des Likud kommt. Die US-Regierung ist besorgt über das Abschiebeprojekt, das im Widerspruch zu ihrer Position steht, die die Beibehaltung des Rahmens von Oslo und die Wiederherstellung der Kontrolle des Gazastreifens durch die „Palästinensische Autonomiebehörde“ fordert, in erster Linie unter israelischer Vormundschaft, was mit dem Einsatz regionaler oder internationaler Streitkräfte einhergehen könnte.

Übersetzt aus dem arabischen Original, veröffentlicht in Al-Quds al-Arabi am 26. März 2024.

