Delusions at the United Nations It is absurd to believe that UNSC resolutions and ICJ orders can stop the Israeli genocide in Gaza.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, spricht vor dem UN-Sicherheitsrat, der am 22. März 2024 im UN-Hauptquartier in New York City über eine Resolution berät, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert [Mike Segar/Reuters].

|

Israels Krieg gegen Gaza

Es ist absurd zu glauben, dass Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und Beschlüsse des Internationalen Gerichtshofs den israelischen Völkermord in Gaza stoppen können.

Wahnvorstellungen bei den Vereinten Nationen

Andreas Mitrovica

30 Mär 2024

Wir sind nun in die tröstliche Welt der Wahnvorstellungen eingetreten.

Anfang dieser Woche einigten sich 14 Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf eine Resolution, die einen „sofortigen Waffenstillstand“ zwischen Israel und der Hamas und die „bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ fordert.

Die US-Delegation enthielt sich der Stimme, so dass die Resolution angenommen werden konnte.

Im Plenarsaal brach Beifall aus. Es war eine surreale, farcenhafte Szene, unterbrochen von einem Ausdruck selbstgefälliger Verblendung, dass endlich etwas Greifbares erreicht worden war, um Israels Mordwut in den zertrümmerten, dystopischen Überresten des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlandes zu beenden.

Diese erfreuten Diplomaten – viele von ihnen unbedeutende Untergebene, die ihre Karriere damit verbringen, das zu tun, was ihnen von Präsidenten und Premierministern aufgetragen wird – schienen vergessen zu haben, dass sie bis zu dieser letzten Abstimmung angewiesen waren, eine Vielzahl anderer Waffenstillstandsresolutionen abzulehnen.

Sie scheinen auch vergessen zu haben, dass die Präsidenten und Premierminister, die sie zu UN-Botschaftern ernannt haben, vor nicht allzu langer Zeit nach Tel Aviv geeilt sind und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu umarmt und ihm praktisch geraten haben, mit den Palästinensern im Gazastreifen und darüber hinaus zu machen, was er will, mit welchen Mitteln auch immer, solange er es will.

Jetzt wollen einige dieser Präsidenten und Premierminister offenbar, dass Netanjahu aufhört zu tun, was er mit ihrem unmissverständlichen Segen getan hat, und sie wollen, dass Sie und ich ihnen glauben.

Das ist eine Farce und eine Täuschung. Selbst wenn in ihrer feigen Kehrtwende ein Fünkchen Aufrichtigkeit stecken sollte, ist es schon viel zu spät. Sie haben sich für Netanjahu eingesetzt. Er konnte den Gazastreifen und seine Bevölkerung auslöschen – mit ihrer Zustimmung oder nicht.

Netanjahu und sein fanatisches Kabinett – die seit langem behaupten, die UNO sei ein Sündenpfuhl des Antisemitismus – werden sich durch eine Resolution, die sie für so wegwerfbar wie Toilettenpapier halten, nicht von ihrem Ziel abbringen lassen, Gaza in Staub und Erinnerung zu verwandeln.

Jeder, egal in welchem Viertel, der etwas anderes glaubt, hat ebenfalls Wahnvorstellungen.

Erinnern Sie sich: Im Januar hat der Internationale Gerichtshof (IGH), der wohl etwas mehr Gewicht hat als der UN-Sicherheitsrat – ein verbrauchter, kraftloser Anachronismus – Israel fast einstimmig aufgefordert, das, was es den Palästinensern im Gazastreifen antut, zu beenden, da es „plausibel“ einem Völkermord gleichkomme.

Israels Antwort darauf war, das fortzusetzen, was es in Gaza jeden Tag rücksichtslos getan hat, seit der IGH sein vorläufiges Urteil erlassen hat. Wenn überhaupt, dann hat Israels Tötungswut in ihrer Grausamkeit und Grausamkeit noch zugenommen.

So erließen die Richter am Donnerstag neue vorläufige Maßnahmen“ angesichts der sich verschlechternden Lebensbedingungen der Palästinenser in Gaza“.

Der IGH erkannte das Offensichtliche an: Israel hat absichtlich eine Hungersnot in Gaza herbeigeführt, um die Palästinenser in die Unterwerfung und Kapitulation zu treiben.

Der IGH hat Israel als Unterzeichner der Genfer Konventionen aufgefordert, Lebensmittel, Wasser, Treibstoff und die anderen Dinge des Lebens an den „Landübergängen“ öfter ungehindert nach Gaza zu lassen.

Das ist eine weitere Täuschung. Israel wird die „neuen vorläufigen Maßnahmen“ genauso ablehnen, wie es die „vorläufige Entscheidung“ des IGH zurückgewiesen hat.

Die Antwort des IGH auf Israels anmaßende Arroganz und Hartnäckigkeit ist so erbärmlich wie das Gericht selbst: “ … der Staat Israel muss dem Gericht innerhalb eines Monats einen Bericht über alle Maßnahmen vorlegen…“.

Ja, das sollte Netanjahu und Co. dazu bringen, ihre „plausible“ völkermörderische Zerstörung des Gazastreifens tout de suite aufzugeben.

Im UN-Sicherheitsrat lieferte die US-Delegation derweil eine ziemlich nichtssagende Vorstellung ab, die von einer Reihe übertriebener westlicher Kommentatoren als Beweis dafür gefeiert wurde, dass US-Präsident Joe Biden die Geduld mit der widerspenstigen israelischen Regierung verloren hat.

Angeführt wurde die wahnhafte Meute von einem Artikel in der britischen Online-Publikation The Independent, der die Stimmenthaltung des US-Botschafters als „bahnbrechenden“ Moment bezeichnete, der das Ende von Bidens „Liebesaffäre mit Israel“ und damit auch von Amerikas „Liebesaffäre mit Israel“ signalisiert haben könnte.

„Angesichts der schonungslosen Kriegstreiberei Netanjahus im Gazastreifen und der Verachtung, die er der Weltöffentlichkeit entgegenbringt, ist die besondere Beziehung der USA zu Israel an ihre Grenzen gestoßen. Aber was als nächstes passiert, könnte dazu beitragen, die Politik im Nahen Osten zum Besseren zu verändern“, schrieb ein Kolumnist.

Was für ein lehrreicher Absatz, der mit schmackhaften Euphemismen, Unwahrheiten und Klischees gefüllt ist, die die Wahnvorstellungen der Kolumne bestätigen.

Erstens hat Biden seit dem 7. Oktober wiederholt erklärt, dass Amerikas andauernde „Liebesbeziehung“ zu Israel unantastbar sei, selbst angesichts der „schonungslosen Kriegsführung“ Netanjahus in Gaza, was ein höflicher Euphemismus für Völkermord ist.

Die ganze Zeit über hatte Biden – der selbsternannte Zionist – eine einzige, übergreifende Botschaft für Netanjahu und seine Freunde: Bitte fahren Sie fort.

Welche Differenzen auch immer zwischen den USA und Israel in Bezug auf den Völkermord in Gaza bestehen, sie waren rhetorischer Natur und daher bedeutungslos.

In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung der USA, sich der Stimme zu enthalten, eher ein flüchtiger Streit unter Liebenden als ein konkretes Zeichen für eine „besondere Beziehung …, die über eine Sollbruchstelle hinausgeht“.

Statt eines Blumenstraußes schickte Biden Bibi diese Woche weitere Bomben zur Wiedergutmachung.

Netanjahus „Verachtung“ für die „globale Besorgnis“ ist ein Produkt dieser stumpfen Berechnung: Genau wie der IGH und der UN-Sicherheitsrat ist Biden irrelevant.

Donald Trump dürfte im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Dann werden die leeren rhetorischen Geplänkel verschwinden, und Israel wird einen Freibrief erhalten, den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland nach Belieben „umzugestalten“.

Ich fürchte, das könnte die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland als endgültige Lösung der „Palästinafrage“ bedeuten.

Es wird nur einen Staat geben: ein Groß-Israel. Das ist Netanjahus Endspiel. Trump wird sagen: „Aye, aye, Sir!“, so wie die meisten Israelis, die jeden bösartigen Aspekt des sich immer noch entfaltenden Völkermords bejubelt haben.

Die Vorstellung, dass es einen großen Plan gibt, der sich anbahnt – bereit, in Kraft zu treten, sobald Israels Tötungswut endet -, der das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung respektiert und die territoriale Integrität eines palästinensischen Staates anerkennt, ist vielleicht die größte Illusion von allen.

Menschenrechtsorganisationen innerhalb und außerhalb Israels warnten davor, dass sich ein erklärter Apartheidstaat nicht mit der „Besetzung“ des Gazastreifens und des Westjordanlands zufrieden geben würde.

Sie verfassten umfangreiche Berichte, die von internationalem Recht und Konventionen durchdrungen waren und als Vorboten dessen dienten, was unweigerlich auf uns zukommen würde.

Einige wenige hörten auf den Alarm. Die meisten zauderten.

Die Palästinenser haben den Preis für diese Nachlässigkeit und vorsätzliche Blindheit bezahlt und werden ihn auch weiterhin bezahlen.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …