Frieden im Nahen Osten

Netanjahu lehnt den vom Mossad-Chef vorgeschlagenen Geisel-Deal ab Mossad-Deal würde Rückkehr der Flüchtlinge in den nördlichen Gazastreifen beinhalten

Von Richard Silverstein

29. März 2024

Ein israelischer Fernsehbericht berichtet von einer Sitzung des Kriegskabinetts, in der Mossad-Chef David Barnea einen Geiseldeal vorstellte, der die Freilassung von 50 in Gaza festgehaltenen Israelis im Gegenzug für die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen vorsah. Die Mehrheit des Kabinetts befürwortete den Deal, darunter die ehemaligen IDF-Chefs Benny Gantz und Gadi Eisenkot sowie der oberste Netanjahu-Berater Ron Dermer. Der Verteidigungsminister und der Generalstabschef der IDF vertraten einen Mittelweg, indem sie darauf drängten, zu diesem Zeitpunkt nicht weiterzumachen. Stattdessen schlugen sie vor, die Armee solle mit der Planung der Invasion in Rafah fortfahren und den USA Zeit geben, eine umfassendere Vereinbarung zu treffen.

Netanjahu lehnte den Plan nicht nur ab, sondern beschimpfte sein Verhandlungsteam (einschließlich Barnea), weil es in den Gesprächen nicht hart genug vorgegangen sei. So konnte er sich an die Öffentlichkeit wenden und sagen, dass das vorgeschlagene Abkommen unzureichend sei und dass Israel an einem besseren Abkommen festhalten sollte. Damit würde er die Schuld für seine Weigerung, Barneas Bedingungen zuzustimmen, von sich weisen.

Obwohl die Hamas die jüngsten Vorschläge abgelehnt hat, schlug Barnea ein Interimsabkommen vor, das die Geiseln und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Norden regeln sollte.

Netanjahu hat auch die USA aufgefordert, Druck auf Katar auszuüben, das bei den Verhandlungen vermittelt, damit es den israelischen Forderungen entgegenkommt. Es ist typisch für Netanjahu, dass er von anderen erwartet, dass sie sich seinem Willen beugen und seine Interessen sichern, während er im Gegenzug wenig oder gar nichts bietet. Wenn er seinen Willen nicht durchsetzen kann, gibt er allen anderen die Schuld, nur nicht sich selbst.

Die Anschuldigungen der Regierung Biden und Israels, die Hamas sei die Partei, die ein Abkommen ablehnt, sind bewusst irreführend. Es ist Netanjahu, der sich der Freilassung der Geiseln in den Weg stellt.

Tatsächlich hatten die Familien der Geiseln gestern ein erbittertes Treffen mit dem Premierminister:

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu traf sich am Dienstag mit den Familien der zurückgekehrten Geiseln, wobei einige der Anwesenden die Begegnung als laut und wütend beschrieben.

…Dani Miran, dessen Sohn Omri am 7. Oktober als Geisel genommen wurde, sagte, er habe sich durch das Treffen in seiner Intelligenz beleidigt gefühlt und sei mittendrin rausgegangen…. „sein ganzer Auftritt war hässlich, beleidigend, unordentlich, [sagte er].“

… „Sie sagen ‚wir haben dies getan, wir haben das getan‘. Sinwar ist derjenige, der unser Volk zurückgebracht hat, nicht sie. Es macht mich wütend, dass sie sagen, sie hätten Dinge diktiert. Sie haben nicht einen einzigen Schritt diktiert.“

… „Es war ein sehr turbulentes Treffen, viele Leute schrien“, sagte Jennifer Master, deren Partner Andrey eine Geisel ist.

Die israelisch-amerikanischen Familien beschwerten sich darüber, dass die Regierung Biden sie zwar mit Würde und Respekt behandelte und Treffen mit dem Präsidenten, dem Außenminister und dem CIA-Direktor abhielt, aber niemand von der israelischen Regierung mit ihnen kommunizierte. Netanjahu blieb unnachgiebig und erklärte, nur ein vollständiger Sieg könne die Rückkehr der Angehörigen gewährleisten.

Netanjahu teilte dem Kabinett auch mit, dass eine israelische Delegation nächste Woche zu Gesprächen über die geplante Rafah-Invasion nach Washington reisen werde. Die Regierung Biden wird versuchen, die Israelis von der Invasion abzubringen. Angesichts der Tatsache, dass es den USA bisher nicht gelungen ist, Israel umzustimmen, sind die Chancen dafür allerdings gering.

Netanjahu hat sich damit gebrüstet, dass er die US-Präsidenten beherrscht und sie um den Finger gewickelt hat. Er wies auch Behauptungen zurück, Israel müsse die Warnungen der USA vor einer Invasion in Rafah beherzigen:

Netanjahu führte drei Fälle an, in denen israelische Ministerpräsidenten gegen die Position der Vereinigten Staaten gehandelt haben: David Ben-Gurions Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1948, Levi Eschkols Handeln in der Zeit vor dem Sechstagekrieg 1967 und Menachem Begins Entscheidung von 1981, den Atomreaktor im Irak anzugreifen.

