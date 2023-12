The IDF Are So Good At Killing Israelis They Should Consider Joining Hamas Israeli forces reportedly drove bulldozers over hospital patients in tents and buried people alive. Palestinian officials are seeking an urgent probe into allegations of an IDF bulldozer attack on…

Die IDF sind so gut im Töten von Israelis, dass sie in Erwägung ziehen sollten, der Hamas beizutreten

Von Caitlin Johnstone

17. Dezember 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Israelische Streitkräfte haben Berichten zufolge Bulldozer über Krankenhauspatienten in Zelten gefahren und Menschen lebendig begraben. Palästinensische Beamte fordern eine dringende Untersuchung der Vorwürfe, dass die israelischen Streitkräfte einen Bulldozerangriff auf Patienten des Kamal Adwan Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen durchgeführt haben, bei dem etwa zwanzig Menschen ums Leben kamen.

Das ist eines dieser Dinge, bei denen man selbst nach allem, was passiert ist, immer noch denkt: „Ich muss das falsch verstanden haben.“ Man würde als Monster betrachtet werden, wenn man auf diese Weise Vieh tötet.

IDF-Truppen töteten geflohene israelische Geiseln, die eine weiße Fahne hochhielten, offenbar weil sie sie mit palästinensischen Zivilisten verwechselten, die eine weiße Fahne hochhielten (die israelischen Streitkräfte haben eine lange und gut dokumentierte Geschichte der Tötung von Gaza-Bewohnern, während sie weiße Fahnen schwenkten). Der einzige Grund, warum sie sich die Mühe machten zu prüfen, ob es sich bei den Entführten um Menschen handelt, deren Leben ihnen am Herzen liegt, war angeblich, dass einer von ihnen ein „westliches Aussehen“ hatte, d. h. weiß aussah.

Stellen Sie sich vor, Sie werden monatelang von der Hamas als Geisel gehalten, können schließlich fliehen, versuchen, nach Hause zu kommen, und werden dann von Ihren eigenen Streitkräften getötet, weil sie Sie fälschlicherweise für palästinensische Zivilisten halten.

Israel-Befürworter sagen immer: „Die Hamas muss sich nur ergeben und alles wird gut.“

Sich ergeben? Sie meinen, eine weiße Fahne schwenken?

Friendly Fire während des 7. Oktober, Friendly Fire auf dem Schlachtfeld in Gaza, Friendly Fire Hinrichtungen von israelischen Gefangenen. Die IDF sind so gut darin, Israelis zu töten, dass sie anfangen sollten, GoPro-Videos mit roten Dreiecken darüber zu machen.

„Mossad deckt finsteren Hamas-Plan auf, sich einfach zurückzulehnen und darauf zu warten, dass die IDF Israel durch Friendly Fire zerstören.“

Es ist nicht der Israel-Hamas-Krieg, es ist der Israel-Babys und Kinder und Frauen und Journalisten und medizinisches Personal und UN-Personal und Krankenhauspatienten und zivile Infrastruktur und israelische Geiseln und manchmal gelegentlich der Hamas-Krieg.

Es ist interessant, wie außerhalb der IDF Israel und seine Unterstützer sich überwiegend für die Befreiung der Geiseln einsetzen, aber innerhalb der IDF scheint die Haltung gegenüber den Geiseln bestenfalls aus verdorbener Gleichgültigkeit und schlimmstenfalls aus offener Feindseligkeit zu bestehen.

Vor einigen Wochen sah ich eine Hamas-Behauptung, die auf Twitter kursierte, dass Hamas-Kämpfer die IDF-Truppen in einen Hinterhalt locken, indem sie Aufnahmen von Kindergeräuschen abspielen, und dass dies funktioniere, weil die israelischen Truppen zuverlässig auf Kinder losgehen. Damals habe ich der Behauptung keine große Beachtung geschenkt, weil ich dachte: „Das kann doch nicht wahr sein“, aber jetzt beschwert sich die IDF empört: „In einem Versuch, unsere Truppen in einen Hinterhalt zu locken, haben Hamas-Terroristen Puppen mit Lautsprechern verbunden, die weinende Geräusche abspielen, und sie in einem mit Sprengstoff präparierten Bereich aufgestellt.

Das passiert immer wieder. Israels Handlungen sind so entsetzlich und verwerflich, dass ich immer wieder denke, ich müsse das, was ich lese, falsch interpretieren oder eine Behauptung als zu unglaubwürdig abtun, nur um dann herauszufinden, dass nein, genau das passiert ist. So schlecht Israel auch sein mag, es findet immer wieder neue Wege, mir zu zeigen, dass ich immer noch nicht die Hälfte weiß.

Es ist so schwer zu sagen, wer in diesem Konflikt im Recht ist. Auf der einen Seite hat man Fakten und Beweise und eine ununterbrochene Flut von unbearbeitetem Videomaterial, das Tag für Tag Massaker an Zivilisten dokumentiert, aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die einen einen Antisemiten nennen, wenn man anderer Meinung ist. Es ist sehr kompliziert.

Es ist kein Zufall, dass (A) die Videodokumentation der israelischen Gräueltaten in Gaza den israelischen Informationsinteressen extrem geschadet hat und (B) Journalisten in Gaza durch israelische Angriffe in einer Geschwindigkeit getötet werden, die in der Geschichte ohne Beispiel ist.

Wenn man die „Sie haben angefangen!“- und „Nein, sie haben angefangen!“-Argumente des israelisch-palästinensischen Konflikts zu ihrem Ursprung zurückverfolgt, kommt man zu „Die Palästinenser hätten sich mit ihrer gewaltsamen Massenvertreibung und dem Raub ihrer Häuser durch Israel im Jahr 1948 abfinden müssen.“

Die Leute schreien immer noch über „Vom Fluss zum Meer“-Sprechchöre auf Pro-Palästina-Demonstrationen, aber Sie wissen, wenn ein anderer Pro-Palästina-Spruch allgegenwärtig wird, wird er mit 100%iger Sicherheit auch als böse und antisemitisch angegriffen werden. Pro-Palästina-Slogans werden nicht abgelehnt, weil irgendjemand aufrichtig glaubt, dass sie Völkermord unterstützen, sondern weil sie pro-Palästina sind.

Bidens Präsidentschaft hat sich als all das herausgestellt, was die Antiimperialisten befürchtet haben, und noch viel schlimmer.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com



