Israelische Angriffe auf Häuser in Khan Younis

Palästinenser versammeln sich am 14. Dezember 2023 am Ort israelischer Angriffe auf Häuser in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen [Reuters/Ibraheem Abu Mustafa]

Der Gazastreifen ist nicht der erste Ort, an dem Israel Massenverwüstungen anrichtet oder dabei hilft, sie anzurichten. Aber es ist der erste Ort, an dem dies in diesem schockierenden Ausmaß geschieht.

Israel hebt die Politik der verbrannten Erde auf ein neues Niveau

Von Belén Fernández

16. Dezember 2023

Im Oktober, kurz nach Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, dem inzwischen fast 20.000 Palästinenser zum Opfer gefallen sind, versprach Israel, die Hamas „vom Angesicht der Erde zu tilgen“ – ein Vorhaben, für das das israelische Militär den Boden in Gaza „platt machen“ müsste, wie eine israelische Sicherheitsquelle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte.

Einen Monat nach Beginn des Krieges hatte das Militär bereits das Äquivalent von zwei Atombomben auf die winzige und dicht besiedelte palästinensische Küstenenklave abgeworfen. Jetzt, da Israel damit fortfährt, ein bereits gründlich pulverisiertes Gebiet zu pulverisieren, scheint es, dass die Israelis das Konzept der Politik der verbrannten Erde auf eine ganz neue Ebene bringen.

Laut dem Oxford Reference Dictionary wurde der Begriff „Politik der verbrannten Erde“ erstmals 1937 in einem Bericht über den chinesisch-japanischen Konflikt verwendet, in dem die Chinesen ihre eigenen Städte dem Erdboden gleichmachten und Ernten abbrannten, um die japanische Invasion zu erschweren. Die Strategie wurde seitdem in einer Reihe von bewaffneten Konflikten weltweit angewandt, darunter der 36-jährige Bürgerkrieg in Guatemala, der 1996 endete, nachdem mehr als 200 000 Menschen, vor allem indigene Mayas, getötet wurden und verschwanden.

Im Jahr 2013 wurde der ehemalige guatemaltekische Diktator und US-Kumpel Efraín Ríos Montt – der einen besonders blutigen Abschnitt des Krieges in den frühen 1980er Jahren überwachte – von einem guatemaltekischen Gericht des Völkermordes für schuldig befunden. Und obwohl die anschließenden gerichtlichen Machenschaften und Ríos Montts eigener Tod durch einen Herzinfarkt den Mann vor der irdischen Sühne für seine Verbrechen bewahrten, könnte man sagen, dass die Wahrheit nicht so leicht „vom Erdboden verschluckt“ werden kann.

In der Tat war verbrannte Erde ein Hauptbestandteil des völkermörderischen Vorgehens der guatemaltekischen Armee gegen ihre Gegner, und Hunderte von indigenen Dörfern wurden zusammen mit Wasservorräten, Ernten und allem anderen, was das Leben erhalten könnte, zerstört. Und wer hätte das gedacht? Die staatliche Grausamkeit Guatemalas wurde von keinem Geringeren als dem Staat Israel unterstützt, der immerhin schon jahrzehntelange Erfahrung mit der Ausrottung indigenen Lebens in Palästina hatte – pardon, „die Wüste zum Blühen brachte“.

Wie der Journalist Gabriel Schivone in einem Artikel für den Nordamerikanischen Lateinamerika-Kongress (NACLA) feststellt, trugen israelische Berater nicht nur zum Erfolg des Militärputsches von 1982 bei, der Ríos Montt an die Macht brachte, sondern Israel unterstützte auch „jede Facette des Angriffs auf das guatemaltekische Volk“ von den späten 1970er Jahren bis ins nächste Jahrzehnt. Für die aufeinanderfolgenden guatemaltekischen Regierungen, schreibt Schivone, sei Israel zum „Hauptlieferanten von Aufstandsbekämpfungstraining, leichten und schweren Waffenarsenalen, Flugzeugen, modernster Geheimdiensttechnologie und -infrastruktur sowie anderer lebenswichtiger Unterstützung“ geworden.

Im Einklang mit der „wüstenblühenden“ Variante der Blasphemie wurde Israel auch für die Unterstützung Guatemalas bei den landwirtschaftlichen Bemühungen während der Bürgerkriegszeit gewürdigt – da es offensichtlich nichts Besseres für die Landwirtschaft gibt als, Sie wissen schon, verbrannte Erde.

Im benachbarten El Salvador ermöglichte der angeblich existenzielle Kampf der Vereinigten Staaten gegen den Kommunismus während des Kalten Krieges den rechten Regimes, eine ganze Reihe von Bauern abzuschlachten. Und wie in Guatemala stand Israel bereit, um Hilfe zu leisten – auch bei der Durchführung der Politik der verbrannten Erde.

Ein Video von AJ+ macht auf die Tatsache aufmerksam, dass Israel bei der Ausbildung von ANSESAL half, dem salvadorianischen Geheimdienst, der während des 12-jährigen Bürgerkriegs in El Salvador, der 1992 endete und mindestens 75.000 Menschen tötete, den Grundstein für Todesschwadronen legte“. Dem Video zufolge stammten von 1975 bis zum Beginn des Bürgerkriegs 1979 ganze 83 Prozent der Militäreinfuhren El Salvadors aus Israel. Die überwiegende Mehrheit der Morde während des Krieges wurde von dem von den USA unterstützten Rechtsstaat und den damit verbundenen paramilitärischen Gruppen verübt.

Es versteht sich von selbst, dass Kampagnen der verbrannten Erde tödlich sind – und manchmal überdauert diese Tödlichkeit den Konflikt selbst. Nehmen Sie Vietnam, wo die buchstäbliche Verbrennung der Erde durch das US-Militär mit dem giftigen Entlaubungsmittel Agent Orange auch Jahrzehnte nach dem offiziellen Ende des Vietnamkriegs im Jahr 1975 noch zu Fehlgeburten, Geburtsfehlern und schweren Krankheiten führte.

Der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran durch die USA im Irak könnte auch als eine Art Politik der verbrannten Erde bezeichnet werden, da die Sättigung eines Gebiets mit radioaktivem Gift nicht gerade dazu beiträgt, seine langfristige Bewohnbarkeit zu gewährleisten.

Apropos Gift: Die Washington Post hat vor kurzem bestätigt, dass das israelische Militär im Oktober mit US-amerikanischer Unterstützung weiße Phosphormunition auf den Südlibanon abgefeuert hat, obwohl der Einsatz solcher Waffen in zivilen Gebieten nach dem humanitären Völkerrecht generell verboten ist“. Wie die Post schreibt, spekulierten die von dem Angriff betroffenen Bewohner des Südlibanon, dass der Phosphor sie aus dem Dorf vertreiben und den Weg für künftige israelische Militäraktivitäten in dem Gebiet freimachen sollte“.

Es wäre gewiss nicht das erste Mal – weder im Libanon noch im Gazastreifen, wo es ebenfalls zu illegalen Bombardierungen mit weißem Phosphor durch Israel gekommen ist.

Während das israelische Militär nun die Erde im Gazastreifen und damit auch die Menschen dort immer wieder verbrennt, gibt es eine Besonderheit, die Israels Bemühungen von den Experimenten mit verbrannter Erde in der Vergangenheit unterscheidet. In El Salvador zum Beispiel war es nie das Ziel der Armee, das Konzept El Salvador selbst zu eliminieren, wohingegen Israel darauf bedacht zu sein scheint, den Gazastreifen vollständig zu vernichten.

Doch zum Leidwesen Israels ist Widerstand etwas, das in verbrannter Erde wachsen kann.

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

