Die Israel-Lobby ist zersplittert, und die jüdische Gemeinschaft ist es auch en Von Philip Weiss dlich

The Israel lobby is fractured, and so at last is the Jewish community The Palestinian genocide is providing a moment of reckoning for the Jewish community.

Senator Chuck Schumer bei seiner Rede vor dem AIPAC am 5. März 2018.

Der palästinensische Völkermord ist für die jüdische Gemeinschaft ein Moment der Abrechnung.

Die Israel-Lobby ist zersplittert, und die jüdische Gemeinschaft ist es auch endlich

Von Philip Weiss

28. März 2024

Die historische Rüge an Israel, die die US-Regierung am Montag im UN-Sicherheitsrat zuließ, wurde von progressiven Aktivisten vorangetrieben. Biden befürchtet, dass die Unterstützer der palästinensischen Menschenrechte im November nicht zur Wahl gehen werden, wenn er weiterhin grünes Licht für den Völkermord gibt. In der Tat steht die demokratische Basis Israels Vorgehen mit überwältigender Mehrheit kritisch gegenüber. Wie James Carville sagt, sind das Verhungern und das Abschlachten nicht nur ein Problem für College-Kinder.

Indem er mit der israelischen Regierung brach, stellte sich Biden gegen die Israel-Lobby, die mächtigste Kraft bei der Festlegung der US-Politik für den Nahen Osten.

Biden hätte dies nicht getan, wenn er nicht das Gefühl gehabt hätte, dass er innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Unterstützung hat. Diese Unterstützung erhielt er von Chuck Schumer, der als „Wächter“ Israels und mächtigster Jude in der Geschichte der US-Politik letzte Woche im Senat erklärte, dass Israel zu viele Zivilisten töte und es für die USA an der Zeit sein könnte, die Hilfe für Israel auszuweiten, um den Ansturm zu stoppen.

Anzeige

Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es jetzt drei Lager: Die traditionelle Pro-Israel-Lobby, die Schumer-Anhänger, einschließlich der liberalen zionistischen Lobby, und die Anti-Zionisten.

Schumer wurde prompt von den führenden jüdischen Organisationen angegriffen, weil er Israel inmitten eines Krieges kritisierte. In einem Telefongespräch mit diesen Gruppen hat Schumer seine Äußerungen abgeschwächt. Aber die Schumeristen haben die Demokratische Partei weitgehend übernommen. Liberale Zionisten haben sich auf Schumers Seite geschlagen, darunter J Street und Americans for Peace Now. Viele Demokraten, insbesondere die Senatoren Van Hollen, Coons und Murphy, setzen sich jetzt für die Kürzung der Hilfe für Israel ein, während die Mainstream-Medien, darunter die Washington Post und NPR, Israels mörderisches Verhalten kritisieren.

Die Spaltung der jüdischen Gemeinschaft gibt Biden die Zuversicht, dass er Israel mit kleinen Schritten die Stirn bieten kann, ohne Wähler und (noch wichtiger) Spender für seine Wiederwahlkampagne zu verprellen.

Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es jetzt drei Lager: Die traditionelle Pro-Israel-Lobby, die Schumer-Anhänger, einschließlich der liberalen zionistischen Lobby, und die Anti-Zionisten.

Schumers Rückzug in Verbindung mit dem Widerstand der Demokraten gegen die Hilfe für Israel und dem offensichtlichen Einfluss der Antizionisten stellt eine Krise für die traditionelle Lobby dar.

Dies ist eine großartige Entwicklung. Bis vor kurzem war nur das erste Lager von Bedeutung. Sie sorgten dafür, dass zwischen der israelischen Regierung und der US-Regierung kein Blatt vor den Mund genommen wurde. Sie waren die Wächter, und Schumer war ein treuer Anhänger.

Schumers Rückzug in Verbindung mit der breiten Ablehnung der Hilfe für Israel unter den Demokraten und dem offensichtlichen Einfluss der Antizionisten stellt eine Krise für die traditionelle Lobby dar.

Die rechte Lobby hat zurückgeschlagen, indem sie behauptete, Schumer habe Israel verraten. Ted Deutch vom American Jewish Committee (AJC) sagte, Schumer „spalte das jüdische Volk“.

Die Erklärung des AJC zur jüngsten Rede des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, macht deutlich, dass wir das jüdische Volk nicht spalten wollen, während Israel sich im Krieg befindet.“

Die Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations hat ebenfalls eine Verurteilung ausgesprochen. Schumer dürfe das jüdische Volk nicht spalten, wenn Einigkeit „dringend nötig“ sei. Er darf keine Kritik an Israel äußern.

„Wir sind der Meinung, dass in einer Zeit, in der Israel einen existenziellen Krieg kämpft, auf der Glut der 1200 Unschuldigen, die am 7. Oktober massakriert wurden, nicht die Zeit für öffentliche Kritik ist, die nur dazu dient, die Gegner Israels zu stärken, und die eine größere Spaltung fördert, wenn Einigkeit so dringend notwendig ist.

Die Beziehungen zwischen den USA und Israel haben viele Meinungsverschiedenheiten durch enge und vertrauliche Diskussionen ihrer Führung überstanden, die auch weiterhin das geeignete Forum für solche Gespräche ist.“

Die Lobby war schon immer eine „Nachtblume“, die kein Sonnenlicht mag (ein Prinzip, dem David Brooks in der PBS News Hour zustimmte, der sagte, er stimme mit allem überein, was Schumer über Netanjahu gesagt habe, aber es hätte nicht laut gesagt werden dürfen).

Die fünf führenden jüdischen Organisationen – die Konferenz, die AJC, die ADL, AIPAC und die jüdischen Verbände – erhalten alle ihre Marschbefehle von Israel. Sie befinden sich auf einer Linie mit Israels Außenminister, der den amerikanischen Juden in religiöser Hinsicht befiehlt, zu Israel zu halten. Juden dürfen nicht zulassen, dass unsere Feinde „uns als Nation schwächen“, sondern müssen die „Verunglimpfung“ Israels bekämpfen, die in der ganzen Welt stattfindet, sagt Israel Katz:

Es ist die Stärke unserer Solidarität, die uns durch diesen Sturm führen wird. Lassen wir uns auf dem Weg nach vorn von der beständigen Weisheit unserer Weisen leiten: „כל ישראל ערבים זה לזה“ – „Alle in Israel sind füreinander verantwortlich.“

Die Schumeriten behaupten, sie vertreten die schweigende Mehrheit der amerikanischen Juden. Aber Schweigen ist keine politische Kraft; und in Wirklichkeit werden die Schumeriten von der Linken getrieben. Junge Juden, die sich offen gegen Apartheid und Völkermord aussprechen, haben die moralische Führung der jüdischen Gemeinschaft übernommen. Jeden Tag sehe ich auf IfNotNow inspirierende Aktionen von jungen Juden. So wie diese Störung eines Auftritts von Hakeem Jeffries in dieser Woche, bei der Demonstranten sagten, dass die AIPAC-Spenden den Völkermord begünstigen.

Eine interreligiöse Koalition störte den Minderheitenführer @RepJeffries während seiner Benefizveranstaltung für @RepMcGovern in Worcester, MA – und rief ihn auf, mehr als 300.000 Dollar von der AIPAC zu nehmen.

Die liberalen Zionisten haben geschwiegen, weil sie seit dem 7. Oktober ihre Pflichten als Unterstützer Israels mit ihrer Besorgnis über die israelischen Aktionen in Einklang bringen mussten. Sie waren nie in der Lage, die Worte Apartheid und Völkermord auszusprechen – und sie haben viel zu lange gebraucht, um Waffenstillstand zu sagen. So kam schließlich ein rechter Zionist, Chuck Schumer, der J Street zuvor – in einer Rede, die von der J Street prompt begrüßt wurde. Eine Rede, die es der J Street ermöglichte, sich endlich für die Einstellung der Hilfe für Israel wegen Kriegsverbrechen auszusprechen.

IfNotNow und Jewish Voice for Peace haben nicht gezögert. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sprechen sie seit Jahren offen über das Thema Entwicklungshilfe – ein Thema, das die rechte Lobby erzürnt. Die JVP hat sich schon vor langer Zeit für BDS ausgesprochen, um Israel einen wirtschaftlichen Preis für Kriegsverbrechen zahlen zu lassen. Und wurde dafür als antisemitisch beschimpft.

Die jüdische Gemeinschaft wird sich nur weiter spalten. In den letzten Tagen haben Mitchell Plitnick und Peter Beinart wichtige Essays über die jüdische Spaltung wegen des Nationalismus geschrieben. Gestern sagte Lara Friedman, die den Weg von der liberalen Zionistin zur Kritikerin der zionistischen Politik beschritten hat, dass der Friedensprozess auf eine „Entmenschlichung“ der Palästinenser hinauslaufe, weil er immer im Interesse Israels gestaltet werde.

Der palästinensische Völkermord ist für die jüdische Gemeinschaft ein Moment der Abrechnung. Tragischerweise machen viele Juden dabei mit. Sarah Schulman, seit langem eine führende Antizionistin, wandte sich kürzlich mit prophetischer Kraft an sie.

Ihr werdet nicht verfolgt. Was passiert, ist, dass Sie einen Völkermord unterstützen, und die Geschichte wird dies als Völkermord verstehen, und Ihre egoistische, oberflächliche Weigerung, sich selbst realistisch zu sehen, – diese Verbrechen werden Sie für den Rest Ihres Lebens verfolgen. Und die Geschichte wird Sie fragen, was Sie heute gesagt und getan haben. Schauen Sie also in den Spiegel und sehen Sie den Schmerz, den Sie verursacht und gerechtfertigt haben, und Sie werden sich selbst sehen

Die Gemeinschaft hat es versäumt, den Völkermord zu verurteilen. Aber einsame moralische Stimmen haben jetzt viele Verbündete.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …