BDS-Berlin Wir rufen auf zur Demonstration am Samstag, den 30.03.2024!

Wir rufen auf zur Demonstration am Samstag, den 30.03.2024!

BDS Berlin ruft zusammen mit PA Allies, Jüdische Stimme, Palästina Spricht, Revolutionäre Linke und das Vereinigte Palästinensische Nationale Komitee zur Demonstration am Tag des Bodens auf. Am Samstag, den 30. März 2024 um 14:00 Uhr am Gesundbrunnen Occupation is a Crime – Take your hands off Palestine! In 1976 the occupier disowned Palestinians of thousands of hectares of their rightful property of lands and houses. The illegal settlements startet to spread throughout the Palestinian ,48 lands. On March 30th 1976 Palestinians protested the illegal expropriation, which was was the first political uprising since the Nakba. It resulted in the killing of six Palestinians and hundreds of injured and incarcerated protestors. Every year protests take place in Palestine and all over the world reminding us how deeply rooted Palestinians are to their land. Join us in the fight for justice and liberation.✊

Palästinensische Gemeinde Deutschland

30. M ä rz 2024 :

Tag des palästinensischen Bodens !

Jedes Jah r erinnert sich das palästinensische Volk an den 30. März 1976, an dem sechs

palästinensische Jugendliche von der israelischen Armee bei der Verteidigung ihres Landes gegen

die An n exion ers chossen wurden.

Dieser unvergessene Tag symbolisiert den festen Willen des p alästinensischen Volk es, nicht auf

sein Land und seine nationalen Rechte zu verzichten. Es wiederholt sich jetzt in Gaza, wo die

israelische Armee die Palästinenser aus ihrem L and vertreiben m ö chte. Seit 6 Monaten versucht

die israelische Armee mit ih r er T ö tung s m a s chinerie den Widerstand des palästinensischen Volkes

zu brechen.

Der israelische Genozid in Gaza geht trotz in t er nationaler Prote s te unvermindert weiter. Millionen

von Menschen droht die Vernichtung durch den israelischen Krieg und die Belagerung. Die

menschen verachtende Blockade der Hilfslieferungen durch Israel führt zu akutem Hunger,

Dehydrierung und Infektionskrankheiten.

„Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist es der nördliche Gazastreifen“, dies sagte der

Sprecher des Amtes der Vereint en Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten

Jens Laerke schon vor einigen Monaten. Seit dem ist es noch viel schlimmer geworden.

Systematisch bombardiert die israelische Armee jede lebensnotwendige Infrastruktur in Gaza. Es

gibt keine m edizinische Versorgung mehr, kein Wasser, keinen Strom, keinen Treibstoff, keine

sanitären Anlagen, keine ausreichenden Lebensmittel. Egal ob Krankenhäuser, Moscheen, Schulen,

Kindergärten, Wasserversorgung, Flüchtlingslager oder Einrichtungen der Vereinte n Nationen, alles

wird systematisch mit einem Bombenteppich überzogen.

Bis heute sind mindestens 3 5 000 Menschen getötet worden, 70% davon sind Kinder und Frauen.

1,9 Millionen Menschen wurden seit dem 7. Oktober aus ihren Wohnungen vertrieben, ihre Häuser

sind zerstört, sie wohnen in provisorischen Behausungen.

Die israelische Regierung ist fest entschlossen, die Massaker an der Bevölkerung des Gazastreifens

ungeachtet aller internationalen Proteste fortzusetzen. Sie hat aus der Absicht nie einen Hehl

g emacht, die palästinensische Bevölkerung nun endgültig aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Das

Knesset – Mitglied Ariel Kallner von der Likud – Partei erklärte schon am 8. Oktober deutlich: „Genau

jetzt ist die Zeit für ein Ziel: Nakba. Eine Nakba, die die Nak ba von 1948 in den Schatten stellen

wird.“ Avi Dichter, Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts bekräftigte: „Wir führen jetzt die

Gaza – Nakba durch!“

Auch im Westjordanland verstärkt die israelische Armee ihre Tötung s – und Vertreibungsstrategie.

Se it dem 7. Oktober wurden dort mehr als 4 50 Menschen getötet, vor allem Jugendliche , mehr als

7800 verhaftet. Tagtäglich terrorisieren bewaffnete Siedler die palästinensische Bevölkerung unter

dem Schutz der Armee.

48 Jahre nach dem 30.03.1976 gehen die massiven Enteignungen palästinensischen Bodens auch

an diesen Ostermarschtagen weiter. Die israelische Regierung vereinnahmt mit allen möglichen

Gesetzen und Erlässen immer mehr Land.

Das Gedenken am Tag des Bodens stellt ein wichtiges Ereignis in unserer kollektiven Erzählung dar.

Er steht für Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb wie außerhalb Palästinas sowie

für Zehntausende von Toten und Gefangenen, die den Weg des Widerstands zur Verteidigung des

palästinensischen Landes, unserer Heimat und unserer Rechte gewählt haben.

Alle zionistischen Versuche, die palästinensische Geschichte auszulöschen, zu verfälschen und zu

vertuschen sind zum Scheitern verurteilt. Wir widersetzen uns den Behauptungen zionistischer

Führer wie David Ben–Gurion und Golda Meir, dass die Alten sterben und die Jungen die Nakba von

1948 vergessen würden. Jetzt sind die Jungen selbst alt, aber sie haben die Nakba immer noch

nicht vergessen und auch ihre Kinder nicht. Sie sind diejenigen, die nun gefoltert, getötet und

verstümmelt werden, aber sie geben nicht auf, ihr Land und ihre Ehre zu verteidigen.

Das gnadenlose Zerstören und Töten in Gaza macht die ganze Tragödie eines nun 75 Jahre

dauernden unausgesprochenen Krieges in Palästina sichtbar. Die israelische Besatzung, die

Apartheid und die Vertreibung – sowie die Komplizenschaft der USA und der meisten europäischen

Staaten bei dieser Unterdrückung – sind die Ursachen all dieser Gewalt.

Diese Komplizenschaft setzt sich auch nach der Resolution des UN–Sicherheitsrates vom Montag

dieser Woche für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza während des Ramadans fort. Gleich

nach der Sitzung des Sicherheitsrates erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der

USA, John Kirby: „Es handelt sich um eine nicht bindende Resolution, die keinerlei Auswirkungen

auf Israel und dessen Fähigkeit hat, weiterhin gegen die Hamas vorzugehen. Israel ist für uns nach

wie vor ein enger Verbündeter und ein Freund“. Skrupellos treten die USA das Völkerrecht mit

Füßen.

Auch die deutsche Regierung steht weiterhin uneingeschränkt an der Seite Israels, wie Kanzler

Scholz und Außenministerin Baerbock betonen. Sie verhindern mit aller Macht einen Aufruf der EU

zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza. Die deutsche Regierung gibt damit gewissenlos

grünes Licht für das Massaker der israelischen Armee. Durch Waffenlieferungen und die Streichung

der zugesagten Finanzierung für das UN–Hilfswerk UNRWA macht sich die Bundesregierung

mitschuldig am Verhungern und Verbluten der Menschen in Gaza!

– Wir fordern einen sofortigen Stopp der Bombardierungen und einen sofortigen Waffenstillstand.

– Die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens und ein Ende jeglicher Unterstützung des Krieges

gegen die Palästinenser!

– Deutschland und die EU müssen Israel sanktionieren, bis es das Recht des palästinensischen

Volkes auf Rückkehr in seine Heimat und seine Selbstbestimmung anerkennt und die Resolutionen

der Vereinten Nationen akzeptiert!

– Das international verbriefte Recht der Palästinenser auf einen unabhängigen Staat mit Ost–

Jerusalem als Hauptstadt muss von der deutschen Regierung anerkannt und unterstützt werden.

Berlin, den 30.3.2024

Bundesvorstand der palästinensischen Gemeinde Deutschland (PGD) e.V.

--

