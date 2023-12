The Yemenis Know the U.S. Is Bluffing… Here’s Why America knows the Yemenis are a people that are fearless and are not bluffing. While, on the other hand, the Yemenis know the Americans are…

Die Jemeniten wissen, dass die USA bluffen… Hier ist der Grund

Von Finian Cunningham

22. Dezember 2023

Amerika weiß, dass die Jemeniten ein furchtloses Volk sind und nicht bluffen. Andererseits wissen die Jemeniten, dass die Amerikaner bluffen.

Die Vereinigten Staaten haben diese Woche eine multinationale Marine-Einsatztruppe angekündigt, die gegen die Blockade des Roten Meeres durch den Jemen vorgehen soll. Die USA warnten außerdem, dass sie bereit seien, das arabische Land als Vergeltung mit Militärschlägen zu treffen.

Es steht viel auf dem Spiel. Durch die Kontrolle der Meerenge Bab el-Mandeb, die in den Indischen Ozean mündet, haben die Jemeniten die lebenswichtige globale Schifffahrtsroute über das Rote Meer unter ihrer Kontrolle. Die Auswirkungen einer Schließung dieses Engpasses auf den Welthandel sind atemberaubend. Aus diesem Grund haben die Amerikaner und ihre europäischen Verbündeten mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht.

Daraufhin haben die jemenitischen Streitkräfte, die mit der Houthi-Rebellenbewegung verbündet sind, den Amerikanern gesagt, sie sollen sie zum Teufel jagen.

Die Jemeniten warnten, dass sie über ballistische Raketen verfügen, um jedes Kriegsschiff oder U-Boot zu versenken, das die USA und ihre Verbündeten in der Region stationieren. Die Jemeniten fügten hinzu, dass sie weiterhin Frachtschiffe auf der Route über das Rote Meer blockieren werden, bis der Völkermord im Gazastreifen aufhört.

In der vergangenen Woche hat der Jemen die Blockade von Frachtschiffen, die versuchen, die Route über das Rote Meer zu befahren, verschärft. Mehrere große Schifffahrtskonzerne haben bestätigt, dass ihre Schiffe um den afrikanischen Kontinent herum umgeleitet werden. Die zusätzlichen Transportkosten und die Unterbrechung der Versorgungsketten treiben bereits die Preisinflation in den westlichen Volkswirtschaften in die Höhe, was die ohnehin schon schmerzhaften wirtschaftlichen Probleme und den politischen Schaden für die von der bedrängten Bevölkerung verachteten Regierungen noch verstärkt.

Die Jemeniten behaupten, sie hätten es nur auf Schiffe abgesehen, die mit Israel in Verbindung stehen, aber es scheint, dass die Verschlechterung der Sicherheitsbedingungen in dem engen Seekorridor alle Reedereien abschreckt. Die Meerenge von Bab el-Mandeb ist 32 Kilometer breit und durchquert Jemen und das Horn von Afrika. Hunderte von Containerschiffen und Öltankern passieren die Meerenge an jedem Tag, um Fracht von Asien nach Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal, den anderen Engpass weiter nördlich in Ägypten, zu transportieren. Wird ein Chokepunkt geschlossen, ist die gesamte Route gesperrt.

Die Vereinigten Staaten haben versucht, die Task Force der Marine als Polizeieinsatz zum Schutz des internationalen Handels und der Freiheit der Schifffahrt darzustellen.

Die Jemeniten haben jedoch erklärt, dass die Unterbrechung des israelischen Schiffsverkehrs eine legitime Maßnahme der Solidarität mit den Palästinensern ist.

US-Außenminister Lloyd Austin erklärte bei der Ankündigung der neuen Marinekoalition, die den Namen Operation Prosperity Guardian trägt, wie folgt. „Die jüngste Eskalation der rücksichtslosen Angriffe der Houthi aus dem Jemen bedroht den freien Handelsverkehr, gefährdet unschuldige Seeleute und verstößt gegen internationales Recht. Das Rote Meer ist eine kritische Wasserstraße, die für die Freiheit der Schifffahrt und einen wichtigen Handelskorridor zur Erleichterung des internationalen Handels von entscheidender Bedeutung ist. Länder, die das Grundprinzip der Schifffahrtsfreiheit aufrechterhalten wollen, müssen sich zusammentun, um die Herausforderung zu bewältigen, die dieser nichtstaatliche Akteur darstellt, der ballistische Raketen und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) auf Handelsschiffe aus vielen Nationen abschießt, die internationale Gewässer rechtmäßig durchqueren.“

Mohammed Abdel-Salam, ein Sprecher der jemenitischen Houthi-Rebellen, sagte daraufhin: „Die von den Amerikanern gebildete Koalition dient dem Schutz Israels und der Militarisierung des Roten Meeres und wird Jemen nicht daran hindern, seine legitimen Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens fortzusetzen. Wir demonstrieren keine Gewalt gegen irgendjemanden [außer Israel]. Wer auch immer versucht, den Konflikt auszuweiten, muss die Konsequenzen seines Handelns tragen“.

Die Amerikaner versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass die Jemeniten wie kriminelle Seepiraten agieren und die von den USA geführte Einsatztruppe edel im Interesse des internationalen Handels und der friedlichen Schifffahrt tätig ist.

Washington und seine Verbündeten können nicht öffentlich zugeben, dass sie mit ihren Aktionen Israel unterstützen. Die völkermörderische Offensive auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober, bei der fast 20.000 Zivilisten ermordet wurden, ist für die westlichen Verbündeten Israels politisch unhaltbar.

Der von den USA in dieser Woche ins Leben gerufenen Marine-Einsatzgruppe gehören neun weitere Nationen an: Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien, Norwegen sowie die Seychellen und Bahrain. Die beiden letztgenannten sind nicht-westliche Alibi-Parteien, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich nicht um eine offenkundig westliche imperialistische Koalition handelt. In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine im Persischen Golf stationiert, so dass es nur logisch ist, dass die winzige Monarchie in die einfache Logistik einbezogen werden muss.

Auffallend ist jedoch, dass keine anderen arabischen Golfstaaten an der Task Force beteiligt sind. Auch Ägypten ist nicht dabei, obwohl es wie Saudi-Arabien ein wichtiger Küstenstaat am Roten Meer ist. Ihr Fehlen widerspricht der offiziellen Begründung der USA. Wenn es bei der Operation Prosperity Guardian wirklich um den Schutz des Handels und der internationalen Schifffahrt ginge, warum beteiligen sich dann die arabischen Staaten am Roten Meer nicht? Natürlich tun sie das nicht, denn der eigentliche Zweck der Task Force ist es, Israel zu unterstützen.

Das akute, aber unausgesprochene Problem besteht darin, dass eine Beteiligung der arabischen Staaten an der von den USA geführten Seestreitkraft für die Herrscher dieser Staaten politisch fatal wäre. Sie würden von ihren Bevölkerungen als Unterstützer der vom Westen unterstützten israelischen Aggression und des Völkermords an den Palästinensern angesehen werden. Das würde die arabischen Verbündeten Amerikas durch innere Unruhen instabil machen und vielleicht sogar ihren völligen Zusammenbruch riskieren. Die arabischen Säulen des US-Imperiums sind in Gefahr, zu fallen.

Würden die Saudis und Ägypter mit amerikanischen Kriegsschiffen im Roten Meer patrouillieren, würden die Jemeniten zur Vergeltung mit Sicherheit Raketen auf Riad und Kairo abfeuern. Schließlich kämpften die Jemeniten ab 2015 acht Jahre lang gegen Saudi-Arabien, als die Saudis von den USA, Großbritannien und Frankreich militärisch unterstützt wurden. Die Jemeniten waren unbesiegt und die Saudis wurden im vergangenen Jahr zu einem wackeligen Waffenstillstand gezwungen. Berichten zufolge wollen die Saudis nicht wieder in einen Krieg mit dem Jemen verwickelt werden, der für die Saudis finanziell ruinös war.

US-Präsident Joe Biden steht in weniger als 11 Monaten vor einer knappen Wiederwahl. Umfragen zeigen, dass er gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump verliert. Das ist ein Zeichen dafür, wie unpopulär Biden ist.

Das Letzte, was Biden will, ist, seine Wahlchancen zu torpedieren, indem er einen größeren Krieg im Nahen Osten anzettelt, an dem die US-Streitkräfte direkt beteiligt sind. Vor allem, wenn die Jemeniten anfangen, US-Kriegsschiffe auf den Grund des Roten Meeres oder des Indischen Ozeans zu schicken.

Sollten die USA ernsthafte Vergeltungsmaßnahmen gegen die Jemeniten ergreifen, würde der Konflikt wahrscheinlich eskalieren und der Iran würde zur Unterstützung seines Verbündeten Jemen ins Spiel kommen.

Deshalb tanzt das Pentagon, wie in diesem AP-Bericht zu lesen ist, seltsamerweise auf einem Stecknadelkopf über dem Roten Meer. Washington ziert sich und versucht, harte Worte zu finden, zögert aber letztlich, seine Feuerkraft einzusetzen. Die USA haben einen Flugzeugträger, die USS Dwight Eisenhower, im Golf von Aden in der Nähe des Jemen. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich von den marodierenden jemenitischen Schiffen ferngehalten.

Die Jemeniten wissen, dass sie moralisch und rechtlich einen guten Grund haben, den Palästinensern gegen den von den USA unterstützten israelischen Völkermord zu helfen. Die kampferprobten Jemeniten haben außerdem Mut und Widerstandskraft gegen einen vom Westen unterstützten saudischen Angriffskrieg bewiesen.

Washington weiß, dass die Jemeniten ein Volk sind, das furchtlos ist und nicht blufft. Andererseits wissen die Jemeniten aber auch, dass die Amerikaner bluffen.

Bab el-Mandeb heißt übersetzt „das Tor der Tränen“. Die Amerikaner und ihre heuchlerischen Verbündeten werden diejenigen sein, die die Tränen vergießen.

