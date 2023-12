Who Is Running the U.S.? Foreign Policy in Freefall in Ukraine and Middle East The problem for Zelensky is the crisis of confidence in his narrative now, as he is the only one who believes a victory for Ukraine…

Wer regiert die USA? Außenpolitik im freien Fall in der Ukraine und im Nahen Osten

Von Martin Jay

21. Dezember 2023

Das Problem für Selenskyj ist die Vertrauenskrise in sein Narrativ, denn er ist der Einzige, der einen Sieg der Ukraine für möglich hält.

Die Entscheidung des Kongresses, Bidens 50-Milliarden-Dollar-Antrag auf Hilfe für die Ukraine zu blockieren, ist ein entscheidender Moment sowohl in seiner ersten Amtszeit als Präsident als auch in der von Selenskyj. Droht beiden Männern der Rauswurf aus dem Amt wegen der schockierenden Affäre, die auch als Ukraine-Krieg bekannt ist? Experten wie George Szamuely sind der Meinung, dass die vorübergehende Einstellung der verrückten Ausgaben im Januar wieder aufgenommen wird, sobald sich die republikanischen Senatoren in der Frage der Grenzsicherheit durchgesetzt haben. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, verheißt das, was in den kommenden Wochen als einmaliges Hilfsabkommen vereinbart werden soll, nichts Gutes für Biden, Selenskyj oder die Position des Westens in der Ukraine. Als der ukrainische Präsident mit einem symbolischen Scheck von 200 Millionen Dollar in der Tasche nach Kiew zurückfliegen musste, spekulierten viele Experten, auch im Westen, dass Amerikas Tage als Hauptfinanzier gezählt seien; einige gingen sogar noch weiter und behaupteten, dass Zelensky nun ein toter Mann sei und die Hoffnung, dass er sich an der Macht halten könne, nicht mehr realistisch sei.

Das Problem für Selenskyj ist die Vertrauenskrise in seine Darstellung, denn er ist der Einzige, der einen Sieg der Ukraine noch für möglich hält. Sogar sein Oberbefehlshaber Valery Saluschny ist jetzt offen skeptisch, überhaupt zu gewinnen, auf welcher Ebene auch immer, und spricht mutlos über den Krieg. Saluschny übt offen Kritik an Selenskyj, was an sich schon ein schlechtes Zeichen für die Ukrainer ist, die bedenken, dass es Selenskyj war, der ihn überhaupt erst in das Amt eingeführt hat. Aber wenn der Oberbefehlshaber nicht mehr an das Projekt glaubt, wie groß sind dann die Chancen, dass die Männer, die für ihn kämpfen, sich der Aufgabe stellen?

Kriege werden mit vollem Magen gewonnen, aber auch durch den Glauben an die Führer. Wenn das Vertrauen an der Spitze schwindet, gibt es keinerlei Hoffnung auf einen Sieg, denn der Krieg ist verloren, bevor auch nur eine Kugel abgefeuert wurde. Der Gesichtsausdruck der 55-jährigen Wehrpflichtigen, die kürzlich eine Marilyn-Monroe-ähnliche Darbietung einer üppigen Sängerin erleben durften, die in den sozialen Medien die Runde machte, sprach Bände. Sie sahen zynisch, beunruhigt und sogar verängstigt aus.

Es ist ein zu einfaches Argument, wenn man behauptet, dass Selenskyj das Problem ist und dass ein neuer Anführer das Umfeld für eine Art von Friedenslösung schaffen könnte, wenn er zurücktreten würde. Aber es ist eigentlich richtig. Für Biden ist es eine klare Sache. Selenskyj blockiert in Wirklichkeit den Weg für eine Lösung, damit er sein Gesicht in den USA wahren kann, wenn er in den Wahlkampf zieht. Peinlicherweise wird dies mehr oder weniger im Juni beginnen, wenn die NATO ihren 75. Geburtstag feiert. Bidens Leute überlegen jetzt vielleicht, wie sie das ganze Ereignis vortäuschen und die NATO als Gewinner präsentieren können. Aber selbst Houdini könnte sich nicht aus diesem Dilemma befreien, wenn die Ukraine immer noch an Selenskyj und seiner Fantasie von einem Sieg über Russland festhält. Angesichts der Verzögerungen bei der Ausrüstung der ukrainischen Armee, des radikalen Rückgangs der Geld- und Ausrüstungslieferungen aus den USA und der europäischen Waffenhersteller, die in Israel – wie auch in Deutschland – schnelles Geld machen wollen, ist es schwer vorstellbar, wie Selenskyj als politischer Führer die Patina des Vertrauens aufrechterhalten kann, wenn die Ukrainer leiden und befürchten, dass das Schlimmste noch bevorsteht.

Die ukrainische Luftverteidigung ist nahezu erschöpft. Die Armee ist bestenfalls dysfunktional, und die Zeichen der Verzweiflung werden für die Ukrainer jeden Tag deutlicher, wenn sie sehen, wie junge Männer gewaltsam verhaftet und aus Krankenhäusern geholt und alte Männer zusammengetrieben werden. Sogar Frauen, einige von ihnen schwanger, sind Opfer dieser Pressebanden geworden, die sie in Uniform in die Schlacht schicken. Es gibt kein Geld, keine Munition und keinen Willen. Es ist ein abgrundtiefer Zustand der Apathie, der Niederlage und des wahnhaften Denkens. Und niemand hat mehr Wahnvorstellungen als Selenskyj selbst. Selbst nachdem er aus Washington in die Ukraine zurückgekehrt ist, redet er immer noch großspurig davon, wie die Ukraine Russland besiegen kann, und fügt hinzu, dass er nur 100 Milliarden Dollar mehr und 500.000 Mann braucht.

Die Wahrheit ist, dass selbst wenn er dies hätte, er damit nur Zeit gewinnen würde. Und genau darum geht es jetzt bei seiner Präsidentschaft. Das Geschäft, Bargeld und militärische Ausrüstung aus dem Westen zu nehmen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, das ich in meiner jüngsten Untersuchung eingehend untersucht habe, geht zu Ende. Einer der vielen Gründe, warum Selenskyjs Träume vom Sieg in der Ukraine so realitätsfremd sind, ist die Tatsache, dass wahrscheinlich nur etwa 30 % der gesamten NATO-Ausrüstung auf dem Schlachtfeld ankommt. Selenskyj lässt es zu, dass sich seine Kabale von Ministern und hochrangigen Militärs mit diesem Betrug bereichert, so dass sie alle jeden Monat mehrere Millionen Dollar abzweigen können, während sie ein lächerliches Monatsgehalt von 3.000 USD erhalten. Wahrscheinlich ist Selenskyj selbst Teil dieses Betrugs, aber in Wirklichkeit geht es bei diesem Geschäft um sein Überleben. Um all diese Minister und Militärs auf seiner Seite zu halten und ihn zu schützen, muss er ihnen erlauben, ihren Anteil zu nehmen.

Das Problem, das er jetzt hat, ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Gruppe erkennt, dass die einzige Möglichkeit, das System weiterhin zu ihrem eigenen Vorteil zu melken, darin besteht, sich ein anderes Geschäftsmodell zu suchen. Wenn Zelensky Glück hat, werden einige von ihnen einfach das Land verlassen und das Geld genießen, das sie gebunkert haben. Aber Gier ist hier ein Faktor. Viele werden es vorziehen, zu bleiben und zu sehen, wie sie ihre Aktivitäten an die neuen Gegebenheiten anpassen können.

Dieses neue System ist offensichtlich. Es handelt sich um einen formellen oder informellen Waffenstillstand mit Russland, bei dem die EU mit dem Geld für den Wiederaufbau einspringt, wahrscheinlich mehrere hundert Milliarden Dollar, die dann in die eigenen Kassen umgeleitet werden. Die ukrainischen Politiker machen das schon seit Jahrzehnten so, und wenn es so weit ist, werden sie mit gefälschten Nichtregierungsorganisationen und all den verschiedenen Baufirmen, die es bereits gibt und die Teil ihres undurchsichtigen Komplotts sind, richtig loslegen. Und so wird Selenskyj selbst von seinen eigenen Leuten als Teil des Problems und nicht der Lösung gesehen werden, wenn er mit dieser „Wir können gewinnen… wirklich wir können“-Erzählung weitermacht. Die Optionen sind nicht gut. Selbst wenn der Kongress einer zweiten Tranche von, sagen wir, 20 Mrd. Dollar als letztes Paket zustimmt, ist es wahrscheinlich, dass der größte Teil dieser militärischen Ausrüstung nach Libyen geschickt und von denjenigen verkauft wird, die das Ende kommen sehen und ihren letzten Anteil am Größten haben wollen, bevor der Abgrund kommt.

Gerüchte in den USA, wonach er bereits ein Abkommen mit den USA über die Staatsbürgerschaft und den Schutz in Florida geschlossen hat, könnten durchaus wahr sein, denn wenn der Moment kommt, wird er sehr schnell fliehen müssen, denn das Letzte, was Biden will, ist, dass die Russen ihn gefangen nehmen und ihn dazu bringen, einen Vertrag zu unterzeichnen. In der Zwischenzeit hat Biden andere Probleme, die sein schwindendes Hirn beunruhigen. Er hat sich von der Idee überzeugen lassen, dass der Kampf gegen die Houthis im Roten Meer eine schnelle Lösung für seine Probleme im Gazastreifen sein wird, während selbst einfache Arbeiter in den USA zu begreifen beginnen, dass die USA einen Völkermord unterstützen, ebenso wie internationale und US-Medien und eine Reihe wichtiger US-Verbündeter in aller Welt. Und Hollywood. Der schläfrige Joe dachte, dass CNN-Filmmaterial, das zeigt, wie militärische Ausrüstung der Houthi in die Luft gesprengt wird, genau das Richtige wäre, um abzulenken und bei den Falken auf beiden Seiten des Hauses zu punkten, die hin und wieder ihren Iran-Fix brauchen. Natürlich würde dies, wie ein schwachsinniger „Experte“ von Sky News im Vereinigten Königreich kürzlich feststellte, bedeuten, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen. Das wahnhafte Denken ist erschreckend, wenn man bedenkt, wie verwundbar die US-Streitkräfte in der Region sind. Aber die schiere Dummheit raubt einem den Atem. Die dummen Amerikaner können einem leid tun. Alles, was sie haben, ist Geld. Das Rennen läuft zwischen Bidens einsetzender Demenz und der Versenkung eines amerikanischen Flugzeugträgers in diesen tückischen Gewässern.

