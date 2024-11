https://electronicintifada.net/content/children-world-forgot/50176



Die Kinder, die die Welt vergessen hat

Von Lubna Ahmad Abu Sitta

29. November 2024

Zwei Jungen posieren in einem speziell für den Weltkindertag angefertigten Rahmen.

Am 20. November beschloss ich, für die 35 Fünfjährigen, die ich in einem Kindergarten in Khan Younis in meiner Nähe unterrichte, einen besonderen Tag zu organisieren.

Es war der Weltkindertag, und ich dachte mir, auch wenn die Welt die Kinder von Gaza vergessen hat, wir haben sie nicht vergessen.

Es ist natürlich kein offizieller Kindergarten. Im Zuge der völkermörderischen Aggression Israels gegen den Gazastreifen wurden 95 Prozent der Schulen im Gazastreifen zerstört oder beschädigt, und mindestens 87 Prozent müssen laut UNO „erheblich wieder aufgebaut“ werden, bevor sie wieder benutzt werden können.

Nein, unser „Kindergarten“ ist ein Raum in einem Haus, das einmal ein Haus war – das Haus meiner Großmutter, um genau zu sein. Es ist nicht unversehrt geblieben. Holz und Zinkbleche haben die Wände ersetzt, um Schutz vor der Witterung zu bieten, aber die Struktur ist noch intakt, und die Verwandten meiner Großmutter leben noch immer im zweiten Stock.

Wir nehmen nur Kinder aus der Gegend auf. Die Eltern haben nach wie vor Angst vor einer langen Reise, also nehmen wir so viele wie möglich aus der Umgebung auf.

In diesem unvollkommenen Zufluchtsort versuchen wir, den Kindern eine gewisse Bildung zu vermitteln und für ihr psychisches Wohlbefinden zu sorgen.

Alle diese Kinder haben das eine oder andere Trauma erlitten. Eines hat beide Elternteile verloren. Ein anderes, Yousef, hat einen Vater, dem beide Beine amputiert werden mussten, nachdem er bei einem Bombenanschlag verletzt wurde. Sie alle haben geliebte Menschen verloren. Zwanzig von ihnen wurden aus ihren Häusern in GAza vertrieben und leben jetzt in Zelten.

Ich wollte diesen Mittwoch zu einem besonderen Tag für die Kinder machen. Einige von ihnen hatten seit Wochen nicht mehr richtig gegessen, und auch wenn ich ihnen keine Hamburger oder Schawarma servieren würde, so konnte ich doch wenigstens versuchen, etwas Frisches zu kochen.

Das Sammeln von Lebensmitteln war eine Herausforderung. Das ist es immer. Wie überall im Gazastreifen herrscht auch in Khan Younis nahezu Hungersnot, weil Israel den Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza blockiert.

Die Vereinten Nationen berichteten, dass Israel im vergangenen Monat im Durchschnitt nur 6 Prozent der Lastwagen mit humanitärer Hilfe, einschließlich Lebensmitteln, nach Gaza durchgelassen hat, die es vor Oktober letzten Jahres zugelassen hatte.

Also musste ich mich auf den Weg zu den östlichen Grenzen von Khan Younis machen, wo es ein Geschäft gibt, in dem ich einige Konserven, Zucker und Mehl kaufen konnte. Ich bezahlte von meinen persönlichen Ersparnissen, Geld, das ich in jahrelanger harter Arbeit beiseite gelegt hatte.

Ich bereitete einfache Leckereien zu, Thymianpasteten, herzhafte Fleischpasteten und einige Käsesorten, und mein Bruder arrangierte mit einem Bäcker in der Nähe, dass sie um 8 Uhr morgens frisch gebacken wurden, damit die Kinder sie warm genießen konnten, wenn sie kamen.

Ich habe auch einige Süßigkeiten gebacken und sie den Kindern als kleine Geschenke gegeben. Ich hatte versucht, Spielzeug für sie zu finden, aber in den örtlichen Märkten, die kaum Grundnahrungsmittel führen, geschweige denn irgendetwas Unwichtiges, war keines erhältlich.

Ein schöner Tag

Es war ein schöner Tag.

Ich wachte früh auf, um das Klassenzimmer vorzubereiten. Ich hängte bunte Zeichnungen, Poster über die Rechte der Kinder und eine Karte von Palästina an die Wand des Klassenzimmers.

Ich stellte die Materialien auf die Tische, spielte aufmunternde Musik und richtete eine besondere Ecke mit einem verzierten Holzrahmen ein, in dem sich die Kinder fotografieren lassen konnten.

Als sie ankamen, begrüßte ich sie einzeln mit einem Lächeln und einer Umarmung. Ihr Lachen schallte durch den Raum, als sie die Leckereien, das Gebäck und die festliche Dekoration entdeckten.

Jeder hatte seine eigene Reaktion. Ahmed sagte, es sei, als ob „wir heute ein Fest hätten“.

Marahs Augen weiteten sich, als sie die Leckereien sah: „Sind diese Süßigkeiten für uns?“

Auch Aysal meldete sich zu Wort, aber ihre Stimme war von Angst geprägt, als sie ihre Freunde aufforderte, nicht zu laut zu sein.

„Vielleicht wird Israel uns bombardieren“, sagte sie und versuchte, ihre Freunde zu beruhigen. „Erhebt eure Stimmen nicht, sonst könnten uns die Flugzeuge hören und unsere Klasse bombardieren“.

Stundenlang tauschten wir Geschichten aus und lachten. Jedes Kind verteilte abwechselnd die Mahlzeiten, und ihre Gesichter leuchteten vor Freude, als sie mit ihren Klassenkameraden teilten. Ich verteilte auch Geschenke und trug so zur festlichen Stimmung bei.

Wir saßen zusammen, scherzten und spielten und hielten unzählige schöne Momente fest, die sich für immer in mein Herz einprägen werden. Meine Schüler sind junge Seelen, die nichts als Freude verdienen; sie sollten nicht die Last des Krieges auf ihren unschuldigen Herzen tragen müssen.

Seltene Leckerbissen für Kinder, die seit Monaten nichts Richtiges mehr gegessen haben.

Der 20. November sollte eine eindringliche Erinnerung an unser gemeinsames Engagement für Kinder sein. Er markiert den Tag im Jahr 1959, an dem die UN-Generalversammlung die Erklärung der Rechte des Kindes verabschiedete, der 1989 die Konvention über die Rechte des Kindes folgte.

Vor dem Hintergrund eines Völkermords erscheint es jedoch fast wie ein grausamer Scherz, den Weltkindertag damit zu begehen, die Kinder des Gazastreifens über die Rechte aufzuklären, die ihnen in jeder Minute vorenthalten werden.

Israel hat in den letzten 14 Monaten mindestens 14.000 Kinder getötet. Mehr als 20.000 werden vermisst, sind verschwunden, inhaftiert oder unter Trümmern begraben, und mehr als 17.000 Kinder sind schätzungsweise unbegleitet, entweder verwaist oder von ihrer engsten Familie getrennt.

Mehr als 625.000 Kinder im schulpflichtigen Alter sind inzwischen in ein zweites Jahr ohne Schulbildung eingetreten, und von den 1,9 Millionen Menschen in Gaza – bei einer Bevölkerung von 2,3 Millionen -, die gewaltsam vertrieben wurden, sind die Hälfte Kinder.

Alle hungern, und niemand ist in Sicherheit.

Wie Aysal fühlt sich niemand sicher.

Dennoch habe ich meine Kinder über den 20. November und ihre Rechte aufgeklärt und wir haben diesen Tag gemeinsam gefeiert.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch sie eines Tages die Freuden der Freiheit, der Sicherheit, der Bildung, der Unterkunft, des Essens, der Medizin und des Rechts, sich auszudrücken und zu reisen, erleben werden, genau wie andere Kinder.

Lubna Ahmad Abu Sitta ist Lehrerin und Autorin aus Gaza.

