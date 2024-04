AS’AD AbuKHALIL: Die kommende Rache Tausende Palästinenser – und andere Araber – werden gewalttätige Racheakte gegen Gaza planen. Wie weit werden arabische Regierungen gehen, um die Interessen der USA und Israels vor ihrer verärgerten Bevölkerung zu schützen? Von As’ad AbuKhalil Spezial für Consortium News Die Schauplätze des Völkermords in Gaza werden sich verändern

Gazaner vor dem indonesischen Krankenhaus in Jabalia, nördlich des Gazastreifens, am 9. Oktober 2023 nach israelischen Luftangriffen. (Palestinian News & Information Agency. oder Wafa, im Auftrag von APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Tausende von Palästinensern – und andere Araber – werden gewalttätige Racheakte wegen des Gazastreifens planen. Wie weit werden die arabischen Regierungen gehen, um die Interessen der USA und Israels vor ihrer wütenden Bevölkerung zu schützen?

Die kommende Rache

Von As’ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

1. April 2024

Die Szenen des Völkermordes in Gaza werden noch Generationen prägen, und Joe Biden hat dafür gesorgt, dass heutige und künftige Generationen die USA für diesen Krieg ebenso verantwortlich machen werden wie Israel. Die US-Regierung gibt offen zu, dass sie die israelische Regierung bei der Durchführung ihres völkermörderischen Krieges unterstützt.

Die USA werden ihre bedingungslose Unterstützung für den israelischen Völkermord fortsetzen, und die Biden-Administration war ein vollwertiger Partner, während sie häufig Besorgnis über die „humanitäre Situation“ in Gaza heuchelte, als ob die Palästinenser an einer verheerenden Seuche sterben würden.

Die arabische politische Wut staut sich, und die Szenen der Zerstörung des Gazastreifens werden neue militante Organisationen und politische Parteien hervorbringen. Bei allen arabischen Demonstrationen werden Rufe nach Rache laut, und irgendjemand wird den Moment nutzen und wahrscheinlich seine Wut auf die Interessen der USA zum Ausdruck bringen.

Beamte des Außenministeriums teilen diese Bedenken in internen Memos mit, aber Biden und Blinken konzentrieren sich auf die Notwendigkeit, die saudi-israelischen Normalisierungsgespräche wieder aufzunehmen. Der Gazastreifen wird sicherlich noch lange nach dem Ende dieses Völkermordes in den westlichen Medien präsent sein.

Es ist noch zu früh, um die genauen Folgen und Auswirkungen der amerikanischen Unterstützung für das, was als zweite Nakbah bezeichnet wird, vorherzusagen. Was die Araber auf ihren Fernsehbildschirmen sehen, unterscheidet sich deutlich von dem Wenigen, das durch die US-Fernsehnachrichten und die Mainstream-Medien gefiltert wird.

Biden bleibt trotz fehlender Unterstützung in der Bevölkerung hartnäckig

Offensichtlich haben die Amerikaner jedoch genug gesehen. Eine neue Gallup-Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner den israelischen Krieg in Gaza missbilligt, obwohl Gallup die Frage so formulierte, dass sie den Völkermord als bloße „israelische Militäraktion“ bezeichnet und damit einem der schlimmsten Kriegsverbrechen seit Jahrzehnten eine moralische Legitimation verleiht.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Mehrheit der Demokraten und Unabhängigen sich im Nahostkonflikt gegen Israel wendet; nur die unerschütterliche Unterstützung der Republikaner für Israel (die oft in biblischen, millenarischen Begriffen dargestellt wird) bewahrt Israel vor dem totalen Zusammenbruch des öffentlichen Ansehens in den USA.

Dennoch bieten Biden und die Führung der Demokratischen Partei weiterhin ihre volle Unterstützung für Israel an, ungeachtet irreführender Indiskretionen (über Streitigkeiten zwischen Biden und Netanjahu), die die arabische und muslimische öffentliche Meinung in den USA und im Nahen Osten beruhigen sollen.

Anders als in der Vergangenheit

Die USA haben im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Krisen in ihren Beziehungen zur arabischen und muslimischen Welt durchlitten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs befindet sich Amerika (mit einem Großteil der Entwicklungsländer) im Krieg und hat häufig Truppen entsandt, Regierungen ausgetauscht, gewählte Führer gestürzt, Despoten eingesetzt und Unruhen und Aufstände in verschiedenen Teilen der Region angezettelt.

Die Nakbah wirkte sich nicht unmittelbar auf das Ansehen der USA in der Region aus, da die USA nicht als Hauptakteur in einer historisch von europäischen Mächten dominierten und kolonisierten Region wahrgenommen wurden. Doch die wachsende Wut gegen die britische Rolle bei der Gründung Israels hatte schwerwiegende Folgen, und 1956 (mit der dreiteiligen Invasion in Ägypten im Namen französisch-britischer Wirtschaftsinteressen und israelischer politischer Ziele) wurde Großbritannien kurzerhand aus dem Nahen Osten vertrieben.

Die Antipathie gegen Großbritannien war so weit verbreitet, dass sich britische Korrespondenten von der Politik ihrer Regierung distanzieren mussten, bevor sie mit den Menschen auf der Straße ins Gespräch kommen konnten. Nach Suez 1956 übernahmen die USA offiziell die Region. Die USA erwiesen sich als qualifizierte Nachfolger der rassistischen europäischen Kolonisatoren.

Washington wurde jedoch unnachgiebig, dass es für seine Kriege und seine Politik in der Region keinen Preis zahlen würde. Die wachsende Rolle des AIPAC (und seines Forschungsarms, des Washington Institute for Near East Policy (WINEP)) beruhte auf der Annahme, dass die USA, egal wie eng sie sich mit der israelischen Besatzung und Aggression verbünden, niemals ihre wirtschaftliche und politische Macht in der Region verlieren würden.

Die USA genießen dort mehrere strategische Vorteile: Die libyschen und irakischen Staaten und Gesellschaften wurden durch die Kriege und militärischen Interventionen der USA weitgehend dezimiert, während Syrien dank der Interventionen der USA und der Golfstaaten zerstört und zersplittert wurde.

Doch die Arabische Liga steht spätestens seit 2003 unter der direkten Kontrolle von Beamten des US-Außenministeriums. Ein US-Beamter nimmt nun pflichtbewusst an den Sitzungen der Arabischen Liga teil. Katar und dann Saudi-Arabien kontrollierten abwechselnd die Agenda der Arabischen Liga im Namen der US-Regierung.

Doch die heutigen Entwicklungen in der Region (mit dem Krieg in Gaza und im Libanon) sind nicht mit der Vergangenheit zu vergleichen.

Dieses Unglück wird Generationen prägen, und es ist sicher, dass Tausende von Palästinensern – und andere Araber – gewalttätige Racheakte planen werden.

Zwar wird die Region von Regierungen beherrscht, die den USA freundlich gesinnt sind, aber selbst sie haben Schwierigkeiten, ihre wütende Bevölkerung zu kontrollieren. Wie weit werden die arabischen Regierungen gehen, um die Interessen der USA und Israels vor ihrer wütenden Bevölkerung zu schützen?

Regionale Proteste

Gaza-Protest in Teheran im Oktober. (TasnimNews/Amin Ahouei/Wikimedia Commons)

Über die öffentlichen Reaktionen in der arabischen Welt wurde in der westlichen Presse nicht angemessen berichtet. Es stimmt, dass die Massendemonstrationen für Palästina in vielen westlichen Ländern größer waren als in einigen arabischen Ländern. Aber im Jemen finden wöchentlich massive Proteste statt (in verschiedenen Städten), und auch im Iran, in Pakistan und in der Türkei gab es mehrere massive Proteste.

Der Libanon ist seit dem 7. Oktober voll in den Krieg gegen Israel involviert, und die Hisbollah – obwohl sie einen größeren Krieg eindeutig vermeidet – beweist immer wieder, dass die „Widerstandsfronten vollständig geeint sind.“

Auch im Irak haben bewaffnete Gruppen ihre Unterstützung bekundet, während andere Länder mit repressiven Regimen zu kämpfen haben, die öffentliche Äußerungen des Zorns planen; selbst im Westjordanland agieren die von der CIA unterstützten Sicherheitskräfte wie alle anderen arabischen Regime, wenn es darum geht, öffentliche Solidaritätsbekundungen mit dem Widerstand in Gaza, im Libanon und im Jemen zu unterdrücken.

Das Ansehen des Jemen in der arabischen Welt ist aufgrund des mutigen militärischen Vorgehens der regierenden Ansar Al-Allah („Houthi“)-Regierung trotz der US-amerikanischen und britischen Razzien im Inneren des improvisierten Landes stark angestiegen. Die Houthis werden nicht mehr (wie in den saudischen, VAE- und katarischen Medien üblich) als bloße Werkzeuge des Iran dargestellt.

Die Houthis stehen jetzt an der Spitze der arabischen nationalistischen Identitätsbehauptung durch Solidarität mit Gaza. Die Hisbollah hingegen sieht sich nach wie vor hohen Erwartungen derjenigen in der Region gegenüber, die von der libanesischen Gruppe einen umfassenden Krieg gegen Israel erwarten.

Sogenannte Abraham-Vereinbarung auf Eis gelegt

Präsident Joe Biden und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz schlagen im Al-Salam-Palast in Jeddah am 15. Juli die Fäuste zusammen. (Saudi Press Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Selbst die den USA freundlichsten arabischen Regime mussten mit der Aussetzung des Abraham-Abkommens reagieren. In der Trump- und Biden-Administration war der Dreh- und Angelpunkt (oder das einzige Element) der US-Politik gegenüber dem arabisch-israelischen Konflikt die Ermutigung und Förderung der Normalisierung zwischen pro-amerikanischen Depots und Israel.

Das saudische Regime hat seine Normalisierungsabsichten zumindest zeitweise auf Eis gelegt und widerspricht damit den Darstellungen der USA, vielleicht weil es den Widerstand der saudischen Öffentlichkeit gegen eine Beziehung zu Israel kennt.

Die USA werden weiter darauf drängen, aber der Preis für die saudische Akzeptanz wird höher sein (in Form von Sicherheitsvereinbarungen, der Einfuhr fortschrittlicher amerikanischer Waffen und Militärtechnologie und sogar eines Kernreaktors im Königreich). Das saudische Regime wird Israel auch größere Zugeständnisse abverlangen; bisher sprach der saudische De-facto-Herrscher Mohamed bin Salman nur davon, „das Leben der Palästinenser zu erleichtern“.

Die Wut im Zaum halten

Die Wut der arabischen Öffentlichkeit wird sich wahrscheinlich nicht einheitlich in der gesamten Region widerspiegeln. Die öffentliche Unzufriedenheit mit dem ägyptischen Machthaber wegen wirtschaftlicher Nöte hat aufgrund der Zusammenarbeit seines Regimes mit Israel bei der Belagerung und Strangulierung des Gazastreifens zugenommen.

In Jordanien sah sich die Regierung gezwungen, eine schärfere öffentliche Haltung gegen den israelischen Krieg einzunehmen, um die öffentliche Empörung über Gaza aufzufangen (zwei Drittel der jordanischen Bevölkerung sind ursprünglich palästinensische Flüchtlinge). Die Proteste vor der israelischen Botschaft in Amman haben in den letzten Tagen an Schärfe zugenommen.

Selbst in Marokko, das von den USA und Israel als treuer Kunde des Mossad behandelt wird, gab es zahlreiche Demonstrationen, die auf eine Ablehnung der Normalisierung abzielten. In Tunesien und anderen Ländern müssen die Machthaber ihre Ablehnung der Normalisierung bekräftigen, obwohl die Golfstaaten (VAE und Saudi-Arabien) das Thema in ihren Medien propagieren.

Es dauerte mehrere Jahre der Planung nach der Nakbah, bis die ersten Anzeichen von Auswirkungen zu verzeichnen waren. George Habash und seine Mitstreiter an der American University of Beirut begannen schon bald nach ihrer Vertreibung aus ihrer Heimat mit Racheplänen. Die Bewegung der arabischen Nationalisten, die Habash Anfang der 1950er Jahre gründete, machte „Rache“ zu einem ihrer Mottos.

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …