Die „Raketenrevolution“ der libanesischen Gruppe hat seit dem letzten Konflikt im Jahr 2006 zu einer dramatischen Veränderung ihrer militärischen Fähigkeiten geführt

Rauchschwaden während der israelischen Bombardierung des Dorfes Kfarkila im Südlibanon nahe der Grenze zu Israel am 26. März 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Ist die Hisbollah bereit für einen umfassenden Krieg mit Israel?

Von Omar Ashour

2. April 2024

„Als wir in den Libanon einmarschierten, gab es keine Hisbollah“, sagte der ehemalige israelische Staatschef Ehud Barak einmal. „Wir wurden von den Schiiten im Süden mit parfümiertem Reis und Blumen empfangen. Es war unsere Anwesenheit, die die Hisbollah hervorbrachte“.

In der Tat schuf Israels operativer Sieg im Libanon im August 1982 eine strategische Bedrohung: den „Islamischen Widerstand“ der Hisbollah. Die fünf Divisionen starke nichtstaatliche Truppe hat ein militärisches Können und eine Kampfkraft bewiesen, die alles übertrifft, was die Palästinensische Befreiungsorganisation je erreicht hat.

Die Hisbollah hat zwei Kriege mit Israel geführt. Der erste, ein 15-jähriger, guerillaintensiver Konflikt zwischen 1985 und 2000, endete mit einem Sieg der Hisbollah, allerdings zu einem hohen Preis. Er schwächte eher den politischen Willen Israels als seine militärischen Fähigkeiten.

Der zweite Krieg war noch überraschender. Zwischen Juli und August 2006 zeigte die Hisbollah, dass sie den Infanteriekrieg, die Panzerabwehrtaktik sowie Cyber- und Informationsoperationen beherrscht. Sie setzte ihre Raketenangriffe während des gesamten Krieges fort, obwohl sie zahlenmäßig und waffentechnisch weit unterlegen war.

Der Krieg von 2006 endete zumindest mit einem Unentschieden gegen Israel – ein militärisches Ergebnis, das seit 1948 von keiner arabischen Streitmacht mehr erreicht wurde.

Heute scheinen Israel und die Hisbollah auf eine dritte Runde zuzusteuern. Doch wie sind die militärischen Aussichten, wenn es dazu kommt?

Seit dem 7. Oktober ist das Feuergefecht zwischen der Hisbollah und ihren Verbündeten im Südlibanon einerseits und Israel andererseits allmählich eskaliert. Seit Mitte Februar übersteigt die Zahl der vom Südlibanon aus abgefeuerten Raketen regelmäßig die Zahl der aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen. Der derzeitige Durchschnitt – etwa 100 Raketen pro Tag – liegt nicht weit vom Durchschnitt des Jahres 2006 (etwa 120 pro Tag) entfernt.

Stärkere Feinde

Israels so genannte „Dahiya-Doktrin“, die den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt gegen die zivile Infrastruktur in israelfeindlichen Gebieten vorsieht, um seine Feinde zu bestrafen, wird derzeit im Gazastreifen und in geringerem Maße auch im Südlibanon angewandt.

Im Wesentlichen werden Zivilisten dafür bestraft, dass sie es bewaffneten Kämpfern „gestatten“, Raketenangriffe aus ihren Wohnvierteln zu starten. Die Dahiya-Doktrin zielt also nicht darauf ab, wie bei der klassischen westlichen Aufstandsbekämpfung „Herzen und Köpfe zu gewinnen“, sondern ein ziviles Umfeld zu schaffen, das Israel feindlich gesinnt ist, indem es die Herzen und Köpfe bombardiert.

Taktisch gesehen hat dies einige von Israels Gegnern geschwächt. Aber strategisch gesehen hat es unbeabsichtigt stärkere Feinde geschaffen (siehe Baraks Zitat oben) – und es könnte zu einem weiteren großen Krieg führen.

Die Hisbollah ist nicht mehr dieselbe Kraft wie im Jahr 2006. Die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah sind heute den meisten nichtstaatlichen Kräften und den Bodentruppen mehrerer Kleinstaaten überlegen.

Selbst wenn die Bodentruppen der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zurückgedrängt würden, wäre dies nicht das Ende ihrer Angriffsmöglichkeiten

Der militärische Flügel der Hisbollah ist in erster Linie eine Landstreitkraft, die leichte und motorisierte Infanterie mit Raketenartillerie mit kurzer bis mittlerer Reichweite kombiniert. Die Zahl der Kämpfer und Reservisten der Hisbollah wird auf bis zu 100.000 geschätzt.

Die Speerspitze der Hisbollah ist die Radwan-Truppe, eine Eliteeinheit, deren Personalstärke auf 2.000 bis 3.000 Kämpfer geschätzt wird. Die Einheit ist erfahren in Scharfschützeneinsätzen, Nahkämpfen in bebauten Gebieten und Einbrüchen hinter die feindlichen Linien.

Zu den Bodentruppen der Hisbollah gehören auch Panzer- und Panzerabwehreinheiten. Die Organisation hat – nach meiner Zählung seit 2006 – mehr als 19 Typen von Panzerabwehrlenkraketen und ungelenkten Raketensystemen in ihrem Arsenal vorgeführt, darunter lasergesteuerte Kornets aus russischer Produktion und drahtgesteuerte TOWs aus amerikanischer Produktion.

Was die Panzerung betrifft, so hat die Hisbollah während des Syrienkriegs gelernt, mit Panzern zu kämpfen. Zum Schutz befindet sich der Großteil ihres Panzerarsenals in Syrien und nicht im Libanon, was auf die israelische Luftüberlegenheit im libanesischen Luftraum zurückzuführen ist. Das Panzerarsenal besteht hauptsächlich aus relativ alten sowjetischen T-54/T-55- und T-72-Panzern.

Land, Luft und See

Die Einheiten der Hisbollah sind jedoch weitaus fähiger und erfahrener in der Panzerabwehr und im Infanteriekrieg als in der Panzerbekämpfung. Historisch gesehen sind die israelischen Streitkräfte Meister der Panzerabwehr.

Nach meinen Recherchen verfügt die Hisbollah über mehr als 13 Arten von Luftabwehrsystemen, darunter schultergestützte/tragbare Lenkwaffensysteme und Flugabwehrartillerie mit kurzer Reichweite. Die Luftabwehr ist jedoch eine ihrer schwächsten Waffengattungen.

Neben dem Landbereich verfügt die Hisbollah über begrenzte Mittel in der Luft (unbemannte Luftfahrzeuge) und zur See (eine kleine Flotte schneller, leicht bewaffneter Angriffsboote).

Sie verfügt auch über einige Fähigkeiten in der elektronischen und Cyber-Kriegsführung sowie über einen Geheimdienstapparat, der in psychologischer Kriegsführung, Informationsoperationen und Gegenspionage erfahren ist. Darüber hinaus verfügt sie über sichere Kommunikationsnetze, darunter ein vom libanesischen Staat unabhängiges Glasfasernetz.

Die Landstreitkräfte der Hisbollah konzentrieren sich auf die Raketen- und Infanterieartillerie, einschließlich leichter, mittlerer und schwerer Mörser. Die Zahl ihrer Geschosse wird auf mehr als 145.000 verschiedener Kaliber geschätzt. Diese werden hauptsächlich für defensive Operationen auf kurze Distanz eingesetzt.

Was die Raketenartillerie der Hisbollah betrifft, so ist „Revolution“ ein angemessener Begriff, um zu beschreiben, was zwischen 2006 und 2024 mit ihrem Arsenal in Bezug auf Menge, Reichweite, Präzision und Nutzlasten geschehen ist.

Weit entfernt von einer Lösung

Im Jahr 2006 feuerte die Hisbollah 34 Tage lang durchschnittlich 120 (überwiegend) ungelenkte Raketen pro Tag ab, d. h. etwa 4.000 während des gesamten Krieges. Gegenwärtig wird das Arsenal der Hisbollah auf etwa 150.000 Raketen und Flugkörper geschätzt, wobei Reichweite, Nutzlast, Lenkung und andere Merkmale erheblich variieren.

So hat beispielsweise die Rakete Falaq-1 eine Reichweite von etwa 10 Kilometern und einen kleinen Sprengkopf von 50 Kilogramm, während die Rakete Zelzal 2 eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern und einen Sprengkopf von 600 Kilogramm hat. Beide sind ungelenkt und unpräzise.

In Anbetracht des möglichen Ausbruchs eines Krieges wird schmerzlich deutlich, dass für jedes der vorhergesagten Szenarien ein strategisches Konzept zur Förderung eines besseren Friedens fehlt

Raketen und Flugkörper mit größerer Reichweite sind ein strategisches Problem für Israel. Selbst wenn die Bodentruppen der Hisbollah bis nördlich des Litani-Flusses zurückgedrängt würden, würde dies ihre Angriffsmöglichkeiten nicht beenden. Die Hisbollah verfügt über schätzungsweise 65.000 Raketen oder Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern und 5.000 Raketen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Das bedeutet, dass sie Tel Aviv auch nördlich des Litani-Flusses angreifen könnte, wenn auch nicht mit derselben Intensität.

In den optimistischsten Szenarien könnten die Grundsätze der konventionellen Abschreckung und die Fähigkeit zu gegenseitigen Schlägen den Ausbruch eines umfassenden Krieges verhindern oder verzögern. Gegenwärtig ist Israels Haltung entlang seiner Nordgrenze zum Teil durch eine defensive Haltung gekennzeichnet, in Anbetracht des Risikos eines möglichen Bodenangriffs der Hisbollah.

Dies könnte sich schnell in eine offensivere Haltung ändern. Eine solche Veränderung würde die Verlegung der israelischen Brigaden der ersten und zweiten Reihe aus dem Gazastreifen in den Norden erfordern, nachdem es zu einer Deeskalation oder einem Waffenstillstand im Gazastreifen gekommen ist.

Die Situation ist jedoch noch weit von einer Lösung entfernt. Während wir uns mit der möglichen Entwicklung eines umfassenden Krieges auseinandersetzen, wird schmerzlich deutlich, dass jedes vorhergesagte Szenario kein strategisches Konzept zur Förderung eines besseren Friedens enthält. Dies unterstreicht die prekäre Lage und macht deutlich, wie dringend notwendig ein visionärer Ansatz ist, um eine gerechte Stabilität in der Region zu erreichen.

