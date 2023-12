Labor is an enemy of the Palestinians | Red Flag From the outset, the Labor Party has steadfastly defended Israel’s crimes.



Die Labour Party ist ein Feind der Palästinenser

von James McVicar

Freitag, 01. Dezember 2023

Von Anfang an hat die Labor-Partei die Verbrechen Israels unnachgiebig verteidigt.

Am Tag nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober war Anthony Albanese unmissverständlich. „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und wird dies auch tun“, sagte er in der ABC-Sendung Insiders. Wie er und alle anderen wissen, bedeutet „Selbstverteidigung“ für Israel das Töten von Menschen. Die Behauptung selbst ist absurd, wenn sie von einer Besatzungsmacht kommt, die den Gazastreifen seit 2008 belagert. Aber die Botschaft des Premierministers hätte nicht deutlicher sein können: Was immer Israel auch zu tun beschließt, es kann auf die Unterstützung der Laboratories zählen.

Am 10. Oktober hatte Israel den mehr als 2 Millionen Palästinensern den Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom verwehrt. Die Labor-Außenministerin Penny Wong wurde in der Frühstückssendung von Radio National gefragt, was sie von diesem Akt der kollektiven Bestrafung halte. „Von hier aus ist es immer schwierig, Urteile zu fällen“, antwortete sie.

Am 28. Oktober, als Bomben auf den Gazastreifen fielen, enthielt sich die Regierung bei einer Abstimmung in der UN-Generalversammlung, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 7.000 Palästinenser getötet worden und die israelische Bodeninvasion hatte begonnen.

Seitdem hat sich das Massaker verschärft. Israelische Raketen haben Krankenhäuser und Wohnhäuser in Gaza unter Beschuss genommen. Mehr als 1 Million Bewohner des Gazastreifens wurden in die südliche Hälfte des Gebiets vertrieben, während israelische Truppen den Norden besetzen. Die Labour-Partei hat all dies ungerührt hingenommen.

Als die Senatorin der Grünen, Mehreen Faruqi, Anfang des Monats Labor aufforderte, die bescheidene Forderung nach einem Waffenstillstand zu unterstützen, warf Penny Wong den Grünen vor, sie versuchten, politische Punkte zu sammeln.

Labor hat seine Zeit zwischen der Verteidigung von Israels Recht, den Gazastreifen ethnisch zu säubern, und dem Angriff auf Demonstranten, die sich auf die Seite der Palästinenser stellen, aufgeteilt.

Am 23. November, als mehr als 1.000 Studenten in Melbourne ihre Schulen verließen und sich an der Flinders Street Station versammelten, um ein Ende des Massakers zu fordern, sagte Bildungsminister Jason Clare zu ihnen: „Wenn ihr die Welt verändern wollt, geht zur Schule“.

In dem von der Labor-Regierung regierten Bundesstaat NSW griffen Polizisten Demonstranten an, die sich in Port Botany versammelt hatten, und nahmen sie fest. Sie protestierten friedlich gegen die Entladung eines israelischen Schiffes.

Die Tatsache, dass kein einziger Abgeordneter oder hochrangiges Labor-Mitglied wegen der Unterstützung des Völkermords durch die Partei zurückgetreten ist – nicht einmal diejenigen, die sich schamlos als „Freunde“ Palästinas bezeichnen – zeigt, wie rückgratlos und verkommen die gesamte Partei ist.

Wenn Labor das Gesicht der progressiven Politik in Australien ist, dann hat das Wort progressiv keine Bedeutung mehr.

In Wirklichkeit handelt Labor im Interesse des westlichen Imperialismus und hat dies auch immer getan. Deshalb gibt Labor fast 400 Milliarden Dollar für die Anschaffung einer Flotte von atomgetriebenen U-Booten aus. Deshalb ist die ALP voll und ganz dem US-Bündnis und Israel verpflichtet. Das ist der Grund, warum keine Anzahl von palästinensischen Toten ihre Position ändern wird.

Die Notwendigkeit einer sozialistischen Alternative zur Labor Party könnte nicht deutlicher und dringender sein.

