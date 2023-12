Peddling Propaganda About al-Shifa Gareth Porter begins his dissection of a U.S. journalist’s unequivocal backing of Israel’s justification for closing down Gaza’s largest hospital with a simple test: Who is the source? By Gareth Porter Special to Consortium News The argument over the Israeli accusation that Hamas used Ga



Generalmajor Herzi Halevi, links, mit anderen Mitgliedern des israelischen Militärs an der ägyptisch-israelischen Grenze im Juni. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Gareth Porter beginnt seine Sezierung der eindeutigen Unterstützung eines US-Journalisten für Israels Rechtfertigung für die Schließung des größten Krankenhauses in Gaza mit einem einfachen Test: Wer ist die Quelle?

Propaganda über al-Shifa verbreiten

Von Gareth Porter

Speziell für Consortium News

1. Dezember 2023

Der Streit um den israelischen Vorwurf, die Hamas habe das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen als Schutzschild für ihre militärischen Bemühungen gegen die israelischen Streitkräfte benutzt, geht weiter, auch wenn sich die Schlagzeilen auf den Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas verlagert haben.

Am 23. November sprach sich der bekannte Autor und Online-Journalist Fred Kaplan nachdrücklich für die israelische Anklage aus.

In einem Beitrag auf „X“ veröffentlichte Kaplan, der eine wöchentliche Kolumne über Verteidigung und auswärtige Angelegenheiten für das Slate-Magazin schreibt, einen Kommentar, der die Schlussfolgerung eines Artikels in der israelischen Tageszeitung Haaretz unterstützt, der die Position der IDF eindeutig stützt.

Kaplan erklärte in seinem Beitrag: „Klare Beweise in Ha’aretz (die der israelischen Regierung oft kritisch gegenübersteht), dass die Hamas Tunnel unter dem Al-Shifa-Krankenhaus als Kommandozentrale benutzt hat.“

Damit verteidigte Kaplan die Rechtfertigung der IDF, das größte Krankenhaus des Gazastreifens zu schließen und gleichzeitig einen Krieg zu führen, der darauf abzielt, weite Teile der am dichtesten besiedelten städtischen Enklave der Welt zu zerstören. Diese harte Sichtweise hält einer genaueren Prüfung nicht stand.

Der betreffende Haaretz-Artikel liefert keine überzeugenden Argumente für die Behauptung der israelischen Regierung, dass die Hamas den Tunnel unter dem al-Shifa-Krankenhaus als Kommandozentrale nutzte und das Krankenhaus daher als „menschliches Schutzschild“ verwendet wurde. Stattdessen zeigt er lediglich, dass der Autor des Artikels, Janiv Kubovich, Militärkorrespondent von Haaretz, die Sichtweise der IDF auf den Konflikt in der Redaktion von Haaretz wiedergibt.

Daniel Hagari im März 2023. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Kubovich führt keinen einzigen Beweis für die Schuld der Hamas an der Nutzung des Krankenhauses für militärische Zwecke an, der nicht direkt vom Militärsprecher stammte.

Der Reporter, der von Kaplan mit so viel Vertrauen empfohlen wurde, hat sich vollständig auf die eigennützigste Quelle verlassen, die man sich zu diesem Thema vorstellen kann – den führenden Propagandisten der IDF. Es ist eine Quelle, der es an unabhängigem Urteilsvermögen mangelt.

Die Position der IDF zu den Krankenhäusern im Gazastreifen, wie sie von ihrem Chefsprecher, Konteradmiral Daniel Hagari, dargelegt wurde, ist äußerst rigide und unnachgiebig und steht im Einklang mit dem Ziel der israelischen Politik, nicht nur der Hamas, sondern der gesamten Zivilbevölkerung des Gazastreifens ein Höchstmaß an menschlichen Opfern aufzuerlegen.

Diese Politik erfordert die Schließung aller Krankenhäuser, den systematischen Entzug von Nahrungsmitteln und Treibstoff und den militärischen Druck auf die Bevölkerung.

Erst das Rantisi Krankenhaus, dann al-Shifa

Wenn Krankenhäuser für militärische Zwecke genutzt werden, können sie ihren Schutzstatus nach dem internationalen Kriegsrecht verlieren.

Ein gemeinsamer Nenner der IDF-Operationen in Bezug auf Krankenhäuser in Gaza ist die wiederholte Veröffentlichung von Videos, die Waffen in oder neben einer medizinischen Einrichtung zeigen, um deren Schließung zu rechtfertigen.

Noch bevor der IDF-Sprecher und seine Mitarbeiter nach al-Shifa umgezogen waren, ordnete die IDF die Schließung des Rantisi-Krankenhauses für Kinder an, nachdem Hagari Aufnahmen eines angeblichen Waffenlagers der Hamas im Keller gezeigt hatte.

Nach dem Rantisi Krankenhaus war das al-Shifa an der Reihe. Am 11. November begann die IDF im Vorfeld ihrer Übernahme mit einem Trommelfeuer der Propaganda und bezeichnete al-Shifa als „Hauptumschlagplatz der Hamas-Aktivitäten“.

Das Pentagon, das sehr enge Beziehungen zu den IDF unterhält, unterstützte diese Anschuldigung von ganzem Herzen.

Haaretz griff eine AP-Meldung auf, in der es hieß, dass Israel, ohne Beweise zu liefern, die Hamas beschuldigte, einen Kommandoposten innerhalb und unter dem Gelände zu verstecken, was von der Hamas und dem Krankenhauspersonal bestritten wurde.

Heute wissen wir jedoch, dass diese gut organisierte Propagandakampagne gegen al-Shifa nicht auf tatsächlichen Erkenntnissen darüber beruhen konnte, was sich in dem Tunnel unter dem Krankenhaus befand. Kein Außenstehender hätte in den Tunnel eindringen können, um darüber zu berichten, was dort zu finden war, denn der Eingang des Tunnels war für einen unbekannten Zeitraum versiegelt worden.

Außerdem wurde kürzlich festgestellt, dass die IDF die Hinweise auf eine Hamas-Kommandozentrale unter dem Krankenhaus übertrieben haben. Wie Consortium News letzte Woche berichtete, legte die IDF am 27. Oktober eine visuelle Darstellung einer ausgedehnten Hamas-Präsenz in nicht weniger als fünf Gebäuden auf dem riesigen Campus von al-Shifa vor, sowie einen, wie sie es nannte, „Hamas-Untergrundkomplex“ unter dem Hauptgebäude. Sprecher Hagari behauptete auch, dass es einen Zugang zu diesem unterirdischen Stockwerk innerhalb des Krankenhausgebäudes gebe, was die Leitung von al-Shifa zusätzlich belaste.

Diese gesamte israelisch-amerikanische Propagandalinie wurde jedoch durch die spätere Entdeckung der IDF – über die die westliche Presse nie ausführlich berichtete – diskreditiert, dass sich in einem Tunnel unter dem oberirdischen Büro der Hamas das befand, was die IDF für das eigentliche Hauptquartier der Hamas hielt, wie die Jerusalem Post am 14. November berichtete.

Der IDF-Sprecher erklärte daraufhin, dass die Karte, die er zuvor den Medien präsentiert hatte, nur „konzeptionell“ sei und laut einem AP-Bericht vom 23. November nicht „wörtlich“ genommen werden dürfe.

Evakuierungsstrategie

Am 12. November war die IDF-Strategie zur Räumung des Al-Shifa-Krankenhauses bereits weit fortgeschritten. Haaretz berichtete an diesem Tag, dass die IDF das Büro des Krankenhauses angerufen hatte, um dessen vollständige Evakuierung zu fordern.

Das war lange bevor der IDF-Sprecher mit seinen Mitarbeitern am frühen Morgen des 15. November (einen Tag nach dem Bericht der Jerusalem Post) im al-Shifa eintraf, um ein Video vorzubereiten, auf dem Waffen, Uniformen und ein Computer der Hamas zu sehen sind, die nur wenige Stunden zuvor in den MRT-Räumen des Krankenhauses entdeckt worden sein sollen.

Kubovich von Haaretz erklärt mit Nachdruck: „Es ist unmöglich, dass die Krankenhausverwaltung nicht wusste, was vor sich ging“. Diese Behauptung stützt sich ausschließlich auf die Tatsache, dass der Tunnel Strom vom oberirdischen Generator des Krankenhauses abgezapft hat.

Diese Gewissheit hängt von der Annahme ab, dass die Krankenhausleitung Beweise für eine außergewöhnliche Ergänzung der normalen Belastung hatte. Und das hätte vorausgesetzt, dass die Hamas die Anlage vor und während des Krieges, der im Mai begann, relativ lange genutzt hätte.

Hagari von den IDF wusste eindeutig nicht, wie lange die Hamas in dem Tunnel präsent war, der keinerlei Anzeichen einer kürzlichen Nutzung aufwies, als die israelischen Streitkräfte ihn öffneten.

In seinem eigenen Video spekulierte Hagari, dass die Hamas den Tunnel verlassen hatte, als sie wusste, dass die IDF in al-Shifa eindringen würde. Der Korrespondent der Nachrichtenagentur Associated Press, Josef Federman, der ebenfalls an einer Führung durch die Tunnelanlage teilnahm, stellte jedoch fest, dass die Räume „kahl, klein und verrostet“ waren, was auf eine lange Zeit der Nichtnutzung schließen lässt.

Welcher Krieg war es?

Doch trotz Kubovichs pauschaler Aussage, dass „es keinen Zweifel daran gibt, dass sie von Hamas-Kompanie-, Brigade- und Bataillonskommandeuren benutzt wurden“, stellt sich heraus, dass er sich überhaupt nicht sicher war, ob der Tunnel im aktuellen Krieg benutzt wurde. Kubovich sagt weiter, dass „die Kämpfe in den letzten Runden, wenn nicht sogar im aktuellen Krieg, von dort aus geführt wurden [Hervorhebung hinzugefügt]“.

Mit anderen Worten: Das letzte Mal, dass der Tunnel benutzt wurde, könnte der letzte Krieg zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2014 gewesen sein. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Leitung des Al-Shifa-Krankenhauses von der Nutzung der Einrichtung durch die Hamas wusste, wie Kubovich behauptet hatte.

Der derzeitige Direktor des Krankenhauses, Mohammed Abu Salmiya, der diese Woche wegen einer Befragung über die angebliche Nutzung des Krankenhauses durch die Hamas verhaftet wurde, hat sein Amt erst 2019 angetreten und wusste höchstwahrscheinlich nichts von einer militärischen Nutzung eines Tunnels unter dem Krankenhaus durch die Hamas.

Aber den IDF geht es nicht um die Wahrheit. Ihr geht es um die Absicht der rechtsextremen Likud-Regierung (die sich auf zahlreiche Erklärungen über völkermörderische Absichten stützt), nicht nur die Hamas zu zerstören, sondern auch der palästinensischen Bevölkerung möglichst viele Tote zuzufügen. Dies erforderte eine aufwendige Anstrengung, um Krankenhäuser als aktive Teilnehmer am Krieg im Namen der Hamas anzuklagen und alle Krankenhäuser in Gaza und insbesondere das Al-Shifa zu demontieren.

Der von Kaplan angepriesene Artikel enthält keine „eindeutigen Beweise“ dafür, dass die Hamas das al-Shifa-Krankenhaus als „Kommandozentrale“ im gegenwärtigen Krieg benutzt.

Kaplans offensichtlicher Glaube, dass die Darstellung der IDF über das al-Shifa-Krankenhaus in irgendeiner Weise zutreffend oder wahrheitsgemäß sei, verkennt die gewaltige völkermörderische Bedrohung, die von dieser extremistischen israelischen Regierung ausgeht.

Gareth Porter ist ein unabhängiger investigativer Journalist und Historiker, der über die nationale Sicherheitspolitik der USA schreibt. Sein neuestes Buch, Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare, wurde im Februar 2014 veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter: @GarethPorter.

