Henry Kissinger auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2012. (Kai Mörk/Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutsch)

Der berüchtigtste Diplomat der Vereinigten Staaten stand hinter den wichtigen Atomwaffenkontrollverträgen mit der UdSSR, die die Möglichkeit eines katastrophalen nuklearen Austauschs verhinderten.

Kissinger – Kriegsverbrecher, der die Welt rettete

Von Scott Ritter

Scott Ritter Extra

1. Dezember 2023

Henry Kissinger, der von vielen als einer der einflussreichsten Vertreter der amerikanischen Außenpolitik überhaupt angesehen wird, ist am Mittwoch im Alter von 100 Jahren gestorben.

In den nächsten Tagen und Wochen wird viel über den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater und Außenminister geschrieben, manches davon glühend, manches verurteilend. Ich werde es anderen überlassen, wie sie den Mann und sein Leben charakterisieren wollen. Was mich betrifft, so werde ich mich auf die kurzen Momente konzentrieren, in denen ich mit Außenminister Kissinger zusammentraf, und wie diese mein Leben und meine Arbeit beeinflussten.

Meine erste Begegnung mit Henry Kissinger war als Kind auf Hawaii. Mein Vater war Berufsoffizier der Luftwaffe und in den frühen 1970er Jahren dem Hauptquartier der Pazifischen Luftwaffe zugeteilt, wo er an einer Reihe von logistischen Aufgaben beteiligt war, einschließlich der Unterstützung bei der Übergabe von US-Militärausrüstung an die vietnamesische Luftwaffe als Teil des „Vietnamisierungs“-Programms der Nixon-Regierung, mit dem die Verantwortung für die Verteidigung Südvietnams vom US-Militär auf die vietnamesischen Streitkräfte übertragen werden sollte.

In diesem Zusammenhang unternahm mein Vater mehrere Reisen nach Südvietnam. Zwei Dinge stachen dabei besonders hervor: Zum einen war mein Vater angewidert von den Lügen, die hochrangige US-Militäroffiziere erzählten, die nach einem Aufenthalt von weniger als 48 Stunden in Südvietnam – die meiste Zeit verbrachten sie in Bars und Nachtclubs – glühende Berichte über die erzielten Fortschritte veröffentlichten.

Mein Vater war 1965-66 als Mitglied der 10. Luftkommandostaffel – den „Skoshi Tigers“ – in Vietnam eingesetzt worden, die dafür verantwortlich war, das F-5-Kampfflugzeug nach Vietnam zu bringen, es als Kampfflugzeug zu testen und die F-5 an die südvietnamesischen Luftstreitkräfte zu übergeben. Er wusste mehr als nur ein wenig über die Realitäten der Übergabe moderner Waffensysteme an eine Militärkultur, die an eine solche Komplexität nicht gewöhnt war.

Während die US-Luftwaffe die F-5 in Südvietnam sowohl im Luft-Luft- als auch im Luft-Boden-Einsatz einsetzen konnte, verstanden die Südvietnamesen nie so recht, wie sie die dem Flugzeug innewohnenden Fähigkeiten richtig nutzen konnten. Dies war 1966 der Fall, als mein Vater Südvietnam zum ersten Mal verließ, und es blieb auch 1973-74 der Fall, als er an der Umsetzung der „Vietnamisierung“ beteiligt war.

Aber ich erinnere mich an seine Wut, wenn er von den zahlreichen Telegrammen sprach, die aus Washington, D.C., und insbesondere vom Nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger eintrafen und in denen er anordnete, was zu tun sei. „Kissinger sendet“, hieß es in den Kabeln. „Wer zum Teufel ist Henry Kissinger?“, würde mein Vater sagen. „Und warum zum Teufel hören wir auf ihn? Er ist nicht in unserer Befehlskette.“ (Scott Ritter erörtert diesen Artikel in Folge 118 von Ask the Inspector).

Später, von Februar bis April 1975, als das südvietnamesische Militär vor den auf Saigon vorrückenden nordvietnamesischen Streitkräften zusammenbrach, wurde das absolute Scheitern des „Vietnamisierungs“-Programms – für das Kissinger eintrat – offensichtlich.

In jenem Sommer war meine Familie Gastgeber für eine südvietnamesische Flüchtlingsfamilie, die während des Falls von Saigon um ihr Leben geflohen war. Wir waren gute Gastgeber, aber mein Vater konnte der Familie kaum in die Augen sehen, so sehr schämte er sich, Teil eines Systems gewesen zu sein, das sie so sehr verraten hatte.

Der Pate der amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrolle

Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, führt den Vorsitz bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Neue Partner“ mit ehemaligen Führern der UdSSR in Davos, Schweiz, 1992. (Weltwirtschaftsforum, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Im Laufe der Jahre habe ich viel über Kissinger und seine Arbeit gelesen. Während meines Studiums verschlang ich Seymour Hershs Der Preis der Macht, ein vernichtendes Exposé der dunklen Realitäten, die mit der Formulierung und Umsetzung der nationalen Sicherheits- und Außenpolitik der Nixon-Regierung verbunden waren.

In meinem Kopf wurde der Name Henry Kissinger zum Synonym für die illegale Bombardierung Kambodschas, die Ermordung von Salvadore Allende und das Ausmaß, in dem der Ruf einer Nation durch die Handlungen eines einzigen Mannes besudelt werden konnte.

Um ehrlich zu sein, als ich nach meinem College-Abschluss 1984 in die US-Marine eintrat, dachte ich nicht viel über Kissinger nach – er war aus meiner Sicht ein Relikt der Vergangenheit, ein schlimmer nationaler Alptraum, der wie sein Chef Richard Nixon in der historischen Bedeutungslosigkeit verschwand.

Und dann, Anfang 1988, änderte sich alles. Ich wurde aus den Wüsten Südkaliforniens, wo ich meine Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Mission des Marine Corps, den Feind durch Feuerkraft und Manöver zu vernichten, perfektioniert hatte, nach Washington, D.C., geschickt, wo ich Teil eines Teams wurde, das Inspektionsaufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear Forces) durchführen sollte.

Als ich mehr über den Vertrag und seine Beziehung zur Geschichte der amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrolle erfuhr, tauchte immer wieder der Name Henry Kissinger auf. Kissinger war, wie sich herausstellte, der Pate der amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrolle, der Mann, der den Vertrag über den Schutz vor ballistischen Raketen ausgearbeitet hat, der als eines der grundlegenden Abkommen gilt, die die strategischen Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion definieren.

Er war auch die treibende Kraft hinter der Entspannungspolitik zwischen den USA und der Sowjetunion, die zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens führte und die Gespräche über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT) einleitete, aus denen schließlich der Vertrag über die Reduzierung strategischer Waffen (START) hervorging.

Der INF-Vertrag war ein Nebenprodukt der von Kissinger dargelegten Vision. Ich spreche oft über die Bedeutung des INF-Vertrags für die Verhinderung eines Atomkriegs und bin nach wie vor davon überzeugt, dass ohne ihn ein Atomkonflikt zwischen den USA und der Sowjetunion unvermeidlich gewesen wäre.

Außenpolitischer Experte“ taucht wieder auf

US-Präsident George Bush und UdSSR-Präsident Michail Gorbatschow unterzeichnen 1991 in Moskau den Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (START). (National Archives via Creative Commons)

Es stellt sich heraus, dass es ohne Henry Kissinger wahrscheinlich keinen INF-Vertrag, keinen START-Vertrag, keine SALT-Vereinbarungen, keinen ABM-Vertrag – keine Rüstungskontrolle – gegeben hätte.

Ohne Henry Kissinger hätte es sehr wahrscheinlich einen Atomkrieg gegeben.

Nach meinem Einsatz als Waffeninspektor in der Sowjetunion kehrte ich zum Marine Corps zurück, wo mein Leben von August 1990 bis August 1998 vom Irak bestimmt wurde – zunächst durch die Operation Wüstenschild/Wüstensturm und später als Waffeninspektor bei den Vereinten Nationen, der die Entwaffnung der irakischen Massenvernichtungswaffenprogramme überwachen sollte.

Wieder einmal verschwand Kissinger in den Hintergrund, um dann im Sommer 1998 als einer der „Außenpolitikexperten“ wieder aufzutauchen, die offen über die Notwendigkeit sprachen, Saddam Hussein von der Macht zu entfernen.

Nach meinem Rücktritt von den Vereinten Nationen im August 1998 erhielt ich eine Einladung von Teddy Forstmann, einem der Gründer des Private-Equity-Unternehmens Forstmann & Little, nach Aspen, Colorado, zu fliegen, um im Rahmen eines jährlichen politischen Diskussionsforums zu sprechen, das die „besten und klügsten Köpfe“ der Welt unter einem Dach versammelte, wo die Fragen des Tages erörtert wurden. Unter den anwesenden Persönlichkeiten befand sich kein Geringerer als Kissinger.

Ich hatte die Gelegenheit, während des Aspen-Forums mehrmals mit ihm zu sprechen. Wir sprachen natürlich über den Irak – das war vor dem 11.9. und vor der Erfindung der Massenvernichtungswaffen, als sich die Fragen hauptsächlich um Saddam Hussein und die von ihm ausgehende Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Region drehten.

Vor allem aber sprachen wir über Rüstungskontrolle und die Wichtigkeit, das Erbe der Abrüstung zu bewahren, das unter der Nixon-Regierung begonnen worden war, aber unter Bill Clinton zu entgleiten schien.

Das letzte Mal sah ich Henry Kissinger im Mai 1999 beim White House Correspondent’s Dinner. Er wurde von einem pensionierten Geheimdienstoffizier betreut, den ich bei der Veranstaltung in Aspen kennen gelernt hatte. Nach dem Abendessen und den Reden kam er an meinen Tisch und sagte mir, dass Mr. Kissinger mit mir sprechen wolle. Ich wurde in einen Nebenraum geführt, wo der berühmte ehemalige Diplomat wartete. „Ich wollte unser Gespräch fortsetzen“, sagte Kissinger. Und das taten wir auch.

Die Einzelheiten unseres Gesprächs, in dem es um die Feinheiten von Wissenschaft und Technologie und deren Wechselwirkung mit der menschlichen Existenz ging, sind an dieser Stelle unwichtig. Was ich hier sagen will, ist, dass ich 30 Minuten lang die ungeteilte Aufmerksamkeit eines der führenden Denker unserer Zeit in Sachen Diplomatie und Rüstungskontrolle hatte. Wir sprachen über die Vergangenheit, wir sprachen über die Gegenwart, und wir machten uns beide Sorgen über die Zukunft.

Ich habe schon viele große Männer getroffen, und bei den meisten von ihnen fällt mir auf, dass sie sich selbst gerne reden hören. Verstehen Sie mich nicht falsch – auch Henry Kissinger war in den Klang seiner eigenen Stimme verliebt – er hatte sich das Recht dazu mehr als verdient.

Ich war tief beeindruckt von der Intelligenz dieses Mannes. Was mich jedoch am meisten beeindruckte, war seine Bereitschaft, zuzuhören und seine Worte sorgfältig abzuwägen, wenn er auf das antwortete, was ich zu sagen hatte. Obwohl ich in dieser Diskussion eindeutig der Juniorpartner war, wurde mir nicht das Gefühl gegeben, irrelevant zu sein.

Viel zu früh erschien der Mann vom Secret Service und wies mit einer Geste zur Tür, wo eine lange Reihe von Illuminaten darauf wartete, eine Audienz beim Dekan der amerikanischen Diplomatie zu bekommen. Meine Zeit war um. Wir schüttelten uns die Hände. „Wir werden uns wiedersehen“, sagte Henry Kissinger zum Abschied.

„Er mag Sie“, sagte der Secret Service Agent zu mir, als wir den Raum verließen. „Sie waren die erste Person, mit der er heute Abend sprechen wollte.“

Kissingers komplexes Erbe

Chiles General Augusto Pinochet, links, begrüßt US-Außenminister Henry Kissinger im Jahr 1976. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Ich fühlte mich geehrt und freute mich auf unser nächstes Gespräch. Ich kaufte sogar ein Exemplar seines Meisterwerks Diplomatie aus dem Jahr 1994 und stellte es in mein Bücherregal in der Erwartung, dass der Autor es eines Tages signieren würde.

Dieser Tag ist nie gekommen. Henry Kissinger verstarb am 29. November 2023 im Alter von 100 Jahren.

Eine seiner letzten Amtshandlungen war eine Reise nach China, wo er den guten Ruf, den er sich durch die Vermittlung von Nixons historischer Annäherung im Jahr 1972 erworben hatte, nutzte, um zu versuchen, eine gemeinsame Basis zwischen den USA und China zu finden, die dazu dienen könnte, eine sehr angespannte Beziehung zu reparieren.

Es wird einige geben, die Henry Kissinger zu Recht in schlechter Erinnerung behalten, weil er eine Politik formulierte und umsetzte, die man mit Fug und Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen könnte. Kissinger scherzte einmal: „Das Illegale machen wir sofort. Das Verfassungswidrige braucht ein bisschen länger.“

Das war nicht lustig, weil es wahr war.

„Wer zum Teufel ist Henry Kissinger?“, fragte mein Vater immer wütend. Die Antwort, so stellt sich heraus, ist nicht so einfach.

An diesem Mann gibt es viel zu kritisieren, und nichts, was er getan hat, sollte vor den Menschen, denen er angeblich diente, geheim gehalten werden.

Aber ich werde mich immer an die Intelligenz und Freundlichkeit dieses Mannes erinnern und an die Tatsache, dass die von ihm geprägte Politik dazu beigetragen hat, die Welt vor der nuklearen Vernichtung zu bewahren. Nächste Woche findet in Washington, D.C., ein Treffen der Veteranen des INF-Vertrags statt. Wir werden auf diejenigen anstoßen, die vor uns gegangen sind – darunter, erst letzten Monat, Roland Lajoie, der erste Direktor der On-Site Inspection Agency und der Mann, der die Verifizierung des INF-Vertrags möglich gemacht hat.

Ich werde in aller Stille einen gesonderten Toast auf Henry Kissinger aussprechen, denn ich weiß aus tiefstem Herzen, dass trotz seiner vielen Fehler niemand von uns heute hier wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Diese Geschichte stammt aus dem Scott Ritter Extra des Autors auf Substack

