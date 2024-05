Hopes for Gaza ceasefire appear slim amid Cairo talks A source close to the talks says they are ‚close to collapse‘ with both sides blaming each other for the impasse

Der in Katar ansässige Hamas-Führer Ismail Haniyeh (hier in Doha am 20. Dezember 2023) hat Benjamin Netanjahu vorgeworfen, „die von den Vermittlern und verschiedenen Parteien unternommenen Bemühungen zu sabotieren“ (AFP)

Hoffnungen auf Waffenstillstand im Gazastreifen scheinen inmitten der Kairoer Gespräche gering

Von MEE und Agenturen

5. Mai 2024

Eine Quelle, die den Gesprächen nahe steht, sagt, sie stünden „kurz vor dem Scheitern“, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld an der ausweglosen Situation geben

Die Aussichten auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen schienen am Sonntag gering, da die Hamas ihre Forderung nach einer Beendigung des Krieges im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln wiederholte und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dies kategorisch ausschloss.

Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der ausweglosen Situation, und die Hamas-Delegation erklärte, sie werde die Kairoer Waffenstillstandsgespräche am Sonntagabend verlassen, um sich mit ihrer Führung zu beraten. Die Hamas-Vertreter wollten jedoch am Dienstag in die ägyptische Hauptstadt zurückkehren, wie zwei ägyptische Sicherheitsquellen mitteilten.

Am zweiten Tag der Gespräche mit ägyptischen und katarischen Vermittlern hielten die Hamas-Unterhändler an ihrer Haltung fest, dass ein Waffenstillstandsabkommen den Krieg beenden müsse, so palästinensische Beamte.

Israelische Beamte sind nicht nach Kairo gereist, um sich an der indirekten Diplomatie zu beteiligen, aber am Sonntag bekräftigte Netanjahu das Ziel, das Israel seit Beginn des Krieges vor fast sieben Monaten verfolgt: die palästinensische islamistische Bewegung Hamas endgültig zu entwaffnen und zu zerschlagen, andernfalls werde die zukünftige Sicherheit Israels gefährdet.

Der Premierminister erklärte, Israel sei bereit, die Kämpfe im Gazastreifen zu unterbrechen, um die Freilassung von mehr als 130 Geiseln zu erreichen, die noch immer von der Hamas festgehalten werden.

„Aber während Israel Bereitschaft gezeigt hat, bleibt die Hamas bei ihren extremen Positionen, allen voran die Forderung, alle unsere Streitkräfte aus dem Gazastreifen abzuziehen, den Krieg zu beenden und die Hamas an der Macht zu lassen“, sagte Netanjahu.

„Das kann Israel nicht akzeptieren.“

Ein palästinensischer Beamter, der den Vermittlungsbemühungen nahe steht, sagte am Sonntag gegenüber Reuters, dass diese Gesprächsrunde bald zu Ende gehen könnte: „Wenn Netanjahu seine Meinung nicht ändert, gibt es keinen Grund zu bleiben. Sie können jederzeit wieder zusammenkommen, wenn sich das ändert.

„Die letzte Vermittlungsrunde in Kairo steht kurz vor dem Scheitern“, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Beamter gegenüber Reuters.

Sabotage

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, die Hamas scheine es nicht ernst zu meinen mit dem Abschluss eines Waffenstillstands.

„Wir beobachten besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Hamas nicht die Absicht hat, ein Abkommen mit uns zu schließen“, sagte Gallant. „Das bedeutet, dass es in naher Zukunft zu heftigen Militäraktionen in Rafah und im Rest des Streifens kommen wird.“

In einer kurz nach Netanjahus Erklärung veröffentlichten Erklärung erklärte Hamas-Chef Ismail Haniyeh, die Gruppe sei nach wie vor an einem umfassenden Waffenstillstand interessiert, der die israelische „Aggression“ beende, den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen garantiere und eine „ernsthafte“ Vereinbarung über die Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug zur Freilassung palästinensischer Gefangener ermögliche.

Haniyeh beschuldigte Netanjahu, „die Aggression fortzusetzen, den Kreis des Konflikts auszuweiten und die Bemühungen der Vermittler und verschiedener Parteien zu sabotieren“.

In einer separaten Erklärung betonte die Hamas, sie verfolge weiterhin einen „positiven und verantwortungsvollen Ansatz“ für die Verhandlungen und sei entschlossen, eine Einigung zu erzielen.

In der Erklärung heißt es, die Hauptforderungen der Hamas seien ein „vollständiges Ende“ der Kämpfe, der Rückzug Israels „aus dem gesamten Gazastreifen, die Erleichterung der Rückkehr der Vertriebenen, die Intensivierung der Hilfsmaßnahmen, der Beginn des Wiederaufbaus und der Abschluss eines Gefangenenaustauschs“.

Katar, wo die Hamas ein politisches Büro unterhält, und Ägypten bemühen sich um eine Vermittlung im Anschluss an die kurze Waffenruhe vom November, während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen und die Notlage der 2,3 Millionen Einwohner international bestürzt sind.

Der CIA-Direktor William Burns, der sich in Kairo aufhielt, reist nach Doha, um eine Dringlichkeitssitzung mit dem Premierminister von Katar abzuhalten, wie ein mit den Gesprächen vertrauter Beamter am späten Sonntag mitteilte.

„Burns ist auf dem Weg nach Doha zu einem Dringlichkeitstreffen mit dem katarischen Premierminister, um maximalen Druck auf Israel und die Hamas auszuüben, damit diese die Verhandlungen fortsetzen“, so die Quelle weiter.

Washington, das wie andere westliche Mächte und Israel die Hamas als Terrorgruppe einstuft, hat die Hamas zu einer Einigung gedrängt.

Israel hat den Bedingungen vorläufig zugestimmt, die einer Quelle zufolge die Rückgabe von 20 bis 33 Geiseln im Austausch für die Freilassung Hunderter palästinensischer Gefangener und einen mehrwöchigen Waffenstillstand vorsehen.

Damit würden rund 100 Geiseln im Gazastreifen verbleiben, von denen einige nach israelischen Angaben in der Gefangenschaft gestorben sind.

Die Quelle, die weder ihren Namen noch ihre Nationalität nennen wollte, sagte Reuters, dass für die Rückkehr der Geiseln möglicherweise ein zusätzliches Abkommen erforderlich sei.

