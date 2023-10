The mask is off: Gaza has exposed the hypocrisy of international law It is no longer possible to claim international law is supreme and applies equally to everyone.

Ein mit Staub bedeckter Palästinenser hält die Hand eines weinenden Kindes nach einem israelischen Luftangriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 17. Oktober 2023 [Mohammed Abed/ AFP].

Es ist nicht mehr möglich zu behaupten, das Völkerrecht stehe über allem und gelte für alle gleichermaßen.

Die Maske ist gefallen: Gaza hat die Heuchelei des Völkerrechts entlarvt

Von Wesam Ahmad

17. Oktober 2023

Die Maske, die lange Zeit das wahre Wesen und den Zweck des „Völkerrechts“, der angeblichen Grundlage der gegenwärtigen Weltordnung, verschleiert hat, ist endlich gefallen. Während die Hilferufe der Palästinenser aus dem Gazastreifen unbeantwortet bleiben, ist die finstere Wahrheit nun unbestreitbar ans Licht gekommen: Das internationale Recht wird in den meisten Fällen als Instrument zur Durchsetzung imperialer Interessen und nicht zur Durchsetzung von Gerechtigkeit eingesetzt.

Dies war natürlich jedem bekannt, der sich auch nur oberflächlich mit der Geschichte des Imperialismus befasst hat, vom europäischen Kampf um Afrika bis hin zu den jüngsten Interventionen der Vereinigten Staaten in Lateinamerika, und der nachgezeichnet hat, wie diese dunkle Vergangenheit dazu beigetragen hat, die Art und Weise zu gestalten, wie die Welt heute funktioniert.

Sicher, auf den ersten Blick scheint das Völkerrecht ein edles Konzept zu sein, das den Frieden, die universelle Anwendung der Menschenrechte, die Zusammenarbeit und die Gerechtigkeit zwischen den Nationen fördert. Wenn man jedoch unter der Oberfläche kratzt, kommt ein anderes Bild zum Vorschein, das von den Geistern des vergangenen Imperialismus geprägt ist.

Sehen Sie sich nur an, wie das Völkerrecht eifrig genutzt wurde und immer noch genutzt wird, um das ukrainische Volk angesichts der russischen Aggression zu verteidigen, zu heilen und ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Vergleichen Sie dies nun damit, wie dieselben Gesetze, Normen und Grundsätze in der Reaktion des Westens auf den anhaltenden israelischen Angriff auf die Palästinenser zu bloßen Fußnoten und Vorschlägen reduziert wurden. Der Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, setzt sich eindeutig nur dann für die Einhaltung des Völkerrechts und der regelbasierten Weltordnung ein, wenn es seiner Agenda entspricht.

Wie sind wir also hierher gekommen?

Jahrhundertelang haben koloniale Expansion und Ausbeutung, getrieben von der Gier nach Ressourcen und geopolitischer Vorherrschaft, die westliche Geschichte bestimmt. Eine Handvoll europäischer Staaten teilte die Welt unter sich auf, eroberte Länder, raubte Ressourcen und unterjochte und versklavte Völker brutal. Während dieser Zeit der kolonialen Vorherrschaft taten die westlichen Staaten so, als seien Souveränität und Selbstbestimmung ihr natürliches Recht und Privileg und das von niemandem sonst.

Die beiden Weltkriege, die die europäischen Mächte verwüsteten und den Zerfall ihrer Kontrolle über die meisten ihrer Kolonialgebiete beschleunigten, brachten diesen ungerechten und unhaltbaren Status quo ins Wanken.

In den späten 1940er Jahren, als die europäischen Staaten um den Wiederaufbau kämpften und die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika und darüber hinaus an Fahrt gewannen, begann eine neue, auf Regeln basierende internationale Ordnung Gestalt anzunehmen, und Konzepte wie die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen begannen, gesetzlich kodifiziert zu werden. Mit der Gründung der Vereinten Nationen und der Einrichtung von Gremien wie dem Internationalen Gerichtshof und dem UN-Sicherheitsrat wurde die Illusion geschaffen, dass diese neuen Regeln für alle – sowohl für die mächtigen westlichen Staaten als auch für ihre (ehemaligen) Kolonien – gleichermaßen und dauerhaft gelten.

Während die westlichen Mächte vordergründig die Idee der nationalen Souveränität und der Menschenrechte propagierten, setzten sie jedoch ihre Gewohnheit fort, andere Nationen zu kontrollieren, zu bestehlen und auszubeuten. Sie begannen, diese neu geschaffene „regelbasierte“ Ordnung zu nutzen, um ihre Kolonialpolitik heimlich voranzutreiben und ähnliche Bemühungen ihrer Rivalen zu behindern. Eine erste Bewährungsprobe für das Völkerrecht und die zu seiner Wahrung geschaffenen Institutionen war der Fall der Anglo-Iranian Oil Company vor dem Internationalen Gerichtshof in den frühen 1950er Jahren. Als die Ergebnisse nicht den imperialen Interessen entsprachen, leiteten die USA und das Vereinigte Königreich die Operation Ajax ein.

Auch in Lateinamerika richteten die USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verheerende Schäden an, indem sie demokratisch gewählte Regierungen stürzten, mörderische Milizen bewaffneten und Diktatoren unterstützten, die ihren Vorstellungen entsprachen. Für diese Aktionen, die in eklatanter Weise gegen internationales Recht verstießen, das Konzept der nationalen Souveränität ins Lächerliche zogen und die grundlegenden Menschenrechte von Millionen von Menschen verletzten, wie die Operation Condor zeigt, wurde sie nicht nur nie bestraft.

Die anhaltende Belagerung des Gazastreifens unter dem Deckmantel der Operation „Eisernes Schwert“ und die Unterstützung der westlichen Welt dafür ist das jüngste – und vielleicht offensichtlichste – Beispiel für die Heuchelei, die dem Völkerrecht zugrunde liegt.

Israel, das seit Jahrzehnten unrechtmäßig palästinensisches Land besetzt und die Palästinenser der Apartheid unterworfen hat, hält nun über zwei Millionen Palästinenser, die Hälfte davon Kinder, unter einer totalen Blockade in Gaza und bombardiert sie wahllos.

Wie reagierten die westlichen Führer der internationalen Gemeinschaft, die selbsternannten Verteidiger der Menschenrechte in der ganzen Welt, angesichts solch eklatanter Verstöße gegen das Völkerrecht und der erklärten Absicht, viele weitere zu begehen?

Sie verkündeten ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel.

Warum ist das so?

Die strategische Lage der Region, die reich an Öl- und Gasvorkommen ist, hat schon immer die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich gezogen, die ihre Energieinteressen sichern wollen, und hat in der Vergangenheit die westliche Politik in der Region beeinflusst. Vor 1948 waren es die Ölinteressen der Iraq-Petroleum Company, die sich von Kirkuk (Irak) bis Haifa (Palästina) erstreckten. Heute sind es die sich entwickelnden Mittelmeer-Erdgasinteressen von Chevron und British Petroleum. Dies sind vielleicht nicht die einzigen Gründe, aber wichtige Variablen, die bei der Betrachtung der aktuellen geopolitischen Lage zu berücksichtigen sind. Die Parallelen zwischen den historischen Ereignissen und den aktuellen Handlungen sind frappierend. Die palästinensische Frage hat diesen imperialen Ambitionen lange Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht, und jetzt sehen sie eine Gelegenheit, ihre eigene Endlösung zu diktieren.

Jetzt ist die Maske also gefallen.

Die Westmächte können nicht länger behaupten, dass das „Völkerrecht“ über allem steht und für alle gleichermaßen gilt. Während sie schamlos grünes Licht für einen rechtswidrigen und unmenschlichen Angriff auf Gaza geben, können sie die gewissenhaften Bürger der Welt nicht davon abhalten, die Integrität des internationalen Rechtssystems in Frage zu stellen und die Vorstellung in Frage zu stellen, dass es ein unparteiischer Schiedsrichter der Gerechtigkeit ist. Sie können nicht länger die Tatsache verbergen, dass das internationale Recht ein Instrument ist, das geschaffen wurde, um imperialen Interessen zu dienen – ein Instrument, das ihnen erlaubt, ungestraft zu handeln.

Der palästinensische Kampf ist nicht nur ein Kampf gegen Besatzung, Apartheid und Kolonialismus; er ist ein Kampf gegen den Imperialismus.

Wir brauchen und verdienen eine neue, gerechte und ausgewogene internationale Ordnung – eine Ordnung, die wirklich die Grundsätze der Fairness, der Gleichheit und der Achtung der Rechte aller Nationen, unabhängig von ihrer Größe oder geopolitischen Bedeutung, aufrechterhält.

Nur wenn wir die wahre Natur des Völkerrechts und seine völlige Nutzlosigkeit anerkennen, wenn es darum geht, Menschen, die versuchen, sich gegen eine imperiale Vorherrschaft zu wehren, irgendeine Art von Gerechtigkeit zu verschaffen, können wir hoffen, die derzeitige globale Ordnung zu demontieren und mit dem Aufbau einer Welt zu beginnen, in der die Gerechtigkeit über die Macht und die Menschlichkeit über die Politik triumphiert. Das ist eine gewaltige Aufgabe, aber eine, die unerlässlich ist, wenn wir eine Zukunft schaffen wollen, in der die Rechte und die Würde jedes Einzelnen, unabhängig von seiner Nationalität, respektiert und geschützt werden – eine Zukunft, in der das Völkerrecht für alle gilt und nicht von mächtigen Staaten als Waffe gegen ihre Rivalen eingesetzt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Wesam Ahmad

Palästinensischer Menschenrechtsverteidiger bei der NRO Al-Haq in Ramallah, Palästina.



