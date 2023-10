‚Israel‘ fabricating lies to evade Gaza massacre responsibility: PIJ The Palestinian Islamic Jihad Movement slams Israeli allegations over the hospital massacre as false.

Israel“ fabriziert Lügen, um sich der Verantwortung für das Massaker im Gazastreifen zu entziehen: PIJ

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

18. Oktober 2023

Die Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung bezeichnet die israelischen Behauptungen über das Krankenhausmassaker als falsch.

Die Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung (PIJ) reagierte in einer Erklärung auf die Versuche der israelischen Besatzung, die Wahrheit zu verfälschen, indem sie die PIJ beschuldigte, das al-Ahli Baptistenkrankenhaus in Gaza am gestrigen Dienstagabend bombardiert zu haben.

In der Erklärung wurde betont, dass „die Beschuldigungen gegen den PIJ den Feind nicht von seiner Verantwortung für das Massaker entbinden werden“.

„Der Feind versucht wie üblich, Lügen zu erfinden, um sich der Verantwortung für das brutale Massaker zu entziehen“, hieß es in der Erklärung.

Der PIJ bestätigte in der Erklärung, dass die Bewegung, wie auch die übrigen Widerstandsgruppen im Gazastreifen, „keine Kultstätten oder öffentliche Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, als militärische Stätten oder Positionen zur Lagerung von Waffen oder zum Abschuss von Raketen nutzt“.

Sie betonte, dass „der israelische Feind diese Lügen wiederholt, um seine Angriffe auf diese Zentren, insbesondere auf Krankenhäuser, zu rechtfertigen, was eine gefährliche Anschuldigung ist, mit der er sich der Verantwortung für sein Verbrechen entziehen und andere Krankenhäuser angreifen will“.

Die Bewegung wies darauf hin, dass das Krankenhaus bereits ausdrückliche Drohungen der israelischen Besatzung erhalten habe, es zu evakuieren, und betonte, dass „die widersprüchlichen Darstellungen des Feindes seine Lügen entlarven“, und bezeichnete die in den Medien verbreiteten Behauptungen als „reine Erfindungen und Verleumdungen“.

Gleichzeitig verwies der PIJ auf die Tatsache, dass zahlreiche Reporter und Augenzeugen vor Ort waren, ganz zu schweigen von den Videos, die zum Zeitpunkt des Bombenanschlags gedreht wurden.

Die Bewegung bestätigte ferner, dass „das Gewicht des Sprengkopfes, der Fallwinkel der Bombe und das Ausmaß der Zerstörung, die sie hinterließ, dokumentiert sind und bestätigen, dass der Anschlag aus der Luft von einem Kampfflugzeug ausgeführt wurde.“

Die Bewegung verglich die Bombardierung des Krankenhauses mit der Bombardierung des Gazastreifens vor den Augen der Weltöffentlichkeit, die rund um die Uhr auf sichere Häuser und Wohntürme im Gazastreifen gerichtet ist.

Der PIJ betonte, dass „die Leugnung der Verantwortung durch den Feind nichts Neues ist“, und wies darauf hin, dass solche Behauptungen ständig wiederholt werden, um von der Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh sowie dem Angriff auf Kinder im Lager Jabalia während der Schlacht um die Einheit der Schlachtfelder abzulenken – ein Angriff, für den das israelische Besatzungsmilitär später die Verantwortung zugab, nachdem es behauptet hatte, er sei durch Raketen des Widerstands verursacht worden.

An anderer Stelle rief die Bewegung die Medien dazu auf, nicht auf die Erfindungen und Fälschungen der israelischen Besatzer hereinzufallen.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium von Gaza mitgeteilt, dass bei einem israelischen Angriff auf das arabische Krankenhaus al-Ahli über 500 Menschen ums Leben gekommen seien. Nach dem Massaker verurteilten zahlreiche Länder, internationale Gremien und Organisationen den grausamen Angriff der israelischen Besatzer auf wehrlose Zivilisten.

Don Binder, Kaplan des anglikanischen Erzbischofs im besetzten al-Quds, erklärte, dass der Angriff auf das Krankenhaus nicht der erste Angriff „Israels“ war.

In einem Facebook-Posting vor drei Tagen teilte der Kaplan mit, dass das diagnostische Krebsbehandlungszentrum des al-Ahli Krankenhauses in Gaza angegriffen wurde.

„Heute gegen 19.30 Uhr Ortszeit wurde das diagnostische Krebsbehandlungszentrum des Ahli Hospitals in Gaza von israelischem Raketenbeschuss getroffen“, der die beiden oberen Stockwerke, einschließlich der Ultraschall- und Mammographie-Abteilung, schwer beschädigte, so der Geistliche.

Der Kaplan rief alle, die politischen Einfluss haben, dazu auf, die israelische Regierung zu zwingen, die IOF davon abzuhalten, „unser Krankenhaus zu bombardieren!“ Aber es wurde nichts unternommen. Die Warnung stieß auf taube Ohren, und so kam es zu dem heutigen Massaker. Übersetzt mit Deepl.com



