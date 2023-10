The FBI’s Material Support for Israeli Apartheid Against Palestinians Israel’s war on the besieged Gaza Strip has entered its sixth day. The Israeli military has launched a massive bombardment with airstrikes killing over 1,000 Palestinians. This is far from the first time Israel has unleashed a deadly bombing campaign on Gaza with devastating results for Palestinian civilians.

Bildnachweis: Ted Eytan auf Flickr

Die materielle Unterstützung des FBI für die israelische Apartheid gegen die Palästinenser

Chip Gibbons

12. Oktober 2023

Israels Krieg gegen den belagerten Gaza-Streifen geht in den sechsten Tag. Das israelische Militär hat ein massives Bombardement mit Luftangriffen gestartet, bei dem über 1.000 Palästinenser getötet wurden. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Israel eine tödliche Bombenkampagne auf den Gazastreifen mit verheerenden Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung entfesselt. Diejenigen, die vor Ort sind, berichten jedoch, dass diese Bombardierung anders ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Während die Zahl der Todesopfer weiter steigt, wurden bei israelischen Militäraktionen mindestens sechs Journalisten und elf Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet. Nachrichtensendungen zeigen, dass Hochhäuser dem Erdboden gleichgemacht und 340.000 Menschen durch israelische Luftangriffe obdachlos geworden sind.

Am 9. Oktober verkündete Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Wir verhängen eine vollständige Belagerung des Gazastreifens. Es wird keinen Strom, keine Nahrungsmittel, kein Wasser und keinen Treibstoff geben. Alles wird geschlossen sein.“ Er rechtfertigte diesen eindeutigen Akt der kollektiven Bestrafung, der gegen das Völkerrecht verstößt, mit den Worten: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.“ Zwei Tage später ging der Strom im Gazastreifen aus. Nächtliche Bilder aus dem Gazastreifen zeigen völlige Dunkelheit, abgesehen von den Bombenangriffen und dem Abbrennen von Gebäuden.

Gaza ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Erde. Der Landstreifen beherbergt 2,3 Millionen Menschen. Der Gazastreifen ist unter anderem deshalb so dicht besiedelt, weil 70 Prozent der Bevölkerung Flüchtlinge sind. Die palästinensischen Flüchtlinge im Gazastreifen und auf der ganzen Welt sind auf die ethnische Säuberung zurückzuführen, die der Gründung Israels zugrunde lag, als ganze palästinensische Dörfer massakriert wurden.

Seit 1967 hat Israel den Gazastreifen militärisch besetzt. Und seit 16 Jahren hält Israel eine Blockade gegen den Gazastreifen aufrecht, die als illegale Form der kollektiven Bestrafung verurteilt wird. Die Bewohner des Gazastreifens können nicht ausreisen. Es gibt keinen Flughafen in Gaza (Israel hat ihn 2001 bombardiert). Obwohl Gaza eine Küstenstadt ist, erstreckt sich die israelische Blockade auch auf das Wasser. Versuche, Hilfsgüter auf dem Seeweg nach Gaza zu bringen, werden vom israelischen Militär mit Gewalt beantwortet, das auch routinemäßig auf Fischer aus Gaza schießt. Der Gazastreifen wurde als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet.

Im Jahr 2008 berechneten israelische Beamte im Rahmen der Blockade die minimale Kalorienzufuhr, die notwendig ist, um nicht zu verhungern, so dass sie die Nahrungszufuhr auf das absolute Minimum beschränken konnten. Schon vor der totalen israelischen Belagerung hatte der Gazastreifen aufgrund der illegalen israelischen Politik der kollektiven Bestrafung in der Regel nur Zugang zu ein paar Stunden Strom pro Tag. Das Durchschnittsalter in Gaza liegt bei 18 Jahren, was bedeutet, dass viele Menschen keine Erinnerungen an ein Leben außerhalb dieser grausamen Belagerung haben.

Israels gewaltsame Eskalation gegen den Gazastreifen folgt auf Angriffe innerhalb Israels, die am Samstag von der Hamas und dem palästinensischen Islamischen Dschihad verübt wurden. Unter Berufung auf die zunehmende Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland (2023 war das tödlichste Jahr) feuerten Hamas-Kämpfer Raketen auf Israel, durchbrachen die Sicherheitsbarriere des Gazastreifens und verübten eine Reihe von Anschlägen im Süden Israels. Die Angriffe der Hamas haben eine Reihe von Behauptungen und Gegenbehauptungen hervorgebracht, die schwer zu analysieren sind. Fest steht jedoch, dass die Hamas und der Islamische Dschihad unter Verletzung des Völkerrechts nicht nur militärische Ziele, sondern auch Zivilisten angegriffen haben, was beklagenswert ist. Einige der entsetzlichsten Geschichten stammen von Angriffen auf ein israelisches Musikfestival, bei denen Besucher getötet wurden. Die Hamas hat derzeit 150 Geiseln, darunter sowohl Soldaten als auch Zivilisten.

Die Aktionen der Hamas haben zu einer allgemeinen Verurteilung durch US-Politiker geführt. Israels Brutalität – sowohl seine jahrzehntelange Apartheid als auch sein aktueller Angriff auf ein Freiluftgefängnis (beides durch US-Finanzierung ermöglicht) – wurde, von einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen, in keiner Weise verurteilt. Stattdessen beeilen sich US-Politiker, ihre Unterstützung für das wachsende Gemetzel mit rhetorischem Bombast, Versprechungen weiterer Militärhilfe und der absichtlichen Dämonisierung aller, die anderer Meinung sind, zu bekunden.

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben die Erstellung einer schwarzen Liste von Studenten gefordert, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, und Politiker haben Aktivisten unter Druck gesetzt, ihre nach dem ersten Verfassungszusatz geschützten Kundgebungen abzusagen. Im Vorfeld einer Demonstration palästinensischer Unterstützer am Times Square kündigte der New Yorker Bürgermeister Eric Adams an, die NYPD werde die Kundgebung überwachen. Die Charakterisierung von pro-palästinensischen Demonstranten als eine Art fünfte Kolonne der Hamas wird immer häufiger. Die Abgeordnete Marjorie Taylor Green (R-GA) verbreitete diese Behauptung und beschuldigte gleichzeitig das FBI, Trump-Anhänger zu schikanieren und „Pro-Hamas“-Demonstranten zu ignorieren. Greens Schimpfen in den sozialen Medien verrät eine verblüffende Unkenntnis der FBI-Überwachung. Wir wissen zwar nicht, was das FBI derzeit tut, aber das moderne FBI hat massive Ressourcen für die Überwachung der durch den ersten Verfassungszusatz geschützten Aktivitäten von Palästina-Anhängern bereitgestellt.

Ausspionieren von Redebeiträgen

Im Jahr 1979, nur wenige Jahre nach dem Kirchenkomitee, leitete das FBI eine Untersuchung gegen die General Union of Palestinian Students (GUPS) ein. Obwohl das FBI zu jedem Zeitpunkt seiner Geschichte unter den strengsten Beschränkungen arbeitete, sammelte es neun Jahre lang Informationen über politische Äußerungen. Zu keinem Zeitpunkt wurden bei den Ermittlungen Beweise für Gewalttätigkeiten gefunden. Viele GUPS-Gruppen existierten ausschließlich als kulturelle Gruppen auf dem College-Campus. Doch wenn sie sich politisch äußerten, nahm das FBI dies aufmerksam zur Kenntnis. Zum Beispiel fotografierten FBI-Agenten 1986 während einer „multikulturellen Feier für palästinensische Gefangene unter der Besatzung“, die aus einer genehmigten Kundgebung gegenüber dem Weißen Haus bestand, die Teilnehmer, um später „Organisatoren und Unterstützer“ identifizieren zu können. In den Akten des FBI wurde vermerkt, dass die FBI-Agenten „marxistische und sozialistische Gruppen“ bei der Kundgebung mit 150 Teilnehmern beobachteten.

1984 überprüfte ein Aufsichtsgremium des Justizministeriums, das die Missbräuche der Hoover-Ära verhindern sollte, den Antrag des FBI auf Fortsetzung der Ermittlungen. Dabei wurde festgestellt, dass in der eigenen Begründung des FBI für die Ermittlungen nicht von einer Beteiligung der Gruppe am internationalen Terrorismus die Rede war. Dennoch beschloss das Office of Intelligence Policy and Review des Justizministeriums, dem FBI im Zweifelsfall den Vorzug zu geben. Da man sich sicher war, dass das FBI über solche Beweise verfügen musste, ließ man die Ermittlungen weiterlaufen. Nachdem das FBI unter die Kontrolle des Kongresses geriet, weil es seine Befugnisse zur Auslandsaufklärung zur Untersuchung des internationalen Terrorismus nutzte, um Gegner von Roanld Reagans Mittelamerikapolitik zu überwachen, wurde die Untersuchung eingestellt.

Zur gleichen Zeit begann die Außenstelle des FBI in Los Angeles, pro-palästinensische Aktivisten zu überwachen. Angeblich ging es bei den Maßnahmen des FBI darum, die in Los Angeles ansässige Unterstützung für die Volksfront zur Befreiung Palästinas, eine säkulare, marxistisch-leninistische, revolutionär-sozialistische palästinensische Organisation, zu „stören“. Das FBI wandte einige der aufdringlichsten Überwachungstechniken an. Es erwirkte einen Abhörbefehl des geheimen Foreign Intelligence Surveillance Court. Trotzdem fand das FBI nur Unterstützung für rechtmäßige humanitäre Wohltätigkeitsorganisationen und politische Reden. Das FBI dokumentierte auf Tausenden von Seiten Äußerungen, die es als „anti-israelisch“, „anti-jordanisch“, „anti-[ägyptischer Präsident Hosni] Mubarak“ und „anti-Reagan“ ansah. Die Ablehnung der israelischen Apartheidpolitik, konservativer arabischer Staaten oder Ronald Reagans ist kein Verbrechen.

Die FBI-Agenten waren zutiefst frustriert, als sie nur mit Beweisen für die Aktivitäten des Ersten Verfassungszusatzes konfrontiert wurden. Nach dem McCarran-Walter-Gesetz aus dem Kalten Krieg konnte ein Einwanderer jedoch aus den USA ausgewiesen werden, wenn er einer Gruppe angehörte, die den „Weltkommunismus“ befürwortete. Das FBI übergab 10.000 Seiten „Beweismaterial“ an die Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde, die 1987 sieben Palästinenser und einen Kenianer mit vorgehaltener Waffe verhaftete. Sie wurden als die „Los Angeles 8“ bekannt. Bei seiner Aussage vor dem Kongress bekräftigte FBI-Direktor William Webster, dass das FBI keine Beweise dafür habe, dass einer der „Los Angeles 8“ ein Verbrechen nach amerikanischem Recht begangen habe. Webster erklärte: „Wenn diese Personen Staatsbürger der Vereinigten Staaten gewesen wären, hätte es keine Grundlage für ihre Verhaftung gegeben.“ Michael P. Lindemann, der leitende Anwalt der Regierung für den Abschiebungsfall, schloss sich dieser Behauptung an: „Es versteht sich von selbst, dass, wenn sie Staatsbürger der Vereinigten Staaten gewesen wären, nichts auf sie anwendbar gewesen wäre.“

Der Fall Los Angeles 8 verdeutlicht die Kontinuität zwischen dem von J. Edgar Hoover errichteten antikommunistischen Überwachungsstaat und dem aktuellen Regime zur Terrorismusbekämpfung. Der Fall begann unter einem Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges, aber als neue Gesetze zur Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet wurden, versuchte das FBI, diese rückwirkend auf die Los Angeles 8 anzuwenden. Als nach den Anschlägen vom 11. September 2001 der USA Patriot Act verabschiedet wurde, leitete die Regierung erneut ein Abschiebungsverfahren gegen einige der Los Angeles 8 ein. Das letzte Verfahren wurde 2007 von der Bush-Regierung eingestellt, nachdem die Regierung zwei Jahrzehnte lang immer wieder Niederlagen erlitten hatte.

„Materielle Unterstützung des Terrorismus“ und „Schuldig durch Verbindung

Mitten in der Geschichte der Los Angeles 8 unterzeichnete Präsident Bill Clinton ein Gesetz, das es dem Außenminister erlaubte, eine schwarze Liste ausländischer terroristischer Organisationen zu erstellen. Personen, die den auf der schwarzen Liste stehenden Organisationen „materielle Unterstützung“ gewähren, können strafrechtlich verfolgt werden. Nicht-Staatsbürger konnten wegen Mitgliedschaft in einer solchen Organisation ausgewiesen werden.

Um es klar zu sagen: Es war bereits ein Verbrechen, kriminelle Handlungen des Terrorismus zu unterstützen oder zu fördern, und Einwanderern konnte die Einreise verweigert werden, wenn sie sich an terroristischen Handlungen beteiligten. Was Clinton und die Republikaner im Senat taten, war, die offizielle Politik zur Terrorismusbekämpfung weiter zu verschieben, weg von der Konzentration auf kriminelle Handlungen hin zu einer Konzentration auf Schuld durch Assoziation, die an die McCarthy-Ära erinnert.

Mit dem Gesetzentwurf wurden auch Sondergerichte geschaffen, die in Abschiebungsfällen von „ausländischen Terroristen“ geheime Beweise wie die Abhörmaßnahmen des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) gegen die Los Angeles 8 verhandeln sollten. Im selben Jahr unterzeichnete Clinton ein Gesetz, das den Bundesgerichten die Möglichkeit nahm, die Handlungen der Einwanderungsgerichte zu überprüfen (Einwanderungsgerichte sind Verwaltungsgerichte, die vom Justizministerium eingerichtet wurden und nicht Teil der durch die US-Verfassung geschaffenen Bundesgerichtsbarkeit sind). Eine Reihe von Bürgerrechtsgruppen, darunter die ACLU, die National Lawyers Guild, das Center for Constitutional Rights und das American Arab Anti-Discrimination Committee, hatten vor einem Bundesgericht erfolgreich Verfassungsbeschwerde gegen die Maßnahmen der Regierung gegen die Los Angeles 8 erhoben.)

Auf der neuen schwarzen Liste ausländischer terroristischer Organisationen stehen auch mehrere palästinensische Gruppen. Es stimmt, dass alle diese Gruppen bewaffnete Flügel hatten, die gegen die Gesetze des internationalen bewaffneten Konflikts verstießen (wie es das israelische Militär routinemäßig tut). Sie hatten auch politische Flügel, die eine Vielzahl von legalen Aktivitäten ausübten, darunter in einigen Fällen auch humanitäre Arbeit. Bisher waren die Gerichte der Auffassung, dass Personen, die sowohl rechtmäßige als auch unrechtmäßige Ziele einer politischen Organisation verfolgen, nur dann bestraft werden können, wenn sie die unrechtmäßigen Ziele dieser Gruppen unterstützen. Mit dem Gesetz über materielle Unterstützung wurde diese Unterscheidung, die einst auf den Grundsätzen des Ersten Verfassungszusatzes beruhte, aufgehoben. Dieses Gesetz schuf nicht nur neue Möglichkeiten der Strafverfolgung, sondern erleichterte durch sein weites Netz auch weitere FBI-Ermittlungen gegen Palästina-Unterstützer. In einigen Fällen erleichterte diese Kriminalisierung der Unterstützung der Palästinenser die massenhafte, rassistisch motivierte Überwachung von arabischen Amerikanern im Allgemeinen.

Das Überwachungsnetz der Clinton-Ära war so umstritten, dass der Präsidentschaftskandidat George W. Bush es bereits im Wahlkampf verurteilte. Während seiner zweiten Debatte mit Vizepräsident Al Gore erklärte Bush: „Arabische Amerikaner werden aufgrund so genannter geheimer Beweise rassistisch erfasst. Menschen werden angehalten. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Mein Freund, Senator Spencer Abraham aus Michigan, setzt sich für ein Gesetz ein, das sicherstellt, dass arabische Amerikaner mit Respekt behandelt werden.“

Der Krieg gegen den Terror

Als Präsident leitete Bush einen der schlimmsten Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten des Landes. Seine Regierung war gespickt mit Neokonservativen, die die tragischen Anschläge vom 11. September 2001 ausnutzten, um Kriege im Ausland zu führen und den Überwachungsstaat im eigenen Land auszuweiten. Viele der Strafverfolgungen nach dem 11. September konzentrierten sich nicht auf die Angreifer, sondern auf angebliche Unterstützer bewaffneter palästinensischer Gruppen, die nichts mit den Anschlägen zu tun hatten. Die Politik der Terrorismusbekämpfung im Inland würde durch das Diktat der US-Außenpolitik eingeschränkt werden. Die Bush-Regierung hat mögliche Verbindungen zu Saudi-Arabien heruntergespielt. Senator Bob Graham, ehemaliger Ko-Vorsitzender des Gemeinsamen Kongressausschusses, warf dem FBI vor, eine saudische Beteiligung an den Anschlägen zu vertuschen. Schließlich war Saudi-Arabien ein Verbündeter und enger Geschäftspartner der Familie Bush. Die Palästinenser, der offizielle Feind eines anderen Verbündeten der USA, eigneten sich perfekt als Sündenbock.

Eine der aufsehenerregendsten Strafverfolgungen der Bush-Ära war die der Holy Land Foundation for Relief and Development. Die Holy Land Foundation wurde nicht beschuldigt, Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten zu begehen oder Gewalttaten zu unterstützen. Stattdessen wurde die palästinensisch-amerikanisch geführte Wohltätigkeitsorganisation beschuldigt, humanitäre Hilfe an Palästinenser im Nahen Osten zu leisten. Die US-Regierung behauptete jedoch, diese Hilfe sei über von der Hamas geführte Wohltätigkeitsausschüsse gelaufen. Monate nach dem 11. September beschlagnahmte das FBI das Vermögen der Gruppe mit der Begründung, sie seien Terroristen. Drei Jahre später wurden sie wegen materieller Unterstützung einer ausländischen terroristischen Organisation und damit zusammenhängender Straftaten angeklagt. Der erste Prozess, in dem die Regierung geheime Beweise verwenden durfte, die im Rahmen des FISA erlangt worden waren, endete mit einem Fehlurteil. Ein zweiter Prozess, bei dem ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter anonym aussagen durfte, führte zu einer weithin verurteilten Verurteilung.

Im Jahr 2015 stellte ich beim FBI Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act) über eine Reihe von palästinensischen Interessenvertretungsgruppen. Trotz gegenteiliger Beweise leugnete das FBI, dass es Akten über irgendeine dieser Gruppen führte, mit einer Ausnahme: der gewaltfreien Organisation für direkte Aktionen International Solidarity Movement (ISM). Obwohl das FBI zugab, dass es über Akten verfügte, vergrub es meinen Antrag in einem bürokratischen Schlupfloch, bis ich schließlich eine Klage einreichte, um die Freigabe der Akten zu erzwingen. Die freigegebenen Dokumente bildeten die Grundlage für einen Artikel, den ich 2020 für The Intercept schrieb.

Die Dokumente enthüllten mindestens zwei größere Ermittlungen gegen ISM. Die erste war eine Untersuchung zum inländischen Terrorismus, die sich auf einen möglichen Verstoß der ISM gegen das Neutralitätsgesetz stützte, ein Gesetz, das auf Präsident George Washington zurückgeht. Aus den Dokumenten geht hervor, dass das FBI alles daran setzte zu beweisen, dass die gewaltlose Palästina-Solidaritätsgruppe entweder Anarchisten waren oder mit Anarchisten in Verbindung standen. In seiner Begründung für die Ermittlungen erwähnte das FBI, die Gruppe habe „antikapitalistische, antiglobale“ Überzeugungen – ein Wiederkäuen der FBI-Definition von „anarchistischen Extremisten“ für den nationalen Terrorismus. Trotz einer landesweiten Untersuchung legte das FBI nie Beweise vor, die zu einer strafrechtlichen Verfolgung geführt hätten.

Die zweite Untersuchung wurde nach den weitaus lockereren nationalen Sicherheitsrichtlinien des FBI durchgeführt und konzentrierte sich auf zwei Personen. Die FBI-Untersuchung wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt und ergab, dass die beiden Aktivisten ausschließlich politische Äußerungen tätigten.

Die Verfolgung der GUPS, der Los Angeles 8, der Holy Land Foundation und der ISM durch das FBI ist keineswegs der endgültige Bericht über die Überwachung von Palästina-Unterstützern durch das FBI. Aber sie sind einige der verblüffendsten Beispiele dafür, wie das FBI die Bemühungen, den internationalen Terrorismus zu vereiteln, manipuliert hat, um innenpolitische Äußerungen über Palästina auszuspionieren und humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk zu kriminalisieren. Da das derzeitige Massaker in Gaza eskaliert und die US-Unterstützer ihre Angriffe auf einheimische palästinensische Unterstützer verstärken, sollten wir uns Sorgen machen, dass das FBI wieder seine alten Tricks anwenden wird. Übersetzt mit Deepl.com



