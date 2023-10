NETANJAHU IST AM ENDE Seymour Hersh

‚NETANYAHU IS FINISHED‘ The Bibi doctrine-his belief that he could control Hamas-compromised Israeli security and has now begat a bloody war



WUNSCHHAFTES DENKEN: Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während der Generalversammlung der Vereinten Nationen letzten Monat in New York City zu den Staats- und Regierungschefs der Welt. / Foto: Spencer Platt/Getty Images.

NETANJAHU IST AM ENDE

Die Bibi-Doktrin – sein Glaube, er könne die Hamas kontrollieren – hat die israelische Sicherheit gefährdet und nun einen blutigen Krieg ausgelöst

Seymour Hersh

12.Oktober 2023

Vor Jahrzehnten habe ich drei Jahre lang an The Samson Option (1991) geschrieben, einem Exposé über die unausgesprochene Politik amerikanischer Präsidenten, die bis zu Dwight Eisenhower zurückreichen, wegzuschauen, als Israel mit dem Bau einer Atombombe begann. Es ging in dem Buch nicht darum, ob Israel nach dem Holocaust im Recht war oder nicht. Mir ging es darum, dass das, was Amerika tat, in der gesamten Dritten Welt, wie sie damals genannt wurde, bekannt war, und dass unsere Doppelzüngigkeit unsere Besorgnis über die Verbreitung von Atomwaffen zu einem weiteren Beispiel für amerikanische Heuchelei machte. Seitdem haben andere weitaus umfassendere Studien durchgeführt, da einige der am strengsten geheimen israelischen und US-amerikanischen Dokumente öffentlich geworden sind.

Ich habe mich entschieden, nicht nach Israel zu reisen, um dort zu recherchieren, da ich befürchtete, mit dem israelischen Gesetz zur nationalen Sicherheit in Konflikt zu geraten. Aber ich fand im Ausland lebende Israelis, die an dem Geheimprojekt gearbeitet hatten und bereit waren, mit mir zu sprechen, sobald ich angab, dass ich über Informationen aus amerikanischen Geheimdienstakten verfügte. Diejenigen, die an diesem streng geheimen Material gearbeitet haben, sind Israel gegenüber loyal geblieben, und einige von ihnen wurden zu lebenslangen Freunden von mir. Sie blieben auch in engem Kontakt mit ehemaligen Kollegen, die in Israel geblieben sind.

Dies ist ein Bericht über die schrecklichen Ereignisse der letzten Woche in Israel aus der Sicht eines Veteranen des israelischen nationalen Sicherheitsapparates mit Insiderwissen über die jüngsten Ereignisse. Weiterlesen bei seymourhersh.substack.com

