Der Eingang des Verwaltungssitzes der Max-Planck-Gesellschaft in München, Deutschland, am 19. Mai 2007 [Maximilian Dörrbecker/CC via Wikipedia]

Die Max-Planck-Gesellschaft muss ihre bedingungslose Unterstützung für Israel beenden

Ein offener Brief von Mitarbeitern fordert die MPS auf, ihre Haltung zu Israel angesichts der israelischen Völkermordaktionen zu überdenken.

Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft

Eine Gruppe von MPS-Wissenschaftlern, die mit der Reaktion der Gesellschaft auf den Konflikt in Israel-Palästina nicht einverstanden sind.

24 Mär 2024

Wir, eine bunt gemischte Gruppe von Mitarbeitern der Max-Planck-Gesellschaft (MPS), Deutschlands führender Forschungseinrichtung, schreiben diesen Brief, um unsere Missbilligung über die Haltung unseres Arbeitgebers zu Israel-Palästina auszudrücken und eine ernsthafte Änderung des Diskurses über Israel-Palästina sowohl innerhalb der MPS als auch in Deutschland als Ganzes zu fordern.

Am 11. Oktober veröffentlichte die MPS eine „Erklärung zu den Terroranschlägen gegen Israel“, die mit einer Verurteilung der „schrecklichen Anschläge der Hamas gegen Israel auf das Schärfste“ begann.

Sie drückte weiterhin ihre Solidarität mit Israel, ihre Trauer um die israelischen und anderen Todesopfer sowie ihr Mitgefühl mit den betroffenen Familien, Freunden und Angehörigen aus. Er beklagte, dass Studenten, junge Wissenschaftler und andere Mitarbeiter von Universitäten und Forschungseinrichtungen „als Reservisten einberufen“ würden, und bekräftigte die Verpflichtung, „enge wissenschaftliche und persönliche Beziehungen“ zu Forschungseinrichtungen in Israel aufrechtzuerhalten und diese Verbindungen zu nutzen, um „die Unterstützung zu erweitern, wo immer dies möglich ist“.

Der einzige Satz, in dem die Palästinenser erwähnt wurden, war einer, der die Verantwortung für ihr „unsägliches Leid“ nicht Israel oder der israelischen Armee, sondern der Hamas zuschrieb.

Diese Erklärung kam bei zahlreichen Mitarbeitern der MPS nicht gut an, ebenso wenig wie nachfolgende Erklärungen und Maßnahmen der MPS in den letzten sechs Monaten.

Im November besuchte der Präsident des MPS, Patrick Cramer, Israel und das Weizmann Institute of Science und brachte seine Unterstützung für israelische Forscher zum Ausdruck, übte aber keine Kritik an den Aktionen der israelischen Armee in Gaza. Im Dezember gab das MPS bekannt, dass es eine Million Euro (1,1 Millionen Dollar) für die deutsch-israelische Forschungskooperation bereitstellen wird. Das Programm soll dazu beitragen, „Israels weltweit führende wissenschaftliche Gemeinschaft während der aktuellen Krise zu stabilisieren“.

Die Art und Weise, wie das Programm der Öffentlichkeit präsentiert wurde, spiegelt die Auffassung der MPS-Führung wider, dass es nur ein Opfer gibt, das unterstützt werden muss – die israelische Forschungsgemeinschaft, die angeblich schwer unter den Folgen „des Hamas-Angriffs auf Israel“ leidet – was bedeutet, dass nur die israelische Forschungsgemeinschaft unter dem unerbittlichen Krieg leidet, den Israel gegen Gaza führt. Warum deutsche Steuergelder ausgegeben werden sollen, um eine Forschungsgemeinschaft zu stabilisieren, die unter den Handlungen ihrer eigenen Regierung leidet, bleibt für uns unerklärlich.

Andererseits wurde kein einziger Euro oder auch nur ein Wort dafür ausgegeben, den wissenschaftlichen Gemeinschaften in Gaza und im Westjordanland, die die Hauptopfer des israelischen Krieges und der gewaltsamen Besatzungspolitik sind, in irgendeiner Weise zu helfen. Laut einer Erklärung des Euro-Med Human Rights Monitor hat die israelische Armee im Rahmen ihres völkermörderischen Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen 94 Universitätsprofessoren, Hunderte von Lehrern und Tausende von Studenten getötet“.

Im Februar erschien in der deutschen Zeitung Die Welt ein Artikel, in dem der renommierte libanesisch-australische Wissenschaftler Ghassan Hage angegriffen wurde, der am Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie arbeitet, das zur MPS gehört. Wenige Tage später gab die MPS bekannt, dass sie ihn wegen „Äußerungen, die mit den Grundwerten der Max-Planck-Gesellschaft unvereinbar sind“, entlassen werde. Hage hatte sich in seinen Online-Posts kritisch über Israel geäußert.

Aus Protest gegen Hages Entlassung wurde ein offener Brief von Max-Planck-Forschern in Umlauf gebracht, in dem die Rücknahme dieser Entscheidung gefordert wird. Wir unterstützen den Brief und stellen uns auch hinter eine frühere Erklärung von Kollegen, die am 17. Dezember veröffentlicht wurde. Darin kritisieren sie die Haltung der MPS zu Israel-Palästina und fordern sie auf, ihre Position der bedingungslosen Unterstützung Israels und seiner akademischen Einrichtungen in ihrer Gesamtheit zu überdenken.

Die Ereignisse der letzten Monate haben voll und ganz bestätigt, dass ein solches Überdenken absolut notwendig ist. Insbesondere als Mitglieder der MPS sollten wir die wahllose Tötung von Zivilisten, die massive Zerstörung der zivilen Infrastruktur und die nahezu vollständige Verweigerung der humanitären Bedingungen für die Palästinenser in Gaza nicht unterstützen.

In seiner Erklärung vom 26. Januar hat der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel verpflichtet, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um das zivile Leben in Gaza zu schützen, die Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen und angemessener humanitärer Hilfe zu gewährleisten und alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zum Völkermord und zu entsprechenden Handlungen zu verhindern. Nichts von alledem ist bis heute geschehen. Im Gegenteil, Israel setzt seinen unmenschlichen Vernichtungsfeldzug in Gaza ohne Scham fort.

Die Beteiligung von Wissenschaftlern der Vorgängerorganisation der MPS, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, am Holocaust verpflichtet uns, gemeinsam gegen alle Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Möglichkeit eines Völkermordes einzutreten: „Nie wieder“ muss „Nie wieder jetzt“ sein. Als Erben dieses Vermächtnisses haben wir vier klare Forderungen für eine rasche Änderung der Position der MPS zu Israel-Palästina:

Um die Vorgabe des IGH zu erfüllen, alles zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen, fordern wir, dass die MPS einen vollständigen, bedingungslosen und sofortigen Waffenstillstand fordert.

Wir fordern, dass die MPS eine klare öffentliche Haltung gegen die langjährige israelische Besatzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems und die Gewalt gegen das palästinensische Volk einnimmt.

Wir fordern, dass die MPS denselben Betrag, der für das Israel-Programm vorgesehen ist, für den Wiederaufbau wissenschaftlicher Einrichtungen in Gaza bereitstellt. Dies ist umso wichtiger, als alle Universitäten in Gaza inzwischen völlig zerstört sind.

Schließlich fordern wir eine öffentliche Erklärung des MPS darüber, ob – und wenn ja, auf welche Weise – es mit seinen akademischen Partnern in Israel an Dual-Use-Forschung beteiligt war und ist, d.h. an Forschung, die sowohl für friedliche als auch für militärische Zwecke genutzt werden kann.

Jede Fortsetzung der einseitigen und bedingungslosen Unterstützung israelischer akademischer Einrichtungen durch die MPS droht die MPS und alle ihre Mitglieder zu Mitschuldigen an den Verbrechen Israels in Gaza zu machen. Dies lehnen wir kategorisch ab.

Zusätzlich zu diesen unmittelbaren Fragen der Moral, des Rechts und der Gerechtigkeit möchten wir als Wissenschaftler der MPS einige relevante und längst überfällige Fragen von politischer und akademischer Relevanz aufwerfen:

Welche Auswirkungen hat der Ausschluss der Palästinenser von der Artikulation der historischen Beziehung der MPS zum Staat Israel?

Wie hat die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern in Israel, nicht aber in Palästina, den Inhalt und die Konturen der produzierten wissenschaftlichen Erkenntnisse geprägt?

Wie ist diese Zusammenarbeit mit der Entstehung struktureller Gewalt gegen Palästinenser verwoben, sei es in Israel, im Gazastreifen oder im Westjordanland und Ostjerusalem?

Fühlt sich die MPS in einem Umfeld öffentlicher Zensur und Verunglimpfung abweichender Stimmen zu diesem Thema in Deutschland – was uns dazu bewogen hat, diesen Brief nicht mit unseren individuellen Namen zu unterzeichnen – nicht verpflichtet, einen offenen und kritischen Dialog über Palästina-Israel zu fördern und aktiv einzufordern, innerhalb der Organisation und, was noch wichtiger ist, in der breiteren deutschen Öffentlichkeit?

Wie können wir, eine große Gruppe von in Deutschland lebenden, international vielfältigen Wissenschaftlern, dazu beitragen, Brücken zu bauen, nicht nur zwischen Deutschland und dem Staat Israel, sondern auch zu Palästina, und so eine friedlichere und gerechtere Zukunft zu fördern?

Diese und andere Fragen müssen sowohl innerhalb der MPS als auch in der gesamten akademischen Gemeinschaft in Deutschland und in der Welt dringend objektiv und kritisch diskutiert werden, wenn weitere schreckliche Gewaltausbrüche und unsere Mitschuld daran in Zukunft verhindert werden sollen.



