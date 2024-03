A volunteer doctor in Gaza faces her patients‘ traumas along with her own I am in my final year in medical school and have seen hundreds of critical cases as a volunteer doctor during Israel’s genocidal assault on Gaza. The traumas I have seen in my patients are no different from those I have experienced myself.

Ärzte versorgen verletzte Palästinenser, darunter auch Kinder, im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir El-Balah nach einem israelischen Angriff am 25. März 2024. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Eine freiwillige Ärztin in Gaza sieht sich mit den Traumata ihrer Patienten ebenso konfrontiert wie mit ihren eigenen

Von Nada Almadhoun

März 26, 2024

Am 1. Januar 2024, während Menschen auf der ganzen Welt das neue Jahr feierten, drückten die Menschen im Gazastreifen ihre Dankbarkeit gegenüber Gott aus, dass wir nach 88 Tagen ununterbrochener Aggression und langen Tagen verheerender Massaker noch am Leben sind.

Ich erlebe gerade den sechsten oder siebten Angriff in meinem Leben. Es waren so viele, dass ich aufgehört habe, sie zu zählen. Auf jeden Fall ist dieser letzte Angriff etwas ganz Besonderes. Es ist der wütendste Angriff, den ich bisher überlebt habe, und ich hoffe, dass ich ihn auch weiterhin überleben werde.

In der zweiten Woche des Angriffs verließ ich mein Haus und habe es nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob es zerstört wurde oder nicht, denn aus dem Gebiet, in dem ich gewohnt habe und das von den israelischen Streitkräften eingenommen wurde, gibt es keine Berichte mehr. Der Presse ist es nicht erlaubt, in Gebiete einzudringen, in die israelische Panzer eingedrungen sind, und sie hätte keine Sicherheit, wenn sie trotzdem hineinginge. In dieser Situation wurde mir endlich klar, was das alte Sprichwort „Home Sweet Home“ bedeutet.

Zwei Wochen später begann ich, da ich mich in meinem letzten Jahr als Medizinstudent befinde, als freiwilliger Arzt im Nasser Medical Complex zu arbeiten. Ich sah Hunderte von Krisenfällen. Eines Tages traf ich plötzlich meine alte Kommilitonin Lina, die als Kriegsopfer im Krankenhaus lag. Ihr Haus war mit der Familie darin zerstört worden. Sie wurde in das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza eingeliefert, wo sie mehrere Verletzungen erlitt, darunter einen vorübergehenden Gedächtnisverlust, den sie aber nach zwei Wochen wiedererlangte. Die größte Verletzung betraf ihr Rückenmark, was ihr das Gehen erschwerte.

Eine der Patientinnen, mit denen ich zu tun hatte, Reema, war erst zehn Jahre alt, aber ihre kindliche Unschuld wurde ihr durch ein Feuer geraubt. Sie befand sich in ihrem Haus, während sie ruhig schlief. Plötzlich stand sie in Flammen, weil im Nachbarhaus eine Bombe eingeschlagen war. Zuerst war ich erschrocken über das verbrannte Fleisch und die wütenden roten Striemen. Jedes Mal, wenn ich sie zu einem Nachsorgetermin sehe, stellt sie dieselbe Frage: „Wann wird mein Gesicht wieder normal sein?“ Sie hallt unbeantwortet in meinem eigenen Kopf wider.

Ich wünschte, ich könnte mir ein Bild von der Zukunft machen, aber der Spiegel weigert sich, freundlich zu sein. Bei jedem Besuch ist es derselbe Tanz aus Hoffnung und harter Wahrheit.

Ein anderer Patient, mit dem ich zu tun hatte, war Emad, ein verheirateter Mann in den Dreißigern. Er war der fürsorgliche Vater von zwei unschuldigen Töchtern. Einst war er ein Titan des Baugewerbes, doch nun war er an die sterilen weißen Wände des Krankenhauses gefesselt. Sein Haus wurde zerbombt und stürzte auf ihn ein. Das hatte nicht nur Spuren an seinem Körper hinterlassen – eine verstümmelte Symphonie aus gebrochenen Knochen und zerbrochenen Träumen – sondern auch an seinem Geist.

Die Hemiparalyse (einseitige Muskelschwäche), eine grausame Fügung des Schicksals, hat ihn an den Rollstuhl gefesselt und das einst dröhnende Lachen, das sein Zuhause erfüllte, zum Schweigen gebracht. Sein Geist ist ein ständiges Schlachtfeld, gefangen zwischen der großen Liebe zu seiner Familie und der erstickenden Angst vor der Zukunft. Würde er, der Versorger, der Fels in der Brandung, zu einer Last werden?

Der Angriff lehrte mich, was es bedeutet, plötzlich von geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen. Während des Anschlags zogen meine Familie und ich mit meinem Onkel in eine Wohnung, die als sicher galt. Mein Onkel hatte eine Tochter, Tala, und wir spielten während des Anschlags täglich Karten, um unseren Stress abzubauen. Eines Tages sagte ich Tala, dass ich sie nach den Kämpfen vermissen würde, da wir nicht mehr zusammen leben würden. Einen Monat später wurde Tala wegen einer Vergiftung durch weißen Phosphor, den die israelische Armee eingesetzt hatte, in die Intensivstation eingeliefert. An den Folgen dieser Vergiftung starb Tala. Damit hätte ich nie gerechnet, und ich werde sie für immer vermissen.

Dieser Angriff war verheerend und hat sich auf alle Aspekte meines Lebens ausgewirkt. Ich vermisse mein Haus und kann den Moment nicht abwarten, in dem ich es wiedersehen kann. Ich habe meine Universität verloren, die durch die israelischen Angriffe zerstört wurde. Ich habe meinen Traum verloren, denn ich sollte dieses Jahr meinen Abschluss machen, um offiziell Ärztin zu werden. Meine Kollegen und ich haben uns auf den Abschluss vorbereitet, aber Israel hat es unmöglich gemacht. Ich habe Familienmitglieder verloren, die mir nahe standen.

Zurzeit habe ich nur einen Traum: den Massakern ein Ende zu setzen und den Palästinensern ein Leben zu ermöglichen, ohne die Angst zu haben, jeden Tag bombardiert zu werden.

Eine Version dieser Geschichte wurde zuerst von We Are Not Numbers am 12. März 2024 veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

