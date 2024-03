Turkish official conveys ‚great sorrow‘ over deadly house fire in Germany Fire at 4-story house in western Germany’s Solingen city claimed lives of 4 people, local authorities say.

Türkischer Beamter drückt „großes Bedauern“ über tödlichen Hausbrand in Deutschland aus

26. März 2024

Das Feuer in einem vierstöckigen Haus in der westdeutschen Stadt Solingen hat nach Angaben der örtlichen Behörden vier Menschenleben gefordert.

Der Chefberater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerte „große Trauer“ über den Tod von vier Mitgliedern einer türkisch-bulgarischen Einwandererfamilie in Westdeutschland, darunter zwei Kinder, bei einem Hausbrand.

„Ich habe mit großer Trauer erfahren, dass vier Menschen aus derselben Familie, darunter zwei Kinder, bei dem Brand in Solingen ihr Leben verloren haben und viele andere verletzt wurden“, sagte Akif Cagatay Kilic am Dienstag auf X nach dem Vorfall, der sich am Montag ereignet hatte.

Kilic nannte den Brand „eine Reminiszenz an das Solinger Massaker von 1993“ und forderte die deutschen Behörden auf, den Vorfall in all seinen Aspekten zu untersuchen.

Er bezog sich dabei auf einen rassistischen Anschlag, bei dem das Haus einer türkischen Einwandererfamilie am 29. Mai 1993 von vier Rechtsextremisten in Brand gesetzt wurde, die später verhaftet und zu 10-15 Jahren Gefängnis verurteilt wurden.

Kilic sprach den Verstorbenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung.

Ermittlungen sind im Gange

Vier Mitglieder einer türkisch-bulgarischen Einwandererfamilie wurden am Montag Opfer eines Hausbrandes in der deutschen Stadt Solingen, so die Behörden.

Das türkische Generalkonsulat in Düsseldorf drückte in einer Beileidsbekundung in den sozialen Medien seine tiefe Trauer über den Verlust von Menschenleben unter den Gemeindemitgliedern aus und wünschte allen Verletzten eine rasche Genesung.

„Wir hoffen aufrichtig, dass die wahre Natur dieses Feuers so schnell wie möglich untersucht und geklärt werden kann. Zu diesem Zweck wird unser Generalkonsulat weiterhin mit den zuständigen Behörden in Kontakt bleiben“, hieß es.

Bei dem Feuer in einem vierstöckigen Haus in Solingen, Westdeutschland, kamen am Montag ein Mann, seine Frau und ihre beiden Kinder ums Leben, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Die Identität der Opfer wurde nicht sofort bekannt gegeben, aber ihre Nachbarn sagten lokalen Medien, dass es sich um bulgarische Staatsbürger türkischer Herkunft handelte.

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in den frühen Morgenstunden im ersten Stock aus und geriet schnell außer Kontrolle. Man vermutet, dass die Opfer in einem der oberen Stockwerke gefangen waren, als die Holztreppe des veralteten Gebäudes in Flammen aufging.

Mindestens 21 Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet, neun wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei davon in kritischem Zustand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach sagte am Montag, die Polizei ermittle in Zusammenarbeit mit anderen Landesbehörden.

„Ich bitte Sie, die weiteren Ermittlungen abzuwarten. Meiner Meinung nach sollte sich jeder in diesem Moment von Spekulationen fernhalten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft tun alles, was getan werden muss“, sagte er vor Reportern.

