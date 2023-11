The masterful propaganda of ‚deadliest day for Jews since the Holocaust‘ Israel and its supporters are engaging in Holocaust revisionism to justify its genocidal attack on Gaza.

Der Ständige Vertreter Israels, Gilad Erdan, trägt bei der UNO einen gelben Stern. (Foto: Screenshot aus einem Video auf dem Youtube-Kanal von The Telegraph)



Israel und seine Unterstützer betreiben Holocaust-Revisionismus, um ihren völkermörderischen Angriff auf Gaza zu rechtfertigen.

Die meisterhafte Propaganda des „tödlichsten Tages für Juden seit dem Holocaust

Von Tom Suarez

26. November 2023

Der 7. Oktober 2023 war ein tödlicher Tag für die Menschen auf der israelischen Seite der Waffenstillstandslinie mit Gaza. Die meisten Todesopfer waren Israelis (einige waren ausländische Arbeiter), und alle Israelis waren vermutlich Juden. Ob der 7. Oktober, wie der viel zitierte Satz besagt, „der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust“ war, ist umstritten; aber gehen wir davon aus, dass er es war, auch wenn die offizielle Zahl von 1.200 weder zwischen Zivilisten und Soldaten noch zwischen den von der Hamas und den von den IDF bei ihrer verpfuschten Rettungsaktion getöteten Zivilisten unterscheidet.

Das Problem mit dieser Formulierung ist nicht die Statistik. Das Problem besteht vielmehr darin, dass die äußere Botschaft dieses Klagelieds lediglich ein trojanisches Pferd für eine mächtige Propaganda ist, die sich dahinter verbirgt.

Seit 75 Jahren arbeitet der israelische Staat darauf hin, so viele Nicht-Juden wie möglich vom Fluss bis zum Meer zu entfernen und alle verbleibenden Nicht-Juden der Apartheid zu unterwerfen. Das ist der so genannte „Konflikt“, ungekürzt. Da dies aber in der modernen Welt inakzeptabel ist, muss Israel ständig die Realität verdrehen, eine Aufgabe, die die versteckten Botschaften des „tödlichsten Tages seit dem Holocaust“ glänzend erfüllen.

Durch die Berufung auf den Holocaust und die Identität der Opfer als Juden wird unterschwellig, aber wirkungsvoll die Lüge gestärkt, dass Palästinenser Israelis feindlich gesinnt sind, weil sie Juden sind, und dass der Bruch der Belagerung durch die Hamas am 7. Oktober auf Antisemitismus zurückzuführen ist. Und sie lenkt von dem eigentlichen Verbrechen ab – dass Israel den Gazastreifen in ein Konzentrationslager für Nicht-Juden verwandelt hat.

Nein – die Hamas wollte Israelis entführen, weil sie keine konventionellen Mittel zur Selbstverteidigung hatte und Geiseln das einzige Verhandlungsobjekt waren, das sie ergreifen konnte. Damit soll weder verteidigt noch verurteilt werden, was die Hamas getan hat, und es soll auch nicht versucht werden, die Fakten der Gräueltaten von der Fiktion zu trennen. Vielmehr geht es darum, dass die Behauptung „der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust“ eine zynische Ausnutzung dieser Todesfälle ist, um den Staat zu stärken, der letztlich die Ursache für all die Gewalt ist.

Der Verweis auf den Holocaust ist die Fortsetzung einer zionistischen Entmenschlichungstaktik, die bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückreicht: die systematische Übertragung der Naziidentität auf die Palästinenser. Im Jahr 1948 diente dies dem Zionismus dazu, das Gewissen der jüdischen Überlebenden des Krieges zu beruhigen, die, nachdem sie den Holocaust überlebt hatten, nun als Hagana-Mitglieder in Palästina die Dörfer anderer Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit verwüsteten.

Die heutigen Propagandisten gehen noch weiter – wir hören immer öfter, dass die Hamas nicht nur genauso schlimm ist wie die Nazis, sondern schlimmer.

Die heutigen Propagandisten gehen noch weiter – wir hören immer öfter, dass die Hamas nicht nur so schlimm wie die Nazis ist, sondern noch schlimmer. Der Grund dafür? Die Nazis, so dieser Holocaust-Revisionismus, betrachteten ihre Verbrechen als Verbrechen, während die Hamas ihre Verbrechen nicht als solche betrachtet. Die Hamas, so das Argument, ist wie die Nazis, nur ohne den angeblichen moralischen Kompass der Nazis.

Diese taktische Übertragung der Nazi-Identität auf die Palästinenser zeigt sich auch in dem israelischen Indoktrinationslied für Kinder, das nach dem 7. Oktober produziert wurde und in dem die Palästinenser und insbesondere die Menschen in Gaza als „Hakenkreuzträger“ bezeichnet werden. Damit der Zionismus sein ultimatives Ziel eines „rassisch reinen“ Staates erreichen kann, müssen die israelischen Massen die Palästinenser als untermenschliche Erben der Nazis sehen, und diese Indoktrination beginnt am besten schon bei Kindern.

Der „tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust“ hat eine letzte, zynische Ironie. Das an den Gazastreifen angrenzende Land, auf das die Hamas-Kämpfer segelten, gehört nach der UN-Teilung eigentlich zu Palästina, aber Israel hat es 1948 beschlagnahmt und seine Bevölkerung nach Gaza gezwungen – deren Nachkommen jetzt massakriert werden. Die Opfer waren also jüdisch, denn Israel hatte das Land von Nicht-Juden ethnisch gesäubert und mit jüdischen Siedlern besetzt.

Der Zionismus hat die Juden in ihren dunkelsten Tagen im Stich gelassen, indem er seine politischen Interessen konsequent über ihr Überleben und ihre Emanzipation stellte. Er hat es nicht nur versäumt, einen sicheren Zufluchtsort außerhalb Palästinas zu schaffen, sondern ihn sogar gewaltsam blockiert. Doch der israelische Staat vergeudet nun das Gedenken an die Opfer der Nazis, um seine eigenen Rassenverbrechen zu stärken, eine Taktik, für die der „tödlichste Tag seither“ ein besonders zynisches Beispiel ist. In diesen Worten verbirgt sich: „Wir, Israel, sind das moralische Gewicht des Holocaust, und diejenigen, die uns herausfordern, sind die Erben der Nazis.“

Übersetzt mit Deepl.com

Thomas Suárez ist ein in London lebender Geschichtsforscher sowie ein an der Juilliard School ausgebildeter Violinist und Komponist. Der ehemalige Bewohner des Westjordanlands hat drei Bücher über die Geschichte der Kartografie und vier über Palästina veröffentlicht, zuletzt „Palestine Hijacked – how Zionism forged an apartheid state from river to sea“.



