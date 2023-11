Israel deports human rights defender documenting Palestinian home demolitions Alison Russell was detained by Israeli forces while documenting home demolitions in Masafer Yatta in the occupied West Bank. She was deported following a perfunctory hearing where Israeli police accused her of „supporting terrorism.“



Alison Russell (Foto: Internationale Solidaritätsbewegung)

Israel deportiert Menschenrechtsverteidigerin, die den Abriss palästinensischer Häuser dokumentiert

Alison Russell wurde von israelischen Streitkräften festgenommen, als sie den Abriss von Häusern in Masafer Yatta im besetzten Westjordanland dokumentierte. Nach einer oberflächlichen Anhörung, bei der die israelische Polizei sie der „Unterstützung des Terrorismus“ beschuldigte, wurde sie abgeschoben.

Von der Internationalen Solidaritätsbewegung

26. November 2023

Alison Russell, eine in Schottland geborene belgische Staatsbürgerin und Menschenrechtsverteidigerin, wurde von den israelischen Besatzungsbehörden festgenommen, als sie den Abriss eines Hauses in Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Bergen im besetzten Westjordanland dokumentierte.

Sie wurde nach einem sehr oberflächlichen Verfahren vor dem Jerusalemer Magistratsgericht deportiert. Die israelische Polizei behauptete in einer öffentlichen Erklärung, Alison habe „eine terroristische Organisation unterstützt“. Ihr Anwalt wies darauf hin, dass diese Behauptung jeder Grundlage entbehrt. Dennoch fällte der vorsitzende Richter ein Urteil in feuriger nationalistischer Rhetorik: „Der Hamas-Terror hat viele Gesichter. Es gibt verschiedene Arten von Terroristen. Einige Terroristen schwingen Gewehre und Bomben, während andere eine Computertastatur benutzen“.

Die Menschenrechtsverteidigerin wurde zum Ben-Gurion-Flughafen gebracht, abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt. Itamar Ben-Gvir, der mit Kahane verbundene Polizeiminister der Netanjahu-Regierung, gab eine persönliche Erklärung ab, in der er „die Abschiebung der belgischen Terroristin, die die Hamas-Nazis unterstützt hatte“, feierte und „der Polizei von Judäa und Samaria zu ihrer guten Arbeit gratulierte“.

In den letzten anderthalb Monaten ist der Vorwurf, ein „Unterstützer einer terroristischen Organisation“ zu sein, zum Vorwand für eine umfassende Kampagne der politischen Verfolgung gegen jeden geworden, der es wagt, gegen den sich entfaltenden Völkermord in Gaza zu protestieren. Davon betroffen sind Palästinenser, die die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, und israelische Juden, wie der Lehrer Meir Baruchin, der aufgrund völlig unbegründeter Anschuldigungen fast eine Woche lang festgehalten wurde. Im Gazastreifen wird bei denselben Anschuldigungen ein weitaus brutaleres Verfahren angewandt. Ein Journalist oder politischer Aktivist aus dem Gazastreifen, der der „Unterstützung der Hamas“ beschuldigt wird, muss damit rechnen, dass seine Familie von einer Rakete eines israelischen Kampfflugzeugs ins Visier genommen wird bzw. genommen werden kann. Dies war zum Beispiel das Schicksal von Ahmed Abu Artema und unzähligen anderen palästinensischen Aktivisten und Journalisten.

Heutzutage genügt es in Israel, Trauer und Schmerz über die Tötung von Kindern bei der Bombardierung des Gazastreifens zu äußern, um wegen „Unterstützung des Terrorismus“ angeklagt zu werden. Staatsanwalt Amit Isman hat diese Verhaftungen scharf kritisiert, aber die israelische Polizei, die von Ben-Gvir kontrolliert wird, führt solche Verhaftungen weiterhin durch.

Im Fall der Menschenrechtsverteidigerin Alison Russell verschleiern die weit hergeholten Vorwürfe der „Unterstützung des Terrorismus“ oder des „Tastaturterrorismus“ den wahren Grund für ihre Inhaftierung und Abschiebung. Vor Gericht behauptete der Staat, sie habe „die Aktivitäten der IDF-Truppen mehrfach gestört, wann immer sie mit ihnen in Kontakt kam“. In der Tat ist es für die Truppen höchst beunruhigend, wenn Beobachter und Zeugen von außen anwesend sind, wenn Unterdrückungshandlungen stattfinden, die oft eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen.

Nicht umsonst konfiszieren die Soldaten regelmäßig die Mobiltelefone von Aktivisten und sogar das Filmmaterial internationaler Fernsehteams. Alison, wie auch die anderen Menschenrechtsaktivisten, die aus der ganzen Welt kommen, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk in dieser schwierigen Zeit zum Ausdruck zu bringen, kämpfen gemeinsam mit den israelischen Menschen mit Gewissen gegen die Welle der ethnischen Säuberung, die im gesamten Westjordanland unter dem Deckmantel des Krieges in Gaza stattfindet.

Die Hirtengemeinschaften, der schwächste Teil der palästinensischen Gesellschaft, sind zum Ziel eines brutalen Angriffs der fanatischen Siedlermilizen geworden, und bereits sechzehn solcher Gemeinschaften wurden unter gewalttätigen Angriffen und ausdrücklichen Morddrohungen gezwungen, ihr Land zu verlassen.

Die winzigen Dörfer in Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Hügeln werden von Siedlern auf der einen Seite und der Armee auf der anderen Seite angegriffen: Die Siedler greifen die Dörfer an, zerstören alles, was ihnen in die Hände fällt, und bedrohen ganze Gemeinden mit Mord, und bei diesen kriminellen Handlungen genießen sie völlige Immunität gegenüber Polizei und Armee. Die Armee ihrerseits kommt, um die Häuser der Dorfbewohner zu zerstören, Häuser, die vom Obersten Gerichtshof als „illegal“ erklärt wurden. Alison wurde festgenommen und abgeschoben, als sie versuchte, die Zerstörung eines dieser Häuser zu dokumentieren.

Die Polizei teilte mit, dass gegen Alison ein „Abschiebungsbefehl aus Israel“ ausgestellt wurde, sowie ein Erlass, der sie „künftig an der Einreise nach Israel hindert“. Wir möchten betonen, dass Alison niemals „nach Israel einreisen“ wollte. Sie wollte auf ausdrückliche Einladung der palästinensischen Bewohner in das von Israel besetzte Westjordanland kommen, um dort Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und einzugreifen und eine andauernde Nakba zu verhindern.

Alison selbst sagt: „Die UNO, die gegründet wurde, als die Welt noch sagte ‚Nie wieder Faschismus‘, hat Palästina aufgegeben. Aber gerade jetzt, genau hier, in einer winzigen Ecke Palästinas, gibt es ein Dutzend Dörfer, die direkt und unmittelbar bedroht sind. Wenn es der Handvoll entschlossener Menschen, die hier sind, gelingt, eine Gruppe zu organisieren, die in den Dörfern schläft, verzögern wir ihre Vertreibung… Ich bin hier, weil ich wirklich glaube, dass unsere Aktion effektiv ist. Bitte macht sie noch effektiver, indem ihr euch ebenfalls beteiligt.“

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …