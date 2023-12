Die moralischen Folgen des Gazakrieges von Hugh J Curran

The Moral Consequences of Gazan War Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThe moral high ground has been lost by Israel in the Gaza onslaught while it attempts to avenge the Hamas attacks on Oct 7. The leaders of the Knesset seem convinced that the slaughter of 15,000 civilians is justified and that there […]

Die moralischen Folgen des Gazakrieges

in Palästina

von Hugh J Curran

7. Dezember 2023

Israel hat beim Angriff auf Gaza die moralische Überlegenheit verloren, während es versucht, die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober zu rächen. Die Führer der Knesset scheinen davon überzeugt zu sein, dass das Abschlachten von 15.000 Zivilisten gerechtfertigt ist und dass es keine moralischen Konsequenzen geben wird. Beruht diese Haltung auf einer alten biblischen Geschichte über die Amalekiter, die zum Feind Israels wurden? „Gott befiehlt Saul, die Amalekiter zu vernichten, indem er Mann, Frau, Säugling und Kleinkind tötet.“ Diese Art von Rache ist äußerst primitiv, aber Netanjahu wurde mit den Worten zitiert, Israel brauche eine Antwort der Amalekiter, ob dies nun metaphorisch gemeint ist oder nicht, die Bombardierung des Gazastreifens ist ein primitiver Akt mutwilliger Zerstörung in einem Ausmaß, das an den Zweiten Weltkrieg erinnert.

Die Amerikaner sollten sich die Frage stellen, warum Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe von den USA erhält und weitere 14 Millionen Dollar von der Regierung Biden versprochen wurden. Dies geschieht, während eine Million Amerikaner obdachlos sind und viele weitere an der Armutsgrenze leben? Warum unterstützt Amerika unter diesen Umständen die Zerstörung des Gazastreifens, die erzwungene Obdachlosigkeit von Zehntausenden und im Westjordanland die fortgesetzte Enteignung palästinensischen Landes durch israelische Siedler? Amerika macht sich vor der Weltöffentlichkeit zum moralischen Spektakel, indem es sich zum Komplizen der vorsätzlichen Zerstörung eines indigenen Volkes macht.

In ihrem Buch „And Then your Soul is Gone“ beschreibt Kelly Denton-Borhaug „moralische Verletzung und Kriegskultur“. Sie schreibt: „Die US-Bürger wollen nicht wirklich wissen, was in unserem Namen, mit unserem Geld und mit der stillschweigenden Erlaubnis … der US-Gewalt auf der ganzen Welt geschehen ist. …. Wir distanzieren uns von dem durch den Krieg verursachten Leid, aber „moralische Verletzung resultiert aus der Teilnahme an der moralischen Verzerrung der Welt, die durch den Krieg geschaffen wird“. Der Autor zitiert Hannah Arendt in Bezug auf die „Banalität des Bösen“, wenn Arendt feststellt, dass [moralische Verletzung] am verhängnisvollsten wird, wenn sie „routinisiert und normalisiert“ ist.

Was sich in Gaza abspielt, ist das durchsichtigste aller uralten Motive: die einheimische Bevölkerung mit allen Mitteln ihres Landes zu berauben. Die Wahrheit ist, dass die Enteignung von indigenem Land weltweit eine lange, schmutzige Geschichte hat, die oft in eine religiöse Sprache gekleidet ist, so dass, wie Borhaug anmerkt: „eine vergöttlichte Darstellung von Krieg und Militarismus als heiliges Unternehmen zu präsentieren“.

Die jüngste Zurschaustellung überwältigender militärischer Macht durch Israel zielt ebenfalls darauf ab, „Feinde“ in der Nähe in Angst und Schrecken zu versetzen, aber in diesem Krieg gegen die Palästinenser erreicht es das Gegenteil. Die arabischen Länder sind weder in Ehrfurcht erstarrt noch werden sie ängstlicher, selbst wenn die amerikanische Marine vor Anker liegt und zum Eingreifen bereit ist. Große Teile der Bevölkerung der arabischen Länder sind empört und ergreifen Maßnahmen, indem sie Geschäfte und Produkte aus Amerika und Israel boykottieren. Wir werden sehen, dass kleine Aktionen, die von einer großen Zahl von Menschen durchgeführt werden, große Auswirkungen haben können.

Der israelische Journalist Gideon Levy sprach in einem Vortrag vor der Israel-Lobby von drei Grundsätzen, an die die Israelis glauben: 1. der Glaube, dass Israelis das auserwählte Volk“ sind; 2. der Glaube, dass Israelis immer das Opfer sind; 3. der Glaube, dass Palästinenser im Vergleich zu Israelis weniger als Menschen sind.

In einem anderen Vortrag stellte Gideon Levy fest, dass „die israelische Wut und das Verlangen nach Rache nicht gerechtfertigt sind… man muss die letzten 100 Jahre völlig ignorieren, um zu glauben, dass Israel ein Recht auf Rache hat. Sie haben weit mehr zu verantworten als die Palästinenser. Die einzige Möglichkeit, wie das alles gut ausgehen kann, ist, wenn die USA eingreifen. Ich glaube nicht, dass Israel ohne Druck von außen zur Vernunft kommt und ein Gewissen entwickelt“.

Er wies auch darauf hin, dass die „ethnische Säuberung“ durch die Siedler im Westjordanland angeblich „illegal“ ist, aber das israelische Militär die Siedler schützt. Das sind jüdische Terroristen… die Häuser und Felder von Palästinensern niederbrennen… unter dem Deckmantel des Gaza-Krieges gibt es Ermutigung durch die Regierung… das Leiden der Araber in Ost-Jerusalem… bis zu einem gewissen Grad ist Jerusalem immer noch von Israel annektiert worden, so dass diese Viertel von Siedlern mit Hilfe der Polizei eingenommen wurden…“

Diese Entmenschlichung der Palästinenser ist kein neues Phänomen. Als der britische General Dyer 1919 in Amritsar, Indien, 500 gewaltlose Demonstranten massakrierte, wurde er von der britischen Hierarchie nicht gemaßregelt. Diese schreiende Ungerechtigkeit brachte ganz Indien gegen die britische Herrschaft auf, während Gandhi, der die Briten einst bewunderte, das „Böse“, dem die britischen Führer erlegen waren, äußerst kritisch betrachtete. Obwohl er von den Briten inhaftiert wurde, setzte er sich zwei Jahrzehnte lang für die Vertreibung Großbritanniens aus Indien ein.

Zufälligerweise stellte Großbritannien im selben Zeitraum Zehntausende von Truppen in Palästina auf und ernannte einen Hochkommissar, Sir Herbert Samuel, der die jüdische Einwanderung befürwortete. Ihm folgten elf weitere Hochkommissare, die bis 1948 die Autorität über Palästina innehatten. Die Briten zogen sich 1947 und 1948 im Abstand von jeweils einem Jahr aus Indien und Palästina zurück. Bei beiden Rückzügen kam es zu Gewalttätigkeiten. Einige Parteien waren aus unterschiedlichen Gründen verärgert. In Indien war es die Teilung zwischen einem muslimischen und einem hinduistischen Gebiet und der Rückzug der Briten im August 1947. In Palästina griff die zionistische Führung sowohl die Briten als auch die Palästinenser an, aber der Rückzug erfolgte erst im Mai 1948. Gandhi erlebte den formellen Abzug nicht mehr, da er im Januar 1948 von einem Hindu-Nationalisten ermordet wurde, der überzeugt war, dass Gandhi die Muslime zu sehr unterstützte.

Der Satz von Gandhi: „Auge um Auge macht jeden blind“ wurde von Ofer Cassif, einem vorübergehend suspendierten Mitglied der israelischen Knesset, in einem Interview zitiert. Wir befinden uns, wie er sagte, „in einem Teufelskreis“. Die meisten Menschen in Israel müssen sich von ihrer Wut befreien“, sagte er: „In der Regierung sitzen Psychopathen und Fanatiker, die am glücklichsten sind, wenn sie die Opposition vernichten. Solche Leute „kümmern sich nicht einmal um das israelische Volk, sie glauben an das große Israel, „Eretz Israel“ [die größte Ausdehnung des biblischen Israels] „Offensichtlich ist die Absicht, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben…die Gazaner zu vertreiben…es ist kein Geheimnis….sie glauben es…es gibt Tausende, die sich dem widersetzen, aber die Mehrheit wird nur in der Lage sein, ihre Meinung zu ändern, wenn es zu spät ist. Die Faschisten in der Knesset wollen keine Opposition sehen. [Sie fordern jetzt], dass die Polizei jegliche Demonstrationen gegen den gegenwärtigen Krieg in Gaza vollständig verbietet. Ein Knessetmitglied will den Siedlern im Westjordanland M16-Gewehre geben. „Die Amerikaner müssen verstehen, dass diese Faschisten in der Knesset ihre Macht letztendlich gegen uns, das normale Volk Israels, einsetzen werden.“

Ofer kämpft seit einigen Jahren für Frieden und Versöhnung mit den Palästinensern und deren Recht auf Rückkehr in ihre Heimat. Er prophezeit: „Israel bringt sich nicht nur selbst ins Verderben, indem es einen Völkermord an den Palästinensern begeht und die ganze Welt schockiert, sondern indem es seine eigenen Bürger bis an die Zähne bewaffnet. Der Bürgerkrieg steht vor der Tür, da die Gesellschaft immer extremer wird, während die demokratischen Institutionen abgebaut werden. Wenn es keine raschen Veränderungen gibt, wird sich Israel von innen heraus selbst zerstören.

Im Fall der Bombardierung des Gazastreifens stellt eine aktuelle Umfrage fest, dass eine Mehrheit der Israelis diese trotz ihrer tödlichen Folgen unterstützt. Damit machen sie sich mitschuldig an der Sünde, ein anderes Volk niederzubrennen, und an einem riesigen moralischen Universum aus Schmerz und Leid; all dies aus Wut, Rache und Enteignung. Wann ist genug nicht genug? Wie lange werden die Menschen nach dem Tod von Freunden und Verwandten unter den Traumata der Verletzung leiden? Gewalt hat immer Konsequenzen, vor allem in einem solchen Ausmaß, wie es jetzt geschieht, sei es durch die Hamas, Israel oder Amerika. Je größer die gegen andere (in diesem Fall die Palästinenser) begangene Sünde ist, desto größer ist das langfristige psychologische Leid, nicht nur für die Opfer, sondern unweigerlich auch für die Angreifer. Moralische Verletzungen sitzen tief und erfordern einen langen, schwierigen Prozess der Heilung und Sühne. Ein solcher Prozess erfordert die Anerkennung des zugefügten Schmerzes und Leids sowie die Bereitschaft, sich der eigenen Mitschuld an den Folgen kollektiver Entscheidungen zu stellen.

Hugh Curran ist Dozent für Friedens- und Versöhnungsstudien an der Universität von Maine in Orono.

Übersetzt mit Deepl.com



