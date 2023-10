The second Nakba has started Reoccupying Gaza and finishing off just one Palestinian armed group will not change the strategic reality of the Middle East, as the Israeli government has vowed to do

Eine palästinensische Frau tröstet ihre Kinder, während sie in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen am 12. Oktober 2023 auf eine Untersuchung im Krankenhaus warten (AFP)

Die Nakba, die Israel begonnen hat, wird nach hinten losgehen

Von David Hearst

13. Oktober 2023



Die Wiederbesetzung des Gazastreifens und die Vernichtung einer einzigen bewaffneten palästinensischen Gruppe wird die strategische Realität im Nahen Osten nicht verändern, wie es die israelische Regierung zu tun gelobt hat

Seit den ersten Momenten des Ausbruchs der Hamas aus dem Gazastreifen hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ein Versprechen abgegeben, das fast völlig unbeachtet geblieben ist.

Er sagte den Bürgermeistern der südlichen Grenzstädte, dass Israels Reaktion „den Nahen Osten verändern“ würde. Das Gleiche sagte er in seiner Ansprache an die fassungslose Nation: „Was wir unseren Feinden in den kommenden Tagen antun werden, wird für Generationen nachhallen.“

Was hat er im Sinn? Wir wissen, dass er seit langem die iranischen Atomanlagen angreifen will. Drei Jahre nachdem er 2010 zum ersten Mal vereitelt wurde, sagte er zu CBS: „Ich werde nicht warten, bis es zu spät ist.“

Wir wissen auch, dass er die Hisbollah und die Hamas auslöschen will, die er mir gegenüber (als er in der Opposition war) einmal als Flugzeugträger für den Iran bezeichnet hat.

Seit dem Angriff der palästinensischen Kämpfer am Samstag verwendet er Worte, die an die Reaktion des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush auf die Anschläge vom 11. September erinnern. Als er gegen Al-Qaida in Afghanistan vorging, dachte der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney, die Macht hinter dem Thron, bereits über einen größeren Angriff auf den Irak nach.

Denkt Netanjahu daran, die beispiellose Unterstützung, die er derzeit von der internationalen Gemeinschaft für seinen Feldzug gegen den Gazastreifen erhält, für etwas viel Größeres zu nutzen, wie es Bush 2001 tat?

Der Chef der israelischen Opposition, Benny Gantz, hat ebenfalls ein größeres Projekt angedeutet: „Wir werden gewinnen und die sicherheitspolitische und strategische Realität in der Region verändern.“

Zweite Nakba

Die Wiederbesetzung des Gazastreifens und die Erledigung einer einzigen bewaffneten palästinensischen Gruppe würde die strategische Realität in der Region nicht verändern, und man braucht keine Armee von 360 000 Mann, um den Gazastreifen wieder zu besetzen. Dies ist die größte Anzahl von Reservisten, die in der Geschichte des Landes einberufen wurde.

Meinen Quellen zufolge verfügt die Hamas über maximal 60.000 bewaffnete Männer, die zusammen mit anderen Gruppierungen kaum ein Drittel dieser Truppenstärke aufbieten könnten.

Natürlich könnte es sich dabei um eine Prahlerei handeln – die Art von kriegerischer Rhetorik, mit der Netanjahu sein Handwerk betreibt. Versprechen, den Nahen Osten zu verändern, wurden von früheren israelischen und US-amerikanischen Vertretern häufig abgegeben und haben sich als hohl erwiesen.

Der ehemalige israelische Premierminister Schimon Peres schrieb ein Buch darüber, wie Oslo den Nahen Osten neu gestalten würde. Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice wies auf einen „anderen Nahen Osten“ hin, als sie Israel dazu aufforderte, die Forderungen nach einem Waffenstillstand zu ignorieren, nachdem die Hisbollah im Südlibanon 2006 elf Tage lang bombardiert worden war.

Was aber, wenn ein größeres Vorhaben geplant ist? Was würde es bedeuten, und welche Risiken würde es für die gesamte Region mit sich bringen?

Die erste und naheliegendste Antwort ist eine zweite Nakba, also die Massenvertreibung eines beträchtlichen Teils der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens – eine Zahl, die groß genug ist, um die demografische Zeitbombe zu verändern, die jeder Israeli im Hinterkopf hat.

Nach den Worten der israelischen Führung und den Aktionen ihrer Piloten zu urteilen, ist ein Massenexodus genau das, was Israel im Gazastreifen gerade zu erzwingen versucht

Am Dienstag erklärte der israelische Oberstleutnant Richard Hecht gegenüber ausländischen Reportern, dass er den palästinensischen Flüchtlingen raten würde, über den Rafah-Übergang an der südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten zu fliehen“. Sein Büro musste dann „klarstellen“, was Hecht gesagt hatte, indem es zugab, dass der Übergang geschlossen war.

Die Möglichkeit, dass Ägypten gezwungen sein könnte, einen Zustrom von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen zuzulassen – was sowohl nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1948 als auch nach dem Krieg von 1967 geschah – wurde auch von Al-Azhar Al-Sharif, der größten religiösen Institution in Ägypten, angesprochen, die die Palästinenser aufforderte, standhaft zu bleiben und sich nicht zu bewegen. Warum sollte sie diese Erklärung abgeben, wenn die Möglichkeit eines weiteren Massenexodus nicht hinter verschlossenen Türen diskutiert werden würde?

Die Ankunft von einer Million Palästinenser aus dem Gazastreifen im Sinai könnte ohne Übertreibung das Potenzial haben, Ägypten nach einem Jahrzehnt des wirtschaftlichen Niedergangs unter der Führung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi in den Abgrund zu reißen. Schon jetzt steigt eine Rekordzahl von Ägyptern in die Boote. Sisi selbst ist sich dieser Gefahr bewusst und hat den Aufruf der Al-Azhar wiederholt.



Menschliche Tiere

Es besteht auch wenig Zweifel daran, welche Auswirkungen eine Massenvertreibung von Palästinensern auf das haarsträubende Gleichgewicht zwischen Palästinensern und Ostjordaniern in Jordanien hätte, das die längste – und bisher ruhigste – Grenze Israels hat.

Eine zweite Nakba würde die beiden ersten arabischen Länder, die Israel anerkennen, in eine existenzielle Krise stürzen, die die Fähigkeit jedes Regimes bedrohen könnte, seinen eigenen Staat zu kontrollieren.

Den Worten der israelischen Führung und den Taten ihrer Piloten nach zu urteilen, ist ein Massenexodus jedoch genau das, was Israel im Gazastreifen gerade zu erzwingen versucht.

Am Montag bezeichnete der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „menschliche Tiere“, nachdem er behauptet hatte, die Hamas habe Kinder enthauptet – Behauptungen, die nicht von unabhängiger Seite überprüft werden können und die auch nicht aufgestellt wurden, als israelische Reporter zunächst Zutritt zu dem Gemetzel in Kfar Aza erhielten.

Am selben Tag rief die Knessetabgeordnete Revital Gotliv Israel dazu auf, den Einsatz einer Atombombe gegen den Gazastreifen in Erwägung zu ziehen, und postete dies in den sozialen Medien: „Nur eine Explosion, die den Nahen Osten erschüttert, wird diesem Land seine Würde, Stärke und Sicherheit zurückgeben! Es ist an der Zeit, den Jüngsten Tag zu küssen.“

Giora Eiland, ein ehemaliger General, sagte, Israel müsse in Gaza „eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe auslösen“ und drohte mit einer weiteren Nakba: „Nur die Mobilisierung von Zehntausenden und der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft werden den Hebel dafür ansetzen, dass Gaza entweder ohne Hamas oder ohne Menschen ist. Wir befinden uns in einem existenziellen Krieg.“

Am Freitag gab es kaum noch Zweifel an den Absichten Israels. Die israelische Armee forderte die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen auf, den Ort zu verlassen, und erklärte, sie dürften nicht zurückkehren, „bis wir es sagen“. Die Hamas forderte die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen auf, „standhaft zu bleiben“ und „in euren Häusern zu bleiben“.

Die zweite Nakba hat begonnen.

Am Mittwoch erklärte ein Beamter der israelischen Armee gegenüber Channel 13, dass der Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht und in eine „Stadt der Zelte“ verwandelt werden würde – was, um ehrlich zu sein, genau das ist, was seit dem Einmarsch der Hamas jede Nacht passiert ist.

Nächtliches Gemetzel

Fast jede Nacht findet in Gaza ein Massaker statt. Ganze Familien sind durch Präzisionsbomben ausgelöscht worden. Palästinenser in Gaza wurden aufgefordert, ihr ganzes Viertel zu evakuieren, nur um dann in den Weg der Bomben zu laufen. Die Stadtteile werden nicht nur einmal bombardiert, sondern systematisch dem Erdboden gleichgemacht.

In früheren Kampagnen flüchteten die Palästinenser in Gaza nach Rimal, einem relativ wohlhabenden Mittelklassegebiet am Meer. Es galt als sicherer Zufluchtsort, da Israel in früheren Kampagnen keinen Grund hatte, es zu bombardieren. Jetzt wird Rimal dem Erdboden gleichgemacht.

Dieses nächtliche Gemetzel wird nicht zufällig von undisziplinierten Piloten verübt, die sich für angebliche Kriegsverbrechen der Hamas im Süden Israels rächen. Es geschieht mit Absicht. Mit der Unterbrechung der Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung von mehr als zwei Millionen Menschen und dem nächtlichen Bombardement sollen sie zur Flucht bewegt werden.

Ein palästinensischer Mann trägt ein Kind auf dem Arm nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 12. Oktober 2023 (AFP)

Es gibt keinen Ort in Gaza, der vor dieser Form des Völkermords sicher ist. Vierzehn medizinische Einrichtungen wurden bombardiert. Seit Samstag sind 500 Kinder getötet worden.

Wenn Israel nicht gestoppt wird, wird es nicht 2.251 Männer, Frauen und Kinder in Gaza töten – wie bei der Bodeninvasion 2014 – sondern Zehntausende, eine Opferzahl, die hoch genug ist, um eine weitere Nakba auszulösen.

Davor könnte diese Politik zwei Auswirkungen haben: einen Bürgerkrieg innerhalb Israels zwischen den Palästinensern von 1948 und den israelischen Juden auszulösen und einen regionalen Krieg mit der Hisbollah und schließlich mit dem Iran selbst.

Dies könnte auch in Netanjahus Kopf sein. Die Zerschlagung der Hamas würde den Nahen Osten nicht verändern, aber die Hisbollah und den Iran als Kräfte zu entlarven, die bereit sind, im nächsten Jahrzehnt alles gegen Israel zu unternehmen, würde dies mit Sicherheit tun.

Nach Ansicht der national-religiösen Rechten ist es umso besser, je früher die palästinensische nationale Sache zerschlagen wird.

Palästinensische Kämpfer erschütterten in einem einzigen Morgenangriff den Mythos der Unbesiegbarkeit, den Israel seit dem Sieg über drei arabische Armeen in sechs Tagen 1967 genossen hatte. Selbst der Nahostkrieg von 1973 hat nicht den Schock ausgelöst, den die Hamas verursacht hat.

Israel sagt jetzt, dieser Krieg sei existenziell. Auf den Straßen fühlt sich Israel wie ein Land an, in dem es keine Autorität gibt; in dem die Israelis das Recht selbst in die Hand nehmen können; in dem normale Bürger, die nichts mit Siedlern oder der extremen Rechten zu tun haben, bewaffnet auf den Straßen herumlaufen. Der allgemeine Hass und die Angst sind so groß, dass es nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis Palästinenser in Israel angegriffen werden.

Innenpolitisch sagen die Vertreter der extremen nationalreligiösen Rechten wie Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, schon seit Jahren: „Bring it on“.

Im vergangenen Februar beschuldigte Gantz Smotrich, die Gewalt der Siedler im besetzten Westjordanland zu unterstützen, weil er „eine weitere palästinensische Nakba verursachen“ wolle. Nun sitzen Gantz und Smotrich Seite an Seite im selben Kabinett.

Nach Ansicht der nationalreligiösen Rechten ist es umso besser, je schneller die palästinensische nationale Sache zerschlagen wird. Das nationale Trauma, das durch den erfolgreichen Einmarsch der Hamas ausgelöst wurde, ist für sie wie ein Geschenk des Himmels. Es hat genau die Bedingungen geschaffen, auf die sie gewartet haben.



Regionaler Krieg

An Israels Grenzen war die Möglichkeit, dass Gaza einen regionalen Krieg auslöst, noch nie so groß. In allen arabischen Hauptstädten kochen die Emotionen hoch.

Die Hisbollah, die am besten ausgerüstete und ausgebildete bewaffnete Gruppe, der Israel gegenübersteht, hat den Finger am Abzug. Glaubwürdigen Berichten zufolge hat sie eine Generalmobilmachung eingeleitet.

Es gab bereits mehrere Tage lang Angriffe von der libanesischen Grenze aus, darunter eine Konfrontation mit Kämpfern, die sich zum Islamischen Dschihad bekennen, bei der drei israelische Soldaten getötet wurden. Drei Kämpfer der Hisbollah wurden ebenfalls getötet, nachdem Israel als Vergeltungsmaßnahme Einrichtungen im Libanon angegriffen hatte.

Sollte es zu einer Bodenoffensive kommen, was sehr bald der Fall sein könnte, könnte die Hisbollah vor der Wahl stehen, entweder zu warten, bis Israel die Hamas erledigt hat, und sie dann anzugreifen – wohl wissend, dass sie dann praktisch auf sich allein gestellt wäre – oder sich der Hamas und den anderen bewaffneten Gruppierungen im Gazastreifen anzuschließen, wobei jede Gruppe ihre Effektivität als Kampftruppe beibehält.

Trauernde nehmen am 10. Oktober 2023 an der Beerdigung von zwei Hisbollah-Mitgliedern in dem südlichen Dorf Khirbet Silem im Libanon teil (AFP)

Trauernde bei der Beerdigung von zwei Hisbollah-Mitgliedern im südlichen Dorf Khirbet Silem, Libanon, am 10. Oktober 2023 (AFP)

Die Hisbollah mag gute Gründe dafür haben, den Status quo an der libanesischen Grenze aufrechtzuerhalten, aber dies ist kein Konflikt mehr, den eine Gruppe, die Israel gegenübersteht, oder ein Teil der palästinensischen Bewegung aussitzen kann, ohne Israel einen Freifahrtschein zu erteilen.

Am Donnerstag sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, dass die Verbrechen gegen die Palästinenser vom „Rest der [Widerstands-]Achse“ beantwortet werden würden.

Die Hisbollah hat Recht, wenn sie meint, dass die einzelnen Fronten umso verwundbarer werden, je länger dies andauert, wenn sie nicht gemeinsam handeln. Dies könnte die einzige Möglichkeit sein, Israel zu einem ausgehandelten Waffenstillstand in Gaza zu zwingen.

Der zweite Hebel des Drucks sind die USA. Will Präsident Joe Biden wirklich in einen regionalen Krieg hineingezogen werden, in den alle mit dem Iran verbundenen bewaffneten Gruppen wie die Houthis verwickelt wären – einen Krieg, auf den er nicht im Entferntesten vorbereitet ist -, und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken geraten ist, der Winter naht und der russische Präsident Wladimir Putin den Sieg und die europäische Kriegsmüdigkeit schmecken kann?

Macht ein ungeplanter regionaler Krieg im Nahen Osten, der von einem unberechenbaren Verbündeten ausgelöst wurde, für die USA überhaupt Sinn? Ich glaube nicht, dass er das tut. Biden hat Netanjahu grünes Licht gegeben, indem er Israel seine uneingeschränkte Unterstützung angeboten hat, aber ich glaube nicht, dass die USA die möglichen verheerenden Folgen dessen, was sich derzeit in Gaza abspielt, vorausgeahnt haben.



Gefahr im Verzug

Vor der libanesischen Küste versammelt sich eine westliche Schlachtflotte zur Abschreckung der Hisbollah.

Bevor sie handeln, sollten sie sich daran erinnern, was vor 40 Jahren in Beirut geschah, als ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen in eine Kaserne fuhr, in der US-Marines untergebracht waren, und Minuten später ein ähnlicher Anschlag auf eine französische Kompanie von Fallschirmjägern verübt wurde. Rund 300 Militärangehörige kamen dabei ums Leben.

Der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der damalige französische Präsident Francois Mitterrand beabsichtigten, gemeinsame Luftangriffe durchzuführen. Letztlich kam es über die Bombardierung der Marine hinaus nicht zu einem Vergeltungsschlag, da sich der US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger und der Außenminister George Shultz nicht einigen konnten, wer für die Bombenanschläge verantwortlich war.

Diesmal werden ihm die Warnungen in den Ohren klingen, die Biden als Vizepräsident dem früheren Präsidenten Barack Obama mit auf den Weg gegeben hat, nämlich Kriege zu beginnen, die man nicht beenden kann.

Sowohl US-Außenminister Anthony Blinken als auch Verteidigungsminister Lloyd Austin sind in der Region und versuchen, die Lage zu beruhigen, aber das ist eine Mission impossible. Nachdem sie Israel erlaubt haben, die Lunte anzuzünden, versuchen sie nun, die Explosion einzudämmen.

Der Nahe Osten ist heute unvergleichlich schwächer, als er es war, als Bush und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair 2003 munter ihre Invasion im Irak planten. Syrien, Irak, Jemen, Sudan und Libyen liegen in Trümmern, und Ägypten, Jordanien und Tunesien sind bankrott. Die Instabilität hat riesige Flüchtlingsströme über das Mittelmeer ausgelöst, die selbst der gastfreundlichste Gastgeber, die Türkei, jetzt umzukehren versucht.

Wenn nur ein Drittel von dem, was ich geschrieben habe, in Erfüllung geht, könnte Israel mit offenen Grenzen enden, die zu ständigen Übergriffen bewaffneter Gruppen vom Libanon über Jordanien bis nach Ägypten einladen. Zumindest würde Israel die Ruhe verlieren, die es an seiner längsten Grenze zu Jordanien genossen hat.

Niemand kann sich das leisten, was ein Mann, Netanjahu, in seinem Kopf hat. Niemand kann sich den Blankoscheck leisten, den ihm der Westen gegeben hat, um diese Operation in Gaza zu starten.

Eine Gaza-Kampagne, die sich zu einem Plan entwickelt, der den Nahen Osten verändern könnte, könnte gefährlich nach hinten losgehen – und sie sollte gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …