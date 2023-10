Ex-Israel PM screams at reporter asking about suffering of Palestinian babies Ex-Israeli PM, Naftali Bennett, screams at a Sky News reporter who asked: ‚What about the babies in incubators in Gaza whose life support has been turned off because the Israelis…

Ex-Premierminister Israels schreit Reporterin an, die nach dem Leiden palästinensischer Babys fragt

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett schreit einen Reporter von Sky News an, der fragte: „Was ist mit den Babys in den Brutkästen in Gaza, deren Lebenserhaltung abgeschaltet wurde, weil die Israelis den Strom abgestellt haben?“ Er antwortete: „Was ist los mit Ihnen? Israel hat nach dem Überraschungsangriff der Hamas am Samstag, den 07. Oktober 2023, eine totale Blockade des Gazastreifens verhängt und den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und Strom unterbunden.

13. Oktober 2023

Israels Ex-Premierminister Naftali Bennett schrie die Moderatorin von Sky News an, als sie nach dem Leid der Palästinenser im Gazastreifen gefragt wurde, darunter Krankenhauspatienten und Babys, die aufgrund israelischer Stromausfälle leiden.

Während des Live-Interviews fragte die Moderatorin Kamali Melbourne: „Was ist mit den Menschen im Krankenhaus, die an lebenserhaltenden Maßnahmen hängen, und den Babys in den Brutkästen, deren lebenserhaltende Maßnahmen und Brutkästen abgeschaltet werden müssen, weil die Israelis den Strom in Gaza abgestellt haben?“

„Wollen Sie mich ernsthaft weiter nach palästinensischen Zivilisten fragen? Was ist los mit Ihnen? Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Wir kämpfen gegen Nazis“, rief der ehemalige Premierminister.

Dieser Wortwechsel löste eine hitzige Konfrontation zwischen dem ehemaligen israelischen Premierminister und dem Fernsehmoderator aus.

„Dies ist meine Sendung, und ich stelle die Fragen. Sie erheben Ihre Stimme“, warnte Kamali.

„Schämen Sie sich!“, rief Bennett, unterbrach den Moderator und warf ihm vor, eine „Geschichte zu Gunsten der Palästinenser zu erzählen“.

„Es geht hier nicht um Scham. Wir versuchen, ein Gespräch über eine sehr ernste Situation zu führen, und Sie weigern sich, darauf einzugehen“, antwortete Kamali, während der ehemalige Premierminister weiter schrie.

In einer dramatischen Eskalation der Spannungen im Nahen Osten haben die israelischen Streitkräfte als Reaktion auf eine Militäroffensive der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas in den israelischen Gebieten eine anhaltende und energische Militäraktion gegen den Gazastreifen eingeleitet.

Der Konflikt begann, als die Hamas die Operation „Al-Aqsa-Flut“ gegen Israel einleitete, einen mehrgleisigen Überraschungsangriff mit einer Flut von Raketenabschüssen und Infiltrationen nach Israel über den Land-, See- und Luftweg, den die Hamas als Vergeltung für die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem und die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser bezeichnete.

Als Reaktion auf die Aktionen der Hamas leitete das israelische Militär die Operation Schwerter aus Eisen gegen Ziele der Hamas im Gazastreifen ein.

Als Reaktion darauf hat Israel die Wasser- und Stromversorgung des Gazastreifens gekappt und damit die Lebensbedingungen in einem Gebiet, das seit 2007 unter einer lähmenden Belagerung leidet, weiter verschlechtert.

Seit dem Ausbruch des Konflikts am Samstag wurden mehr als 2.700 Menschen getötet, darunter über 1.400 Palästinenser und 1.300 Israelis. Übersetzt mit Deepl.com



