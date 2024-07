https://www.commondreams.org/opinion/nato-neoconservatism-empire



Die NATO-Erklärung und die tödliche Strategie des Neokonservatismus

Von Jeffrey D. Sachs

13. Juli 2024

Um der Sicherheit Amerikas und des Weltfriedens willen sollten die USA das Hegemoniestreben der Neokonservativen sofort zugunsten von Diplomatie und friedlicher Koexistenz aufgeben.

Im Jahr 1992 ging der außenpolitische Exzeptionalismus der USA auf Hochtouren. Die USA haben sich schon immer als eine außergewöhnliche Nation betrachtet , die zur Führung bestimmt ist, und der Untergang der Sowjetunion im Dezember 1991 überzeugte eine Gruppe engagierter Ideologen – die später als Neokonservative bekannt wurden -, dass die USA nun als unangefochtene alleinige Supermacht die Welt regieren sollten. Trotz zahlloser außenpolitischer Katastrophen, die den Neokonservativen zuzuschreiben sind, treibt die NATO-Erklärung von 2024 die neokonservative Agenda weiter voran und bringt die Welt näher an einen Atomkrieg.

Die Neokonservativen wurden ursprünglich von Richard Cheney, dem Verteidigungsminister von 1992, angeführt. Seitdem hat jeder Präsident – Clinton, Bush, Obama, Trump und Biden – die neokonservative Agenda der US-Hegemonie verfolgt und die USA in immer neue Kriege geführt, darunter Serbien, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und die Ukraine, sowie die unerbittliche Osterweiterung der NATO, obwohl die USA und Deutschland 1990 dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow versprochen hatten , dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde.

Der Kerngedanke der Neokonservativen besteht darin, dass die USA eine militärische, finanzielle, wirtschaftliche und politische Vorherrschaft über jeden potenziellen Rivalen in jedem Teil der Welt haben sollten. Sie richtet sich vor allem gegen rivalisierende Mächte wie China und Russland und bringt die USA daher in direkte Konfrontation mit ihnen. Die amerikanische Hybris ist verblüffend: Der größte Teil der Welt will nicht von den USA geführt werden, schon gar nicht von einem US-Staat, der eindeutig von Militarismus, Elitismus und Gier getrieben wird.

Der neokonservative Plan für die militärische Vorherrschaft der USA wurde im Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert dargelegt. Der Plan umfasst die unaufhaltsame NATO-Erweiterung nach Osten und die Umwandlung der NATO von einem Verteidigungsbündnis gegen die inzwischen untergegangene Sowjetunion in ein Offensivbündnis, das der Förderung der US-Hegemonie dient. Die US-Rüstungsindustrie ist der wichtigste finanzielle und politische Unterstützer der Neocons. Die Rüstungsindustrie stand an der Spitze der Lobbyarbeit für die NATO-Osterweiterung ab den 1990er Jahren. Joe Biden war von Anfang an ein überzeugter Neokonservativer, zunächst als Senator, dann als Vizepräsident und jetzt als Präsident.

Um die Hegemonie zu erlangen, stützen sich die Pläne der Neokonservativen auf Regimewechsel-Operationen der CIA, von den USA geführte Kriege, US-Militärstützpunkte in Übersee ( derzeit rund 750 Stützpunkte in mindestens 80 Ländern ), die Militarisierung fortschrittlicher Technologien (Biowaffen, künstliche Intelligenz, Quantencomputer usw.) und den unerbittlichen Einsatz von Informationskriegen.

Das Streben der USA nach Hegemonie hat die Welt zu einem offenen Krieg in der Ukraine zwischen den beiden führenden Atommächten der Welt, Russland und den Vereinigten Staaten, getrieben. Der Krieg in der Ukraine wurde durch die unnachgiebige Entschlossenheit der USA ausgelöst, die NATO trotz des vehementen Widerstands Russlands auf die Ukraine auszudehnen, sowie durch die Beteiligung der USA am gewaltsamen Maidan-Putsch (Februar 2014), der eine neutrale Regierung stürzte, und durch die Untergrabung des Minsk-II-Abkommens durch die USA, das Autonomie für die ethnisch russischen Regionen der Ostukraine vorsieht.

In der NATO-Erklärung wird die NATO als Defensivbündnis bezeichnet, doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Die NATO beteiligt sich wiederholt an offensiven Operationen, darunter auch an Operationen zum Regimewechsel. Die NATO war federführend bei der Bombardierung Serbiens, um dieses Land in zwei Teile zu spalten, und hat in der abtrünnigen Region Kosovo einen wichtigen Militärstützpunkt eingerichtet. Die NATO hat in vielen von den USA gewählten Kriegen eine wichtige Rolle gespielt. Die Bombardierung Libyens durch die NATO diente dazu, die Regierung von Moammar Qaddafi zu stürzen.

Das Streben der USA nach Hegemonie, das 1992 arrogant und unklug war, ist heute absolut illusorisch, da die USA eindeutig mit gewaltigen Konkurrenten konfrontiert sind, die in der Lage sind, mit den USA auf dem Schlachtfeld, bei der Stationierung von Atomwaffen und bei der Produktion und dem Einsatz von Spitzentechnologien zu konkurrieren. Chinas Bruttoinlandsprodukt ist heute rund 30 % größer als das der USA, gemessen an internationalen Preisen, und China ist weltweit der kostengünstigste Produzent und Lieferant vieler wichtiger grüner Technologien, darunter EVs, 5G, Photovoltaik, Windkraft, modulare Kernkraft und andere. Chinas Produktivität ist inzwischen so groß, dass sich die USA über Chinas „Überkapazitäten“ beschweren.

Traurigerweise und in alarmierender Weise wiederholt die NATO-Erklärung die neokonservativen Wahnvorstellungen.

In der Erklärung wird fälschlicherweise behauptet, dass „Russland die alleinige Verantwortung für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine trägt“, obwohl die Provokationen der USA zum Ausbruch des Krieges im Jahr 2014 geführt haben.

Die NATO-Erklärung bekräftigt Artikel 10 des NATO-Washington-Vertrags , demzufolge die Osterweiterung der NATO Russland nichts angeht. Dennoch würden die USA niemals akzeptieren, dass Russland oder China einen Militärstützpunkt an der US-Grenze (z. B. in Mexiko) errichten, wie die USA erstmals 1823 in der Monroe-Doktrin erklärten und seitdem immer wieder bekräftigt haben.

Die NATO-Erklärung bekräftigt das Engagement der NATO für Technologien zur biologischen Verteidigung, obwohl sich die Beweise verdichten, dass die Ausgaben der USA für die biologische Verteidigung durch das NIH die Entwicklung des Virus im Labor finanziert haben, das möglicherweise die Covid-19-Pandemie verursacht hat.

Die NATO-Erklärung verkündet die Absicht der NATO, weiterhin antiballistische Aegis-Raketen zu stationieren (wie sie es bereits in Polen, Rumänien und der Türkei getan hat), obwohl der Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag und die Stationierung von Aegis-Raketen in Polen und Rumänien die Architektur der nuklearen Rüstungskontrolle zutiefst destabilisiert hat.

In der NATO-Erklärung wird keinerlei Interesse an einem Verhandlungsfrieden für die Ukraine bekundet.

Die NATO-Erklärung bekräftigt den „unumkehrbaren Weg der Ukraine zur vollständigen euro-atlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft“. Doch Russland wird die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine niemals akzeptieren, so dass die „unumkehrbare“ Verpflichtung eine unumkehrbare Verpflichtung zum Krieg ist.

Die Washington Post berichtet, dass Biden im Vorfeld des NATO-Gipfels ernsthafte Bedenken hatte, einen „unumkehrbaren Weg“ zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu versprechen, doch Bidens Berater wischten diese Bedenken beiseite.

Die Neokonservativen haben zahllose Katastrophen für die USA und die Welt verursacht, darunter mehrere gescheiterte Kriege, einen massiven Anstieg der US-Staatsverschuldung durch Billionen von Dollar an verschwenderischen kriegsbedingten Militärausgaben und die zunehmend gefährliche Konfrontation der USA mit China, Russland, dem Iran und anderen. Die Neocons haben die Weltuntergangsuhr auf nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht (Atomkrieg) gestellt, verglichen mit 17 Minuten im Jahr 1992.

Um der Sicherheit Amerikas und des Weltfriedens willen sollten die USA das Hegemoniestreben der Neokonservativen sofort zugunsten von Diplomatie und friedlicher Koexistenz aufgeben.

Leider hat die NATO genau das Gegenteil getan.

