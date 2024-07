https://english.almayadeen.net/articles/opinion/nato-and-the-myth-of-civic-peace



Die NATO und der Mythos des zivilen Friedens

von Hanna Eid

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. Juli 2024

Die Realität zeigt uns, dass die Gewalt der Unterdrücker und die Gewalt der Unterdrückten unvergleichbar sind, und dass bewaffnete Bewegungen für nationale Befreiung von den Imperialisten verteufelt werden, um ihr System zu erhalten.

Der Staat könnte sich als der Staat des einzig möglichen bürgerlichen Friedens begreifen, aber nur um den Preis einer realen ideologischen und theoretischen Verstümmelung, die auf dem unablässigen Willen beruht, den Klassencharakter der Macht zu verschleiern, um die Fiktion der Gewaltenteilung oder die Illusion des Vorrangs der formalen, individuellen Freiheit vor den öffentlichen Freiheiten aufrechtzuerhalten

– Anouar Abdel Malek

Seit dem 7. Oktober, neun Monate nach dem Völkermord in Gaza und der Gewalt gegen Demonstranten in den westlichen Hauptstädten, die es wagen, den Zionismus und Imperialismus herauszufordern, wird uns immer noch die „ideologische und theoretische Verstümmelung“ des Konzepts der Staatsmacht in den NATO-Ländern präsentiert. Man sagt uns, dass wir in Karl Poppers „offener Gesellschaft“ leben, in der bürgerlicher Frieden herrscht, und dass die NATO-Länder die moralischsten, friedlichsten und fortschrittlichsten sind.

Wie ist es dazu gekommen? Eine besonders überzeugende Antwort liefert Anouar Abdel Malek mit seinem klassischen Werk Nation und Revolution. In diesem Artikel wird Abdel Maleks Werk im Zusammenhang mit der Staatsmacht in den NATO-Ländern und dem bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus untersucht und analysiert, wie die Illusion des „bürgerlichen Friedens“ im Westen die Gewalt in Afrika, Asien und Lateinamerika anheizt und dann pathologisiert, wenn sich die Gewalt gegen den Westen richtet.

Wie bereits erwähnt, ist Palästina eine besonders aufschlussreiche Fallstudie, während die neu gegründete Konföderation der Allianz der Sahelstaaten eine weitere ist.

In Palästina gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert Widerstand gegen den ausländischen Kolonialismus. Abu Jildeh und Al Armeet gehören zusammen mit Izz al-Din al-Qassam und der Schwarzen Hand zu den frühesten Volkshelden des Widerstands. Heute kämpfen die gleichnamigen Al-Qassam-Brigaden und ihr Anführer Muhammad Deif an der Seite kommunistischer, nationalistischer und islamischer Kräfte gegen den zionistischen Kolonialismus und seine imperialen Sponsoren.

Die Vereinigten Staaten – als wichtigstes imperiales Regime – haben ein ureigenes Interesse daran, die zionistische Kolonie aufrechtzuerhalten, um den Fluss des Reichtums in die Machtzentren in Washington, London, Brüssel und Paris in Form von Öl, Waffen und seltenen Mineralien zu sichern. Eine Schlüsselstrategie der imperialistischen Mächte besteht darin, die Illusion eines bürgerlichen Friedens aufrechtzuerhalten – und zwar auf zweierlei Weise. Erstens, indem ein Szenario geschaffen wird, bei dem die meisten kinetischen Kriege und imperialistischen Gewalttaten im Ausland stattfinden. Zweitens wird jeder Versuch der nationalen Befreiung, der Entkolonialisierung und des sozialistischen Aufbaus durch den bewaffneten Kampf von den NATO-Stenographen in den Mainstream-Medien dämonisiert.

Diese beiden Taktiken des Imperialismus erfüllen mehrere Funktionen: Die Bürger des imperialen Kerns haben Zugang zu billigen Rohstoffen und Fertigwaren, während der Ursprung dieser Waren durch die Ideologie der „Just-in-time-Produktion“ verschleiert wird. In gewisser Weise schafft dies bei den Menschen die Weltanschauung, dass die Welt für sie geschaffen wurde, und macht sie blind für die Gewalt, die zur Aufrechterhaltung dieses Status quo notwendig ist. Die zentrale Funktion dieser Taktiken besteht, wie Abdel Malek sagte, darin, die Klassenmacht in den NATO-Ländern zu verschleiern.

Im Falle Palästinas geschieht dies durch die Unterdrückung von Analysen von Palästinensern und Kommunisten, die auf den Zionismus als Klassenposition hinweisen. Dadurch wird ein fruchtbarer Boden dafür geschaffen, dass Diskussionen über den Zionismus in kulturalistischen und religiösen Diskussionen über den „Antisemitismus in der Linken“ stecken bleiben. Außerdem wird die Illusion eines bürgerlichen Friedens aufrechterhalten, indem alle antisystemischen Bewegungen als abartig, übermäßig gewalttätig und barbarisch dargestellt werden. Genau das geschah nach dem 7. Oktober, so Dr. Susan Abulhawa:

„Sie sagten, dass sie [die Hamas] Babys enthauptet, eine schwangere Frau ausgeweidet und ein Baby im Ofen verbrannt hätten, also wirklich schreckliche Gewalt, die einfach nur böse und grundlos erschien, um Juden zu töten. Das war das Narrativ.“

In diesem Szenario werden die Palästinenser als ungewöhnlich gewalttätig und sadistisch dargestellt und damit kategorisch gegen die Schaffung eines zivilen Friedens nach dem Vorbild der NATO-Staaten. Westlich von Palästina gibt es eine weitere aufstrebende antisystemische Bewegung: die Konföderation der Allianz der Sahelstaaten.

Seit die von patriotischen Kräften geführten Putsche in Mali, Niger und Burkina Faso die Macht übernommen haben, nehmen sie eine zunehmend antiimperialistische Haltung ein. Am 6. Juli 2024 haben sie sich selbst zu einer Konföderation erklärt, was ein Schritt in Richtung der Aufhebung der kolonialen Grenzen ist. Um diese antikoloniale, patriotische Bewegung zu diskreditieren, werden dieselben imperialistischen Strategien angewandt, wenn auch in einem anderen kulturellen Kontext.

Die Schaffung einer neuen Art von politischer Formation angesichts der neokolonialen Strukturen ist eine schwierige Aufgabe. Seit Beginn ihres Bündnisses haben die Führer von Mali, Niger und Burkina Faso betont, dass sie daran interessiert sind, eine neue geopolitische Realität zu schaffen, die die durch koloniale Grenzen geteilten Völker wieder zusammenführt. Abdel Malek zufolge ist diese Aufgabe mit Schwierigkeiten verbunden: „Die Wirksamkeit des politischen Projekts – seine Fähigkeit, den Status eines authentischen nationalen Projekts zu erlangen – ist nur so groß wie seine Fähigkeit, die potenzielle Nation zu mobilisieren.“ Diese Konföderation war in der Lage, die Massen ihrer jeweiligen Staaten zu mobilisieren, und die Imperialisten haben sich dabei eines ähnlichen Instrumentariums bedient wie in Palästina.

Die Bewegung zur Abschüttelung des französischen Einflusses in der Sahelzone wurde in den meisten Medien als „antifranzösisch“ charakterisiert. Dass dies der Schwerpunkt ist, zielt darauf ab, Jahrzehnte rassistischer, kolonialer Herrschaft mit Plakaten bei Protesten, auf denen „a bas la France“ steht, in einen Topf zu werfen. Die antikoloniale, patriotische Bewegung, die den französischen Einfluss abschütteln will, wird dann als eine Bewegung abgetan, die von einem provinzialistischen, anti-weißen Rassismus beseelt ist. Die Tatsache, dass diese Bewegung von patriotischen Kräften des Militärs angeführt wird, wurde von den imperialistischen Medien aufgegriffen, indem sie das Schreckgespenst des „afrikanischen Kriegsherrn“ heraufbeschworen, um die Unterstützung von einer Bewegung mit sehr klaren, befreienden Zielen abzulenken. Die Bewegung hat nicht nur befreiende Ziele, sondern auch das Mandat der Mehrheit der Bevölkerung dieser Sahel-Staaten und stellt somit eine noch größere Bedrohung für die imperialistische Ordnung dar. Auch hier wird implizit und explizit die Vorstellung vertreten, dass die NATO-Länder als einzige in der Lage sind, einen zivilen Frieden herbeizuführen. Macron behauptet, er gehöre einer Generation von Franzosen an, „die nie ein kolonialisiertes Afrika gekannt hat“, und dennoch hat er zur Instabilität in der Sahelzone beigetragen, indem er nach dem von der Bevölkerung unterstützten Putsch auf ECOWAS-Sanktionen und eine Militärintervention gegen Niger drängte.

Indem die imperialistischen Regierungen der NATO-Staaten den Mythos des bürgerlichen Friedens fördern, schaffen sie eine „ideologische Verstümmelung“ der Realität, die den Abfluss von Werten aus den Peripherien in das Zentrum des kapitalistischen Weltsystems erleichtert. Die Wahrheit ist, dass die meisten kinetischen Kriege im Ausland geführt werden, aber oft gegen kolonisierte Bevölkerungen innerhalb ihrer eigenen Staaten eingesetzt werden. Die Brutalität der Polizei in den USA ist gut dokumentiert, während die französische Polizei routinemäßig afrikanische Migranten, die in den Ghettos der französischen Städte leben, schikaniert, verhaftet und ermordet.

Die Realität zeigt uns, dass die Gewalt des Unterdrückers und die Gewalt der Unterdrückten unvergleichbar sind und dass bewaffnete Bewegungen für nationale Befreiung von den Imperialisten dämonisiert werden, um ihr System zu erhalten. Der Mythos des zivilen Friedens ist ein Instrument dieser ideologischen Kriegsführung gegen die aufstrebenden Staaten und Völker des globalen Südens.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Lehrer, politische Analyst und Judoka

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …