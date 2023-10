The NYT, Mass Raids & 2 Indian Journalists Arrested The crackdown this week came in the wake of a New York Times report in August associating NewsClick and other outlets with Chinese propaganda, Zoe Alexandra reports for Peoples Dispatch, a targeted publication. By Zoe Alexandra Peoples Dispatch The homes of dozens of journalists, contractor



Demonstranten vor dem Gebäude der New York Times in Midtown Manhattan am Dienstag als Reaktion auf die Razzien auf indischen Nachrichtenseiten. (X/Twitter, Partei für sozialistische Befreiung)

Die Razzien in dieser Woche erfolgten nach einem Bericht der New York Times im August, in dem NewsClick und andere Anbieter mit chinesischer Propaganda in Verbindung gebracht wurden, berichtet Zoe Alexandra für Peoples Dispatch, eine gezielte Veröffentlichung.

Die NYT, Massenrazzien und 2 verhaftete indische Journalisten

Von Zoe Alexandra

People’s Dispatch

6. Oktober 2023

In den frühen Morgenstunden des Dienstags durchsuchten indische Behörden in der Hauptstadt Neu-Delhi die Wohnungen von Dutzenden von Journalisten, Auftragnehmern und ehemaligen Mitarbeitern der progressiven Nachrichtenseiten Newsclick und Peoples Dispatch sowie von Tricontinental Research Services.

Mehrere Razzien wurden auch in den Städten Noida, Ghaziabad, Gurgaon und Mumbai durchgeführt. Lokalen Berichten zufolge wurden rund 50 Personen zur weiteren Befragung auf die Polizeiwache gebracht.

Der Chefredakteur von Newsclick, Prabir Purkayastha, und ein Administrator, Amit Chakraborty, wurden unter dem drakonischen Anti-Terror-Gesetz, dem Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), festgenommen. Mindestens 500 Polizeibeamte und Geheimdienstmitarbeiter waren an der Operation beteiligt.

Zu den Personen, die Razzien, Verhören und Festnahmen ausgesetzt waren, gehören die bekannten Journalisten Urmilesh, Abhisar Sharma, Aunindyo Chakraborty, Bhasha Singh, Paranjoy Guha Thakurta, der Komiker Sanjay Rajoura und der Menschenrechtsaktivist und ehemalige politische Gefangene Teesta Setalvad.

Nach seiner Freilassung sagte Sharma,

„Nach einem eintägigen Verhör durch die Sonderzelle in Delhi bin ich wieder zu Hause. Jede einzelne Frage, die mir gestellt wurde, wird beantwortet werden. Ich habe nichts zu befürchten. Und ich werde weiterhin Leute an der Macht befragen, vor allem diejenigen, die Angst vor einfachen Fragen haben. Ich werde um keinen Preis zurückweichen.“

Demokratie unter Beschuss

Indiens Premierminister Narendra Modi im Jahr 2017. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons,

CC BY 4.0)

Aus den Polizeiunterlagen geht hervor, dass der Fall gegen Newsclick unter dem UAPA am 17. August registriert wurde, etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung eines Berichts der New York Times, in dem behauptet wurde, dass Newsclick, neben anderen progressiven Nachrichtenkanälen, Teil eines chinesischen Nachrichtenpropagandanetzwerks ist. [In der Berichterstattung der Times über die Razzien in dieser Woche wurde die „Untersuchung“ vom August erwähnt.]

Der Bericht löste einen politischen und medialen Skandal in Indien aus, in dessen Verlauf rechte Nachrichtenagenturen Dutzende von Artikeln veröffentlichten, in denen sie die Mitglieder der Agenturen beschuldigten, chinesische Propagandisten zu sein.

Auch Abgeordnete der rechtsextremen regierenden Bharatiya Janata Party sowie hochrangige Behördenvertreter wie Innenminister Amit Shah gaben im Parlament und gegenüber den Medien ähnliche Erklärungen ab.

Die Razzien vom Dienstag und die massiven Repressionen wurden von fortschrittlichen Organisationen, Presseverbänden und Oppositionsparteien in ganz Indien als schwerer Angriff auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die Menschenrechte verurteilt.

Die Editors Guild of India gab eine Erklärung ab, in der sie ihre tiefe Besorgnis über die Razzien in den Häusern hochrangiger Journalisten am Morgen des 3. Oktober und die anschließende Verhaftung vieler dieser Journalisten zum Ausdruck brachte. Die Gilde fordert die indische Regierung auf, „ein ordnungsgemäßes Verfahren einzuhalten und keine drakonischen Strafgesetze als Mittel zur Einschüchterung der Presse einzusetzen“.

Die Delhi State Unit of All India Lawyers‘ Union erklärte, sie sei

„Tief besorgt über die Auswirkungen dieser Verhaftungen auf die Pressefreiheit und die demokratischen Werte, die unserem Land am Herzen liegen… Die Pressefreiheit ist ein Eckpfeiler jeder lebendigen Demokratie. Es ist wichtig, dass Journalisten unabhängig über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse berichten können, ohne Angst vor Belästigung oder Einschüchterung zu haben. Journalisten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen und die Öffentlichkeit über wichtige Themen zu informieren.“

Die All India Democratic Women’s Association (AIDWA) erklärte in einer Stellungnahme,

„Diese höchst undemokratische, ungerechtfertigte und repressive Maßnahme wurde angeblich durchgeführt, um unabhängige und furchtlose Journalisten und andere, die die Politik der Regierung kritisch gesehen haben, einzuschüchtern. Die BJP-Regierung hat sich nun dazu entschlossen, das drakonische UAPA zusammen mit anderen Abschnitten des IPC anzuwenden, um diese jüngsten Razzien durchzuführen und die elektronischen Gegenstände, einschließlich Laptops und Handys der betroffenen Personen, zu beschlagnahmen.“

Die DigiPub News India Foundation hat den folgenden, vierseitigen Brief an den Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs von Indien geschrieben, der von 15 Presseorganisationen unterzeichnet wurde:

Zeugen berichten, dass die Durchsuchungen von über 100 Privatwohnungen im Durchschnitt zwischen vier und 10 Stunden dauerten. Die Verhörten wurden mit einer breiten Palette von Fragen konfrontiert, z. B. ob sie über die Bauernproteste in Indien, die Proteste gegen das umstrittene Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz, Indiens Missmanagement von Covid-19 oder über alles, was als „regierungsfeindlich“ gilt, berichtet hätten oder nicht.

In einigen Fällen durchsuchten die Behörden die Wohnungen von Menschen auf der Suche nach Material, und eine Person berichtete, dass die Behörden seine Bücher auf den Boden warfen und alle Titel des deutschen Philosophen Karl Marx beschlagnahmten. Bei den meisten der von den Razzien Betroffenen wurden Handys und Computer beschlagnahmt und inhaftiert.

Das Büro von Newsclick in Neu-Delhi wurde nach der Razzia von der Polizei versiegelt.

Auch die Wohnung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Indiens (Marxisten) Sitaram Yechury wurde durchsucht. Nach der Razzia sagte er den Medien,

„Die Polizei kam zu meinem Haus, weil einer meiner Freunde, der mit mir dort lebt, sein Sohn, für Newsclick arbeitet. Die Polizei kam, um ihn zu befragen. Sie nahmen seinen Laptop und sein Telefon mit. Was untersuchen sie? Das weiß niemand. Wenn dies ein Versuch ist, die Medien mundtot zu machen, muss das Land den Grund dafür kennen.

Muster der Belästigung

Die heutigen Repressionen sind nur der jüngste Akt der Schikanen gegen Newsclick, das erstmals im Februar 2021 von der Vollstreckungsbehörde wegen des Verdachts auf Wirtschaftsbetrug und Geldwäsche durchsucht wurde.

Damals hatten viele Aktivisten darauf hingewiesen, dass der Angriff inmitten der wachsenden Proteste der Landwirte stattfand. Newsclick war eines der Medien, die kontinuierlich über die Proteste berichteten und durch ihre Vor-Ort-Berichte aus den Protestlagern der Bauern weithin bekannt geworden waren. Die Gerichte des Landes hatten der Website in diesem Fall Schutz vor „Zwangsmaßnahmen“ wie Verhaftung und Inhaftierung durch die Behörden gewährt, aber der jüngste UAPA-Fall räumt den Behörden besondere Privilegien ein, mit denen sie sich über diesen gerichtlichen Schutz hinwegsetzen können.

[Zum Thema: Ein Sieg für die indische Demokratie]

Das 1967 eingeführte UAPA ist in den letzten Jahren verstärkt unter die Lupe genommen worden, da es von der Regierung des rechtsextremen BJP-Führers Narendra Modi zur Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Wissenschaftlern im Land eingesetzt wurde.

[Zum Thema: BRIEF AUS INDIEN: Verfolgung von Rechten und Freiheiten]

Das Gesetz verleiht der Regierung besondere Befugnisse, um bürgerliche Freiheiten, Grundrechte und Freiheiten der Bürger wie das Recht auf ein faires Verfahren zu umgehen. Die Änderung des UAPA im Jahr 2008 gibt der Regierung die Befugnis, Einzelpersonen oder Gruppen ohne ein formelles Gerichtsverfahren als terroristisch zu bezeichnen.

In einer Erklärung, in der die Verhaftung mehrerer Anti-CAA-Demonstranten im Jahr 2020 verurteilt wurde, schrieb Amnesty International,

„Das Gesetz zur Verhinderung rechtswidriger Handlungen (Unlawful Activities (Prevention) Act, UAPA) wird von der Regierung routinemäßig eingesetzt, um die Menschenrechte zu umgehen und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Im Jahr 2018 lag die Verurteilungsquote unter dem UAPA bei 27 %, während 93 % der Fälle vor Gericht anhängig blieben. Es ist ein reines Schikanewerkzeug, das die Regierung einsetzt, um diejenigen zu schikanieren, einzuschüchtern und zu inhaftieren, die der Regierung kritisch gegenüberstehen. Die langsamen Ermittlungsverfahren und die extrem strengen Kautionsbestimmungen des UAPA sorgen dafür, dass sie insgesamt jahrelang eingesperrt werden, was ein günstiges Umfeld für unrechtmäßige Inhaftierung und Folter schafft.“

Die Students Federation of India (SFI) hat ihre Einheiten in ganz Indien dazu aufgerufen, Notfallproteste als Reaktion auf „das brutale Vorgehen der Modi-Regierung gegen die indischen Medien“ zu organisieren. Übersetzt mit Deepl.com

Zoe Alexandra ist Korrespondentin für Peoples Dispatch.

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …