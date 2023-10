„Bedauerlicher Vorfall“ – USA schießen türkische Drohne über Syrien ab

Das US-Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstag, dass US-Streitkräfte eine „bewaffnete türkische Drohne“ abgeschossen haben. Die Drohne soll in der Nähe von US-Truppen in Syrien operiert haben. Nach Angaben aus dem Pentagon ist es das erste Mal, dass die USA ein Flugobjekt des NATO-Verbündeten Türkei abgeschossen haben.

Ein Beamter des türkischen Verteidigungsministeriums sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die abgeschossene Drohne nicht den türkischen Streitkräften gehöre, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Bekannt ist jedoch, dass der türkische Geheimdienst nach einem Bombenanschlag in Ankara am vergangenen Wochenende Angriffe auf kurdische Ziele in Syrien durchführte, wie eine türkische Sicherheitsquelle am Donnerstag bestätigte.