The PA is an Israel instrument to crack down on Palestine Resistance The American administration has recently sent arms supplies to the Palestinian Authority (PA), including armoured vehicles, batons and teargas canisters in order to boost the ability of its security services…





Palästinenser tragen den Leichnam des 23-jährigen Ahmed Atif Mustafa Deragime, der während der Razzia der israelischen Streitkräfte erschossen wurde, die er durchführte, um den Zugang illegaler jüdischer Siedler zu einem Ort namens „Yusuf Authority“ in Nablus zu sichern, am 22. Dezember 2022 in Tubas, Westjordanland [Nedal Eshtayah – Anadolu Agency]

Die PA ist ein Instrument Israels zur Niederschlagung des palästinensischen Widerstands

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

15. September 2023

Die amerikanische Regierung hat kürzlich Waffenlieferungen an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) geschickt, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Schlagstöcke und Tränengaskanister, um die Fähigkeiten ihrer Sicherheitsdienste bei der Niederschlagung des palästinensischen Widerstands in den Städten des besetzten Westjordanlandes zu stärken.

Hochrangige Quellen der Palästinensischen Autonomiebehörde bestätigten die Berichte gegenüber der in Jerusalem erscheinenden palästinensischen Zeitung Al Quds und wiesen darauf hin, dass das Geschäft von Jordanien vermittelt und von der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gebilligt worden sei. Der Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde sagte, dass die Waffen zur Bekämpfung des „Terrorismus“ eingesetzt würden.

Netanjahu schwieg nach diesen Berichten, doch laut Reuters sah er sich gezwungen, die Berichte zu dementieren, nachdem rechtsextreme Minister in seiner Koalition ihre Empörung zum Ausdruck gebracht hatten. Haaretz berichtete, Netanjahu habe die Berichte über die Waffenlieferung als „Fake News“ bezeichnet. Haaretz berichtete auch, dass die Regierung Biden die Lieferung von Waffen oder Munition an die Sicherheitskräfte der PA dementiert habe.

Der israelische Armeerundfunk berichtete jedoch, dass die USA 1.500 Sturmgewehre an die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland geliefert haben, nachdem die israelische Besatzungsregierung dem Geschäft unter der Bedingung zugestimmt hatte, dass sie gegen die palästinensischen Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad eingesetzt werden.

Es scheint, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Waffenlieferung wahrscheinlich erhalten hat, aber solche Lieferungen helfen uns, die wirklich umstrittene Identität der Palästinensischen Autonomiebehörde zu erkennen, die sich selbst als nationales palästinensisches Gremium bezeichnet, das die Palästinenser regiert und sie und ihre Interessen in den besetzten Gebieten schützt, aber andere geben ihr nicht dieselbe Definition.

Die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde besteht darin, das palästinensische nationale Projekt der Freiheit, der Unabhängigkeit und des Schutzes des palästinensischen Volkes zu verwirklichen.

sagte Hussein Al Sheikh, Minister für zivile Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde, im Juni und betonte:

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat nichts anderes als diese nationale und historische Rolle akzeptiert und wird dies auch in Zukunft nicht tun.

Um zu wissen, was die Palästinensische Autonomiebehörde genau ist, müssen wir wissen, was diejenigen, die ihrer Gründung zugestimmt haben, über sie sagen, und was sie mit den Palästinensern macht.

Lesen wir, was Netanjahu während einer Sitzung für einen der Knessetausschüsse im Juni sagte.

Wir brauchen die Palästinensische Autonomiebehörde. Wir können nicht zulassen, dass sie zusammenbricht. Wir wollen auch nicht, dass sie zusammenbricht. Wir sind bereit, sie finanziell zu unterstützen. Wir haben ein Interesse daran, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Arbeit fortsetzt. Wo sie erfolgreich arbeitet, erledigt sie die Arbeit für uns. Wir haben kein Interesse daran, dass sie fällt

Netanjahu sagte.

Wir bereiten uns auf die Zeit nach Abu Mazen [Mahmoud Abbas] vor“, sagte Netanjahu und fügte hinzu, dass Israel die Palästinensische Autonomiebehörde „braucht“. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie zusammenbricht“.

Von Zeit zu Zeit erinnern Netanjahu und andere israelische Beamte die Palästinensische Autonomiebehörde an ihre Identität und ihre besondere Aufgabe. Netanjahu hörte Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde, wie Hussein Al Sheikh, sagen: „Die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde besteht darin, das palästinensische nationale Projekt der Freiheit, der Unabhängigkeit und des Schutzes des palästinensischen Volkes zu verwirklichen.“

Netanjahu entgegnete ihm, dass Israel die palästinensischen Staatsbestrebungen „zerschlagen“ müsse. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde also von ihrer geplanten Aufgabe abweicht, erinnert Netanjahu sie an ihre Hauptaufgabe – die Zerschlagung des palästinensischen Widerstands und die Unterstützung Israels bei der Erfüllung seiner Mission in den besetzten Gebieten.

Durch die Wiederholung ihrer Lügen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ein nationales Gremium sei, das sich für die Verwirklichung der nationalen Ziele der Palästinenser einsetzt, könnten sich die PA-Beamten irgendwann als Nationalhelden fühlen. „Israel sieht die Palästinensische Autonomiebehörde und ihren Präsidenten Mahmoud Abbas als wichtigen Partner bei der Bekämpfung des Terrorismus im Westjordanland“, so The Media Line, eine israelische Nachrichtenwebsite.

In letzter Zeit haben sich Beamte der PA, die sich ihrer Rolle bewusst sind, über die zunehmenden israelischen Razzien in den besetzten Städten des Westjordanlandes beschwert und erklärt, dass dies nicht die Aufgabe Israels sei, sondern ihre eigene. Diese Beamten forderten Israel auf, seine Razzien einzustellen, damit sie ihre Arbeit ordnungsgemäß erledigen können.

Offensichtlich hat Israel diese Razzien in letzter Zeit zurückgefahren, um der Palästinensischen Autonomiebehörde die Möglichkeit zu geben, ihre Kontrolle wieder zu erlangen.

sagte die Media Line und fügte hinzu: „Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen vor erheblichen Herausforderungen … Dennoch hat Abbas seinen Kräften befohlen, ‚mit eiserner Faust‘ gegen Terrorzellen vorzugehen.“

Die jüngste Waffenlieferung zeigt, wie sehr die israelische Besatzungsmacht die PA als Instrument betrachtet. Wir sehen, wie Netanjahu wichtige Partner in seiner Koalition herausfordert, um die PA zu stärken, damit sie ihre Aufgabe im Namen des Besatzungsstaates ordnungsgemäß erfüllen kann. Er musste sich so heftige Kritik von ihnen gefallen lassen, dass er sich gezwungen sah, die Genehmigung für die Waffenlieferung zu verweigern.

In einer Erklärung des US-Außenministeriums wurden die Identität und die Ziele der PA erläutert. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …