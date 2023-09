The intellectual blah-blah: The ‚rise‘ of fascist fascism in Israeli colonialism Genocide, racism, Apartheid, the violation of the Right of Return of the millions of Native Palestinian Refugees… and the theft of history and cultural heritage from the Palestinian native people are key operational instruments of that colonial entity.

Das intellektuelle Blah-Blah: Der „Aufstieg“ des faschistischen Faschismus im israelischen Kolonialismus

Von Susana KhalilSusana Khalil

Quelle: Al Mayadeen Englisch



15 Sep 2023

Völkermord, Rassismus, Apartheid, die Verletzung des Rechts auf Rückkehr der Millionen einheimischer palästinensischer Flüchtlinge… und der Diebstahl der Geschichte und des kulturellen Erbes der palästinensischen Ureinwohner sind die wichtigsten operativen Instrumente dieses kolonialen Gebildes.

Ohne Faschismus würde „Israels“ koloniales Gebilde nicht existieren.

Es gibt keinen Aufstieg der extremen Rechten in „Israels“ kolonialem Gebilde. Dieses koloniale Gebilde „Israel“ ist per se rechtsextrem. Es ist per se rassistisch, es ist per se völkermörderisch, es ist per se Apartheid. Sie haben keine andere Wahl, das ist ihr In sæcula sæculorum, ihr sempiternal. Ihre Ideologen diktieren das, sonst verschwindet es.

Völkermord, Rassismus, Apartheid, die Verletzung des Rechts auf Rückkehr der Millionen einheimischer palästinensischer Flüchtlinge, die Mauer, die Palästinenser von Palästinensern trennt, und der Diebstahl und die Fälschung der Geschichte und des kulturellen Erbes des einheimischen palästinensischen Volkes sind die wichtigsten operativen Instrumente dieser kolonialen Einheit. Die Injektion von spaltendem Sektierertum in das arabisch-persisch-kurdische Mosaik und die Intelligenz regelmäßiger Kriegstreiberei sind Teil der Zermürbung zum Nutzen dieser kolonialen expansionistischen Injektion. So ist beispielsweise die Invasion des Irak ein Plan des internationalen Zionismus. Dieser expansive Kolonialismus braucht schwache Länder als Teil seiner Sicherheit und seines kolonialen Expansionismus und erfindet auch „historische Rechte“ in anderen arabisch-persischen Ländern… es ist das Projekt des so genannten „Groß-Israel“.

Es gibt keinen Aufstieg der extremen Rechten, sie befinden sich in ihrem Prozess, in ihrem normalen und natürlichen Verlauf der Kolonisierung.

Das, was sich „Staat Israel“ nennt, ist ein Apartheidregime, denn die Apartheid ist in ihrem kolonialen Wesen ein wesentliches Instrument. Die Apartheid ist nicht das Ende, die Apartheid ist eines der vielen Instrumente der letzten Mission, und die letzte Mission ist der Kolonialismus. Ein solcher Kolonialismus erfordert die Vertreibung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung aus ihrem Heimatland. Dies ist eine Form der Ausrottung.

Die Existenz dieses kolonialen Regimes wurde geboren und aufgebaut, so wie es in einer faschistischen Praxis lebt und überlebt. Der Faschismus in diesem kolonialen Anachronismus operiert in mehreren politischen und religiösen Zweigen. Diese Verteilung oder Vielfalt dient dem Nutzen und der Stärkung seiner kolonialen faschistoiden Maschinerie.

Dieser koloniale Faschismus namens „Israel“ hat eine große intellektuelle und akademische Entfremdung erreicht, zusätzlich zu den Medien, Hollywood und Derivaten; durch eine ausgeklügelte Unterwerfung in der zeitgenössischen Inquisition, die durch den internationalen Zionismus funktioniert.

Der internationale Zionismus ist der mächtigste Faschismus unserer Zeit. Der Zionismus ist der imperiale Motor, der Zionismus ist der Imperialismus selbst.

Als gebürtiger palästinensischer Semit in der Diaspora kann ich mich nicht von der Debatte ablenken lassen, ob dieser expansionistische Kolonialismus, der 1948 von Europa und von Europäern in Palästina aufgezwungen wurde, eine Demokratie ist oder nicht. Als gebürtiger palästinensischer Semit in der Diaspora geht es in der Debatte um die Befreiung des einheimischen palästinensischen semitischen Volkes von dem Joch und dem kolonialen expansionistischen Anachronismus namens „Israel“. Die Debatte, das Studium, die Analyse und das Nachdenken richten sich gegen Kolonialismus und Imperialismus.

Ich fordere Sie nicht auf, die Soziologie dieses Kolonialismus zu ignorieren oder nicht zu studieren, ganz im Gegenteil. Studieren Sie ihn, ja, aber mit dem Ziel, ihn abzuschaffen, ihn nicht zu legitimieren, sich nicht an ihn anzupassen, diesen Angriff auf die Menschheit nicht zu normalisieren und uns nicht seinem intellektuellen Betrug zu unterwerfen. Das ist tödlich, das heißt: es wäre das Ende des autochthonen palästinensischen semitischen Volkes, das heißt, das zionistische Kolonialprojekt eines „Israel“ und mehr, des sogenannten großen „Israel“, zu expandieren, andere arabisch-persische Gebiete zu erobern. Viele werden dies als übertrieben ansehen und empfinden. Sie sahen und empfanden es auch als übertrieben, als vor 1948 von der Absicht die Rede war, von Europa aus einen „jüdischen Staat“ in Palästina zu schaffen… sie sahen und empfanden es als unmöglich. Es war logisch, es für unmöglich zu halten, aber die Logik, diese Argumentation ist imaginär, sie ist Entelechie. Die Praxis hat die Logik verschlungen.

Das moralisch-humanistische Problem ist nicht, ob der israelische Kolonialismus eine Demokratie oder eine Diktatur oder eine Tyrannei oder ein Totalitarismus oder ein Faschismus ist. Das moralisch-humanistische Problem ist, dass es sich um ein koloniales und expansionistisches Gebilde handelt, das nicht nur auf Palästina, sondern auch auf andere arabisch-persische Länder beschränkt ist. Das moralisch-humanistische Problem besteht darin, dass es ein Pfeiler der westlichen imperialen Grausamkeit ist. Das moralisch-humanistische Problem besteht darin, dass sie ein Hüter der Tyrannei des westlichen Hegemons ist.

Wir können keine „Demokratie“ legitimieren, die vom Kolonialismus getragen wird. Der Kolonialismus ist das genaue Gegenteil von Demokratie.

Er ist sadistisch, er ist grausam, diese intellektuelle Unterwerfung, bei der der Vergewaltiger legitimiert werden muss.

Die Instrumentalisierung der Demokratie als Rechtfertigung, um diesen kolonialen Anachronismus namens „Israel“ zu legitimieren, ist beunruhigend; ein düsterer und erschreckender Skandal für das moralische Gewissen.

Das koloniale faschistische Gebilde „Israel“ instrumentalisiert die menschlichen Werte der Demokratie. Der israelische Kolonialismus hat den Wert der Demokratie zu seinem großen Fetisch gemacht. Der menschliche Wert der Demokratie wird zu einer ästhetischen Strategie, aber das Schlimmste ist, dass man sich ihm unterwirft, anstatt sich ihm zu stellen, anstatt ihm entgegenzutreten, anstatt die Demokratie zu befreien, indem man dieses koloniale Gebilde abschafft.

Die Instrumentalisierung menschlicher Werte wie der Demokratie durch den israelischen Kolonialfaschismus ist nichts Neues. Die Demokratie ist eine Bastion und ein Prinzip unserer heutigen Zeit. Jede Epoche instrumentalisiert entsprechend den Werten ihrer jeweiligen historischen Zeit; in vergangenen Zeiten war es im Namen Gottes.

Heute gibt es eine starke intellektuelle Unterdrückung, die zur Selbstzensur führt, und in dieser Selbstzensur sehen wir intellektuelle Akrobatik, ein intellektuelles Talent, das den Kolonialismus und die Selbstzensur in vielen Fällen verurteilt, ohne das koloniale Verbrechen anzusprechen, und ihre Kritik oder Verurteilung ist künstlich, da sie nicht an die Wurzel des Problems geht, nämlich die Abschaffung dieses kolonialen Gebildes heute im XXI Jahrhundert. Dieses Gebilde wird in seiner Legitimation verurteilt, die ein Fortschritt für den zionistischen faschistischen Kolonialismus ist, ein Fortschritt für diesen Kolonialismus… und das trägt zum Ende des einheimischen palästinensischen semitischen Volkes bei.

Es gibt einen ehrlichen und gut dokumentierten Palästinenser, der gesagt hat, „Israel“ sei eine Diktatur für die Palästinenser. Nein, „Israel“ ist ein Kolonialismus für die Palästinenser. Die Diktatur des palästinensischen Volkes ist die Palästinensische Autonomiebehörde, die im Dienste dieses Kolonialismus steht.

Nach den Abkommen von Oslo, als der bewaffnete Kampf der palästinensischen Ureinwohner aufgegeben wurde, dachte und fühlte ich persönlich, dass sowohl die Palästinenser als auch die Araber im Allgemeinen und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, eine fruchtbare und fruchtbare Debatte, eine Studie, einen Beitrag, der sich aus dem friedlichen Kampf ergibt, hervorbringen würden. Nein, das ist nicht der Fall, denn es ist verboten, über die palästinensische Sache zu sprechen, das heißt, es ist verboten, über die Befreiung des einheimischen palästinensischen Volkes zu sprechen. Und diese Zensur geschieht im Namen des Friedens.

Manche sprechen für die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und gleichzeitig für das Existenzrecht Israels“, für den Wunsch nach einem vielfältigen, pluralen Israel“. Dies ist ein Betrug, der den israelischen Kolonialfaschismus stärkt.

Dieses intellektuelle Blabla ist wirksam, weil es aus Angst vor der Wahrheit geschieht: Beendet das koloniale Gebilde „Israel“.

Lassen wir uns nicht ablenken, zensieren wir uns nicht selbst, und lassen wir nicht zu, dass sie unsere Vorstellung von Gerechtigkeit kapern. Wir gehen in die Irre mit so viel Charme, der in der rücksichtslosen intellektuellen Umhüllung steckt.

In der Debatte und Analyse geht es um das Ende des zionistischen Kolonialfaschismus.

Möge die Angst, die sich hinter dem intellektuellen Mantel verbirgt, uns nicht den Termin rauben, den wir mit der Geschichte haben. Übersetzt mit Deepl.com

