Es gibt Gründe für die „chaotische“, „dysfunktionale“ Reaktion Libyens auf die Katastrophe. Und um sie zu erkennen, müssen wir näher an die Heimat heran.

Warum die Medien nicht die ganze Geschichte der Überschwemmungen in Libyen erzählen

Von Jonathan Cook [Zuerst veröffentlicht von Declassified UK]

15. September 2023

Die Realität der aktuellen Außenpolitik des Westens, die seit zwei Jahrzehnten unter dem Prinzip der „Verantwortung zum Schutz“ vermarktet wird, ist inmitten der Flutkatastrophe in Libyen nur allzu deutlich zu erkennen.

In der Hafenstadt Derna gibt es Tausende von Toten und Vermissten, nachdem zwei Dämme, die die Stadt schützen, diese Woche durch den Sturm Daniel gebrochen sind. Weite Teile der Wohngebiete in der Region, darunter auch in Benghazi, westlich von Derna, liegen in Trümmern.

Der Sturm selbst wird als weiterer Beweis für die zunehmende Klimakrise gesehen, die die Wettermuster auf der ganzen Welt rapide verändert und Katastrophen wie die Überschwemmungen in Derna wahrscheinlicher macht.

Das Ausmaß der Katastrophe kann jedoch nicht einfach auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Auch wenn die Medienberichterstattung diesen Punkt geflissentlich verschweigt, sind die Maßnahmen Großbritanniens vor 12 Jahren – als es seine humanitäre Sorge um Libyen herausposaunte – eng mit dem aktuellen Leid in Derna verbunden.

Beobachter weisen zu Recht darauf hin, dass die baufälligen Dämme und die stockenden Hilfsmaßnahmen das Ergebnis eines Machtvakuums in Libyen sind. Es gibt keine zentrale Behörde, die in der Lage wäre, das Land zu regieren.

Aber es gibt Gründe dafür, dass Libyen so schlecht gerüstet ist, eine Katastrophe zu bewältigen. Und der Westen ist tief darin verwickelt.

Wenn man diese Gründe nicht erwähnt, wie es die westliche Berichterstattung tut, hinterlässt man beim Publikum einen falschen und gefährlichen Eindruck: dass den Libyern, oder vielleicht den Arabern und Afrikanern, etwas fehlt, das sie von Natur aus unfähig macht, ihre eigenen Angelegenheiten richtig zu regeln.

Dysfunktionale Politik

Libyen ist in der Tat ein Chaos, überrannt von verfeindeten Milizen, mit zwei rivalisierenden Regierungen, die in einer allgemeinen Atmosphäre der Gesetzlosigkeit um die Macht kämpfen. Schon vor der jüngsten Katastrophe hatten die rivalisierenden Machthaber des Landes Mühe, das tägliche Leben ihrer Bürger zu regeln.

Oder wie Frank Gardner, Sicherheitskorrespondent der BBC, über die Krise bemerkte: „Sie wurde durch die dysfunktionale Politik Libyens verschlimmert, einem Land, das so reich an natürlichen Ressourcen ist und dem es doch so verzweifelt an der Sicherheit und Stabilität mangelt, nach der sich seine Bevölkerung sehnt.“

Quentin Sommerville, Korrespondent der Gesellschaft für den Nahen Osten, meinte, dass „es viele Länder gibt, die eine Überschwemmung dieses Ausmaßes hätten bewältigen können, aber nicht eines, das so in Schwierigkeiten steckt wie Libyen. Das Land hat ein langes und schmerzhaftes Jahrzehnt hinter sich: Bürgerkriege, lokale Konflikte, und Derna selbst wurde von der Gruppe Islamischer Staat übernommen – die Stadt wurde bombardiert, um sie von dort zu vertreiben“.

Laut Sommerville hatten Experten zuvor davor gewarnt, dass die Dämme in schlechtem Zustand seien, und fügte hinzu: „Inmitten des libyschen Chaos blieben diese Warnungen ungehört.“

„Dysfunktion“, „Chaos“, „aufgewühlt“, „instabil“, „zersplittert“. Die BBC und der Rest der britischen Establishment-Medien haben diese Begriffe wie Geschosse aus einem Maschinengewehr abgefeuert.

Libyen ist das, was Analysten gerne als gescheiterten Staat bezeichnen. Aber die BBC und die übrigen westlichen Medien haben sorgfältig vermieden zu erwähnen, warum das so ist.

Regimewechsel

Vor mehr als zehn Jahren hatte Libyen eine starke, kompetente, wenn auch äußerst repressive Zentralregierung unter Diktator Muammar Gaddafi. Die Öleinnahmen des Landes wurden für die Bereitstellung kostenloser öffentlicher Bildungs- und Gesundheitsdienste verwendet. Infolgedessen hatte Libyen eine der höchsten Alphabetisierungsraten und ein überdurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen in Afrika.

Das alles änderte sich 2011, als die Nato versuchte, das Prinzip der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect“, kurz R2P) auszunutzen, um einen illegalen Regimewechsel auf dem Rücken eines Aufstands zu rechtfertigen.

Die angebliche „humanitäre Intervention“ in Libyen war eine raffiniertere Version der ähnlich illegalen „Shock and Awe“-Invasion des Westens im Irak acht Jahre zuvor.

Damals begannen die USA und Großbritannien ohne Genehmigung der Vereinten Nationen einen Angriffskrieg, der auf der völlig falschen Behauptung beruhte, der irakische Staatschef Saddam Hussein besitze versteckte Bestände an Massenvernichtungswaffen.

Im Falle Libyens hingegen waren Großbritannien und Frankreich, unterstützt von den USA, erfolgreicher bei der Durchsetzung einer UN-Sicherheitsresolution mit dem engen Auftrag, die Zivilbevölkerung vor drohenden Angriffen zu schützen und eine Flugverbotszone einzurichten.

Mit dieser Resolution im Gepäck fabrizierte der Westen einen Vorwand, um sich direkt in Libyen einzumischen. Sie behaupteten, Gaddafi bereite ein Massaker an Zivilisten in der Rebellenhochburg Benghazi vor. Die reißerische Geschichte suggerierte sogar, dass Gaddafi seine Truppen mit Viagra bewaffnete, um sie zu Massenvergewaltigungen zu ermutigen.

Wie bei den Massenvernichtungswaffen im Irak waren die Behauptungen völlig unbegründet, wie ein Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments fünf Jahre später, im Jahr 2016, feststellte. Die Untersuchung ergab: „Die Behauptung, Muammar Gaddafi hätte das Massaker an Zivilisten in Bengasi angeordnet, wird durch die verfügbaren Beweise nicht gestützt.“

Der Bericht fügte hinzu: „Gaddafis 40-jährige Bilanz entsetzlicher Menschenrechtsverletzungen umfasste keine groß angelegten Angriffe auf libysche Zivilisten.“

Bombenangriffe

Diese Ansicht wurde jedoch weder von Premierminister David Cameron noch von den Medien geteilt, als die britischen Abgeordneten im März 2011 für einen Krieg gegen Libyen stimmten. Nur 13 Abgeordnete stimmten dagegen.

Unter ihnen befand sich auch Jeremy Corbyn, damals ein Hinterbänkler, der vier Jahre später zum Oppositionsführer der Labour-Partei gewählt wurde, was eine ausgedehnte Hetzkampagne des britischen Establishments gegen ihn auslöste.

Als die Nato ihre „humanitäre Intervention“ startete, schätzten die Vereinten Nationen die Zahl der Todesopfer bei den Kämpfen in Libyen auf nicht mehr als 2.000. Sechs Monate später wurde die Zahl der Toten auf 50.000 geschätzt, wobei ein erheblicher Teil der Opfer Zivilisten waren.

Unter Berufung auf ihre R2P-Mission verstieß die Nato in eklatanter Weise gegen die UN-Resolution, die ausdrücklich „ausländische Besatzungstruppen jeglicher Art“ ausschloss. Westliche Truppen, darunter britische Spezialeinheiten, operierten vor Ort und koordinierten die Aktionen der gegen Gaddafi gerichteten Rebellenmilizen.

Währenddessen flogen Nato-Flugzeuge Bombenangriffe, bei denen oft genau die Zivilisten getötet wurden, die die Nato angeblich schützen wollte.

Es war eine weitere illegale westliche Operation zum Sturz des Regimes, die damit endete, dass Gaddafi auf offener Straße abgeschlachtet wurde.

Sklavenmärkte

Die selbstgefällige Stimmung in der politischen und medialen Klasse Großbritanniens, die die „humanitären“ Qualitäten des Westens hervorhebt, war in allen Medien zu spüren.

Ein Leitartikel des Observer erklärte: „Eine ehrenhafte Intervention. Eine hoffnungsvolle Zukunft“. Im Daily Telegraph schrieb David Owen, ein ehemaliger britischer Außenminister: „Wir haben in Libyen bewiesen, dass eine Intervention immer noch funktionieren kann“.

Aber hatte es funktioniert?

Vor zwei Jahren gab sogar der erzkonservative Atlantic Council, die ultimative Washingtoner Insider-Denkfabrik, zu: „Die Libyer sind ärmer, in größerer Gefahr und erleben in Teilen des Landes genauso viel oder mehr politische Repression als unter Gaddafi.“

Weiter heißt es: „Libyen ist weiterhin politisch gespalten und befindet sich in einem schwelenden Bürgerkrieg. Häufige Unterbrechungen der Ölproduktion und die fehlende Wartung der Ölfelder haben das Land Milliarden von Dollar an entgangenen Einnahmen gekostet.“

Die Vorstellung, dass die Nato jemals wirklich um das Wohlergehen der Libyer besorgt war, wurde in dem Moment Lügen gestraft, als Gaddafi abgeschlachtet wurde. Der Westen überließ Libyen sofort dem darauf folgenden Bürgerkrieg, den Präsident Obama farbenfroh als „Shitshow“ bezeichnete, und die Medien, die so sehr auf den humanitären Zielen hinter der „Intervention“ bestanden hatten, verloren jedes Interesse an den Entwicklungen nach Gaddafi.

Libyen wurde bald von Warlords überrannt und zu einem Land, in dem, wie Menschenrechtsgruppen warnten, die Sklavenmärkte wieder florierten.

Wie Sommerville von der BBC am Rande bemerkte, zog das in Orten wie Derna hinterlassene Vakuum bald gewalttätigere und extremistische Gruppen wie die Kopfabschneider des Islamischen Staats an.

Unzuverlässige Verbündete

Doch parallel zu dem Autoritätsvakuum in Libyen, das seine Bürger solchem Leid ausgesetzt hat, ist die bemerkenswerte Leere im Herzen der westlichen Medienberichterstattung über die aktuelle Überschwemmung.

Niemand will erklären, warum Libyen so schlecht auf die Katastrophe vorbereitet ist, warum das Land so zersplittert und chaotisch ist.

Genauso wie niemand erklären will, warum der Einmarsch des Westens in den Irak aus „humanitären“ Gründen und die Auflösung der Armee und der Polizeikräfte des Landes zu mehr als einer Million toter Iraker und Millionen weiterer Obdachloser und Vertriebener geführt hat.

Oder warum sich der Westen mit seinen einstigen Gegnern – den Dschihadisten des Islamischen Staates und der Al-Qaida – gegen die syrische Regierung verbündet hat, was wiederum Millionen von Menschen in die Flucht getrieben und das Land gespalten hat.

Syrien war ebenso wenig wie Libyen auf ein schweres Erdbeben vorbereitet, das seine nördlichen Regionen und den Süden der Türkei im vergangenen Februar heimsuchte.

Dieses Muster wiederholt sich, denn es dient einem nützlichen Zweck für einen von Washington aus geführten Westen, der die vollständige globale Hegemonie und die Kontrolle über die Ressourcen anstrebt, oder das, was seine politischen Entscheidungsträger als „Vollspektrum-Dominanz“ bezeichnen.

Um die westliche Öffentlichkeit gefügig zu machen, geben die USA und ihre Nato-Verbündeten humanitäre Gründe an, wenn sie die Führer ölreicher Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika ins Visier nehmen, die als unzuverlässig oder unberechenbar gelten, wie etwa Libyens Gaddafi und Iraks Saddam Hussein.

Ein unberechenbarer Führer

Die von WikiLeaks Ende 2010 veröffentlichten US-Diplomatenkorrespondenzen zeigen ein Bild von Washingtons wechselhaftem Verhältnis zu Gaddafi – eine Eigenschaft, die der US-Botschafter in Tripolis paradoxerweise dem libyschen Führer zuschreibt.

In der Öffentlichkeit waren US-Beamte bestrebt, sich bei Gaddafi einzuschmeicheln, und boten ihm eine enge Sicherheitskoordination gegen eben jene Rebellen an, die sie bald bei ihrer Operation zum Sturz des Regimes unterstützen würden.

Andere Kabel offenbaren jedoch tiefere Bedenken über Gaddafis Eigenwilligkeit, einschließlich seiner Ambitionen, die Vereinigten Staaten von Afrika aufzubauen, um die Ressourcen des Kontinents zu kontrollieren und eine unabhängige Außenpolitik zu entwickeln.

Libyen verfügt über die größten Ölreserven in Afrika. Und wer die Kontrolle über sie hat und von ihnen profitiert, ist für die westlichen Staaten von zentraler Bedeutung.

In den WikiLeaks-Kabeln wird berichtet, dass US-amerikanische, französische, spanische und kanadische Ölfirmen gezwungen wurden, Verträge zu deutlich ungünstigeren Bedingungen neu auszuhandeln, was sie viele Milliarden Dollar kostete, während Russland und China neue Optionen für die Ölexploration erhielten.

Noch besorgniserregender war für die US-Beamten der Präzedenzfall, den Gaddafi geschaffen hatte, indem er ein „neues Paradigma für Libyen schuf, das sich weltweit in einer wachsenden Zahl von Öl produzierenden Ländern abspielt“.

Dieser Präzedenzfall wurde nach Gaddafis Tod entscheidend umgestoßen. Wie Declassified berichtete, kehrten die britischen Ölgiganten BP und Shell im vergangenen Jahr auf die libyschen Ölfelder zurück, nachdem sie ihre Zeit abgewartet hatten.

Im Jahr 2018 schrieb der damalige britische Botschafter in Libyen, Frank Baker, enthusiastisch darüber, wie das Vereinigte Königreich „dabei hilft, ein zulässigeres Umfeld für Handel und Investitionen zu schaffen und Möglichkeiten für britisches Fachwissen aufzudecken, um den Wiederaufbau Libyens zu unterstützen“.

Dies steht im Gegensatz zu Gaddafis früheren Bestrebungen, engere militärische und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und China zu knüpfen und der russischen Flotte Zugang zum Hafen von Benghazi zu gewähren. In einem Telegramm aus dem Jahr 2008 heißt es, Gaddafi habe „seine Genugtuung darüber geäußert, dass Russlands zunehmende Stärke als notwendiges Gegengewicht zur US-Macht dienen kann“.

Unterwerfen oder zahlen

Es waren diese Faktoren, die das Gleichgewicht in Washington gegen Gaddafis fortgesetzte Herrschaft kippten und die USA ermutigten, die Gelegenheit zu ergreifen, ihn durch die Unterstützung der Rebellen zu stürzen.

Die Behauptung, Washington oder Großbritannien hätten sich um das Wohlergehen der libyschen Bevölkerung gekümmert, wird durch ein Jahrzehnt der Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Notlage widerlegt, die in dem derzeitigen Leid in Derna gipfelt.

Wie im Irak, in Syrien und in Afghanistan zog der Westen es vor, Libyen in einem Sumpf aus Spaltung und Instabilität versinken zu lassen, anstatt einem starken Führer die Möglichkeit zu geben, trotzig zu handeln, die Kontrolle über die Ressourcen zu verlangen und Bündnisse mit feindlichen Staaten einzugehen – und damit einen Präzedenzfall zu schaffen, dem andere Staaten folgen könnten.

Kleine Staaten stehen vor der Qual der Wahl: sich unterwerfen oder einen hohen Preis zahlen.

Gaddafi wurde auf offener Straße niedergemetzelt, und die blutigen Bilder gingen um die Welt. Das Leiden der libyschen Bevölkerung in den letzten zehn Jahren hat sich dagegen im Verborgenen abgespielt.

Jetzt, mit der Katastrophe in Derna, steht ihre Notlage im Rampenlicht. Doch mit Hilfe westlicher Medien wie der BBC bleiben die Gründe für ihr Elend so undurchsichtig wie die Fluten. Übersetzt mit Deepl.com