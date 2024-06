75 killed in central Gaza as Palestinians flee renewed Israeli offensive Medical sources say morgues ‚completely full‘ and hospitals struggle to treat wounded as casualties surge.



Ein Palästinenser trägt einen bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getöteten Angehörigen vor einem Krankenhaus in Deir al Ballah

Israels Krieg gegen Gaza live: Dutzende Tote bei israelischen Angriffen auf Flüchtlingslager

Von Usaid Siddiqui

5 Jun 2024

Das Al-Aqsa-Krankenhaus ist mit einem massiven Zustrom von Patienten konfrontiert, von denen viele Zivilisten mit schweren Verbrennungen, Schrapnellwunden, Knochenbrüchen und anderen traumatischen Verletzungen ankommen, so die UN.

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden in der Enklave mindestens 36 Menschen getötet und 115 verletzt.

Die Hamas erklärt, sie könne keinem Abkommen zustimmen, solange Israel sich nicht „klar“ zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einem vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen verpflichte, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bekräftigt, dass der Krieg weitergehen werde, bis die Gruppe „eliminiert“ sei.

Seit dem 7. Oktober wurden im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 36.586 Menschen getötet und 83.074 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel durch die Angriffe der Hamas beträgt mindestens 1.139, und Dutzende von Menschen werden im Gazastreifen noch immer gefangen gehalten.

119 UpdatesAuto Updates

Vor 8m (20:00 GMT)

Israel zielte heimlich auf US-Gesetzgeber mit antipalästinensischen Inhalten

Die israelische Regierung hat vor allem schwarze Gesetzgeber und Progressive mit diesen Inhalten ins Visier genommen, um die öffentliche Meinung über den Krieg in Gaza zu beeinflussen, berichtet die Zeitung Haaretz unter Berufung auf eine Untersuchung der Organisation Fake Reporter.

Die Tageszeitung berichtet, dass die Operation, die vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten orchestriert und von einer Firma für politische Kampagnen durchgeführt wurde, gefälschte Konten und Websites umfasste, die israelfreundliche und islamfeindliche Inhalte sowie Desinformationen über Antisemitismus an US-Universitäten verbreiteten.

Haaretz berichtete erstmals im März über die Existenz der Operation, doch Fake Reporter veröffentlichte weitere Details. Der Geschäftsführer von Fake Reporter, Achiya Schatz, sagte gegenüber Haaretz, dass „die ausländische Einflusskampagne gegen amerikanische Abgeordnete dilettantisch, unverantwortlich und antidemokratisch ist“.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …